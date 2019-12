Gigabyte Aorus RX 5700 XT - Debela i fino rashlađena

specifikacije Broj Compute Unita / stream procesora 40 / 2.560 Takt GPU-a (Base / Boost) 1.770 / 2.010 MHz Memorijsko sučelje 256 bit Memorija 8 GB GDDR6, 1.750 MHz (14 Gb/s efektivno) Napajanje 2 × 8pin PCIe Videoizlazi 1 × HDMI 2.0b

3 × Display Port 1.4a

2 × HDMI 1.4 Dimenzije 290 × 123 × 58 mm

Aorus izvedba Radeona RX 5700 XT napokon se pridružila akciji. Gigabyte za sad u ponudi ima samo jednu varijantu ove kartice, no kako je riječ o "običnom" modelu, nekako sumnjamo da će kasnije biti dodatno više. Naime, i ova je već tvornički dosta overklokirana tako da ne vidimo prostora za predstavljanje još nabrijanijeg modela. Konkretno, Aorus RX 5700 XT hvali se Boost taktom do 2.010 MHz, Game taktom od 1.905 MHz i osnovnim taktom od 1.770 MHz. Za usporedbu, model Gaming OC kojeg smo također isprobali prije par mjeseci nudi 1.905 / 1.795 / 1.605 MHz što je također brže od referentne AMD-ove kartice. Takt memorije nije modificiran i zadržan je na 1.750 MHz odnosno 14 Gb/s.

Dizajn modela Aorus iznimno je sličan Gamingu budući da i ovdje imamo golemi hladnjak s tri ventilatora identičnog dizajna. Oni su na modelu Gaming ukrašeni s natpisom Gigabyte, dočim kod Aorus središnjim ima Aorus logo u obliku stilizirane glave orla, dok dva bočna imaju natpis Aorus. Plastični oklop hladnjaka također je nešto drugačiji – posve je crn, bez srebrnih elemenata koje ima Gaming, a tu je i nešto raskošnije led osvjetljenje u obliku dvije letvice smještene ispod lijevog i srednjeg, te iznad srednjeg i desnog ventilatora. Na gornjem dijelu kartice osvjetljen je i logo Aorus, a tu je prozorčić s osvjetljenim natpisom "Fan Stop" koji se uključuje kada ventilatori miruju. Osvjetljenjem upravljamo s aplikacijom RGB Sync koja obavlja pristojan posao – boje u softveru odgovaraju onima koje se vide na kartici, a tu je i ponešto efekata.

Performanse hladnjaka ne ovise samo o ventilatorima već i o dizajnu radijatora koji preuzima toplinu sa zagrijanih elemenata na kartici. Radijator na Aorusu masivniji je i moćniji nego onaj s modela Gaming. Sastoji se od dva velika elementa koji su povezani s pet bakrenih toplovodnih cijevi. Kartica je stoga još glomaznija od slabijeg modela – duljine je 290 mm, širine 123 mm, a visine 58 mm. Hlađenje naponske jedinice osigurano je s metalnom pločicom koja je pričvršćena na jedan od dva glavna elementa hladnjaka, a memoriju hladi metalni okvir – odvojeni element koji dolazi u kontakt s bazom hladnjaka koja prekriva GPU.

Dodatno je hlađenje osigurano preko metalne ploče koja prekriva stražnju stranu kartice. Naime, na kritična mjesta postavljeni su termalni jastučići čija je uloga prijenos topline na ploču. Problem je što su jastučići dosta debeli, pa se postavlja pitanje koliko ovo rješenje zapravo pridonosi hlađenju kartice.

Napajanje kartice osigurano je s dva 8-pinska PCIe konektora koji su opremljeni s ledicama za dijagnostiku grešaka. U praksi to znači da ledice svijetle ako nešto nije u redu, primjerice ako konektor nije popunjen ili ne dobiva napajanje iz kabela. Gigabyte je karticu opremio i s dodatnim BIOS čipom koji ima učitan tiši BIOS. Primarni BIOS je označen kao OC BIOS i tvornički je odabran. Još jedna modifikacija koju je Gigabyte napravio na ovom modelu su video-konektori. Kartica ih nudi ukupno šest – tri DisplayPorta 1.4a, jedan HDMI 2.0b te dva dodatna HDMI-ja 1.4. Većina RX 5700 kartica ima samo četiri konektora, a jedina druga kartica za koju znamo da nudi šest konektora je ASRockov model Taichi X OC+ kojeg smo isprobali ranije, s tim da se ASRock odlučio na četiri DisplayPorta i dva HDMI-ja. Prednost ugradnje dodatnih konektora je što karticu možemo lakše spojiti na pet ili šest monitora.

XFX RX 5700 XT RAW II Aorus RX 5700 XT Aorus RX 5700 XT Tvorničke postavke Tvorničke postavke Ručno overklokiranje GPU takt prosječno (MHz) 1.867 1.967 2.075 GPU temperatura (°C) 75 69 70 Hotspot temperatura (°C) 95 91 96 Temperatura memorije (°C) 86 86 88 VRM temperatura (°C) 79 77 82 Brzina ventilatora maks. (rpm) 1.820 1.600 1.812 Prosječna potrošnja (W) 193 216 240 Buka, maksimalna (dBA) 43 41 43

Kako najnoviji Gigabyteov pulen radi u praksi? Prosječni takt GPU-a pod opterećenjem 3DMarka First Strike Ultra je 1.967 MHz što je više od primjerice takta neke normalnije RX 5700 XT kartice (recimo nedavno testirane XFX RAW II – 1.867 MHz). Istovremeno moćni hladnjak uspijeva zadržati temperaturu GPU-a ispod 69 °C, a GPU hotspot (najtopliji senzor u čipu) ispod 91 °C. Natprosječno dobra je i temperatura naponske jedinice, maksimalno 77 °C, no temperatura memorije je na razini ostalih kartica koje smo testirali. Tu treba imati na umu da je Gigabyte potrošnju GPU-a konfigurirao na više od standardne vrijednosti, pa je u prosjeku kartica tijekom maksimalnog opterećenja trošila 216 W – 20-ak više nego što je uobičajeno za RX 5700 XT. Buka hladnjaka u to je isto vrijeme bila nešto niža od očekivanja i kretala se oko 41 dBA, uz brzinu ventilatora od oko 1.600 rpm. Zanimljivo je da su ventilatori isprva bili brži, no brzina im je nakon par minuta pala s 1.800 na 1.600 rpm.

U kontekstu overklokiranja Aorus ne donosi ništa novo. Postigli smo 2.150 MHz uz napon GPU-a podešen na 1,13 V, dočim smo memoriju (Micronovu) podigli na 1.872 MHz odnosno gotovo 15 Gb/s. S obzirom da je kartica tvornički solidno overklokirana, ručnim podešavanjem izvlači se vrlo malo dodatnih performansi. Oveklokiranjem rashladni sustav još više naprežemo, no kako je Gigabyte u pogledu hlađenja odradio vrlo dobar posao, temperature ostaju pod kontrolom, baš kao i buka koja neznatno raste do 43 dBA.

Aorus RX 5700 XT je impresivna grafička kartica, za što je posebno zaslužan velik i moćan hladnjak. Usprkos tvornički povišenom taktu GPU-a te višoj razini potrošnje, hladnjak je bez problema držao kritične komponente na natprosječno niskoj temperaturi. Osim moćnog hlađenja i tvornički povišenih performansi, Aorus se može pohvaliti i s dodatnim video-konektorima, što bi moglo biti zanimljivo jednom manjem dijelu korisnika. Pod prednosti Gigabyteove kartice treba ubrojiti još i produljeno jamstvo – nakon registracije na web stranicama proizvođača, jamstvo kartice traje pune četiri godine. Jedina potencijalno problematična stavka je cijena. Kako je riječ o premium izvedbi RX-a 5700 XT, Aorus će zasigurno koštati više od Gigabyteovog modela Gaming OC koji u domaćim dućanima već sada ima natprosječno visoku cijenu (3.800 kn, naviše).