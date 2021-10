Gigabyte M32U - Igranje na visokoj nozi

Specifikacije - Gigabyte M32U Ekran 31,5" / 3.840x2.160 (16:9) / 144 Hz (AMD FreeSync Premium Pro) Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje SS IPS (8-bit + FRC) / W-LED Kontrast/Svjetlina 1.000:1 / 350 cd/m2 Vrijeme odziva 1 ms (GtG) Kutovi gledanja (hor./vert.) 178° / 178° HDR VESA DisplayHDR 400 Konektori 1x DisplayPort 1.4, 2x HDMI 2.1, 3x USB 3.0, 1x USB 3.0 upstream, 1x USB-C, 3,5-mm audioizlaz Jamstvo 2 godine Dojam Jedan od rijetkih 4K monitora za igranje koji zaista vrijede traženi novac

Ako ste u novije vrijeme pokušali kupiti 4K monitor za igranje, što bi značilo da on, izuzev nativne razlučivosti od 3.840x2.160 točaka, ima frekvenciju osvježavanja ekrana od barem 144 Hz, zacijelo ste ostali neugodno iznenađeni skromnom ponudom, ali i ekstremno visokim cijenama takvih modela.

Tanki gornji i bočni rubovi ekrana pojačavaju doživljaj njegove veličine

Sa svojim 32-inčnim monitorom M32U, Gigabyte nastoji promijeniti takvo stanje stvari. Riječ je o modelu opremljenom Innoluxovim SS IPS panelom, koji se hvali 4K razlučivošću, 144-hercnim osvježavanjem, podrškom za tehnologiju adaptivne sinkronizacije FreeSync Premium Pro, integriranim KVM switchem, parom HDMI 2.1 ulaza za igranje pri 4K@120 Hz na PlayStationu 5 i Xboxu Series X, 123-postotnom pokrivenošću sRGB prostora boja, certifikatom VESA DisplayHDR 400 i brojnim dodatnim mogućnostima, u podjednakoj mjeri orijentiranim zagriženim igračima i svim ostalim tipovima korisnika. Preporučena cijena tog monitora postavljena je na 900 eura te se on za toliko novca može naručiti s provjerenih njemačkih web-shopova, kao što su Computer Universe i CaseKing. To je za 150 eura jeftinije od monitora Aorus FI32U, koji je prema specifikacijama gotovo identičan Gigabyteu M32U, ali donosi agresivniju gejmersku estetiku, RGB efekte na stražnjoj strani ekrana i postolja, te ESS Sabreov DAC s pojačalom za slušalice i aktivnim blokiranjem buke na mikrofonskom ulazu. Za većinu korisnika to su beznačajni dodaci – više je onih koji će radije odabrati nižu cijenu Gigabytea M32U.

Sve osim pivotiranja

Za početak, recimo nekoliko riječi o ergonomiji i estetici. Gigabyteov monitor sastoji se od relativno širokog postolja, koje u širinu zauzima gotovo 50, a u dubinu oko 24 centimetara prostora. Postolje je sačinjeno od metalne jezgre i plastičnog pokrova, a za njega je fiksiran plastični nosač, koji dozvoljava zakretanje ekrana ulijevo i udesno (±30°), naginjanje (-5 do +20°) i namještanje po visini. Ukupni raspon visine jest 13 centimetara, pri čemu je donji rub ekrana u najdonjem položaju od radne površine odmaknut četiri centimetara, a u najgornjem 17 centimetara. Nosač ne dozvoljava pivotiranje ekrana pa ćete za takve manevre M32U morati preseliti na stolni ili zidni nosač. Podržani su svi standardni nosači s VESA rasporedom rupa 100x100.

Nosač ekrana na donjoj trećini ima rupu, namijenjenu provođenju kabela

Ekran je okružen tankim gornjim i bočnim rubovima. Samo je donji rub nešto deblji od dva centimetra, ali nipošto ne bismo kazali da se doima suviše glomaznim. U smislu dizajna, promijenili bismo tek izgled postolja, i to tako da ima čišće, oku ugodnije linije.

Na stražnjoj strani monitora raspoređeni su svi konektori kojima on raspolaže. Riječ je o dva HDMI 2.1 ulaza, DisplayPort 1.4 ulazu, USB-C konektoru, setu od tri USB 3.0 portova, jednom USB 3.0 Type-B upstream portu te 3,5-milimetarskom izlazu za slušalice.

Dva HDMI 2.1 ulaza odlično će poslužiti za spajanje PlayStationa 5 i Xboxa Series X, s ciljem igranja u 4K razlučivosti, uz osvježavanje od 120 Hz

Kao što smo već spomenuli, ovo je jedan od malobrojnih monitora s HDMI 2.1 ulazima, koji omogućuju da ga povežemo s PlayStationom 5 ili Xboxom Series X te se igramo u 4K razlučivosti, pri 120 Hz. Kad je u piranju USB-C priključak, on funkcionira kao jedan od videoulaza, ali također se koristi za komunikaciju monitora s povezanim računalom, kao i za punjenje baterije, u slučaju da je to računalo prijenosno. Doduše, snaga punjenja je mala – svega 18 W.

Za dva računala

Manje očita beneficija USB-C konektora krije se u sinergiji koju ima sa spomenutim USB Type-B upstream portom i tri USB 3.0 konektora. Naime, Gigabyteov monitor može se istodobno povezati s dva računala. Primjerice, može se raditi o vašem poslovnom laptopu, opremljenom USB-C konektorom, te stolnoj konfiguraciji, koju koristite za igranje, a s kojom monitor povezujemo preko HDMI ili DisplayPort videosučelja te USB Type-B upstream konektora. Ako u USB 3.0 konektore na monitoru potom spojimo tipkovnicu i miša, ugrađeni KVM switch omogućit će nam da isti set periferija koristimo na oba računala. Dovoljno je pritisnuti tipku KVM na poleđini monitora – na ekranu ćemo smjesta vidjeti sliku s drugog povezanog računala, i periferije će biti automatski "prebačene" na to drugo računalo.

Četverosmjerni joystick iznimno je praktičan za putovanje po OSD-u. Iznad njega nalazi se tipka KVM, pomoću koje se prebacujemo između dvaju spojenih računala

Ispod tipke KVM smjestio se četverosmjerni joystick, namijenjen namještanju svih postavki monitora, kao i brzom pristupu funkcijama poput tvorničkih profila slike, glasnoće ugrađenih zvučnika, pomagala za igranje (virtualni nišani, tajmer i slično), te odabira ulaza. Joystick je precizan i iznimno ugodan za korištenje, a odličan je i sam OSD, stoga ćete s lakoćom upravljati svim uobičajenim postavkama (svjetlina, temperatura boja, jačina Overdrivea, intenzitet crne boje), kao i nekim koje se rjeđe susreću, poput istodobnog prikaza slike s dvaju spojenih uređaja (slika u slici ili slika pored slike).

Odlična slika

Na tvorničkim postavkama, a bez ikakvih intervencija u OSD-u, 32-inčni SS IPS panel Gigabyteova monitora isporučuje vrlo dobru sliku. Svjetlina je tvornički namještena na oko 230 cd/m2, a X-Riteov kolorimetar i1Display Pro također nam je pokazao kontrastni omjer od 952:1, približnu gammu od 2,25 i temperaturu bijele boje namještenu na nešto manje od 6.300 K.

OSD je dobro organiziran, a sadrži sve relevantne opcije za namještanje postavki monitora

Uz manje korekcije postavki u OSD-u, te smo vrijednosti znatno poboljšali. U izborniku Picture odabrali smo profil Standard te namjestili Brightness na 72. Potom smo, unutar istog profila, u sekciji Color Temperature odabrali User Define te namjestili crveni kanal (R) na 90, zeleni (G) na 92, a plavi (B) ostavili na 100. Time smo dobili sliku svjetline 250,05 cd/m2, temperature bijele boje od 6.427 K, gamme od 2,21 i još uvijek solidnog kontrasta, od 930:1. Kako govorimo o IPS matrici, ta izmjerena vrijednost statičnog kontrasta vrlo je blizu specificiranoj (1.000:1).

Gammu ostavite na tvorničkoj vrijednosti 2,2, jer se tako dobiva najbolje praćenje referentne krivulje, što znači da neće dolaziti do gubitka detalja u vrlo svijetlim i vrlo tamnim dijelovima kadra.

Local Dimming - Rubno, a lokalno? U OSD-u Gigabyteova monitora pronaći ćete opciju Local Dimming (izbornik Picture). M32U, međutim, nema FALD pozadinsko osvjetljenje, već je panel obasjan s rubova, stoga se ovdje radi o tehnologiji pseudolokalnog zatamnjenja, koja u praksi ne izgleda osobito uvjerljivo. Kad se Local Dimming aktivira, automatski se onemogućuje namještanje svjetline slike, jer se ona namješta na maksimalnu vrijednost, od oko 320 cd/m2. Izbrojali smo 16 vertikalno poredanih "zona" tog "lokalnog" zatamnjenja – već je iz toga jasno kako ih je premalo da bi taj efekt imao pravu svrhu. Kada po ekranu proputuje sitniji svijetli objekt, zone se ni ne aktiviraju, što samo umanjuje smisao postojanja takvog Local Dimminga. Možda ga Gigabyte baš zato u promidžbenim materijalima, vezanim uz monitor M32U, praktički ne spominje.

Kad se monitor namjesti na opisani način, dolazimo do prikaza koji je izuzetno oštar, bogat bojama i oku vrlo ugodan. Kolorimetar pokazao nam je vrlo dobru preciznost boja, uz prosječni ΔE 2 i tek nešto veće ekscese pri prikazu tonova plave boje, gdje najveći ΔE bježi na 6,15.

Nakon kalibracije, prosječni ΔE spušta se na 1,09, a maksimalni na 2,79, što znači da se Gigabyte M32U u kalibriranom stanju može koristiti i za ozbiljniji grafički rad, poput obrade fotografija i montaže videa. Tim više, kad tome pridodamo jako dobru uniformnost pozadinskog osvjetljenja, koje ni na jednom dijelu ekrana ne odstupa više od 8,54% od najsvjetlije točke (sredina), kao i zadovoljavajuću ujednačenost kontrasta (najveće zabilježeno odstupanje iznosi 6,99%, u donjem lijevom uglu panela) te boja.

Izmjerena uniformnost boja i pozadinskog osvjetljenja

Pokrivenost prostora boja iznosi 119,2% za sRGB, 82,1% za Adobe RGB i 84,4% za DCI-P3 prostor boja.

M32U nosi certifikat VESA DisplayHDR 400, ali cjelokupni raspon svjetline i izostanak pravog lokalnog zatamnjenja HDR sadržaje ne čine impresivnima. U praksi smo ga preferirali držati u standardnom (SDR) načinu rada.

Kvalitetno igranje

Kad su u pitanju performanse u igrama, Gigabyte M32U u boj ulazi s teškom artiljerijom. Ekran mu se osvježava pri 144 Hz, a tu je i podrška za AMD FreeSync Premium Pro, koji podrazumijeva postojanje tehnologije Low Framerate Compensation (LFC) i HDR-a. U slučaju da se igra izvodi pri nižem broju sličica u sekundi od donje granice radnog raspona FreeSynca, LFC frameove prikazuje više puta, kako bismo ostali iznad donje granice FreeSynca i zadržali potpunu fluidnost akcije. Naravno, ljudsko oko ne percipira to multipliciranje frameova. Zahvaljujući takvom pristupu, donja granica potrebnog broja sličica u sekundi kod ovog monitora postaje nebitna te o njoj ne treba razmišljati, iako je visok framerate nešto čemu i dalje treba težiti. Formalni radni raspon FreeSynca kreće se od 48 do 144 Hz. Naravno, Nvidijine grafičke kartice M32U uredno prepoznaju kao G-SYNC kompatibilan monitor, stoga se i na njima može uživati u blagodatima adaptivne sinkronizacije.

Pomoću Latency Display Analysis Toola, uređaja koji mjeri vrijeme potrebno da naši manevri s mišem dospiju do ekrana, ustanovili smo kako Gigabyte M32U ima prosječni input lag od 10,9 milisekunde, uz minimum od 7,1 ms i maksimum od 15,4 ms. To ga čini dovoljno responzivnim za profesionalne igrače, jer čak ni oni neće osjetiti kašnjenje na relaciji miš – ekran.

Tehnologija Overdrive, namijenjena ubrzanju tranzicije piksela, odnosno smanjenju ghostinga, tvornički je namještena na Smart OD. Prema Gigabyteovim navodima, u tom načinu rada napon podražaja piksela automatski se prilagođava frekvenciji osvježavanja ekrana, kako bismo u svakom trenutku dobivali optimalnu oštrinu pokretnih objekata. U praksi nismo uočili nikakvu razliku između postavki Smart OD i Balanced, stoga možemo pretpostaviti kako je Smart OD zapravo cijelo vrijeme preferirao držati Overdrive na Balanced, što je ujedno i njegova optimalna postavka.

OSD Sidekick - Važnost nadogradnje Osim unutar OSD-a, postavke monitora također se mogu namjestiti pomoću Windows aplikacije OSD Sidekick. Dotična u svojem sučelju objedinjuje sve funkcije OSD-a, a dodaje im mogućnost definiranja tipkovničkih prečica za stvari poput prebačaja profila slike, aktivacije virtualnih nišana i koječeg drugog. Najkorisnija funkcija OSD Sidekicka, i glavni razlog zašto biste ga trebali instalirati, jest nadogradnja firmwarea monitora. Naime, nakon što smo testirani model nadogradili s inačice F02 na F06, input lag pao je s prosječnih 17,1 na 10,9 milisekunde te je monitor postao upadljivo responzivniji, što će osobito osjetiti zagriženiji mrežni pucači.

Monitor također nudi tehnologiju stroboskopskog rada pozadinskog osvjetljenja, kojom se pokretni objekti dodatno mogu izoštriti, ali nema potrebe za njenim korištenjem – pogotovo jer uzrokuje povremeno udvostručavanje slike te zaključava svjetlinu prikaza na niskih 103 cd/m2. Ako baš inzistirate na njenom korištenju, pronaći ćete ju u izborniku Gaming, iza naziva Aim Stabilizer. Povedite računa i o tome da korištenje Aim Stabilizera onemogućuje varijabilnu frekvenciju osvježavanja panela, odnosno njenu prilagodbu broju sličica u sekundi koje proizvodi grafička kartica.

S obzirom na aktualnu ponudu 4K monitora za igranje, kao i njihove cijene, Gigabyte je modelom M32U ponudio izrazito konkurentan uređaj. Odlično se snalazi u igrama, krasi ga visoka kvaliteta prikaza, nakrcan je korisnim funkcijama, a ujedno je i jedan od rijetkih modela s HDMI 2.1 portovima, koji omogućuju punu raskoš konzolaškog igranja na PlayStationu 5 i Xboxu Series X, u 4K razlučivosti, pri 120 Hz. S obzirom na sve to, cijena od 900 eura ne čini se sumanutom.