Fractal Design North XL - Povećane dimenzije, zadržane vrline

SPECIFIKACIJE Tip Big tower Kompatibilne ploče E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX Dimenzije 503 x 240 x 509 mm Podržane grafičke kartice Do 413 mm (380 mm s radijatorom sprijeda) Podržana visina CPU hladnjaka Do 185 mm Isporučeni ventilatori 3x Fractal Design Aspect 14 PWM (140 mm) Jamstvo 2 godine Dojam Prekrasno kućište za korisnike koji su maštali o većem Northu, sa svim njegovim vrlinama

Predstavljanjem Northa, Fractal Design oduševio je kupce i recenzente inovativnim pristupom u dizajniranju modernog kućišta. Švedski proizvođač uzeo je u obzir da postoji dio kupaca kojima agresivne linije i kričav izričaj nisu karakteristike koje ih oduševljavaju te na svom stolu ne žele imati kutiju koja se nimalo ne uklapa u njihov životni prostor.

Prednjicom kućišta dominiraju vertikalne letvice, načinjene od pravog drva, iza kojih se nalazi filtar za prašinu. Na prednjem dijelu gornje strane kućišta nalaze se standardni I/O konektori, a stražnji dio rezerviran je za panel mrežastog uzorka, za što bolji protok zraka

Sada, godinu i pol dana kasnije, Fractal Design odlučio je na tržište izbaciti model North XL. Baš kao što mu ime govori, riječ je o kućištu jednakom kao i originalni North, ali s povećanim dimenzijama, za korisnike koji žele ugraditi najveće komponente i maksimizirati rashladni potencijal kućišta. U brojkama, kućište je povećano otprilike pet centimetara u svim smjerovima te sada broji 503 x 240 x 509 mm. Isto tako, valja reći da je kućište dostupno u crnoj i bijeloj boji, te u kombinaciji bočne stranice od kaljenog stakla (TG), odnosno one opremljene mrežastim uzorkom (mesh). Na test nam je stigla varijanta bijele boje, s kaljenom bočnom stranicom, punog naziva North XL White TG.

Usis kroz drvo

Već iz letimičnog pogleda, jasno je koji dio kućišta je najzanimljiviji. Naravno, riječ je o prednjoj maski, koja je izrađena od vertikalnih drvenih letvica. Kod bijele izvedbe kućišta, letvice su od hrastovine, a kod crne načinjene su od oraha. Kućište na stolu ostavlja upečatljiv dojam. Ispod letvica je mrežica, koja dublira kao filter za prašinu, a iza nje nalazimo tri tvornički ugrađena 140-milimetarska ventilatora.

Čist i jednostavan skandinavski dizajn omogućuje ovom kućištu da se savršeno uklopi u moderan životni prostor

Rastavljanje kućišta izuzetno je jednostavno. Bočne stranice odvajaju se odvrtanjem vijaka te povlačenjem prema natrag, dok se gornja ploha skida povlačenjem kožnog "repića". Ovdje upućujemo malu zamjerku Fractalu, jer je za otvaranje gornje plohe potrebna iznenađujuće mala sila, te nam se prilikom testiranja događalo da smo nehotice otvorili gornji panel. Isti problem postojao je i kod manjeg Northa.

Prednji I/O konektori nalaze se na prednjem dijelu gornje stranice kućišta, a uključuju dva USB 3.2 Gen 1 Type-A porta, jedan USB-C 3.2 Gen 2 port, dva analogna konektora za slušalice i mikrofon te veliku, okruglu tipku za uključenje računala.

Zahvaljujući obilju prostora, ugradnja komponenti predstavlja pravu zabavu. Niti najveće komponente neće imati problema s pronalaženjem prostora unutar ovog kućišta

Bočna stranica, iako izrađena od kaljenog stakla, ne prostire se od ruba do ruba kućišta, već je prednji dio izrađen od metala, te se može odvojeno skinuti, jednostavnim odvrtanjem jednog vijka. Njegovim skidanjem dobivamo bolji pristup unutrašnjosti, što će cijeniti kupci koji bi htjeli skinuti prednje ventilatore i zamijeniti ih radijatorom vodenog hlađenja.

S obzirom na gabarite kućišta, ne treba posebno isticati da unutrašnjost vrvi prostorom, što samo za sebe olakšava instalaciju komponenti te uređivanje konfiguracije. Kućište posjeduje odvojenu komoru za instalaciju napajanja na dnu, samo što je za njega najprije potrebno odviti metalni okvir i pričvrstiti ga na samo napajanje, te potom cijelo napajanje provući kroz otvor. Maksimalna specificirana duljina napajanja iznosi 290 mm, stoga smo posve sigurni da se baš nitko neće žaliti na manjak prostora. Ispod napajanja nalazi se i filter za prašinu koji se jednostavno vadi, povlačenjem prema natrag.

Desna strana kućišta otkriva mnoštvo gumom obrubljenih proreza za provođenje kabela, dva nosača za 2,5" uređaje za pohranu te dva kaveza koji mogu udomiti po jedan 3,5" HDD ili po dva 2,5" uređaja

Provođenje kabela također ne zahtijeva osobitu pamet i vještinu, jer kućište raspolaže s nekoliko čičak-vezica, koje su unaprijed postavljene sa stražnje strane matične ploče. Njima je potrebno pribrojiti velike otvore obložene gumom. Jedinu zamjerku možemo uputiti duljini internog USB 3.0 kabela. Naime, pozicija USB 3.0 konektora na našoj matičnoj ploči bila je na njezinom donjem rubu, a kabel iz kućišta nekoliko je centimetara prekratak, stoga ga nismo mogli priključiti. Srećom, većina novih matičnih ploča posjeduje USB 3.0 konektor (i) na svojem desnom rubu, pa je malo vjerojatno da će kupci imati problema s duljinom kabela.

Obilje mogućnosti za pohranu

Kada se već dotičemo donje komore, spomenimo da ona posjeduje mjesta za ugradnju 2,5'' i 3,5'' diskova. Uz kućište, isporučuju se dva kaveza koji mogu udomiti po jedan 3,5'' HDD, ili po dva 2,5'' SSD-a. Također, njihovo mjesto nije fiksno, već kućište na dnu posjeduje više rupa, te je kaveze moguće podesiti prema vlastitoj želji. Konkretna pozicija kaveza za diskove u konačnici će ovisiti o odabranom napajanju.

Verzija kućišta s mrežastom bočnom stranicom dodatno pospješuje protok zraka, a na nju je moguće ugraditi radijator vodenog hlađenja duljine do 280 mm, odnosno dva 140 mm ventilatora

Mehanički diskovi ugrađuju se tako da se na rubove kaveza najprije umetnu gumeni odstojnici, te se potom zavrnu vijcima. Odstojnici uspijevaju donekle anulirati vibracije diskova u radu, ali ne u potpunosti. Dodatna dva mjesta za pohranu nalaze se s desne strane kućišta, iza matične ploče. Tamo se mogu ugraditi dodatna dva 2,5'' uređaja.

Nadaren za hlađenje

Jedna od najvećih funkcionalnih karakteristika Northa XL njegove su mogućnosti hlađenja. Već smo spomenuli da se kućište isporučuje s tri 140-milimetarska ventilatora. Riječ je o Fractalovim vlastitim ventilatorima Aspect 14 PWM, koji su spojeni na također ugrađeni hub, koji se potom spaja na matičnu ploču. Ventilatori su optimizirani za maksimalne performanse u kombinaciji s radijatorom vodenog hlađenja, što nas pomalo iznenađuje, jer vjerujemo da će većina kupaca radije koristiti ventilatore isporučene upravo s vodenim hlađenjem, dok se od ventilatora isporučenih s kućištem očekuju niže maksimalne brzine vrtnje te optimiziranost za što nižu buku u radu.

Baš kao i uz originalni North, Fractal uz North XL isporučuje svoje ventilatore Aspect 14 PWM. Riječ je o ventilatorima s velikim statičkim pritiskom, optimiziranim za "guranje" zraka kroz rebra radijatora vodenog hlađenja. Za svoje dimenzije maksimalna brzina im je visoka, ali pri niskoj brzini vrtnje umjereno su tihi

Bilo kako bilo, testirali smo i njihove performanse, te smo pritom uvidjeli da bi oni mogli biti i tiši. S našom testnom pločom brzinu ventilatora nismo mogli postaviti na ispod 30% PWM signala, što je rezultiralo brzinom od oko 650 o/min. Međutim, čak i u toj situaciji, ventilatori su bili ponešto bučniji od svih ostalih ugrađenih komponenti, što, moramo priznati, nismo očekivali. Naš bukomjer izmjerio je oko 40,5 dBA. Moramo reći da to nije visoka vrijednost sama za sebe, ali nekako smo očekivali više od ventilatora tih dimenzija i s tom brzinom vrtnje. Pri maksimalnoj brzini, koja je u našem slučaju iznosila 1.500 o/min, ventilatori bivaju prilično bučni. To je potvrdio i bukomjer, izmjerivši 48,5 dBA. S obzirom na njihove goleme dimenzije, preporučili bismo korisnicima da podese krivulju brzine tako da se ventilatori okreću što nižom brzinom u svim scenarijima, s obzirom na to da čak i tako zajednički mogu provući veliku količinu zraka. Buku u generalnom smislu možemo smatrati jedinom spomena vrijednom manom ovog kućišta, pogotovo ako se kupac odluči za inačicu s mrežastom bočnom stranicom. Mrežasti otvori za zrak sa svih strana jednostavno ne omogućuju posebno dobru izvedbu zvučne izolacije, stoga savjetujemo kupcima da prilikom odabira svake komponente svog računala posebnu pozornost obrate na buku njihovih pokretnih dijelova. Također, ako ćete koristiti North XL za računalo koje ćete držati u blizini glave, vrijedi razmisliti o zamjeni tvorničkih ventilatora nekim tišima.

Poput svojeg manjeg brata, North XL dostupan je i u crnoj izvedbi, a jedna i druga mogu biti sa staklenom (TG) ili rešetkastom (mesh) bočnom stranicom

Sa spomenuta tri ugrađena ventilatora priča o hlađenju tek započinje. Naime, kućište podržava instalaciju svih, uključujući najvećih vodenih hlađenja. Tako je u North XL sprijeda moguće ugraditi radijator vodenog hlađenja od golemih 420 mm. Na krov se također može instalirati radijator duljine do 360 mm, a straga do 140 mm. Konačno, mesh inačica kućišta omogućuje čak ugradnju radijatora na lijevu bočnu stranicu, maksimalne duljine od 280 mm. Kupcima koji neće koristiti vodena hlađenja, bit će važna informacija da mogu računati na ukupno šest mjesta za ugradnju 140 mm ventilatora, odnosno sedam, ako planiraju ugraditi 120 mm ventilatore. Maksimalna visina zračnog hladnjaka za procesor iznosi također izdašnih 185 mm.

Kućište je opremljeno i korisnim hubom za četiri ventilatora, a na matičnu ploču spaja se jednim 4-pinskim PWM konektorom

Maksimalna moguća duljina grafičke kartice je 413 mm, a ako se radijator vodenog hlađenja postavi sprijeda, ta vrijednost pada na svejedno golemih 380 mm. Grafička kartica može se ugraditi i vertikalno, ali samo uz kupnju Fractalova vlastitog adaptera Flex B-20, čija je maloprodajna cijena kod nas visokih 65 eura. Ako se grafička kartica ugrađuje horizontalno, njezino hlađenje dodatno se može pospješiti ugradnjom jednog 80-milimetarskog ventilatora ispod nje.

Iz svega navedenog, očito je kako je North XL u svakom pogledu zapravo samo povećan "obični" North, što je izravan odgovor na potrebe i želje kupaca. Iako se u smislu inovacija ne razlikuje u odnosu na originalni North, neke osobite izmjene, prema našem mišljenju, nisu niti bile potrebne, s obzirom na to da su već prvi model krasili izuzetna kvaliteta izrade, odlične rashladne mogućnosti te pametan, moderan raspored za ugradnju komponenti. Manu u smislu potencijalne buke treba uzeti s dozom rezerve, jer poanta ovog kućišta maksimalni je protok zraka te održavanje unutarnjih komponenti na što je moguće nižim vrijednostima. Čak se i cijena od preporučenih 200 eura ne doima nebuloznom.