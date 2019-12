AMD Ryzen Threadripper 3970X - Potpuna dominacija

specifikacije Broj jezgri / threadova 32 / 64 Radni takt (temeljni / Boost) 3,6 / 4,5 GHz Ukupni cache (L2 + L3) 144 MB TDP 280 W Ležište sTRX4

Procesori Threadripper u AMD-ovoj gami popunjavaju istu nišu kao kod Intela HEDT procesori Cascade Lake-X (i njihovi prethodnici). HEDT je inače Intelova izmišljotina i kratica za High End Desktop, dočim su "normalni" LGA-1151 procesori smješteni u segment DT (Desktop). U svakom slučaju, i Threadripperi i Intelovi LGA-2066 procesori namijenjeni su iznimno zahtjevnim korisnicima koji trebaju veliki broj jezgri, puno PCIe kanala, puno memorije i spremni su to i platiti.

Prije novih Threadrippera 3. generacije, AMD je na tržištu imao Threadrippere 2. generacije koji su bili podijeljeni u dvije serije – X i WX. Modeli X su prema AMD-u bili namijenjeni zahtjevnim igračima i kreatorima (dakle streamerima i Yotuberima), dok su modeli WX (W – Workstation, radna stanica), bili namijenjeni profesionalnim korisnicima. Osnovna razlika među njima bio je broj CPU pločica unutar procesora. Dok su modeli X imali po dvije (aktivne), modeli WX imali su četiri što je stvorilo dodatni sloj kompleksnosti po pitanju načina rada ovog procesora.

Sada X, WX kasnije

Novu generaciju Threadrippera AMD je odlučio predstaviti u dvije faze – za sada su predstavljeni modeli X, a sljedeće godine će stići oni s oznakom WX. No, štos je u tome da zbog gotovo dvostruko boljeg proizvodnog procesa (7 naprema 12 nm), već i modeli X nude jednak broj jezgara kao stara generacija WX Threadrippera – 24 i 32. Da li tako velik broj jezgri onda nosi jednake izazove kao i kod Threadrippera WX 2. generacije? Pa zapravo i ne.

Naime, ne samo da 3. generacija Ryzena donosi hardverska rješenja koja anuliraju stare probleme s internom topologijom procesora, već je i softverska podrška na sistemskoj razini mnogo bolja nego ranije. Tu mislimo na optimizacije Windowsa 10 koji napokon znaju organizaciji raspored jezgri unutar AMD-ovih procesora te ih zbog toga mogu i optimalno iskoristiti. Što se tiče spomenutih AMD-ovih hardverskih rješenja, tu mislimo na činjenicu da su kod arhitekture Zen 2 memorijski i PCIe kontroler fizički odvojeni od CPU pločica na kojima su x86 jezgre i pripadajuća cache memorija. Zbog toga četiri CPU pločice u novim Threadripper procesorima komuniciraju samo sa centralnim IO chipletom, koji je onda spojen s matičnom pločom, dočim je kod starijih procesora sustav morao biti organiziran tako da svaki CPU chiplet komunicira sa svakim drugim CPU chipletom.

Osim interne organizacije procesora, nova generacija Threadrippera donosi još novosti. Nova arhitektura nudi više radne taktove, ima značajno više cache memorije, nativno podržava AVX2 instrukcije te mnogo bolje radi s memorijom visokih performansi. Tu je također i PCIe 4.0 kontroler koji omogućava spajanje novih NVMe SSD-ova vrlo visokih performansi te iskorištavanje punog potencijala novih generacija grafičkih kartica. S druge strane, loše je što nove procesore nije moguće ubaciti u stare matične ploče temeljene na čipsetu X399. Dok je kod Socket AM4 Ryzena zadržana kompatibilnost sa starim pločama, novi Threadripper koristi drugačije ležište za procesor pod imenom sTRX4, kombinirano s novim čipsetom AMD TRX40. sTRX4 i stari sTR4 fizički su posve jednaki tako da je čak moguće ubaciti novi procesor u staru matičnu ploču. Srećom, AMD tvrdi da sistem jednostavno neće htjeti bootati odnosno da je procesor siguran od pregaranja.

AMD je u opticaj pustio dva nova Threadrippera – 24-jezgreni 3960X po cijeni od 1.399 dolara, te 32-jezgreni 3970X po cijeni od 1.999 dolara. Cijene su ponešto više u odnosu na starije WX procesore s jednakim brojem jezgara, no ono što je bitno je da ovog puta ne postoji konkurencija iz Intela. Naime, nova generacija Intelovih HEDT procesora iz obitelji Cascade Lake X ide maksimalno do 18 jezgri jer je Intel prisiljen koristiti 14-nanometarski proizvodni proces. I dok su njihovi prethodnici cjenovno bili na razini najbržih Threadrippera, Intel je odlučio drastično skresati cijenu nove generacije čipova, tako da najbrži Cascade Lake X košta svega 999 dolara. Da bi se uopće s Intelovim procesorima približili broju jezgri koje nude Threadripperi, potrebno je zaći u profesionalni segment i posegnuti za 28-jezgrenim Xeonom W-3175X koji košta 2.999 dolara.

Oba nova Threadrippera imaju maksimalni takt od 4,5 GHz, no kod skupljeg modela temeljni je takt nešto niži – 3,6 naprema 3,7 GHz. Ostatak značajki izuzev broja jezgri je jednak – imamo TDP od 280 W (30 W više nego kod stare generacije), 64 PCIe 4.0 kanala i četverokanalni memorijski kontroler s podrškom za 3.200-megahercne module (iako će naravno raditi i oni brži). Mi smo na test samo brži procesor, a i njega kasnije nego što smo trebali. Čini se da AMD ima velikih problema sa zadovoljavanjem potražnje za novim procesorima s visokim brojem jezgri, što i nije čudno budući da se jednaki proizvodni kapaciteti koriste i za Socket i za sTRX4 i serverske procesore EPYC.

Asus PRIME TRX40-PRO

specifikacije Čipset AMD TRX40 Socket sTRX4 Memorija 8 × DDR4 / ECC, 4.666+ MHz, maks. 256 GB PCIe konektori 3 × PCIe 4.0 x16 (CPU)

1 × PCIe 4.0 x4 (čipset) SATA / M.2 / U.2 8× SATA, RAID 0, 1, 10

3 × M.2 do 22110 NVMe PCIe 4.0 x4 Mreža 1 × GbE Intel I219V Audio Realtek® ALC1220

Nichion kondenzatori

DTS-X Ultra Stražnji konektori 1 × LAN (RJ45)

6 × USB 3.2 Gen 1

3 × USB 3.2 Gen 2

1 × USB-C 3.2 Gen 2

5 × audio konektor

1 × optički S/PDIF izlaz

Nove Threadrippere prati i novi čipset TRX40 koji nudi 8 PCIe 4.0 kanala za općenitu uporabu te još 8 koje je moguće konfigurirati na različite načine, uključujući i korištenje u formi SATA portova. Sâm SATA kontroler je vrlo skroman, s četiri porta, a imamo još i 8 USB 3.2 Gen 2 portova (maksimalna propusnost 1,2 GB/s) te četiri USB 2.0 porta. Dodatne USB 3.2 Gen 2 portove, četiri komada, imamo u kontroleru procesora. Čipset i procesor pak komuniciraju preko 8-kanalnog PCIe 4.0 sučelja što predstavlja učetverostručenje propusnosti u odnosu na stariju generaciju platforme.

Naravno, teoretske specifikacije su jedno, a praktična implementacija drugo. Prvu praktičnu implementaciju novog čipseta isprobali smo u obliku Asusove ploče PRIME TRX40-PRO, najjeftinije od Asusovih TRX40 ploča. Asus u ponudi ima još i ROG Strix TRX40-E Gaming te ROG Zenith II Extreme, a na tržištu je osim ove tri Asusove još 9 drugih TRX40 matičnih ploča.

Dodatna oprema koja dolazi s ovom modelom je vrlo solidna. Imamo četiri SATA kabela, vijke za montažu M.2 SSD-ova, Q-konektor za lako spajanje kabela s kućišta, vertikalni M.2 nosač, produžni kabel za RGB i aRGB trake te nosač za ventilator kojeg je moguće montirati na hladnjak naponske jedinice. Dizajn ploče tipičan je za proizvode iz Asusove serije Prime – crni PCB kombiniran s bijelim ukrasima i metalnim (aluminijskim) hladnjacima prirodne boje.

Gornjim dijelom ploče dominira veliki aluminijski hladnjak koji prekriva 16-faznu naponsku jedinicu koja je složena u liniju na gornjem rubu ploče. Ona je načinjena od Infineonovih 60-amperskih TDA21462 integriranih MOSFET-ova kojima upravlja ASP1405 – 8-fazni PWM kontroler. Ploča ne raspolaže s doublerima signala već se Asus oslanja na trik koji koristi i na X570 pločama – po dva MOSFET-a s pripadajućom elektronikom spojeni su na jednu fazu u paralelu što smanjuje opterećenje elektronike i rezultira nižim temperaturama. Pod visokim opterećenjem temperatura VRM-ova doseže 61 °C što je sasvim prihvatljiva brojka ako računamo da hladnjak naponske jedinice nije imao aktivno hlađenje. Na gornjem se rubu ploče nalaze i dva 8-pinska naponska konektora te dva konektora za ventilatore.

Na desnom rubu ploče imamo po jedan konektor za RGB i aRGB trake, a jednaku kombinacija konektora za trake nalazimo na donjem rubu ploče. Prime Pro ima i vlastito RGB osvjetljenje, no ono je vrlo diskretno i integrirano u plastični oklop povrh stražnje pločice s konektorima. Na gornjoj polovici ploče nalaze se još dva dodatna konektora za ventilatore, osam memorijskih utora s podrškom za ECC memoriju, interni USB 3.2 Gen 2 port, jednostavna led dijagnostika i vertikalni M.2 utor.

Skromno s dodacima

Stražnji konektori opremljeni su s tvornički ugrađenim zaštitnim limićem. Na raspolaganju nam je šest USB 3.2 Gen 1 portova, četiri USB 3.2 Gen 2 porta (tri A-tipa, jedan C-tipa), Intelov gigabitni mrežni konektor, tipka za funkciju BIOS Flashback te šest konektora zvučne kartice. S obzirom na cijenu ploče od oko 4.000 kuna, ponuda portova nije impresivna, a pogotovo upada u oči izostanak Wi-Fi kartice te izostanak naprednijih mrežnih kontrolera. No ovo nije problem samo Asusa već svih TRX40 ploča – zbog skupe elektronike, kompleksnosti PCB-a i cijene čipseta, jednostavno je ostalo malo prostora za ubacivanje skupih komponenti ako proizvođač želi ponuditi jeftiniju TRX40 ploču.

Donjom polovicom ploče dominira golemi kombinirani hladnjak. Njegova desna strana hladi čipset (ima i ugrađen Deltin tanki i dosta tihi ventilator), a lijeva prekriva dva utora za M.2 SSD-ove. Samim time je na ploču moguće ugraditi do tri M.2 SSD-a bez potrebe za korištenjem adaptera. Iznad M.2 utora smješten je prvi ojačani PCIe x16 utor, a zbog pozicije je jako nabijen na donji dio memorijskih utora. Zbog toga na ovoj ploči nije baš praktično koristiti zračne hladnjake jer će im tijelo biti iznimno blizu grafičke kartice. Ispod M.2 utora smještena su još dva 16-kanalna PCIe utora s metalnom košuljicom, no složeni su jedan do drugog što u praksi onemogućava korištenje tri grafičke kartice. Ispod njih je i jedan PCIe x4 utor uz kojeg se nalazi M.2 utor namijenjen spajanju Wi-Fi modula.

Na donjem su rubu ploče dva interna USB 2.0 porta, jedan USB 3.2 Gen 1, a s desne strane nalazimo još jedan USB 3.2 Gen 1 te osam SATA portova. Ponuda konektora za ventilatore kompletirana je s još tri komada na donjoj polovici ploče (dakle ukupno 7), a na dnu ploče imamo i led dijagnostiku te tipku za uključivanje računala. Dosta zgodna fora je što pinove za spajanje reset tipke s kućišta možemo preprogramirati za izravan ulazak u BIOS, safe boot ili isključivanje integriranog osvjetljenja ploče. Sve u svemu, PRIME TRX40-PRO je vrlo dobra ploča za nove Threadrippere, no ne može se pohvaliti osobitim dodatnim mogućnostima zbog niže cijene. S druge strane, pitanje je koliko su te dodatne mogućnosti u praksi iskoristive tako da je Primeica siguran odabir za pragmatične.

Threadripper 3 u praksi

Ryzen 9 3900X Ryzen 9 3950X Threadripper 2950X Threadripper 3970X Handbrake Matroska 1080p H.264 50,37 fps 52,59 fps 50,23 fps 50,4 fps Matroska 1080p H.265 20,21 fps 23,39 fps 16,6 fps 18,4 fps Cinebench R15 Jedna jezgra 209 209 180 209 Sve jezgre 3.164 4.034 3.164 7.356 Cinebench R20 Jedna jezgra 518 511 443 507 Sve jezgre 7.168 9.182 7.017 17.128 POV-Ray 3.7 Sve jezgre 6.271 7.898 6.212 13.739 Corona Benchmark BTR scene (manje je bolje) 73 s 57 s 69 s 29 s 7-zip Sažimanje 81.329 MIPS 82.015 MIPS 87.240 MIPS 160.605 MIPS Raspakiravanje 135.971 MIPS 175.968 MIPS 146.649 MIPS 343.766 MIPS JetStream2 Score / Google Chrome 156 157 122 150 Puget Benchmark Puget Systems Photoshop test 955 983 817 1.020 Puget Systems Premiere Pro benchmark 609 630 682 844 Puget Systems DaVinci Resolve Benchmark 732 748 706 864 *testirano s Radeon RX 5700 XT, Corsair Dominator Platinum RGB DDR4 3200 C14 16/32 GB

S obzirom da smo relativno nedavno isprobali Ryzen 9 3950X, AMD-ov 16-jezgreni Socket AM4 procesor, preostalo nam je samo pozabaviti se s novim Threadripperom 3970X. Performanse u igrama nismo mjerili jer to nema baš smisla budući da je procesor za ovu namjenu jednako dobar kao i mnogo jeftiniji modeli, a potencijalno i lošiji ako naletite na igru kojoj baš ne odgovara njegova specifična arhitektura i golem broj jezgri. Takvu problematiku uočavamo čak i u jednom testu koji bi ovakvom procesoru trebao ležati – transkodiranju videa pomoću aplikacije Handbrake. Tu trenutno najjači Threadripper jedva da ima bolje performanse nego stari 16-jezgreni model. S druge strane, u ostala dva testa koji su fokusirani na video, a oslanjaju se na profesionalne aplikacije Adobe Premiere Pro i DaVinci Resolve, Threadripper 3 nema takvih problema, iako je rast performansi neproporcionalan povećanju broja jezgri u odnosu na Ryzen 9 3950X.

Novi procesor briljira u testovima koji su fokusirani na 3D renderiranje i koji su prilagođeni skaliranju na veći broj jezgri i threadova. Bilo da je riječ o Cinebenchu, POV-Rayu ili Corona Rendereru, Threadripper 3970X impresionira brutalnim performansama. Njih naravno prati i visoka potrošnja, pa je nova perjanica ponude daleko energetski rastrošnija od svih dosadašnji procesora, izuzev vjerojatno svog izravnog prethodnika, 32-jezgreno modela 2990WX. Isto se može reći i za zagrijavanje – optimalan izbor za ovaj procesor su vodena hlađenja s 280-milimetarskim ili većim radijatorom. Samim time, overklokiranje nije nešto što ima smisla gurati na ovom procesoru jer su dobici marginalni (mi smo postigli takt od 4,1 GHz), gube se performanse u aplikaciji koje se slabo skaliraju s brojem jezgri, a tu je i golem rast potrošnje i zagrijavanja – u nekom trenutku iz utičnice je sistem povlačio preko 600 W.

S novom generacijom Threadrippera AMD je gotovo kompletirao treću fazu svoje ofenzive na Intelove (oslabljene) položaje. Kažemo gotovo jer nas još čekaju WX varijante Threadrippera s još većim brojem jezgri. No nije da AMD-u zapravo trebaju ti procesori jer već i ovi postojeći Threadripperi 3. generacije posve deklasiraju Intelovu HEDT ponudu. A 4. generacija Ryzena već je debelo u pripremi…

AMD Ryzen Threadripper 3970X Vrhunske performanse u svim vrstama aplikacija i igrama

Imun na sigurnosne propuste aktualne u posljednjih par godina

Odlična kompatibilnost s memorijom

Podrška za overklokiranje

Podrška za PCIe 4.0

Golem broj PCIe kanala

Podrška za ECC memoriju

Visok kapacitet memorije

Visoka propusnost memorije Potrošnja i zagrijavanje Performanse 10 Potrošnja 7 Dodatne mogućnosti 9 Overklokiranje 7 Cijena 7 UKUPNI DOJAM 9