Fractal Design Define S2 Vision - Stakleni toranj

SPECIFIKACIJE Form factor Midi Tower; eATX, ATX, mATX, mITX Broj utora 3x 3,5”/2,5”, 2x 2,5” Dimenzije 543 x 233 x 465 mm Jamstvo 2 godine

Fractal Design poznat je po tome da proizvodi iznimno kvalitetna i cijenjena kućišta, i svake se godine trude iznenaditi nas nečim novim. Prošle je to godine bio Define R6, kojim smo bili oduševljeni, a sada je baza toga kućišta, ili bolje rečeno šasija, poslužila za Define S2 Vision.

Izvedeno je iz običnog Define S2, kojem su dodane još tri staklene stranice. Vision tako ima obje bočne stranice, prednju i gornju u zatamnjenom kaljenom staklu. To mu daje izgled staklenog tornja, monolita, koji je elegantan u svojoj jednostavnosti. Uz izgled ide i visoka kvaliteta materijala, pa čelik, plastika i staklo tvore premium kućište u svakom pogledu.

Sve su stranice čiste, bez naglašenih detalja, i to je ona jednostavnost koja dobro funkcionira upravo zbog stakla. Tek se na vrhu prednje stranice nalazi pločica s vanjskim konektorima – 3,5-milimetarskim utorima za slušalice i mikrofon, pored kojih je tipka Reset, USB 3.1 Gen2 Type C utor, osvijetljena tipka Power, te po dva konektora USB 2.0 i USB 3.0.

Osim verzije Blackout, kakvu smo mi testirali, postoji i blještava izvedba RGB

Straga je kućište standardne izvedbe. Na dnu se nalazi ležište za napajanje, koje se ugrađuje s metalnim okvirom, koji je prethodno potrebno skinuti, a iznad su sedam horizontalnih i dva vertikalna proreza za kartice. Na vrhu su još prorez za portove matične ploče te rešetka na kojoj je s unutarnje strane montiran jedan od četiri 140-milimetarskih ventilatora. Donja strana kućišta je baš kao kod R6 – cijelom se dužinom proteže plastični (najlonski) filtar za prašinu, a pored njega su četiri masivne nožice s gumenim bazama.

Prednja se stranica kućišta skida povlačenjem s donje strane, čime dolazimo do tri ventilatora Dynamic X2 GP-14 PWM, promjera 140 milimetara. Ventilatori su na maksimalnih 1.700 okretaja dosta bučni (47 dBA), ali najčešće rade na nižim okretajima, pri čemu je i buka pristojnijih 40 do 42 dBA.

Promjenjiva gornja stranica

Posebnost Visiona je da se gornja staklena stranica može zamijeniti nosačem za ventilatore i radijatore vodenog hlađenja te na nju montirati plastični filtar za prašinu. Slično smo rješenje vidjeli i na R6 te na S2, samo je tamo bila puna stranica umjesto staklene. Ta mogućnost otvara bolje provjetravanje, ugradnju 280/360-milimetarskog radijatora na vrh kućišta, ili, pak, tri 120/140-milimetarska ventilatora.

Prostrana i modularna unutrašnjost osigurava mnogo mjesta za komponente. Prednji dio kućišta oslobođen je od kaveza, tako da ventilatori pušu izravno na glavne generatore topline

Staklene se bočne stranice lako skidaju uklanjanjem vijaka prstima te povlačenjem iz svojih ležišta. Prostor koji se otvara podijeljen je u dva dijela. Gornji je dovoljan za ugradnju ploča Extended ATX te rezervoara za vodena hlađenja otvorene petlje. Moguće je ugraditi grafičke kartice duljine do 440 milimetara te hladnjake za procesore visine do 185 milimetara – drugim riječima, najveće dostupne komponente, a grafička kartica se može ugraditi i paralelno s pločom, tako da joj ventilatori gledaju prema van, no za to treba kupiti odgovarajući PCIe produžni kabel. Prorezi za aranžiranje kabela dobro su smješteni i dovoljno su udaljeni od ploča.

Na stražnjoj strani ima 23 milimetra prostora, što je dovoljno i za deblje kabele, a za aranžiranje pomažu dvije čičak-trake i dobro smještene ušice za plastične vezice. Stražnja je strana rezervirana i za smještaj diskova. Tri su 3,5-inčna kaveza, koji ujedno primaju i 2,5-inčne diskove smještene s lijeve strane, a dva su nosača za 2,5-inčne diskove smještena tik ispod velikog proreza za stražnji nosač CPU hladnjaka. Ti se nosači ujedno mogu i preseliti u unutrašnjost kućišta te smjestiti na poklopac napajanja. Veliki kavezi tu su gdje jesu, i zamjerka ide činjenici što nema protoka zraka preko njih, jer svaki 3,5-inčni mehanički disk treba adekvatno hlađenje, no činjenica je da će u današnje vrijeme ladice vjerojatno biti popunjene SATA SSD-ovima, koji se griju minimalno.

Šarolike opcije hlađenja

S2 Vision ima primarno dizajn zatvorenog kućišta s manjim usisnim kapacitetima, ali to se modularnom izvedbom gornje stranice može promijeniti. U kućište je tako moguće ugraditi radijatore vodenog hlađenja na vrh (do 360 milimetara), na prednju stranu (do 360 milimetara), na dno (240 milimetara), te straga na ispuh (do 120 milimetara). Ako ugrađujemo vodeno hlađenje vlastite izrade, dobro je znati da uz kućište dolaze i nosači za rezervoar vode koji se ugrađuje sprijeda, tik iza ventilatora na usisu. Oni koji preferiraju zračno hlađenje, mogu ugraditi do devet 140-milimetarskih ventilatora. Bilo kako bilo, S2 Vision spremno je za hlađenje i najmoćnijih komponenata, a dobro je i filtrirano protiv prašine.

Stražnja strana otkriva tri kaveza za 2,5/3,5-inčne diskove i dva nosača za 2,5-inčne

Instalacija komponenata u kućište laka je zbog prostranosti i dobre završne obrade svih površina. Sve smo kabele u unutrašnjosti sveli na minimum, i organizirali ih sa stražnje strane, gdje nisu smetali protoku zraka. S potpuno složenom smo konfiguracijom (ploča Z390, procesor i7 8700K, hladnjak Noctua NH-U12A, grafička kartica GeForce GTX 1660 itd.), napravili testove zagrijavanja u dva slučaja – sa staklenom stranicom na vrhu te s filtrom na vrhu. U prvom je slučaju maksimalna prosječna temperatura na svim jezgrama procesora nakon sat vremena opterećenja OCCT-om iznosila 71,33 °C, a u drugom malo nižih 70,16 °C. Oba rezultata vrlo su solidna i samo ovisi o osobnim preferencijama kako ćete konfigurirati kućište. U prvom (zatvorenom) slučaju, buka je iznosila niskih 40 dBA, a u drugom osjetno više čujnih 42 dBA, kada su ventilatori radili u PWM režimu.

Kućište Define S2 Vision svakako je najljepše kućište koje je Fractal do ovoga trenutka napravio. Uzeli su poznatu R6/S šasiju, s četiri ju strane omeđili stranicama od zatamnjenog kaljenog stakla, i time značajno podigli dozu elegancije i osjećaja kvalitete. Model Blackout koji smo testirali, taman je i skriva svoju unutrašnjost, tj. pogled na ugrađene komponente. Oni koji vole blještavilo i koji vole pokazati svoje komponente, mogu kupiti RGB verziju, koja dolazi s četiri RGB LED ventilatora i RGB LED trakom koja prolazi po unutarnjoj strani kućišta. Define S2 Vision odličan je izbor pri sklapanju moćnog računala, jer dobro izgleda i ne zakida kupca ni na čemu, osim možda na cijeni koja je za hrvatsko tržište paprena.