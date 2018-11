HiFiMan HE-4XX - Visoka klasa, s cijenom za smrtnike

Još jedan način za povećanje percepcije basa kod HiFiManovih slušalica jest zamjena tvorničkih jastučića (Focus-A Hybird Ear Pads) nekim drugim, koji bi još bolje prianjali uz lice i tako, barem u teoriji, stvorili dojam dubljeg basa. Vjerojatno najpopularniji jastučići pomoću kojih biste trebali to postići su ZMF Ori, načinjeni od janjeće kože i dostupni u perforiranoj i neperforiranoj varijanti. Osim njih, trebat ćete i plastične prstene na koje se oni fiksiraju, a do njih možete doći izravnom narudžbom iz HiFiManove američke trgovine ili kupnjom bilo kojih HiFiManovih originalnih jastučića u Europi, s kojih ćete tada skinuti potrebne prstene. Vlasnici slušalica HE-4XX zaklinju se da su im ZMF-ovi jastučići Ori također dodatno zagladili visoke frekvencije i dodatno proširili zvučnu pozornicu, no kako ih nismo sami iskušali, ne možemo potvrditi da je to točno. No moguće je da jest, prije svega zato što su ti jastučići deblji od tvorničkih pa se zvučničke jedinice samim time malo udaljavaju od ušiju. Još jedna zanimljiva i popularna opcija za modificiranje HiFiManovih slušalica su Brainwavzovi nakošeni jastučići HM5.

Za druge modifikacije, poput skidanja filtra za prašinu s drivera i promjene vanjske rešetke na ušnim školjkama, konzultirajte se s audiofilskim forumima, gdje ćete pronaći svu silu takvih zahvata, više i manje smislenih.