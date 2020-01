Gainward RTX 2080 Super Phantom GLH - Moćni duh

specifikacije Broj CUDA / RT / Tensor jezgri 3.072 / 48 / 384 Takt GPU-a (Boost) 1.860+ MHz Memorijsko sučelje 256 bit Memorija 8 GB GDDR6, 1.973 MHz (15,78 Gb/s efektivno) Napajanje 2 × 8pin PCIe Videoizlazi 1 × HDMI 2.0b

3 × Display Port 1.4a

1 × USB-C Dimenzije 292 × 130 mm

Vrh Gainardove ponude kartica čine modeli iz obitelji Phantom. Ona se dodatno račva u nekoliko modela – “obični” Phantom, GS, odnosno Golden Sample, te GLH, što je skraćenica od Goes Like Hell. Nama je na test iz Linksa stigla upravo ova najjača varijanta RTX-a 2080 Super, a koja se u Gainardovoj ponudi pozicionirala točno ispod modela temeljenih na grafičkom procesoru RTX 2080 Ti. Na web-stranicama proizvođača nema nikakve osobite priče koja bi bila pozadina kartica Phantom pa možemo pretpostaviti da je jednostavno riječ o odabiru cool imena.

Ovaj naš Phantom, masivna je kartica duljine 292 mm i prilične debljine – sâm Gainward tvrdi da kartica na matičnoj ploči zauzima 2,7 utora. Masivni hladnjak s bakrenim toplovodnim cijevima ponešto je dulji od PCB-a kartice, a opremljen je s tri veća (85 mm) i tanka ventilatora, preko kojih su postavljene dvije kromirane šipčice koje primarno imaju dekorativnu, a sekundarno zaštitnu ulogu. Hladnjak ima i pasivni način rada kad kartica nije pod opterećenjem, no on tvornički nije dostupan. Kako bi bio uključen, potrebno je sklopku za odabir BIOS-a prebaciti na drugu poziciju, čime se smanjuje i maksimalni boost takt GPU-a. Takav pristup objektivno nema smisla jer se boost takt ionako ne koristi kad kartica miruje, no što je, tu je. Srećom, ventilatori su u praksi vrlo tihi, čak i kad je kartica pod maksimalnim opterećenjem. Na udaljenosti od pola metra od kartice izvan kućišta izmjerili smo buku od 40,5 dBA.

Stražnja strana kartice prekrivena je aluminijskom pločom, ukrašenom logom fantoma, s time da je dio PCB-a gdje se nalazi GPU, otkriven. Gornji dio hladnjaka ukrašen je plastičnom bijelom letvicom s RGB osvjetljenjem. Bojom letvice upravljamo preko Gainwardove aplikacije Expert Tool II, kojoj je to samo sekundarna funkcija. Primarna funkcija je praćenje radnih taktova, temperature, overklokiranje te konfiguriranje brzine ventilatora. S obzirom na to da je riječ o tvornički overklokiranom modelu, napajanje osiguravaju dva 8-pinska konektora, iako kartica na standardnim postavkama troši maksimalno 260 W. Potrošnju je preko modificiranja postavke Power limit moguće povisiti 32%. Konfiguracija videokonektora za ovaj GPU standardna je – tri DisplayPorta, jedan HDMI i jedan USB-C.

Gainward RTX 2080 Super Phantom GLH 1080p Borderlands 3 95 Gears 5 111 Total War: Warhammer II 107 Middle Earth: Shadow of War 141 F1 2019 157 1440p Borderlands 3 70 Gears 5 81 Total War: Warhammer II 79 Middle Earth: Shadow of War 109 F1 2019 124 *testirano na Ryzen 9 3900X, 16 GB DDR4 3600

Radni taktovi koje model GLH nudi iz kutije nisu nešto osobito viši od onog što nudi Nvidijin referentni model – 1.860 naprema 1.815 MHz, no to nije krivnja Gainwarda koliko Nvidije. RTX 2080 Super jednostavno je tvornički već dosta napucan. Ipak, ručnim overklokiranjem uspjeli smo maksimalni Boost takt dodatno povećati na 1.910 MHz, a memoriju s osnovnog takta od 1.938 MHz podigli smo na takt od 2.238 MHz. Rast performansi pri višim razlučivostima je između 7 i 10 posto, zavisno o naslovu. Drugim riječima, vrlo solidno. Općenito možemo zaključiti da je Gainward ovim modelom odradio vrlo dobar posao, s iznimkom implementacije RGB osvjetljenja i pasivnog rada hladnjaka. RGB mnogima nije bitan, a hladnjak je i s aktivnim ventilatorima iznimno tih, tako da je riječ o manjim manama. Najviše bode nešto kraće jamstvo – dvije, umjesto tri godine, kao kod većine ostalih proizvođača.