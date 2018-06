FSP Cannon 2000W - Mrcina za rudare

specifikacije Snaga 2.000 W Deklarirana razina efikasnosti 92% pri tipičnom opterećenju Specifikacije po vodovima +3,3 V - 25 A

+5 V - 25 A

+12 V - 166,6 A Kabeli modularni Broj PCIe konektora 18 Broj EPS konektora 2 Ventilatori 120 mm Jamstvo 10 godina

Osamnaest 6+2-pinskih konektora znači da s ovim napajanjem možete bez brige složiti rig od 9 jačih ili 18 slabijih grafičkih kartica, s po jednim takvim konektorom, što je zapravo zvučnije od bilo koje druge karakteristike ovog napajanja. Rijetke su ploče s toliko slotova za sve USB risere kao što je Asusova B250 Mining Expert, no u teoriji ovo napajanje može osigurati dovoljno snage za, primjerice, osamnaest kartica GTX 1060 koje smo konfigurirali tako da troše svaka ispod 100 W.

Namjerno smo započeli ovakvim uvodom jer je potrebno shvatiti o kakvoj je “mrcini” od napajanja ovdje riječ. Cannon 2000W podliježe regulativama ATX12 v2.4 i EPS12 v2.92, ima učinkovitost iznad 92% pri tipičnom opterećenju, i sve moderne zaštitne mehanizme – OVP, OCP, UVP, SCP, OPP, OTP.

Platforma je DC-DC, što znači da su slabiji 5 V i 3.3 V vodovi izvedeni iz glavnog 12 V voda, koji može isporučiti ukupno 166.6 ampera struje. PFC je aktivnog tipa i veći je o 0,9, a proizvođač navodi hold up vrijeme od 17 milisekundi. Sve zajedno hladi jedan 135-milimetarski FDB ventilator, koji postaje bučan tek pri višim opterećenjima.

Svi su kabeli potpuno modularni i dovoljno dugi za velike rigove, a kabeli za matičnu ploču su udvostručeni pa je moguće istovremeno napajati dvije. Svi su kabeli, uključujući i onaj s ATX konektorom, flat tipa, pa će i njihovo aranžiranje biti olakšano.

Napajanje smo testirali uz pomoć riga s osam Radeon kartica, koje su u punom pogonu iz zida “vukle” 1.164 W. Mjerili smo pad napona na glavnim vodovima u trenutku kada su kartice mirovale i pod punim opterećenjem. Na 12 V vodu pad napona iznosio je 0,01 V, odnosno manje od 1%, što je solidan rezultat ako znamo da se prema ATX specifikacijama sve unutar 5% tolerira. Na 3,3 V vodu pada napona nije bilo, a na 5 V vodu iznosio je 2%. Ono što nas je malo zabrinulo bio je neobičan miris koji je dopirao iz napajanja. Svako novo napajanje nakon prvog uključenja i opterećenja stvara miris elektronike koja se zagrijava, no kod Cannona je to bilo dosta izraženo, pa smo se zapitali što bi bilo pri 2 kW opterećenju. No, s obzirom na to da su padovi napona bili u granicama normale, vjerujemo da bi takvi ostali i do 2 kW opterećenja, i kako bi napajanje to sve stoički izdržalo.

FSP se ovim napajanjem pridružio eliti proizvođača napajanja vrlo visoke snage te tržištu i minerima predstavio konkurentan proizvod.