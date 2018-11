Kako najpovoljnije do vrhunskih slušalica? Vrijeme je da upoznate Massdrop

Za nekoga tko se želi dokopati vrhunskih slušalica za mnogo, mnogo manje novca no što bi za njih inače trebao platiti, dvije su opcije - kupiti rabljeno, ili se upustiti u avanturu zvanu Massdrop. Odriješio sam kesu i provjerio što vas čeka odlučite li se za potonje

O Massdropu sam već pisao i to točno prije dvije godine, a kako je on u međuvremenu dodatno proširio svoj utjecaj i stekao popularnost se na globalnoj razini, većini vjerojatno ne treba detaljno objašnjavati što je i čemu služi. Za slučaj da su vam taj moj tekst i cjelokupno postojanje Massdropa promakli, zanimat će vas da se radi o američkoj digitalnoj trgovini, koncipiranoj oko grupne kupnje pomno probranih proizvoda po drastično sniženim cijenama.

Bit ću slobodan citirati sam sebe: Massdrop funkcionira na način da predstavnici servisa pristupaju raznim tvrtkama i nastoje sklopiti ugovore za prodaju njihovih proizvoda po cijenama nižim od uobičajenih. Proizvodi se ne biraju pukim slučajem. Korisnici servisa imaju mogućnost predlaganja onoga što ih zanima (u formi anketa), nakon čega njihovi prijedlozi idu na glasanje. Dobiju li dovoljnu podršku ostatka zajednice – trebalo bi se raditi o barem nekoliko stotina ljudi – predstavnici Massdropa pristupaju tvrtki čiji je proizvod u pitanju i nastoje dogovoriti da on bude dodan u ponudu servisa, po cijeni koja je minimalno 15% niža od tvorničke. Nakon što neki proizvod postane dio Massdropove ponude, korisnici servisa mogu se obvezati na njegovu kupnju. Što je takvih više, cijena proizvoda postaje niža za sve koji ga žele. Uz svaki proizvod definiran je broj "obvezivanja" nakon kojeg cijena pada – primjerice, za AKG-ove slušalice najniža cijena će se otključati kad se na kupnju obveže 50 ljudi, a za TEAC-ov DAC s pojačalom za slušalice isto će se dogoditi već nakon pet obvezivanja. Strogih pravila ovdje nema; sve ovisi o dogovoru između Massdropa i proizvođača. U slučaju da proizvod ne dobije minimalan broj obvezivanja (dakle, pristanka na kupnju) definiran tim dogovorom, stvar ne ide u proizvodnju, pokušaj se smatra neuspjelim, a korisnici ne dobivaju (ili gube) ništa.

Uspješno plasirani proizvod na Massdropu se zove "drop". Stoga, kad otvorite kategoriju koja vas zanima, od njih ukupno 25, konkretne proizvode koji čekaju da ih kupite pronaći ćete unutar sekcije "Drops", a sam proces narudžbe i plaćanja započet ćete odabirom opcije "Join Drop". Za nekoga tko se prvi puta nađe na Massdropu, ovaj "jezik" može biti zbunjujuć, potencijalno i pomalo naporan, ali ni na što od toga nije se teško naviknuti.

Privlačnost Massdropa, a ujedno i glavni razlog njegove popularnosti i opstanka u nemilosrdnom svijetu digitalnog trgovanja, upravo je u značajnim popustima za vrlo zanimljive proizvode. Podjednako važno, na Massdropu se mogu pronaći uređaji koji se više formalno ne proizvode, no čiji su proizvođači pristali izbaciti novu zalihu, ako ona bude unaprijed rasprodana - a upravo je to ono što im ovaj servis omogućava.

U slučaju da je neki drop završio, a želite ono što se prodavalo, svakako kliknite na kućicu "Request". Kad se skupi dovoljno zahtjeva kupaca, drop se ponovo aktivira i proizvod postaje dostupan za kupnju

Najzad, tu su specijalna izdanja uređaja, za koja je Massdrop dogovorio ekskluzivnu distribuciju s proizvođačem te se zbog toga ne mogu kupiti nigdje drugdje. Ona nastaju na način da se uzme neki postojeći popularan proizvod, podvrgne se manjim estetskim ili funkcionalnim preinakama i izda pod malo izmijenjenim imenom, u koje je ubačeno jedno ili više slova "X". Primjerice, Massdropove slušalice inspirirane AKG-ovim modelom K702 zovu se K7XX, Sennheiserov HD 650 je postao HD 6XX i tako dalje. Te Massdropove ekskluzive zacijelo su najpopularniji proizvodi na čitavom servisu, jer dolaze s najznačajnijim rezovima cijene.

Zašto isključivo spominjem proizvode iz Massdropove kategorije "Audiophile"? Jer nju najviše pratim i najbolje poznajem. Upravo me to i motiviralo da vam skrenem pažnju na pojedine doista izvanredne slušalice, koje su na Massdropu dostupne za razuman novac (u odnosu na njihovu "uobičajenu" cijenu). Kako sve ne bi ostalo na pukoj teoriji, jedne od njih sam kupio. Time prirodno dolazimo do stavki koje su barem jednako važne poput samih proizvoda: pregleda postupka narudžbe, duljine čekanja i dodatnih troškova za kupce iz Hrvatske.

Naručivanje iz Hrvatske

Ovako je izgledao put slušalica naručenih putem Massdropa, od SAD-a do Zagreba

Massdrop je američka tvrtka, sa skladištima u Americi, ali s mogućnošću slanja prodanih proizvoda po cijelom svijetu, stoga domaći kupci mogu sudjelovati u bilo kojem dropu, bez bojazni da se neće moći dokopati onoga što su kupili. Cijena poštarine Hrvate ne bi trebala odbiti, jer Massdrop tu biva relativno razuman, osobito kad ga uspoređujemo s, primjerice, američkim Amazonom, gdje poštarina za Hrvatsku zna iznositi više stotina kuna. Slanje paketa sa slušalicama na Massdropu naplaćuje se oko 5-25 USD, dakle nekakvih 30-160 kuna.

Problem za kupce iz ovih krajeva su PDV i carina, koji se naplaćuju u ovisnosti o vrijednosti paketa, pri čemu se kao ukupna vrijednost gleda zbroj cijene proizvoda i poštarine (a ne samo cijena proizvoda, kako biste možda pomislili). Konkretno, ako je ukupna vrijednost paketa između 22 i 150 eura (25-174 dolara), na njega ćete morati platiti PDV od 25%, ali ne i carinu. Ukoliko je paket skuplji od 150 EUR (174 USD), platit ćete PDV i uvoznu carinu, koja varira u ovisnosti o tipu robe koja se uvozi. U oba slučaja račun se povećava i za "troškove obrade", čiji konkretan iznos može varirati, ovisno o tome stiže li vam paket putem Hrvatske pošte ili neke kurirske službe. Najzad, ako je vaš paket stigao izvan Europske unije, što će kod Massdropa uvijek biti slučaj, te je podvrgnut carinjenju, trebat ćete takozvani EORI broj. Riječ je o identifikacijskom broju za carinjenje, formata "HR<vaš OIB>", kojeg je potrebno ishodovati od nadležne carinarnice (njihov popis potražite ovdje), podnošenjem pripadajućeg zahtjeva. Čeka se između jednog do nekoliko dana i neće vas ništa koštati. Čuo sam za slučajeve gdje ljudi unose EORI broj, budući da svatko može unaprijed znati kako će on glasiti, bez da su ga prethodno zatražili od carinarnice. Ne igrajte se s takvim stvarima, jer radite carinski prekršaj, što vas u konačnici može skupo koštati.

Prilika da sve zajedno provjerim u praksi ukazala se kad sam na e-mail zaprimio obavijest da je drop, kojeg sam podržao nekoliko mjeseci ranije, postao aktivan. Radilo se o slušalicama u nas slabo poznatog proizvođača HiFiMan, oznake HE-4XX, razvijenim upravo za potrebe prodaje preko Massdropa. Cijena im je bila 170 USD, a privukle su me jer ne koriste standardne dinamičke, već planarno-magnetske zvučničke drivere, te su otvorene. Otprije posjedujem jedne zatvorene planarno-magnetske slušalice (Oppo PM-3) i iznimno mi se sviđa specifičan zvuk planarno-magnetskih jedinica, osobito u aspektu basa, stoga me jako zanimalo kako će one funkcionirati u kombinaciji s posve otvorenim ušnim školjkama. Osim toga, HiFiManove slušalice HE-4XX na glasu su kao izvrsne, baš kao i tvrtkini modeli HE-400s i HE-400i, na kojima su HE-4XX temeljene.

Osim slušalica, DAC-ova i pojačala, Massdrop prodaje i dodatnu opremu, poput postolja za slušalice i zamjenskih jastučića. Među potonjima su osobito popularni ZMF-ovi jastučići Ori, načinjeni od janjeće kože

Čim sam se "joinao dropu", kako se na Massdropu naziva početak postupka kupnje uređaja, smjesta sam bio odveden na stranicu gdje još samo trebalo odraditi formalnosti - upisati broj kreditne kartice i adresu. Massdropov sustav smjesta prikazuje iznos poštarine za Hrvatsku (15 USD u mojem slučaju), što je pravo osvježenje, budući da se ta informacija u mnogim web-shopovima doznaje tek na posljednjem koraku, nakon napornog unosa svih ostalih podataka.

Manje od 24 sati nakon narudžbe primio sam obavijest da su slušalice predane DHL-u, zajedno s brojem za praćenje paketa. Paket je od 22. rujna putovao iz DHL-ovog distribucijskog centra u New Jerseyju do onih u Frankfurtu, Speyeru i Feuchtu, da bi nakon toga napokon stigao u Hrvatsku. U ruke sam ga dobio 4. listopada, dakle točno dva tjedna nakon što je poslan.

Iznenadilo me što mi je za pošiljku obračunat samo PDV, a ne i carina. Zbroj cijene slušalica i poštarine iznosio je ravno 184,99 USD (169,99 + 15 USD). Drugim riječima, probijao je granicu od 174 USD, iznad koje se više ne plaća samo porez, nego i carina, te je za uvoz potrebno imati EORI broj. Međutim, na isporučenom mi obračunu carinskih davanja navedena je vrijednost slušalica od 169,99 USD, a ne zbroj cijene slušalica i poštarine. Kako tih 170 USD za dlaku upada u razred do 174 USD, samo mi je obračunat porez od 269,63 kune, bez ikakvih carinskih davanja. Je li mi se posrećilo, ili se radi o nekakvom novom pravilu, nisam uspio doznati - e-mailovi u kojima sam tražio pojašnjenje Carine ostali su neodgovoreni. Povrh svega toga još sam morao platiti 40 kuna "operativnih troškova", pri čemu sam spomenuti porez i taj dodatni namet platio izravno dostavljaču. Drugim riječima, nitko me ni u jednom trenutku nije zatražio EORI broj, koji bi mi sigurno trebao da su mi slušalice ocarinjene prema cijeni od 184,99 USD.

Osim izvrsnih slušalica, u Massdropovoj kategoriji "Audiophile" pronaći ćete pripadajuću elektroniku - brojne odlične DAC-ove s ugrađenim pojačalima

Na stranicama Carine jasno je navedeno da se vrijednošću paketa smatra sve što je za njega plaćeno do trenutka kad je on ušao u Hrvatsku. Zašto je u mojem slučaju u obzir uzeta samo vrijednost uređaja, a poštarina je ignorirana, nažalost ne mogu objasniti. Možda se radi o posebnom ophođenju prema paketima s Massdropa? Sumnjam. Je li se carinik smilovao kad je vidio da paket prelazi granicu od 174 USD za svega par dolara? Dvojbeno. Iako su stvari u mojem slučaju ispale tako kako jesu, sugeriram da narudžbu planirate u skladu sa službenim pravilima Carine. Drugim riječima, prelazi li ukupna vrijednost paketa 150 eura (preračunato u dolare), računajte da ćete platiti PDV i carinu, a ne samo PDV, te da će vam trebati EORI broj.

Sve ovo, naravno, nije sugestija da na Massdropu kupujete samo proizvode jeftinije od 150 eura, budući da se velike uštede mogu ostvariti i u višim cjenovnim razredima. Uostalom, razgledajte slušalice koje sam probrao u ovoj temi, a potom provjerite koliko one koštaju u svojim "standardnim" izvedbama - privlačnost Massdropa smjesta će vam biti mnogo jasnija.

AKG K7XX

Cijena: 199,99 USD

Bazirane na: AKG K702 65th Anniversary Edition (440 USD)

Izvedba: Otvorene

Poštarina: 25 USD

Dodatni troškovi: PDV i carina

Za prve slušalice koje je izdao kao vlastitu ekskluzivu Massdrop je odabrao AKG-ov model K702 65th Anniversary Edition, kojeg slavni AKG smatra referentnim. Riječ je o nevjerojatno udobnim, otvorenim slušalicama, sa izvrsno izbalansiranim i neobično širokim zvukom te izrazito preciznim basom. Podjednako su popularne među igračima, ljubiteljima glazbe i audio inženjerima, koji ih koriste za produkciju pjesama i albuma.

HiFiMan HE-4XX

Cijena: 169,99 USD

Bazirane na: HiFiMan HE-400i (339 EUR)

Izvedba: Otvorene

Poštarina: 15 USD

Dodatni troškovi: PDV i (vjerojatno) carina

Ove planarno-magnetske, otvorene slušalice HiFiMan temelji na svojem modelu HE-400i, ali donosi nekolicinu preinaka u kvaliteti izrade i akustičkim performansama, zbog kojih se radi o cjelokupno boljim, a istovremeno osjetno jeftinijim slušalicama. Ovo je jedan od najjeftinijih ulazaka u svijet planarno-magnetskih slušalica, ali i visokokvalitetnog (da ne kažemo "audiofilskog") zvuka.

Fostex TH-X00 Mahagony

Cijena: 419,99 USD

Bazirane na: Fostex TH-600 (600 USD) i TH-900 (1.500 USD)

Izvedba: Zatvorene

Poštarina: 15 USD

Dodatni troškovi: PDV i carina

Ove fantastične, zatvorene slušalice kombinacija su Fostexovih čuvenih modela TH-600 i TH-900. Tko ih je imao prilike poslušati, ne može se načuditi detaljnosti, rafiniranosti i sveprisutnoj ugodnosti zvuka kojeg proizvode, kao i doista monstruoznom, a istovremeno perfektno kontroliranom basu. Mnogi zvuk ovih slušalica nazivaju "zaraznim", što najbolje opisuje razred kvalitete o kojem ovdje govorimo. Šlag na torti: ušne školjke zatvorene su pravim, prekrasnim mahagonijem.

Sennheiser HD 58X Jubilee

Cijena: 149,99 USD

Bazirane na: Sennheiser HD 580 Precision

Izvedba: Otvorene

Poštarina: 15 USD

Dodatni troškovi: PDV

Sennheiserov model HD 58X Jubilee, ekskluzivno proizveden za prodaju putem Massdropa, na glasu je kao najjeftiniji postojeći način da se zakorači u svijet slušalica visoke klase. Moderna je to interpretacija legendarnih slušalica HD 580 Precision, razvijenih od strane Axela Grella, inženjera koji je također osobno ugodio dinamičke drivere "Massdropove" varijante HD 58X. Rezultat njegovog rada su slušalice s izvrsnim, impresivno detaljnim i otvorenim zvukom, u kojeg se lako zaljubiti. Pogotovo kad se sjetite koliko ste ga malo platili.

Sennheiser HD 6XX

Cijena: 199,99 USD

Bazirane na: Sennheiser HD 650 (2.500 kn)

Izvedba: Otvorene

Poštarina: 15 USD

Dodatni troškovi: PDV i carina

Ako neke slušalice ne treba predstavljati, tada je to Sennheiserov model HD 650, koji od davne 2003. godine, kad je plasiran kao tvrtkin najbolji proizvod u svijetu "naglavnog" zvuka, ne prestaje oduševljavati. U suradnji s Massdropom svjetlo dana su ugledale slušalice HD 6XX, koje se od svojeg uzora neznatno razlikuju u boji (tamnoplave su) i kabelu, koji im je skraćen i terminiran 3,5-milimetarskim konektorom. Svi ostali aspekti izvornika zadržani su, uključujući prekrasan zvuk, isti onaj zbog kojeg je toliko dugo opstao na tržištu. Izvanredne slušalice, premda ne nužno i isplativije od modela HD 58X Jubilee.

Koss Porta Pro X

Cijena: 37,99 USD

Bazirane na: Koss Porta Pro (500 kn)

Izvedba: Otvorene

Poštarina: 4,91 USD

Dodatni troškovi: PDV

Kossove perolake prijenosne slušalice Porta Pro X možda nemaju zvuk koji je impresivno precizan, ali je zato prokleto zabavan, prepun energije i dubine. Ako vam pomalo izgledaju poput ortopedskog pomagala, tome je tako jer su zadržale isti dizajn koji su imale 1984. godine, kad su prvotno ugledale svjetlo dana. U izvedbi Porta Pro X, dostupnoj putem Massdropa, dolaze s debljim kabelom i ojačanim spojevima između kabela i slušalica (kao nekadašnji vlasnik "običnog" Porta Proa, mogu potvrditi da je on u tim aspektima bio problematičan), kao i ugrađenim mikrofonom i multimedijalnim kontrolama.

Meze 99 Noir

Cijena: 199,99 USD

Bazirane na: Meze 99 Classics (300 EUR)

Izvedba: Zatvorene

Poštarina: 6,13 USD

Dodatni troškovi: PDV i carina

Ove slušalice, temeljene na modelu Meze 99 Classics, upečatljive su zbog izrazito ugodnog, toplog, basovitog zvuka, ali i doista predivne vanjštine. Štoviše, Massdropova izvedba Noir ovaj je aspekt dovela do još više razine od originala, jer su svi metalni elementi iz zlatne boje obojani u crno, a ušne školjke, načinjene od oraha, dobile su boju kave. Zanimljivo je da je Massdrop eksperimentirao s promjenama akustičkog potpisa ovih slušalica (htjeli su malo pripitomiti duboke tonove), ali zajednica je inzistirala da se on ostavi točno onakvim kakvim ga je zamislio Antonio Meze, osnivač rumunjskog Meze Audia, što je naposljetku i učinjeno.