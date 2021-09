Gigabyte X570S Aero G - Tihi minimalizam

specifikacije - gigabyte x570s aero g Čipset AMD X570 Socket Socket AM4 Memorija 4 × DDR4, 5200 MHz+, maks. 128 GB standard/ECC PCIe konektori 2 × PCIe 4.0 x16 (CPU, maks. x8/x8)

1 × PCIe 4.0 x16 (čipset, interno x4) SATA / M.2 6 × SATA, RAID 0, 1, 10 (čipset)

1 × M.2 do 22110 NVMe x4 Gen4 (CPU)

3 × M.2 do 22110 NVMe x4 Gen4 (čipset) Mreža Intel 2.5 GbE

Intel Wi-Fi 6 AX200 2x2 MIMO, do 2,4 Gb/s Audio Realtek ALC1220-VB

Nichicon i WIMA hi-fi kondenzatori

DTS: X Ultra Stražnji konektori 1 × LAN (RJ45)

2 × antene

1 × HDMI 2.1

1 × DisplayPort 1.4a IN

4 × USB 3.2 Gen2

2 × USB 3.2 Gen1

2 × USB 2.0

1 × USB-C 3.2 Gen2x2

1 × USB-C 3.2 Gen2

5 × analogni audio konektor

1 × SP/DIF izlaz

Prva od ovakvih ploča koja nam je pala u ruke Gigabyteova je X570S Aero G. Sâm čipset na kojem je temeljena predstavlja novu reviziju postojećeg čipseta X570, specifičnu po tome što ne treba aktivno hlađenje. Potreba za aktivnim hlađenjem čipseta X570 iznenadila je mnoge korisnike, pa i nas sâme, budući prije toga ploče godinama nisu trebale aktivne hladnjake, osim kao nekakav ekstra dodatak kod modela namijenjenih ekstremnom overklokiranju. Izbacivanje zahtjeva za aktivnim hlađenjem je samim time dobrodošla promjena, a kako je čipset X570 predstavljen prije podosta vremena, ne čudi što su proizvođači ploča pohrlili predstaviti friške modele koji ga koriste.

Proizvodi koji nose oznaku Aero u Gigabyteovoj ponudi ciljaju na takozvane kreatore, odnosno, korisnike koji računalo koriste za produkciju video zapisa, ilustracija, fotografija, glazbe i slično. Među potencijalnim kupcima također se nalaze korisnici kojima se estetika Aero proizvoda jednostavno sviđa zbog specifičnih bijelih elemenata, minimalizma i izostanka agresivnog LED osvjetljenja. Gigabyte je ranije sličan pristup koristio u sklopu serije Vision.

Aero G isporučuje se sa sljedećom dodatnom opremom:

4 x SATA kabela

2 x temperaturne sonde

1 x mikrofon za mjerenje buke

1 x produžni kabel za LED trake

1 x adapter za spajanje konektora s kućišta

1 x Wi-Fi antena

Temperaturne sonde moguće je priključiti na za to predviđene konektore na ploči i time dobiti dodatna ciljana očitavanja temperature. Mikrofon za mjerenje buke također se spaja na ploču, a omogućava automatsku regulaciju brzine ventilatora zavisno o očitanom signalu.

Gigabyteov softver za Windowse nije redizajniran već godinama i ostavlja dojam nedovršenosti

Ploča ima mat crni PCB na kojem se nalazi bijeli, aluminijski i crni elementi. Zgodan detalj je i plavi prozirni poklopac preko bakrenog hladnjaka koji sjedi na čipsetu u donjem dijelu ploče. Valja napomenuti da on nije osvjetljen, baš kao niti jedan drugi element ploče. Tko želi, na ploču može spojiti do četiri LED trake ili bilo koja druga uređaja koji podržavaju ovakvu kontrolu osvjetljenja, te potom osvjetljenjem upravljati preko aplikacije RGB Fusion koja, nažalost, izgleda i funkcionira vrlo rudimentarno. Zanimljivo je da ploča ima dodatni, pet RGB konektor, namijenjen spajanju AMD-ovih BOX hladnjaka s RGB osvjetljenjem. Ploča nudi čak osam konektora za spajanje ventilatora s tim da je šest komada smješteno na gornjoj polovici ploče, dok je ostatak na donjem rubu. Njima možemo upravljati preko UEFI-ja i apleta Smart Fan 6 ili preko SIV aplikacije u Windowsima, iako mi preferiramo prvu opciju. Uzgred rečeno, aplikacija SIV i kompletan UEFI vizualno prate bijeli minimalistički izgled ploče. Na funkcionalnost UEFI-ja nemamo zamjerki – sve bitne opcije su na broju, a sučelje funkcionira brzo. Ploča podržava automatsku nadogradnju BIOS-a putem USB memorije, no nije nam se svidjelo što je tipka za aktivaciju ove funkcije smještena na unutarnjem dijelu ploče, iznad ATX konektora. Od nekakvih dodataka korisnih overklokerima tu je jedino jednostavna LED dijagnostika.

Za napajanje procesora na ovoj se ploči koristi 12+2-fazno napajanje temeljeno na SiC649A 50-amperskim DrMOS elementima kakve je Gigabyte koristio i na prethodnici ove ploče – X570 Vision G. Povrh njih je postavljen par aluminijskih hladnjaka koji su spojeni toplovodnom cijevi. Senzor kontrolera prijavljuje temperaturu od 55 °C pri maksimalnom opterećenju 12-jezgrenog Ryzena 9 5900X, dok temperatura raste na 59 °C kada se uključi Precision Boost Ovedrive. S lijeve strane ploče nalazi se bijeli ukrasni oklop koji prekriva stražnje konektore, a tu je plastični poklopčić kojim možemo skriti dodatne konektore za napajanje ploče nakon što smo u njih priključili kabele s napajanja. Ploča ima četiri memorijska utora s podrškom za 32-gigabajtne module.

Donjim dijelom ploče dominiraju hladnjaci za M.2 SSD-ove i hladnjak čipseta. Aero G nudi čak četiri M.2 NVMe Gen4 utora za SSD-ove s tim da je gornji, smješten iznad prvog PCIe utora, spojen na kontroler u procesoru dok su ostali spojeni na kontroler u čipsetu. Ako želite spojiti SATA uređaje, na raspolaganju vam je šest zakrenutih konektora na desnom rubu ploče. Tu također imamo interni 5-gigabitni USB 3.2 konektor, interni 10-gigabitni USB-C, te interni konektor za spajanje Thunderbolt kartice. Na donjem se rubu ploče nalaze još jedan 5-gigabitni USB 3.2 konektor i dva USB-a 2.0. Za spajanje PCIe kartica dostupna su dva ojačana x16 4.0 utora spojena na procesor, te jedan obični plastični x16 utor x4 interne propusnosti. On je spojen na čipset i ne funkcionira ako su popunjeni svi M.2 utori za SSD.

Ponuda vanjskih konektora je vrlo bogata, pa na raspolaganju imamo dva USB-a 2.0, dva 5-gigabitna USB-a 3.2, četiri 10-gigabitnih USB-a 3.2 i dva USB-C 3.2 s tim da je jedan 5-gigabitni, a drugi 20-gigabitni. Gigabyte još uvijek nije uveo ispravno označavanje konektora prema njihovoj brzini, pa sve USB 3.2 konektore označava na posve jednak način. Da je USB-C 3.2 Gen2x2 konektor specifičan možemo zaključiti jedino po tome što ima okvir oko oznake. Potonji konektor implementiran je preko dodatnog ASMedijinog kontrolera i novost je na pločama za AMD-ove procesore. Gigabyte ga je na ovom modelu implementirao s ciljem spajanja grafičkih tableta s integriranim ekranom budući da je kroz jedan kabela na ovaj način moguće osigurati povezivanje preko USB-a, DisplayPorta i integrirano napajanje do 60 W. Ploča također nudi i ulazni DisplayPort konektor koji služi da bi na njega povezali DisplayPort izlaz iz diskretne grafičke kartice, pa potom preko USB-C porta spojili računalo na grafički tablet. Problematično je što na starijoj B550 Vision D ploči za isti tip procesora Gigabyte za ovu namjenu koristi Thunderbolt 3 kontroler s dva porta. Sučelje Thunderbolt nudi dvostruko višu propusnost u odnosu na najbrži USB, pa implementacija na Aero G miriše na štednju.

Right Mark Audio Analyzer - performanse zvučne kartice 24 bit / 48 kHz Frekvencijski odziv (od 40 Hz do 15 kHz), dB +0,01, -0,06 Odličan Razina šuma, dB (A) -102,5 Odličan Dinamički raspon, dB (A) 100,3 Odličan THD, % 0,00336 Vrlo dobar THD + šum, dB (A) -85,5 Dobar IMD + šum, % 0,00517 Odličan Stereo crosstalk, dB -83,6 Vrlo dobar IMD na 10 kHz, % 0,00474 Odličan Ukupna ocjena Vrlo dobar

Ako na Aero G koristite APU, osim preko USB-C porta, monitor je na ploču moguće spojiti i preko HDMI-ja. Tu su još 2,5-gigabitni RJ-45 port iza kojeg stoji Intelov kontroler, dva konektora za Wi-Fi antene te pet analognih i jedan optički konektor zvučne kartice. Za Wi-Fi se na testiranom modelu brine Intelov kontroler AX200 (Wi-Fi 5), no postoji i jedna novija varijanta ploče gdje je on zamijenjen AMD-ovom karticom RZ608 koja je zapravo preimenovani Mediatekov kontroler MT7921K. Za zvuk se brine Realtekov čip ALC1220-VB, nešto starije, ali i dalje kvalitetno rješenje. Starije Vision D ploče također su nudile dva LAN kontrolera, pa i tu vidimo da je kod modela Aero učinjena štednja.

Sve u svemu, nova X570S Aero G dobrodošao je dodatak u Gigabyteovoj ponudi ploča za Socket AM4 procesore. Riječ je o ploči visoke klase koja će se posebno svidjeti korisnicima koji trebaju mnogo utora za M.2 SSD-ove, a pri tom im se sviđa bijelo-crna estetika bez RGB osvjetljenjqqa. Ploča ne manjka utorima (posebno M.2), ima dobru naponsku jedinicu i hlađenje, bogatu ponudu konektora, no ne sviđa nam se što su u odnosu na starije Vision modele izbačeni Thunderbolt 3 i dodatni LAN konektor.