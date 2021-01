Sony WH-1000XM4 - I dalje na vrhu

SPECIFIKACIJE Izvedba Zatvorene, naglavne Zvučnički driver 40 mm (dinamičke) Povezivost Bluetooth 5.0, 3,5-mm analogno Podržani Bluetooth kodek SBC, AAC, LDAC Deklarirano trajanje baterije 30 h (s ANC-om) / 38 h (bez ANC-a) Dodatna oprema Čvrsta putna futrola, audio kabel, USB-C kabel, avionski adapter Jamstvo 2 godine

Ako ste u posljednje dvije godine tražili bežične, naglavne slušalice s aktivnim blokiranjem buke (ANC), a ciljali ste na najbolje što novac može kupiti, bilo vam je nemoguće zaobići Sonyjeve modele WH-1000XM2 te njegova nasljednika, WH-1000XM3. Dotični su nudili odličan zvuk, ponajbolji ANC na tržištu, besprijekornu udobnost i mnoštvo korisnih funkcija, zbog čega najzahtjevniji korisnici nisu žalili za potrošenih 2.800-3.000 kuna, koliko su spomenute slušalice koštale po izlasku na tržište.

Bez ikakve nakane da mijenja dobitnu formulu, ali u želji da dodatno poboljša nekolicinu detalja, Sony je na tržište izbacio četvrtu iteraciju tih slušalica, jednostavno (?) nazvanu WH-1000XM4.

Lako sklapanje slušalica uvelike olakšava njihovo prenošenje, osobito u natrpanijim ruksacima

U slučaju da već posjedujete prošlogodišnji model WH-1000XM3 te ste ovdje samo kako biste doznali u čemu se WH-1000XM4 razlikuje, situacija je sljedeća. WH-1000XM4 izgleda isto, jednako je udoban i nudi sve funkcije koje smo susreli na njegovom prethodniku, no naučio je nekoliko novih “trikova”. Zahvaljujući ugrađenim senzorima, glazba se automatski pauzira kad WH-1000XM4 skinemo s glave, i nastavi svirati kad slušalice vratimo na tikvu. Stvar radi pouzdano i dobrodošao je dodatak u svakodnevnom suživotu sa Sonyjevim slušalicama. Tu je i takozvani Speak-to-Chat, prilično blesava funkcija, koja pokušava prepoznati kad počnemo govoriti, nakon čega se glazba zaustavlja, a ugrađeni mikrofoni prenose zvukove iz okoline u slušalice. Ideja je načelno dobra: možete porazgovarati s nekime bez skidanja slušalica s glave. Izvedba, međutim, nije. Speak-to-Chat redovito nam se aktivirao kada to nismo htjeli, primjerice, kada bismo pjevušili uz pjesmu ili se nasmijali šaljivom dijelu podcasta. Kada god bi se to dogodilo, trebalo je pričekati najmanje 15 sekundi da se reprodukcija nastavi i mikrofoni isključe, ili ručno otpauzirati ono što smo slušali – iritantno. To vrijeme “čekanja” u postavkama se može povećati do jedne minute.

Nešto deblji jastučići u odnosu na prošlogodišnji WH-1000XM3 rezultiraju boljim pasivnim blokiranjem buke

Mnogo korisnija novotarija modela WH-1000XM4 jest prelazak na standard Bluetooth 5.0 i implementacija tehnologije za istodobno uparivanje s dva uređaja (Bluetooth multipoint). To znači da WH-1000XM4 može biti spojen s, primjerice, laptopom i mobitelom, ili mobitelom i tabletom, ili bilo kojom drugom kombinacijom dvaju Bluetooth uređaja. Jedini kompromis takvog načina spajanja jest nužnost korištenja Bluetooth kodeka AAC. Za korisnike Appleovih uređaja to nije bitna stavka, jer oni ionako ne mogu rabiti nijedan drugi Bluetooth kodek, ali ako imate mobitel s Androidom, multipoint konekcija oduzima vam mogućnost korištenja kodeka LDAC, koji donosi najbolju moguću kvalitetu zvuka preko Bluetootha. Pomalo iznenađujuće, slušalice WH-1000XM4 ne podržavaju kodeke aptX ili aptX HD, koje njihov prethodnik uredno podržava. Sve to znači da korisnici mobitela s Androidom, barem onih koji podržavaju kodek LDAC, moraju odabrati između praktičnosti istodobnog povezivanja s dva izvora zvuka te mogućnosti izvlačenja apsolutnog akustičkog maksimuma iz Sonyjevih slušalica.

Najbolji ANC na tržištu

Doduše, neka vas to ne natjera na pomisao da slušalice WH-1000XM4 zvuče loše kada se Bluetooth konekcija uspostavlja pomoću kodeka AAC (ili SBC). Akustičke performanse još su im uvijek na visokoj razini, s moćnim, živahnim basom, čistim i ugodnim srednjim frekvencijama te zadovoljavajuće detaljnim gornjim dijelom frekvencijskog spektra. U odnosu na model WH-1000XM3, zvuk je nešto prirodniji, neutralniji i prozračniji, te ima bolju dinamiku. Bas je kod modela WH-1000XM4 nešto manje naglašen, što neće svatko nužno doživjeti kao prednost, ali još uvijek ga ima u izobilju, stoga se nastavlja raditi o odličnom izboru za ljubitelje dubokih frekvencija. Kao i prije, bas se, prema potrebi, dodatno može pojačati – mobilna aplikacija Sony Headphones Connect sadrži ekvilizator, pomoću kojeg je lako regulirati prisutnost željenih frekvencija.

Na lijevoj slušalici nalaze se tipke Power i Custom. Potonjoj funkciju biramo sami. Može upravljati glasovnim asistentom (Alexa, Siri, Google Assistant) ili ANC-om

Što se tiče kvalitete ANC-a, Sony je ostao dosljedan – WH-1000XM4 nudi ponajbolje aktivno blokiranje buke na tržištu prijenosnih slušalica. Naravno, najučinkovitije se još uvijek blokiraju niske i jednolične frekvencije. Neke revolucionarne razlike u odnosu na WH-1000XM3 (ili WH-1000XM2) na ovom polju nema, ali inkrementalna poboljšanja u ponašanju ANC-a svakako postoje. Poboljšano je i pasivno blokiranje buke, ugradnjom nešto debljih jastučića. Korištenje ANC-a nema gotovo nikakva utjecaja na kvalitetu zvuka.

Ni trajanje baterije nije se značajnije mijenjalo u odnosu na WH-1000XM3. WH-1000XM4 će na jednom punjenju ponuditi tridesetak sati rada, ali uz pretpostavku da ne koristite funkciju Speak-to-Chat, kao ni DSEE Extreme, Sonyjevu tehnologiju za konverziju (upsampling) komprimiranih audiodatoteka. Kada se one koriste, autonomija pada ispod 20 sati. Brzo punjenje je, naravno, zadržano, stoga WH-1000XM4 nakon samo 10 minuta punjenja, koje se izvodi preko USB-C konektora na desnoj slušalici, dobiva dovoljno energije za pet sati sviranja. Slušalice se mogu koristiti i žično, bez baterije; 3,5-milimetarski konektor nalazi se na lijevoj slušalici, a pripadajući kabel pronaći ćete unutar priložene, čvrste futrole.

Tipkom i dodirom

Dodirni senzori ugrađeni su u vanjsku stranu lijeve i desne slušalice. U lijevoj se nalazi još i NFC čip

Za upravljanje se koriste dodirni senzori, ugrađeni u vanjsku stranu lijeve i desne slušalice, te tipka Custom, koja je na vanjskom obodu lijeve slušalice. Potonju možemo namjestiti da upravlja glasovnim asistentom (Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Siri), ili da nas prebacuje između tri načina rada – s aktivnim ANC-om, s aktivnim vanjskim mikrofonima (kako bismo čuli što se događa oko nas) te bez ijedne od te dvije funkcije. Dodirne kontrole iste su kao prije: klizanjem prsta gore-dolje po desnoj slušalici reguliramo glasnoću zvuka, klizanjem lijevo-desno prebacujemo pjesme, a dvostrukim tapkanjem pauziramo i pokrećemo ono što slušamo te se javljamo na telefonske pozive. Imate li problema s nehotičnim “okidanjem” dodirnih kontrola, zanimat će vas da ih u aplikaciji Sony Headphones Connect možete posve deaktivirati te slušalicama upravljati preko mobitela. Usput budi rečeno, ugrađeni mikrofoni za telefoniranje i glasovne naredbe svoje temeljne zadatke obavljaju posve uredno.

Kada desnu ušnu školjku poklopimo dlanom, aktivira se takozvani “Quick Attention” način rada, u kojem se glazba jako utišava, a mikrofoni nam počnu glasno prenositi zvuk okoline. Svrha toga je da možete čuti ono što vam netko govori bez skidanja slušalica. Ta funkcija u praksi se pokazuje mnogo korisnijom od Speak-to-Chata, jer za njome možemo posegnuti prema potrebi te ni na koji način ne utječe na trajanje baterije.

Lijeva ušna školjka ima ugrađeni NFC čip, kojim se može ubrzati uparivanje s uređajima koji ga podržavaju.

U smislu dizajna i konstrukcije, razlike u odnosu na WH-1000XM3 praktički nema. Sve dodirne površine u rukama djeluju čvrsto i uvjerljivo. Jastučići su, kako smo već naveli, malo deblji nego prije, a unutarnja strana obruča blago je stanjena, premda nam to u praksi nije stvaralo nikakve poteškoće. Školjke se još uvijek mogu zakrenuti za 90° prema unutra i sklopiti. S time na umu, udobnost i prenosivost slušalica ostali su vrlo visokoj razini.

Priložena čvrsta futrola ima pretince za slušalice, pripadajuće kabele i avionski adapter

Jedna iritantnost p(r)ovlači se od prve iteracije ovih slušalica: nakon svakog ponovnog uključenja, one se vraćaju na “početno” radno stanje, gdje im je ANC uključen. To postaje frustrirajuće ako ih poglavito želite koristiti kao obične bežične slušalice, s isključenim ANC-om, a osobito u slučaju da tipki “Custom” dodijelite funkciju aktivacije glasovnog asistenta, zato što ju tada nećete moći pritisnuti dvaput da biste isključili ANC, već ćete to svaki put morati obavljati unutar mobilne aplikacije.

Ovoj sitnijoj iritantnosti unatoč, Sonyjeve slušalice WH-1000XM4 nemaju premca na tržištu bežičnih, naglavnih modela s aktivnim blokiranjem buke. To se neće promijeniti ni dolaskom Appleova nedavno predstavljenog modela AirPods Pro, za koji je već sada poznato da ne nudi ni približno toliko mnogo funkcija, ne da se sklopiti, prisiljava nas na korištenje tragikomične futrole nalik grudnjaku te košta otprilike dvostruko više.

Sony Headphones Connect U aplikaciji Sony Headphones Connect konfiguriramo takozvani “Adaptive Sound Control”, funkciju koja nastoji pogoditi što trenutačno radimo (mirovanje, kretanje, trčanje, prijevoz), i tome prilagoditi razinu blokiranja buke, odnosno zvuka koji nam mikrofoni prenose u slušalice. Primjerice, kada mirujemo, Adaptive Sound Control pojačat će nam zvuk okoline te posebno naglasiti glasove, a u prijevozu će nam aktivirati ANC i posve isključiti prijenos zvuka s mikrofona. Te “profile” možemo modificirati ručno pa nije nemoguće postići da se ANC aktivira prilikom mirovanja, ako nam se to više sviđa od pretpostavljene postavke. Druga zanimljiva funkcija u aplikaciji naziva se “Noise Cancelling Optimizer”. Kad se aktivira, dotična napravi kratko mjerenje te optimizira ponašanje sustava za blokiranje buke, s obzirom na vaše uši i atmosferski tlak. Tako se nastoje maksimizirati performanse ANC-a u avionskoj kabini, gdje će tlak biti osjetno drugačiji nego u vašem uredu. Aplikacija je također nužna za namještanje ekvilizatora, kao i konfiguraciju svih drugih aspekata Sonyjevih slušalica.