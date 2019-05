Google Home Hub - Pametni zvučnik s ekranom

Google je zaokružio ponudu pametnih uređaja iz obitelji Home modelom koji prvi put na sebi donosi ekran, pa time i nove načine interakcije s korisnikom. No to nije jedina nova mogućnost

SPECIFIKACIJE Dimenzije 118 (V) x 67 (D) x 179 (Š) mm Masa 480 g Ekran 7”, 1024 x 600 Duljina kabela za napajanje 1,5 m Povezivost WiFi (802.11b/g/n/ac, 2.4 GHz / 5 GHz), Bluetooth 5 Podržani operacijski sustavi Android, iOS Dostupne boje Chalk, Charcoal, Sand, Aqua Jamstvo 2 godine

Dosad smo Google Home uređaje zvali pametnim zvučnicima, ali s novim Google Home Hub nismo sigurni bismo li sve i dalje trpali u isti koš, s obzirom na ekran koji ga čini kompletno drugačijim od ostatka Home portfelja. Na stranu ove dvojbe, kada bismo vam ukratko pokušali opisati što je to zapravo Home Hub, rekli bismo – vrlo kvalitetan 7-inčni digitalni okvir za slike, uz dodatak funkcije Google Assistant. Iako je to možda pomalo trivijalno objašnjenje, isto je zapravo i dosta precizno, jer Home Hub u svojoj se jezgri i dalje prije svega sastoji od mikrofona i zvučnika, bez kojeg Assistant ne bi mogao funkcionirati, ali ovaj put s ekranom na dodir u jednadžbi, koji je tako dodatno začinio i zaokružio cjelokupno iskustvo u korištenju.

Iako ne tako velike razlučivosti (1024 x 600), ekran se pokazao vrlo dobrim u kvaliteti prikaza, a i tehnologija Ambient EQ za prilagodbu njegove topline i jačine pozadinskog osvjetljenja ovisno o svjetlosnom okruženju, začudo je odradila solidan posao, iako u većini slučajeva nismo njeni veliki ljubitelji

Home Hub izgledom prati i aktualnu hardversku ponudu Googleova Home portfelja, pa ćete tako primijetiti da koristi tkaninu koju možete vidjeti, recimo, na manjem Home Mini modelu. Gabaritima je zapravo vrlo malen, izgleda poput tableta koji sjedi na kakvom cool postolju, a sve se doima dosta rigidnim i kvalitetno napravljenim. Jedino što nas donekle smeta je dosta veliki okvir ekrana, kao i prilično očiti dalekometni (engl. far-field) mikrofoni i senzor za jačinu svjetlosti. Sa stražnje strane ekrana imamo dediciranu tipku za isključivanje mikrofona, kao i kontrolu glasnoće, a tu je i koaksijalni konektor za napajanje, uz koji dolazi 1,5 metar dugi kabel, na čijem je kraju bio muški nastavak za US tip utičnica. Srećom, tvrtka HGSPOT informatika, od koje smo posudili ovaj uređaj, isporučit će vam prikladni adapter besplatno.

Dva far-field mikrofona i senzor za jačinu svjetla smješteni su u gornjem dijelu poprilično debelog okvira ekrana

Pod veće hardverske mane pripisali bismo mu dosta slabašan zvučnik, s obzirom na veličinu samog uređaja, koji se pritom još i ne može pohvaliti posebnom kvalitetom reprodukcije – usporedivu s Home Minijem. Ni veličina ekrana od spomenutih 7 inča nije baš za pohvalu pored modernih flagshipova smartfona, koji bez problema prilaze toj dijagonali. No, s druge strane, taj isti ekran na oko ima vrlo dobru kvalitetu prikaza, uz razlučivost od 1024 x 600 piksela. Ima dovoljno jako pozadinsko osvjetljenje, a Googleov Ambient EQ, s uparenim senzorom, dosta dobro prilagođava toplinu ekrana i jačinu osvjetljenja, ovisno o osvjetljenju u prostoriji. Nažalost, između toga senzora i mikrofona nije se smjestila i prednja kamera, tako da videopozivi nisu među opcijama. Istodobno, podržani su Google Duo glasovni pozivi.

Ekran se nalazi na svojevrsnom postolju, obučen u finu tkaninu viđenu na ostalim uređajima Home, a ujedno je i zvučnik

No, prije svega, vjerojatno se pitate što dodatak ekrana donosi u kontekstu iskustva u korištenju u usporedi s, recimo, modelom Home Mini. Premda se ekran na dodir pomalo i čini redundantnim, s obzirom na to kako se Home uređaji, odnosno Google Assistant, koristi, dobro dođe u situacijama kada želite neku željenu radnju ubrzati tom fizičkom interakcijom s ekranom. Rekli bismo da mu takav način interakcije nije tako reći primaran, već onaj glasovni, tako da smo se ipak više okrenuli prema tom dijelu, jer je na kraju dana ispalo i nekako prirodnije / učestalije, jedno 70:30 u korist glasovnih naredbi.

Iako smo na početku u šali rekli da će poslužiti kao vrlo kvalitetan digitalni okvir za fotografije, integracija s galerijom Google Photos doista će ga i pretvoriti u to, bez daljnjeg, no možda najveću korist iz njega dobit ćete u onim svakodnevnim situacijama, koje bi vam s njim trebale biti za stupanj praktičnije radi činjenice da ima ekran. Recimo, pregled kalendara i dnevnog rasporeda, vizualni prikaz vremenske prognoze, prikaz recepta, kontrolu smart home uređaja spojenih na vašu WiFi mrežu, koja je još bolje integrirana u sklopu Home Huba, puštanje videa s YouTubea i sličnog sadržaja.

Od fizičkih prekidača na stražnjoj strani naći ćete jedan za isključenje mikrofona i "klackalicu" za jačinu zvuka

Nažalost, izostala je mogućnost reprodukcije Netflixa ili nekih drugih VOD streaming servisa, no možda se i to vremenom omogući. Isto tako, ako imate, recimo, Nest Hello na svojim ulaznim vratima kao digitalno zvono i kameru za prikaz, možete ga integrirati s Home Hubom tako da vam u realnom vremenu prikaže tko vam je pred vratima jednom kada ta osoba zazvoni. U svakom slučaju, možda ne vrijedi tih 700-800 kuna više u odnosu na Home Mini, no ako već gledate obični uređaj Home, za otprilike 200 kune više, svakako se isplati, premda imajte na umu da ćete ostati malo zakinuti za nešto kvalitetniju reprodukciju zvuka koju nudi jeftiniji veći klasični pametni zvučnik.