Fractalovo novo kućište namijenjeno je matičnim pločama s reverznim priključcima

Poznati proizvođač računalnih kućišta, Fractal Design, predstavio je novu RC verziju svog popularnog modela North XL, prilagođenu za reverse connector matične ploče.

Ova verzija kućišta osmišljena je kako bi podržavala novu generaciju matičnih ploča, kao što su Gigabyte Stealht, Asus Back to the Future i MSI Project Zero, koje pomiču sve priključke ne bi li omogućile uredniji raspored kabela. U skladu s time redizajnirana je i unutrašnjost kućišta North XL RC, što korisnicima omogućuje slaganje računala bez vidljivih kabela.

Kao i ostale verzije North XL-a, RC varijanta kombinira minimalistički dizajn s učinkovitom ventilacijom. Podržava ugradnju prednjih radijatora do 420 mm, gornjih radijatora do 360 mm te grafičkih kartica dužine do 413 mm, čime se zadovoljavaju i potrebe najzahtjevnijih korisnika.

Foto: Fractal Design

Više informacija dostupno je na službenoj stranici proizvođača.