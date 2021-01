Genesis Xenon 800 - Gram simo, gram tamo

Specifikacije Tip senzora Optički (PMW 3369, 16.000 DPI) Dimenzije 120 x 66 x 43 mm Masa 58-72 g (bez kabela) Broj tipki 6 Vrsta priključka USB Kabel Opleteni, 1,8 m Jamstvo 2 godine

Poljski proizvođač hardvera Genesis, svoju je ponudu periferije za igrače ispunio doista raznolikim uređajima, a posljednji koji je sišao s njihovih pokretnih traka ultralaki je miš visoke klase Xenon 800. S cijenom od 499 kuna u maloprodaji, ovaj miš sučeljava se s najboljima u klasi, koje planira srušiti dodatnim mogućnostima, poput finog podešavanja mase i zamjenjivim dijelovima kućišta.

Dodaci, poput utega i zamjenskog poklopca, neobični su gosti u paketu ultralakog miša, no svakako su dobrodošli

Xenon 800 nesimetrični je miš, prilagođen onima koji miševe drže u desnoj ruci. Ekipa koja na miša naslanja čitav dlan sasvim će sigurno cijeniti njegov visoki profil, dok će onima koji miševe drže vršcima prstiju, dobro doći malena masa i perforirane bočne stranice, koje osiguravaju stabilnost miša u šaci. Šesterokutne rupice prostiru se po gotovo svim stranicama miša, a tek su tipke zadržale svoju površinu netaknutom. Xenon 800 teži svega 58 grama bez kabela, što ga čini jednim od najlakših miševa u kategoriji. Međutim, njegova masa nije fiksna, i možemo je povećavati. Proizvođač je u paket uključio dodatnu stražnju stranu bez rupica, koja bi mogla biti zanimljiva onima koji su spremni prihvatiti koji gram više u zamjenu za praktičnost i higijensku privlačnost klasičnog kućišta. Osim toga, u paketu se nalazi i ladica s 12 malih utega, koju je moguće položiti u nosač unutar miša te mu tako mijenjati masu, ali i podešavati težište, kako bi bolje odgovaralo individualnom gripu svakog korisnika.

U svojoj najlakšoj konfiguraciji, miš teži svega 58 grama bez kabela, a masa mu se pomoću utega i zamjenske maske može povećati na 72 g

Na mišu se nalaze dvije bočne tipke, smještene na lijevu stranu, te jedna tipka smještena izravno ispod kotačića. Potonjoj je pretpostavljena funkcija promjene osjetljivosti senzora, no možemo je reprogramirati u upravljačkom softveru. Tamo možemo reprogramirati i sve ostale tipke te snimati makro naredbe, podešavati osjetljivost senzora osima X i Y, podešavati lift-off osjetljivost, igrati se uzorcima osvjetljenja te definirati korisničke profile koje možemo pohraniti u memoriju na mišu. Ispod tipki nalaze se prekidači Omron, deklarirane trajnosti od 50 milijuna klikova.

Za registriranje pomaka na Xenonu 800 zadužen je PixArtov optički senzor PMW 3389, razlučivosti do 16.000 DPI. Taj je senzor sposoban pratiti nadljudski brze pomake i ubrzanja – 11 m/s i 50 G – vjerojatnost da vas razočara u igrama tako je vrlo mala. Senzor vrlo dobro prati pomake na svim podlogama, osim staklenih, i ne pokazuje znakove akceleracije ili neželjenog snappinga ni na kojoj od najčešće korištenih osjetljivosti – 400, 800, 1.200, 1.600 i 2.400 DPI. Više osjetljivosti vjerojatno su također precizne, no naša ruka nije, pa ih nismo uzimali u obzir. Testovi pokazuju da miš ima stabilno osvježenje od 1.000 Hz, te precizno postavljene razlučivosti u svim vrijednostima, uz odmake od maksimalno 2%. Tražiti glave protivnika u pucačkim igrama s ovim je mišem pravi užitak, a ako igrate na nižim osjetljivostima, cijenit ćete činjenicu da nišan neće skakutati kada miša podižete s podloge, jer su mu tvornički postavljene lift-off udaljenosti vrlo niske, kao i to da je opleteni kabel vrlo mekan te ne pruža gotovo nikakav otpor.

Na donjoj strani miša nalazi se čak pet teflonskih nožica, a u paketu su i zamjenske, uz koje proizvođač isporučuje i tri alternativne gumene tipke kao zamjenu za onu ispod kotačića

Genesis Xenon 800 dobar je miš, sa zanimljivim dodatnim mogućnostima. One možda neće biti korisne svima, pogotovo zato što zaljubljenici u lake miševe vjerojatno nisu skloni povećavati masu svojim glodavcima, no radije bismo ih imali nego ne. Performanse miša iznimno su dobre, pa ga možemo preporučiti svima onima kojima se dopada njegov dizajn i traže novu ultralaku igračku za svoj stol.