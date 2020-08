Noctua NT-H2 - Dobrodošla evolucija

Termalna pasta esencijalan je dio hlađenja svakog procesora i GPU-a zato što osigurava bolji prijenos topline između zagrijanog čipa i hladnjaka. Pasta služi kako bi popunila malene praznine u materijalu koje nije moguće (ili je preskupo) eliminirati prilikom proizvodnje. Neki hladnjaci isporučuju se s tvornički nanesenom termalnom pastom, a kod drugih pastu mora nanijeti korisnik prilikom instalacije hladnjaka. Kad je riječ o manje iskusnim korisnicima, bolje rješenje je svakako pasta koja je tvornički nanesena na hladnjak.

Noctuini hladnjaci isporučuju se s pastom u tubici, a otkad znamo za tu marku hladnjaka, to je pasta NT-H1. Tubica je zapravo poprilično velika i sadrži 3,5 grama paste, što je dovoljno za solidan broj instalacija hladnjaka. Naravno, to ovisi i o tome kakav procesor hladimo – oni ogromni traže više paste (gledamo na tebe, AMD Threadripper). Čak i najnoviji hladnjaci iz obitelji chromax.black dolaze s pastom NT-H1, usprkos tome što je nova pasta NT-H2 plasirana na tržište još početkom prošle godine. Kako nam je Noctua poslala testni uzorak svoje nove paste, stvorio se pravi trenutak da provjerimo kakve performanse nude NT-H1, NT-H2 i naš standardni Arcticov MX-4.

Nova formula

Noctua za NT-H2 kaže da nudi novu smjesu zrnaca metalnog oksida, čime je postignut još niži termalni otpor te bolja raspodjela paste prilikom montaže hladnjaka pri tipičnim silama. To je u praksi doista tako. NT-H1 vrlo je gusta i ljepljiva pasta, pa se zbog toga teže čisti i slabije razmazuje po procesoru. NT-H2 puno je bolja u tom pogledu te je slična Arcticovoj MX-4. Također, tvrde da u njihovim internim testiranjima nova pasta nudi do 2 °C bolje temperature u odnosu na staru.

NT-H2 isporučuje se na tržište u dvije veličine pakiranja. Manje ima tubicu od 3,5 grama i stiže s tri alkoholne maramice NA-CW1 za čišćenje procesora i hladnjaka, a veće je s tubicom od 10 grama i deset maramica. Stara pasta nije dolazila maramicama jer su one također noviji proizvod. Korištenje maramica nije nužno, no ako baš želite temeljito odmastiti i očistiti procesor i bazu hladnjaka, nameću se kao sjajan izbor. Prilično su vlažne i dosta velike, tako da će jedna biti dovoljna za obje površine. Maramice Noctua prodaje i u odvojenom pakiranju od 20 komada.

U manjem pakiranju uz pastu stižu i tri maramice za čišćenje hladnjaka i procesora od stare paste. U većem pakiranju ih je deset

Performanse pasta koje su nam na raspolaganju provjerili smo u kombinaciji s Ryzenom 9 3950X, dakle, najjačim Socket AM4 procesorom, te nedavno testiranim Fractalovim AIO vodenim hlađenjem Celsius+ S36 Prisma (360-milimetarski radijator). Za svaku pastu izveli smo četiri varijante testa – pri 50 i 100 PWM regulacije brzine hlađenja (dakle, pumpa i ventilatori na 50 i 100% brzine) te kada je opcija Precision Boost Overdrive isključena (tvorničke postavke za ploču) i uključena. Uključeni PBO omogućuje procesoru da troši više struje kako bi automatski povećao radni takt unutar ograničenja koje nameće hlađenje. Samim time, što je bolje hlađenje, to će procesor dostići viši takt i imati višu potrošnju.

Testiranje je izvedeno uz pomoć aplikacije OCCT, testa Small Data, dok su ostale vrijednosti – prosječna temperatura, prosječan radni takt i prosječna potrošnja procesora, mjereni uz pomoć aplikacije HWinfo64 unutar intervala od 10 minuta (nakon inicijalnog zagrijavanja).

Dobro, no skupo

Rezultati testiranja - standardne postavke Fractal tvornička pasta Arctic MX-4 Noctu NT-H1 Noctua NT-H2 Standard Standard Standard Standard 100% FAN Tdie temperatura* 61,6 °C 61,6 °C 64,4 °C 61,6 °C Radni takt 3,88 GHz 3,89 GHz 3,885 GHz 3,9 GHz CPU Package Power 135 W 135 W 135 W 135 W 50% FAN Tdie temperatura* 69,8 °C 69,9 °C 73,4 °C 69,9 °C Radni takt 3,835 GHz 3,84 GHz 3,834 GHz 3,844 GHz CPU Package Power 135 W 135 W 135 W 135 W

*manje je bolje, **testirano na Ryzen 9 3950X + Fractal Celsius+ S36 Prisma

Rezultati testiranja - PBO uključen Fractal tvornička pasta Arctic MX-4 Noctu NT-H1 Noctua NT-H2 100% FAN Tdie temperatura* 80,3 °C 79,9 °C 81,9 °C 80 °C Radni takt 4,02 GHz 4,03 GHz 4,008 GHz 4,03 GHz CPU Package Power 192 W 194 W 187 W 194 W 50% FAN Tdie temperatura* 85,2 °C 84,8 °C 85,5 °C 84,7 °C Radni takt 3,965 GHz 3,967 GHz 3,932 GHz 3,969 GHz CPU Package Power 176 W 176 W 177 W 176 W

*manje je bolje, **testirano na Ryzen 9 3950X + Fractal Celsius+ S36 Prisma

Na standardnim postavkama stara se Noctuina pasta pokazala dosta lošom. Isprva smo mislili da nismo stavili dovoljno paste na procesor, ili da blok AIO sustava nije dobro “sjeo”, no to nije bio slučaj. NT-H2 s druge strane radi mnogo bolje, no istodobno ne osigurava bolje performanse u odnosu na ostala isprobana rješenja – Arcticovu pastu i Fractalovu tvornički apliciranu pastu. Prelazak na PBO način rada smanjuje razliku između Noctuinih pasta na vrijednosti koje je u internim testiranjima izmjerio i proizvođač (do 2 stupnja). Ipak, treba napomenuti kako prilikom korištenja NT-H1 dolazi do okidanja termalne zaštite Fractalova hlađenja pri nižim okretajima pumpe i ventilatora, usprkos razlici u prosječnoj temperaturi od samo 0,7 stupnjeva. Termalna zaštita uključuje se kad temperatura fluida unutar hlađenja dosegne 60 °C, pa tada kontroler automatski koristi maksimalnu brzinu pumpe i ventilatora kako bi smanjio temperaturu. To se događalo periodički tijekom testiranja. NT-H2 u ovom se izazovnijem okruženju pokazala nešto boljom nego Fractalovo rješenje, i na jednakoj razini kao MX-4.

Iz viđenog možemo zaključiti kako je NT-H2 doista dobrodošla nadogradnja Noctuine ponude, premda nam nije jasno zašto proizvođač pastu ne isporučuje sa svojim novim hladnjacima. Cijena paste viša je u odnosu na NT-H1, jer je cijena stare paste snižena, no veći je problem to što NT-H2 košta dvostruko više od MX-4, koja stiže i u nešto obilnijem pakiranju od 4 grama.