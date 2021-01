Corsair Katar Pro Wireless - Miš bez repa za igranje i rad

Specifikacije Tip senzora Optički, PMW3325 (10.000 DPI) Dimenzije 115,8 x 64,2 x 37,8 mm Masa 96 g s baterijom Broj tipki 6 Vrsta priključka Wireless adapter (USB) i Bluetooth Kabel Nema Jamstvo 2 godine

Miševi koji se ističu svojom jednostavnošću, koje možemo zgrabiti u šape i koristiti kao da su oduvijek dio našeg stolnog inventara, imaju posebno mjesto u našem srcu. Jedan takav miš je Corsairov Katar Pro Wireless. Radi se o igraćem mišu koji se na našem tržištu može pronaći za 367 kuna, što ga smješta u srednji cjenovni rang. Za tu cijenu dobiva se kvalitetan miš, namijenjen onim igračima koji istog glodavca vole koristiti na više uređaja.

Nemaštovit oblik Corsairova novog miša ne privlači poglede, a da se radi o mišu za igrače, znat će samo oni koji prepoznaju amblem brenda

Corsair Katar Pro Wireless bežični je miš simetrična oblika, kojeg zbog smještaja bočnih tipki potpuno mogu iskoristiti samo oni koji ga drže u desnoj ruci. Kućište miša nemaštovito je, a da se radi o mišu nekog poznatog brenda govori tek sjajni amblem na njegovim leđima, koji se diskretno nazire na kućištu obojenom mat crnom bojom. Baza miša uža je od njegove gornje plohe, pa Katarove bočne stranice stoje pod kutom koji osigurava solidnu stabilnost i olakšava manevriranje mišem kada ga držimo vršcima prstiju. S druge strane, djelomično zbog nakošenih bočnih stranica, a djelomično zbog neobične gornje krivulje i relativno kratkog tijela, miš nije osobito prikladan za one koji na miša naslanjaju čitav dlan. Usprkos masi od 96 grama s baterijom (oko 69 grama bez baterije), miš u ruci djeluje teško, što možemo zahvaliti lošoj distribuciji mase. Zbog nje, stražnja strana miša “pada” prema dolje kad je odignut od podloge, što zahtijeva određeno vrijeme prilagodbe.

Bočne stranice miša stoje pod kutom, što osigurava stabilnost miša kad koristimo claw grip

Osim tri uobičajene tipke, na mišu se nalaze dvije bočne tipke, te jedna dodatna tipka smještena neposredno ispod kotačića. Ta tipka na tvorničkim postavkama mijenja razlučivost senzora, no poput svih drugih tipki na mišu, moguće joj je dodijeliti bilo koju funkciju. Tipkama funkcije mijenjamo u Corsairovom relativno moćnom, ali zbunjujućem softveru iCue, u kojem Kataru možemo mijenjati postavke senzora, podešavati korisničke profile, snimati makro naredbe i slično. U driveru, nažalost, ne možemo mijenjati udaljenost na kojoj senzor prepoznaje pokrete. Prava šteta, jer miš pokrete registrira doista visoko, pa igrači koji koriste nisku osjetljivost moraju računati s time da će se kursor micati kad god miša podignu s podloge.

Bežičnu povezivost miša osigurava korištenje kvalitetne tehnologije Slipstream, a kao alternativu, na raspolaganju imamo Bluetooth

Za registriranje pokreta zadužen je PixArtov provjereni optički senzor PMW3325 maksimalne razlučivosti od 10.000 DPI, podesive u koracima od 100 DPI. Senzor se u svim uvjetima ponaša pristojno, bilo da igramo brzu pucačinu ili stratešku igru s mnogo sitnih jedinica. Osim problema s udaljenosti detekcije pokreta, nikakvih problema sa senzorom nismo imali. Uređaj ne pokazuje znakove akceleracije ili neželjenog snappinga ni na kojoj osjetljivosti.

Corsair Katar Pro Wireless s računalom se povezuje pomoću bežičnog adaptera, i koristi tvrtkinu tehnologiju Slipstream, uz mogućnost korištenja Bluetooth konekcije. To ga čini svestranim glodavcem kojeg istodobno možemo povezati s dva uređaja, te bez straha od gubitka adaptera, nositi sa sobom kad radimo na laptopu. Miša na životu drži klasična AA baterija. Zbog toga ima vrlo visoku autonomiju, no istodobno dobiva na masi i gnjavaža mu je mijenjati bateriju kad se isprazni. Srećom, to moramo raditi u razmacima od 100-130 sati (deklarirano). U mjesec dana testiranja, bateriju nismo uspjeli isprazniti.

Miš koristi klasičnu AA bateriju – to rješenje donosi mnogo veću autonomiju, ali i gnjavažu koju predstavlja mijenjanje baterije

Corsair Katar Pro Wireless zgodan je bežični miš, koji je više nego sposoban odraditi igraće zadaće, no najbolje ga je kupiti ako, uz igranje na stolnom računalu, povremeno sjednete za laptop. Tada će briljirati zbog svoje univerzalnosti i praktičnosti, a da vas ne tjera da dlan prilagođavate novom komadu periferije.