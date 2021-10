Asus ZenBook Duo UX482EA - Unaprijeđeni produktivac

specifikacije - Asus ZenBook Duo UX482EA-EVO-WB713R Ekrani Glavni: 14” / Full HD (1.920x1.080) / IPS

ScreenPad Plus: 14" / 1.920×551 / IPS Procesor Intel Core i7-1165G8 (4 jezgre / 8 threadova, do 4,7 GHz) Grafička kartica Intel Iris Xe Memorija 2 × 8 GB LPDDR4 Disk 1 TB SSD NVMe PCIe 3.0 x2 Mreža Intel AX200 Wi-Fi 6 Videoizlazi HDMI 1.4 Konektori 1 × USB 3.2 Gen1

2 × Thunderbolt 4

3,5-mm audio Dodaci Čitač microSD kartica, IR web kamera Masa 1,6 kg Dimenzije / obujam 324 × 222 × 17 mm / 1,22 l Operacijski sustav Windows 10 Pro Jamstvo 2 godine

Laptopi ZenBook u Asusovoj gâmi pokrivaju segment tržišta skupljih uređaja kompaktnih dimenzija, dobrih performansi i visoke kvalitete izrade. Modeli sa sufiksom Duo specifični su po tome što u tijelu klasičnog laptopa nude dodatni ekran smješten iznad tipkovnice. Prva generacija ovakvih laptopa stigla je na tržište 2019. godine, dok je prošle godine osvježio ponudu s novim procesorima, no dizajn kućišta nije mijenjao. Novi ZenBook Duo, predstavljen na CES 2021, to mijenja – ne samo da je tu nova generacija Intelovih procesora (Tiger Lake) već je i ostatak računala dobio značajne preinake na bolje. Iako postoji i 15-inčna inačica ZenBooka Duo, tema ove recenzije je kompaktniji 14-inčni model čijeg smo prethodnika isprobali prošle godine.

Novi Duo dostupan je kao i prethodnik isključivo u plavoj boji kućišta. Poklopac ekrana izrađen je od aluminija s uzorkom od koncentričnih krugova, a metal se koristi i za izradu ostatka kućišta, no tu je riječ o magnezijskoj leguri. Vanjski dizajn je vrlo sličan starijem modelu, no gabariti su znatno smanjeni s naglaskom na debljinu. Na račun inovativnije implementacije hlađenja, laptop je stanjen s 20 na 17 mm što je rezultiralo ukupnim smanjenjem obujma kućišta s 1,44 na 1,22 litara. Masa uređaje je ostala na jednakoj razini kao i ranije, 1,6 kg, što čini ZenBook Duo jednim od težih 14-inčnih laptopa.

Lakše disanje

ZenBook Duo specifičan je po tome što nudi dodatni ekran koji se nalazi iznad tipkovnice. Prošle godine taj je ekran bio fiksan i u ravnici s tipkovnicom dok je na novom modelu opremljen mehanizmom koji ga prilikom otvaranja laptopa automatski zakreće prema korisniku. Slično rješenje Asus je primijenio na modelu Zephyrus S17 kojeg smo nedavno isprobali. U oba slučaja primarni razlog zakretanja je otvaranje dodatnog otvora za uvlačenje svježeg zraka u rashladni sustav. Upravo je to omogućilo stanjivanje kućišta novog ZenBooka budući da se zrak uvlači i preko donjeg i preko donjeg dijela laptopa. ZenBook otprije koristi štos da je stražnji rub poklopca zakrivljen te se otvaranjem laptopa podvlači pod bazu uređaja i tako ga odiže od površine tako da je Asus doista uložio puno napora da hlađenje komponenti unutar laptopa bude odlično usprkos manjim gabaritima uređaja. Dodatni plus je što na ovaj način sekundarni ekran ima efektniji kut prema korisnikovim očima.

Glavna inovacija na novoj generaciji ZenBooka Duo je automatsko podizanje sekundarnog ekrana od podloge čime je osigurano bolje hlađenje i korisniji kut ekrana u odnosu na korisnika

Poklopac laptopa čvrst je i otporan na svijanje, s dobrom izolacijom samog LCD panela. Asus kupcima ne nudi mogućnost odabire više ekrana već je u ponudi samo jedan. Riječ je o IPS ekranu razlučivosti FullHD, s pokrivenošću sRGB palete boja od 100% i Pantone certifikatom. Panel kojeg Asus koristi je AU Optronicov B140HAN06.4, s deklariranom svjetlinom od 400 nita. Sâm Asus u specifikacijama navodi svjetlinu od 400 nita, dok smo mi u praksi izmjerili 345 nita. To je vrlo dobra vrijednost kada govorimo u kontekstu korištenja laptopa u uredu, no ne baš idealna ako ga želite koristiti kod snažnijeg vanjskog osvjetljenja.

Naš je DataColorov kolorimetar SpyderX potvrdio 100% sRGB gamut, te izmjerio gama krivulju u vrijednosti 2,3, toplinu bijele točke od 6.600 kelvina, iz razinu crne boje od 0,27 i kontrastni omjer 1.270:1. Prosječni Delta E koji simbolizira koliko točno monitor prikazuje boje ima vrijednost od svega 0,88, što će reći da je prikaz boja izuzetno točan. Jedina zamjerka odnosi se na uniformnost prikaza boja i osvjetljenja koji bi mogli biti bolji. Usprkos tome, riječ je o odličnom ekranu koji će zadovoljiti zahtjevnije korisnike koji traže visoku preciznost boja i kvalitetu prikaza. U gornjoj letvici smještena je HD web kamera opremljena IR senzorom. Iako joj kvaliteta nije osobita, zbog IR senzora podržava funkciju Windows Hello za biometrijsko logiranje u Windowse.

Sekundarni ekran razlučivosti je 1.920×515 točaka, s vršnom svjetlinom od 420 nita, pokrivenošću sRGB palete od 66% i kalibracijom bijele točke od 6.700 kelvina. Drugim riječima, ekran je kalibriran jednako kao primarni, no slabijih je mogućnosti prikaza boja što nije idealno ako primjerice na ovaj ekran želimo preseliti paletu za odabir boja u Photoshopu ili sličnoj aplikaciji. Ekran se prilikom otvaranja laptopa zakreće prema korisniku pod kutom od 7 stupnjeva. To nije mnogo, no bolje je nego da je ravan kao što je bio slučaj na prethodnoj generaciji Dua. Asus u pakiranju s laptopom isporučuje i stalak s kojim je laptop moguće dodatno nakositi, no isti se lijepi na laptop što nam se nikako ne sviđa.

Za Adobe optimiziran

Oba su ekrana osjetljiva na dodir i podržavaju upravljanje aktivnom olovkom koja je isporučena u pakiranju s laptopom. Osim olovke tu je i jednodijelni 65-vatni punjač čiji kabel završava s USB-C priključkom. Treba napomenuti da donji ekran ima drugačije zaštitno staklo od gornjeg. Ono nije posve glatko što olakšava uporabu olovke, no istovremeno čini prikaz na ekranu zrnatijim. Tu, dakle, imamo posve jednaku situaciju kao prošle godine.

Softver namijenjen iskorištavanju sekundarnog ekrana sada je dobio podršku za najpopularnije Adobeove aplikacije čime donji ekran efektivno pretvaramo u veliku kontrolnu ploču

Asus je i stari ZenBook Duo opremio sa softverom za korištenje sekundarnog ekrana, a novi uređaj još je bolji u tom pogledu. Tako donji ekran možemo razdijeliti na nekoliko manjih virtualnih ekrana na koje možemo odvlačiti aplikacije, stvoriti virtualne tipke, iskoristiti ga za pisanje preko Windows Inka uz automatsko zaključavanje tipkovnice te spremati kombinacije pokrenutih aplikacija i njihovu poziciju na ekranima.

Najnoviji dodatak je posebno sučelje za upravljanje najpopularnijim Adobeovim aplikacijama – Photoshopom, Ligthroomom Classic, Premiereom Pro i After Effectom. Svaka od ovih aplikacija ima svoj vlastitu virtualnu kontrolnu konzolu s najčešće korištenim alatima i funkcijama, a moguće je kreirati svoje vlastite konzole pomoću Asusovog softvera. Ovakva funkcionalnost je odličan dodatak uređaju s obzirom na ciljani tip korisnika.

Izgled sučelja za kontrolu Adobeovih aplikacija može se prilagođavati potrebama svakog pojedinog korisnika

Za reprodukciju zvuka uređaj se oslanja na sustav zvučnika koje potpisuje Harman Kardon, smještenih na donjem dijelu kućišta. Bez sumnje su kvalitetniji od prosjeka, no ne očekujte čuda.

Zbog ugradnje dodatnog ekrana lokacija tipkovnice na ovom je uređaju radikalno drugačija u odnosu na klasične laptope. Povučena je do ruba kućišta i nema odmorišta za dlanove. To čini ovaj laptop vrlo nepraktičnim za rad "iz krila", a nameće i određene izazove kada je laptop na idealnoj površini kao što je radni stol. Budući da nema vlastito odmorište za dlanove, ZenBook moramo postaviti dalje od sebe nego klasični laptop, pa je zbog toga monitor laptopa više udaljen od očiju. Između odmorišta za dlanove na klasičnim se laptopima nalazi touchpad, a on je na ZenBooku Duo smješten s desne strane tipkovnice. To predstavlja velik kompromis kako po pitanju funkcionalnosti sâmog touchpada koji je zbog toga malen i neobičnih dimenzija (viši nego širi), tako i po pitanju izvedbe tipkovnice. Tipke su manjih dimenzija nego ostalim 14-inčnim laptopima što je ok ako imate tanke prste, no u suprotnom traži navikavanje.

Brz Tiger Lake

Unutrašnjosti laptopa nije tako trivijalno pristupiti budući da su preko vijaka postavljeni gumeni poklopčići koje je potrebno pažljivo odlijepiti. S obzirom da je riječ o 14-inčnom laptopu, malo toga je podložno lakoj zamjeni – baterija kapaciteta 70-vatsati i M.2 SSD. S testiranim uređajem stigao je 1-terabajtni Samsungov NVMe Gen3 SSD visokih performansi i 16 GB fiksne LPDDR4 memorije. Postoje i varijante uređaja s 32 GB memorije, za one kojima je ovakav kapacitet bitan. Kad je riječ o procesoru, Asus nudi ultra-mobilne Tiger Lakeove i5 i i7 s četiri jezgre. U našem se ZenBooku našao Core i7-1165G7, procesor maksimalnog takta 4,7 GHz, opremljen s najjačom varijantom integrirane grafike Irise Xe. Treba spomenuti da postoji i još jača varijanta uređaja koja ima diskretnu grafiku GeForce MX450 s vlastitih 2 GB memorije.

rezultati testiranja ThinkBook 15 G2 ARE ThinkPad T14s Gen2 Asus ZenBook UX481FL Asus ZenBook Duo UX482EA Procesor Ryzen 5 4500U (15 W) Core i5-1135G7 (15 W) Core i7-10510U (15 W) Core i7-1165G7 (12-25 W) Cinebench R23 Multi-Core 5.689 5.983 - 5.206 Single-Core 1.145 1.359 - 1.524 PCMark 10 Extended Score 3.272 4.406 3.502 4.916 Essentials 8.195 9.580 8.448 10.285 Productivity 7.199 6.446 7.721 7.149 Digital Content Creation 4.093 4.737 2.776 4.918 Gaming 1.283 3.483 2.246 4.365 UL Procyon Photo - - - 5.735 Video - - - 2.630 Baterija PCMark 10 Office 7 h 11 h 4 min 12 h 21 min 12 h 4 min

Procesor hladi sustav hlađenja s dva manja turbinska ventilatora koji imaju samo jedan radijator te su na procesor spojeni jednom velikom toplovodnom cijevi. Potrošnjom, performansama i bukom sistema možemo upravljati odabirom jednog od tri ponuđena profila. Profil Performance omogućava procesoru da pod opterećenjem troši preko 25 W uz relativno visoku razinu buke od oko 46 dBA. Profil Balanced smanjuje TDP procesora na oko 19 W, no i buka se dosta smanjuje na između 40 do 42 dBA. Treći profil je Whisper, a on sukladno imenu ograničava procesor na znatno nižu potrošnju i zagrijavanje (oko 12 W) što rezultira praktički nečujnim radom. Zahvaljujući dobro projektiranom rashladnom sustavu, ZenBook Duo druge generacije može iskoristiti puni potencijal ugrađenog procesora.

Jednako pozitivan dojam ostavlja vrijeme autonomije. U kombinaciji s ekranom podešenim na svjetlinu od 200 nita i opterećen PCMarkovim baterijskim testom, Asusov uređaj uspio je ostati na životu više oko 12 sati, što ga čini odličnim izborom za korisnike koji se često nemaju pristup utičnici zbog terenskog rada ili putovanja.

Blagodati platforme

S lijeve strane nalaze se HDMI 1.4 i dva Thunderbolta 4. Jedan od Thunderbolt konektora koristi se i za napajanje laptopa preko 65-vatnog adaptera

S desne strane nalazi se jedan USB konektor, konektor za slušalice, utor za microSD karticu i dvije LED-ice

Ponuda konektora je vrlo dobra, iako bi bila još bolja da je korisnicima na raspolaganju još koji USB konektor pune veličine, a ne bi bio naodmet i HDMI 2.0. Naime, laptop kao i većina ostalih osjetno jeftinijih uređaja nudi HDMI 1.4 s maksimalnom razlučivosti FullHD. Srećom, s lijeve strane laptopa osim HDMI-a imamo i dva Thunderbolta 4 na koje je moguće spojiti ekrane visoke razlučivosti, idealno s integriranim hubom i napajanjem. Ako takvog monitora ili huba nema, laptop jedan od Thunderbolt 4 portova treba za napajanje preko vlastitog, jednodijelnog, 65-vatnog adaptera. Uzgred rečeno, baterija podržava brzo punjenje, pa ju je od 0 do "čepa" moguće napuniti za svega sat i pol. S druge stranee laptopa nalazi se jedan 5-gigabitni USB port, TRRS konektor za slušalice, čitač microSD kartica te LED-ice za indikaciju stanja baterije i energetskog stanja laptopa.

Iz svega viđenog možemo zaključiti da je Asus s drugom generacijom ZenBooka Duo napravio solidan iskorak u odnosu na prošlogodišnji model. Primarna inovacija tu je pomični sekundarni ekran koji ga čini korisnijim te otvara prostor za dodatno hlađenje što optimizira buku i performanse laptopa. Dodatne performanse i podrška za Thunderbolt 4 stigli su u paketu s Tiger Lake procesorom, no zasluga Asusovih inženjera je što dodatni ekran ima još veću iskoristivost ako često koristite neke od popularnijih Adobeovih aplikacija. Premda ZenBook Duo i dalje nije računalo za svakoga, njegov specifični dizajn s dva ekrana implementiran je dovoljno dobro da ga bez zadrške možemo preporučiti korisnicima kojima se ovakav dizajn sviđa i spremni su na kompromise koje sa sobom nosi.

Na kraju, spomenimo da do kraja godine za ZenBook Duo vrijede dvije Asusove promocije. Prva je produljeno jamstvo – s standardne dvije godine na tri godine, te jamstvo povrata novca. Ono kaže da nakon registracije nakon kupovine ZenBook laptopa i registracije na Asusovim stranicama imate "fore" 90 dana isprobavati laptop. U slučaju da vam se ne svidi, možete ga vratiti i dobiti natrag puni iznos koji ste za uređaj originalno izdvojili.