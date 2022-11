Gigabyte X670 Aorus Elite AX - Za elitu ili baš i ne?

Kao što ste zacijelio primijetili, AMD-ovi partneri na tržište su izbacili dvije vrste X670 matičnih ploča, one s prefiksom E iza oznake X670, i one bez. Aorus Elite AX nema taj "E" u nazivu, a to znači da je ta matična ploča zakinuta za PCIe 5.0 x16 utor, umjesto kojeg ima PCIe 4.0 x16 slot. Sve ostalo zapravo je identično; proizvođač sâm može birati želi li kupca ograničiti na PCIe 5.0 x16 slot, ili, pak, M.2 PCIe 5.0 x4 utor. Sve to ploču čini nešto malo jeftinijom za krajnjeg korisnika, što u današnje vrijeme definitivno nije zanemarivo.