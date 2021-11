Gigabyte Z690 Aorus Master - Tik do vrha

specifikacije Čipset Intel Z690 Socket LGA-1700 Memorija 4 × DDR5, do 128 GB PCIe konektori 1 × PCIe 5.0 x16 (CPU)

2 × PCIe 3.0 x16 (x4, čipset) SATA / M.2 / U.2 6 × SATA, RAID 0, 1, 10 (čipset)

4 × M.2 NVMe PCIe 4.0 x4

1 × M.2 NVMe PCIe 3.0 x4 Mreža 1 × 10 Gb/s Marvell AQtion AQC113C

Wi-Fi 6E Intel AX210 Audio Realtek ALC1220-VB

ESS ES9118 DAC Stražnji konektori Tipka za resetiranje BIOS-a

Tipa za automatsko flashanje BIOS-a

2 × antena

1 × LAN (RJ45)

1 × DisplayPort

4 × USB 3.2 Gen1

5 × USB 3.2 Gen2

1 × USB-C 3.2 Gen2

1 × USB-C 3.2 Gen2×2

5 × audio konektor

1 × SP/DIF out

Masterica usprkos visokoj cijeni ne stiže s nekakvom osobitom dodatnom opremom. Tu su SATA kabeli, vijci za montažu M.2 SSD-ova, dva termistora (termo-sonde), produžni kabeli za spajanje RGB traka i senzor za mjerenje buke. Potonji senzor, de facto maleni mikrofon koji osluškuje buku računala iznutra, nije nov na Gigabyteovim pločama, a omogućuje nam da prema njegovim očitavanjima automatski reguliramo brzinu ventilatora pomoću Gigabyteovog softvera SIV. Sâma ploča prilično je velika i teška zbog potrebe za implementacijom brojnih konektora, ali i masivnog hlađenja. Srećom, premda tehnički slijedi EATX format, Master je dovoljno uska da bez problema stane u veća mid tower kućišta, kao što su, primjerice, popularni Fractal Designovi modeli Define ili Meshify. U našem Meshifyu 2, desni rub ploče taman stane do gumom obloženih rupa namijenjenih skrivanju kabela iza nosača matične ploče.

RGB osvjetljenje prilično je diskretno, no i manje impresivno uživo nego na priloženoj ilustraciji. Ploča je oklopljena sa svih strana, uključujući i poleđinu, gdje se nalazi velika metalna ploča koja štiti PCB i osigurava dodatnu čvrstoću, dok s gornje strane imamo masivni rebrasti hladnjak na naponskoj jedinici, golemi pločasti hladnjak od dva dijela, koji prekriva čipset i većinu M.2 utora, te odvojeni masivni hladnjak za primarni M.2 SSD, smješten iznad primarnog PCIe utora. Jedna od udarnih značajki modela Master je podrška za ugradnju čak pet NVMe SSD-ova. Četiri rabe NVMe Gen4 sučelje, a jedan Gen3. Primarni SSD spojen je na dedicirane kanale u procesoru, a ostala četiri rabe PCIe kontroler čipseta. U pogledu instalacije tih SSD-ova, malo je frustrirajuće što vijci koji drže hladnjake za ploču nemaju graničnik s donje strane, pa vrlo lako ispadaju kada skinemo hladnjak s ploče.

Fokus na bitno

Tko treba puno M.2 SSD-ova, model Master neće ga iznevjeriti, no na umu mora imati dvije stvari – jedan od M.2 utora je NVMe Gen3, a u slučaju da je popunjen, gubi se funkcionalnost jednog od sekundarnih PCIe utora

Popunjenost M.2 utora ima utjecaja i na dostupnost PCIe utora. Gigabyteovi inženjeri odustali su od implementacije dva PCIe utora koji dijele kontroler s procesora, već je svih 16 PCIe 5.0 kanala spojeno na primarni PCIe x16 utor. Na donjem dijelu ploče još su dva utora iste veličine, no interno oni nude tek četvrtinu maksimalne propusnosti, i to s PCIe 3.0 generacijom sučelja. Uz to, ako je M.2 utor s Gen3 sučeljem popunjen, jedan od PCIe utora gubi funkcionalnost. Sreća u nesreći je to što malo tko zapravo rabi te sekundarne utore.

Na donjem rubu ploče imamo standardnu ponudu od dva USB 2.0 porta, konektore za spajanje RGB traka, tri konektora za ventilatore te konektore za dodatne senzore (temperatura i buka). Gigabyteovi inženjeri tu su smjestili i malenu tipku za resetiranje PC-ja (funkciju joj je moguće promijeniti preko BIOS-a), no bolje bi bilo da je ona zajedno s većom tipkom za uključivanje PC-ja, koja se nalazi iznad ATX konektora, na desnom rubu ploče. U blizini su ekran za LED dijagnostiku, dva konektora za RGB trake i četiri konektora za ventilatore. Na desni rub ploče smješteni su zakrenuti SATA konektori, te uspravni konektori za spajanje Thunderbolt kartice, 20-gigabitni USB-C i dva 5-gigabitna USB 3.2 konektora.

Gigabyte na svojim jačim pločama već godinama rabi vrlo impresivne pasivne hladnjake. Štos je u tome da su to hladnjaci s klasičnim tankim rebrima, koja imaju veliku disipativnu površinu te vrlo lako propuštaju zrak koji preuzima toplinu i odnosi je izvan sustava. Zbog toga ti hladnjaci ne moraju biti toliko ogromni kao na pločama drugih proizvođača. To u praksi znači da je ploča laganija, no što je još važnije, da je pristup procesoru otvoreniji. Iznad metalnim košuljicama ojačanih memorijskih utora nalaze se kontakti za izravno mjerenje kritičnih napona procesora. Za napajanje procesora brine se 19-fazni sklop, temeljen na 105-amperskim elementima, zbog čega Masterica kao od šale podnosi energije gladni Core i9-12900K, s maksimalnom temperaturom naponske jedinice od svega 52 °C. No, tu treba naglasiti da ta ploča zbog nekog razloga napaja i9 s više napona nego Asusova Maximus Extreme, zbog čega procesor, uz isti prosječni takt, troši više energije (273 naprema 249 W) i više se grije (prosječno 96 naprema 87 °C). To je, naravno, moguće regulirati ručno, no to su tvorničke postavke koje će koristiti većina korisnika.

Ako zanemarimo Thunderbolt 4, na ponudu vanjskih konektora nemamo zamjerke. Tu su četiri 5-gigabitna USB-a (plavi), pet 10-gigabitnih (crveni), 10-gigabitni USB-C, 20-gigabitni USB-C, 10-gigabitni LAN, antene Wi-Fi 6E adaptera, DisplayPort, pet analognih i jedan digitalni konektor zvučne kartice i tipke za resetiranje postavki BIOS-a i automatsku nadogradnju istog

Ponuda vanjskih konektora je odlična. Master nudi četiri 5-gigabitna USB-a, šest 10-gigabitnih, od kojih je jedan tipa C, jedan 20-gigabitni USB-C, DisplayPort 1.2 za procesorsku grafiku, dva konektora za antene ugrađenog Wi-Fi 6E adaptera, jedan mrežni konektor, iza kojeg se nalazi 10-gigabitni kontroler, tipke za resetiranje postavki BIOS-a i automatsku nadogradnju BIOS-a, te analogne i digitalni konektor zvučne kartice. Potonja je temeljena na starijem, ali i dalje kvalitetnom ALC1220-VB kodeku, koji je kombiniran s hi-fi kondenzatorima i dediciranim DAC-om za spajanje slušalica na prednje konektore na kućištu (ESS Sabre Hi-Fi 9118).

Sve u svemu, riječ je o ploči visoke klase, koja dosta dobro balansira s ponudom dodatnih mogućnosti i cijene. Primjerice, imamo samo jedan mrežni kontroler, ali on je 10-gigabitni. Napajanje procesora je izvrsno, no nije se forsiralo s overklokerskim dodacima, koji su bitni vrlo malenom broju korisnika. Nema Thunderbolta 4, koji jest najmoćnije vanjsko sučelje današnjice, no nalazi osjetno veću primjenu kod laptopa nego na stolnim računalima.