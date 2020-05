Gigabyte GTX 1650 Super WindForce OC 4G - Osvježeni Turing za Full HD

specifikacije Broj CUDA jezgri 1.280 Takt GPU-a (Boost) 1.755 MHz Memorijsko sučelje 128-bitno Memorija 4 GB GDDR6 12 Gbps Napajanje 1 × 6pin PCIe Videoizlazi 1 × HDMI 2.0b

1 × Display Port 1.4a

1 × DVI Dimenzije 225 × 119 × 40 mm Jamstvo 3 godine

Ako bacimo pogled na specifikacije nove kartice, vidjet ćemo da GTX 1650 Super predstavlja popriličan skok u mogućnostima u odnosu na običan GTX 1650. Nvidia je povećala broj CUDA jezgri s 896 na 1.280 (dakle, 42%), ponešto povisila i taktove GPU-a te zamijenila memoriju GDDR5 osjetno bržom memorijom GDDR6, kakvu koriste i jače kartice. Štos je u tome da je GTX 1650 Super zapravo temeljen na istom GPU TU116, kao i GTX 1660, s tom razlikom da TU116 na slabijoj kartici ima manje CUDA jezgri i manje moćan 128-bitni memorijski kontroler, s manje memorije. S druge strane, GTX 1660 ima GDDR5, a ne GDDR6, tako da u konačnici dvije kartice imaju posve jednaku propusnost memorijskog sustava od 192 GB/s, uz napomenu da GTX 1660 ima 6 GB memorije, a GTX 1650 Super 4. Kad je riječ o potrošnji, prema službenim specifikacijama, GTX 1650 troši 75 W, GTX 1650 Super 100 W, a GTX 1660 120 W. Iako se to kod kartica partnera malo može promijeniti zbog tvorničkog overklokiranja, jasno je da GTX 1650 Super ne predstavlja nikakav problem čak ni za slabija napajanja.

Neovisno o performansama, još jedan dodatak koji Super nudi u odnosu na obični GTX 1650 je moderniji videoenkoder. Starija kartica oslanjala se na slabiji NVENC enkoder iz arhitekture Volta, a nova, naravno, koristi puni Turingov NVENC enkoder, koji ima mnogo bolje performanse i kvalitetu slike. Iako to svakako neće biti svima bitno, dio korisnika koji streamaju svoje igranje na Twitch ili YouTube, znat će cijeniti tu promjenu. Model Super inače nije zamjena za staru karticu, usprkos tome što je razlika u cijeni između dva modela minimalna. Obične kartice još su uvijek zanimljive dijelu kupaca zbog činjenice da mogu raditi bez dodatnog napajanja.

WindForce 2X

Poleđina kartica zaštićena je s pločom, no plastičnom, a ne metalnom kao kod skupljih Gigabyteovih modela

Gigabyte u ponudi ima dvije kartice GTX 1650 Super – model OC i model WindForce OC. Potonji, koji mi imamo na testu, opremljen je jačim hladnjakom, s dva ventilatora te ima i zaštitnu ploču na poleđini PCB-a. Ta ploča, doduše, izrađena je od plastike, baš kao i na ostalim jeftinijim Gigabyteovim karticama, a skuplji modeli imaju ploče od aluminija. Ispod para 90-milimetarskih ventilatora nalazi se hladnjak solidne veličine, kroz koji vijuga jedna bakrena toplovodna cijev. Ventilatori inače miruju kad kartica nije opterećena, a pod opterećenjem idu na otprilike 2.000 okretaja, pri čemu se generira buka od 42 dBA – dakle, nije puno, ali iskreno, očekivali smo i manje, s obzirom na to da je riječ o 100-vatnoj kartici. 6-pinski konektor za napajanje smješten je na gornjem rubu kartice, a tu se može vidjeti i da je PCB 20-ak posto kraći od hladnjaka i pripadajućeg oklopa. Na suprotnoj strani kartice nalaze se tri videokonektora – po jedan HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4a i DVI.

Deklarirani Boost takt Gigabyteova pulena jest 1.755 MHz, što je za 30 MHz više u odnosu na Nvidijine standardne specifikacije. Mi smo pod opterećenjem izmjerili prosječan radni takt od 1.850 MHz, uz temperaturu GPU-a od 62 °C i potrošnju kartice od 96 W. Overklokiranjem prosječni takt pod opterećenjem raste na 1.920 MHz, a temperatura ostaje ista, uz vrlo malen skok buke. Treba napomenuti da je power limit kartice i na tvorničkim postavkama maksimiziran, što je ujedno i razlog zašto dobici od overklokiranja nisu tako visoki koliko bi mogli biti. Memoriju smo uspjeli podići s 1.500 na 1.625 MHz, odnosno s 12 na 13 Gb/s.

rezultati testiranja Sapphire RX 5500 XT Pulse 4GB Gigabyte GTX 1650 Super WindFury OC 4G 3DMark Time Spy GFX 4.793 4.657 Borderlands 3 / Badass 40 fps 41 fps Gears 5 / Ultra 62 fps 55 fps Total War: Warhammer II / Ultra 46 fps 44 fps Red Dead Redemption 2 / Quality 42 fps 43 fps Division 2 / Ultra 60 fps 56 fps Metro Exodus / Ultra 36 fps 34 fps Call of Duty: Modern Warfare 70 fps 72 fps Shadow of the Tomb Raider / Highest 55 fps 60 fps

radne značajke pod opterećenjem Gigabyte GTX 1650 Super WindFury OC 4G Tvorničke postavke Ručni oveklok GPU takt prosječno 1.849 MHz 1.919 MHz GPU temperatura prosječno* 62 °C 62 °C Brzina ventilatora prosječno 1.981 rpm 2.002 rpm Prosječna potrošnja 96 W 96 W Buka, maksimalna* 42 dBA 42,5 dBA *manje je bolje

Izravna konkurencija ovom Nvidijinom modelu je Radeon RX 5500 XT s 4 GB memorije. Ta kartica u prosjeku je nešto skuplja u odnosu na GTX 1650 Super, no ako se kupi kod jednog od AMD-ovih lokalnih partnera, ima bonus u obliku dvije besplatne igre – Resident Evil 3 i Ghost Recon Breakpoint. S obzirom na to da je riječ o novim i vrlo solidnim igrama, može se reći da je viša cijena kompenzirana. Što se tiče sirovih performansi, dvije konkurentske kartice zapravo su vrlo slične. U većini testova performanse su tu negdje (dakle, nekoliko fps razlike), no postoje igre koje malo bolje leže Radeonu (recimo, Gears 5, Division 2, Metro Exodus), i druge koje bolje leže GeForceu (primjerice, Shadow of the Tomb Raider). Potrošnja dvije kartice okvirno je jednaka, no kako Radeon koristi 7-nanometarski, a GeForce 12-nanometarski GPU, jasno je da je Nvidijina arhitektura energetski učinkovitija.

Ukratko, ako vas zanimaju bonus igre koje dolaze s Radeonom, RX 5500 XT nameće se kao bolji izbor. U suprotnom, GTX 1650 Super zbog niže cijene ima našu preporuku. Gigabyte je s ovom testiranom izvedbom GTX-a 1650 Super odradio dobar posao, no teško je reći da smo u konačnici ostali impresionirani. Kad bi hlađenje bilo nešto tiše i postavka power limit otključana, kartica bi ostavila bolji dojam.