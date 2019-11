HP Omen X 2S - Moćni Omen s dva ekrana

specifikacije Ekran 15,6” / 4K (3.840x2.160) / IPS / G-Sync 60 Hz Procesor Intel Core i9-9880H 2,3-4,8 GHz (8 jezgri / 16 threadova) Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 2080 8 GB Max-Q Memorija 2 × 16 GB DDR4 3200 SSD 2 × 512 GB SSD NVMe / RAID 0 HDD - LAN/WiFi/Bluetooth/4G Da / Da / Da / Ne Konektori 3 × USB 3.1 Gen1

1 × Thunderbolt 3

RJ-45 1 Gb/s

HDMI 2.0

AC adapter

Slušalice Dodaci Sekundarni ekran - FHD IPS Masa 2,36 kg Dimenzije 362 × 262 × 20-23 mm Operacijski sustav Windows 10 Home Jamstvo 3 godine

HP je svoju obitelj laptopa za igrače Omen ove godine osvježio novom generacijom modela koji u sebi imaju Intelove Core procesore 9. generacije te grafičke kartice Nvidia Turing. Najmoćniji od njih je Omen X 2S – 15-inčni laptop s dodatnim 6-inčnim ekranom, koji nam je na test pristigao direktno iz HP-a Hrvatska, i to u inženjerskoj inačici. U trenutku pisanja ovog teksta laptop, nažalost, još uvijek nije dostupan na domaćim cjenicima, a čini se da je slična situacija i u Europi. Testirani model opremljen je 60-hercnim 4K G-Sync ekranom, iako postoje i inačice s ekranima FHD razlučivosti s osvježavanjem brzine 144 Hz (uz najavu 240-hercne opcije). Čak i uz karticu GeForce RTX 2080 Max-Q koja pogoni grafički podsustav ovog laptopa, 4K ekran nije dobra opcija jer je razlučivost jednostavno prezahtjevna za moderne igre. Izuzetak su, naravno, manje zahtjevni naslovi poput Overwatcha ili LOL-a, no s obzirom na to da je riječ o kompetitivnim igrama, i u njima je poželjno imati što viši framerate.

Kad je u pitanju kvaliteta, ekran je čisto solidan, uz maksimalnu svjetlinu od 320 cd/m2, pokrivenost sRGB palete od 94% i kontrastnim omjerom 1:1.040. Tvornička kalibracija bi, doduše, mogla biti bolja, no s obzirom na to da je riječ o laptopu za igrače, to je očekivano. Rubovi ekrana relativno su tanki na bokovima, no standardno debeli gore i dolje, što je također uobičajeno za takav tip uređaja. Bitniji u ovoj priči je vjerojatno sekundarni, 6-inčni ekran. Njega je HP smjestio povrh tipkovnice koja je povučena prema dolje, do ruba baze. Kako tamo inače stoji touchpad, on je pomaknut s desne strane tipkovnice. Ima li takav raspored smisla? Pa zapravo i ima, osim ako baš niste jako naviknuti na odmorište za dlanove.

Touchpad smješten s desne strane nije problem koristiti ako se laptop nalazi na stolu. Iznad njega HP je smjestio dodatne tipke za navigaciju tekstom i lakše korištenje sekundarnog ekrana

Korištenje laptopa s takvom tipkovnicom istovjetno je korištenju klasične tipkovnice bez odmorišta za dlanove. A touchpad zdesna? Pa iskreno, nije neki problem, pogotovo na ovakvom tipu laptopa u koji će za potrebe igranja gotovo uvijek biti priključen dobar miš. Izvedba periferija je odlična, i tu nemamo zamjerki.

Za razliku od starijih Omena koji su imali trozonsko pozadinsko osvjetljenje tipkovnice, Omen X 2S nudi konfiguraciju boja po svakoj tipki, kao i mogućnost upravljanja osvjetljenjem loga na poklopcu

Tipkovnica ima RGB osvjetljenje izvedeno odvojeno za svaku tipku, što je korak naprijed u odnosu na trozonsko osvjetljenje na starijim Omenima. Mogućnosti ručne konfiguracije su solidne, iako će većina korisnika koristiti ugrađene profile. Touchpad ima dvije odvojene tipke i nije tako velik kao na većini modernih laptopa. Nažalost, HP opet ne koristi Microsoft precision drivere, što se osjeti. Zapravo je touchpad postao solidan tek nakon nekoliko nadogradnji drivera. Srećom, nadogradnju softvera moguće je napraviti preko HP-ove aplikacije Support.

Blagodati drugog ekrana

No vratimo se sekundarnom ekranu. Iako bi se kad je laptop isključen moglo zaključiti da drugi ekran prekriva kompletnu sjajnu površinu iznad tipkovnice (kao, recimo, na novom Asusovom ZenBooku Pro od 15 inča), no zapravo se nalazi samo u srednjem dijelu. Ekran je klasičnog 16:9 formata i razlučivosti Full HD. Svjetlinu nismo mjerili, no generalno parira svjetlini većeg ekrana. HP-ova ideja je da na sekundarnom ekranu, koji se uredno vidi u Display Manageru Windowsa, koristimo sporedne aplikacije tijekom igranja, bilo da je riječ o HP-ovom Omen Command Centeru, Spotifyu, Viberu ili nekoj trećoj aplikaciji. Dodatno možemo preko HP-ova softvera na sekundarni ekran streamati, odnosno zrcaliti, određeni dio primarnog ekrana, primjerice, mapu unutar igre, što može biti korisno, s obzirom na veličinu primarnog ekrana (mapa će na sekundarnom ekranu, dakako, biti rastegnuta i samim time, uvećana). Nekakva dublja integracija, nažalost, ne postoji.

Sekundarni ekrani ima normalni 16:9 format radi lakšeg prebacivanja aplikacija sa sekundarnog ekrana. Za ovu funkciju postoji i dedicirana tipka, smještena iznad touchpada

Mali ekran opremljen je senzorom dodira, no da bismo ga posve iskoristili, nužno je igrati igre u borderless fullscreen načinu prikaza jer u suprotnom prebacivanje između igre na primarnom ekranu i aplikacije na sekundarnom ekranu ne funkcionira kako treba. Upravljanje manjim ekranom olakšano je pomoću nekoliko dediciranih tipki koje su smještene povrh touchpada. Pomoću njih lako možemo isključiti ili uključiti ekran, podesiti mu svjetlinu, prebaciti na njega aplikaciju koja je trenutačno u fokusu (ili je vratiti na primarni ekran) ili, pak, pozvati dediciranu aplikaciju kalkulator, koju možemo koristiti za izračune, ili je koristiti kao numeričku tipkovnicu.

Kada je sklopljen, ekran se s donje strane ne poklapa s bazom. Time je postignut zanimljiv vizualan efekt, ali vjerojatno i smanjena masa

Vanjski dizajn laptopa nadovezuje se na dizajn starijih Omena, a najveća novost je redizajniran poklopac, odnosno nosač, ekrana. Središnji dio donjeg ruba produljen je prema dolje, tako da između baze i ekrana nema više prostora kad je ekran otvoren. Nadalje, donji rubovi s lijeve i desne strane dodatno su zakošeni. Na starim se laptopima ovaj nepravilni donji rub ekrana uklapao u reljef baze u smislu da je gornji dio baze imao “stijene” koje su zatvarale rupe od donjeg ruba ekrana. To sada više nije slučaj. Još jedna vezana promjena je izbacivanje stražnje letvice s konektorima. Svi konektori koje laptop nudi postavljeni su sada klasično, na lijevom i desnom boku, a stražnja strana iskorištena je isključivo za izbacivanje toplog zraka.

Impresivna konstrukcija

Omen X 2S sukladno tržišnoj poziciji krase i kvalitetniji materijali, pa dok obični Omeni imaju poklopac načinjen od plastike, kod jačeg laptopa on je načinjen od crnog pjeskarenog aluminija. Od jednakog metala izrađena je i kompletna baza laptopa. Poleđina baze posebno je zanimljiva jer je tu HP s gornje strane ostavio goleme otvore za usisavanje svježeg zraka, koji su zaštićeni ne osobito finom metalnom mrežicom. S obzirom na specifikacije, uređaj je dosta tanak – s prednje strane 20 mm, a stražnje 23 mm, a nije ni težak (2,36 kg).

Donji dio laptopa ima obilne perforacije za usisavanje svježeg zraka. Pristup unutrašnjosti bi doduše mogao biti lakši jer je metalna ploča osim T6 vijcima pričvršćena u kvačicama

Pristup unutrašnjosti u teoriji je lagan (baš kao što se na službenim stranicama hvali i sâm proizvođač) jer imamo samo jednu (aluminijsku) ploču i pet Torx T6 vijaka. U praksi je druga priča, jer je ploča za bazu fiksirana i unutarnjim kvačicama, i to tako da se nismo usudili nastaviti otvarati laptop kako ne bismo nešto potrgali. Što se tiče ponude konektora, na lijevom boku imamo okrugli konektor za napajanje (sâm naponski adapter začuđujuće je nevelik), HDMI konektor, dva USB-a 3.1 Gen1 , mrežni konektor i konektor za slušalice. Na suprotnoj strani su Thunderbolt 3 i još jedan USB 3.1 Gen1, a ostatak površine iskorišten je kao treći ispušni izlaz rashladnog sustava. Ponuda konektora je solidna, iako nam ne bi smetao još koji USB port i čitač SD kartica.

Kao što smo već spomenuli na početku, testirana verzija laptopa opremljena je GeForceom RTX 2080 Max-Q. Riječ je o inačici GPU-a niže potrošnje, dizajniranoj za ovakve kompaktnije laptope visokih performansi. Društvo mu pravi novi, 8-jezgreni Core i9-9880H, trenutačno drugi najmoćniji mobilni procesor u Intelovoj ponudi, sparen s dva puta po 16 GB DDR4 3200. Tako brza memorija nije standardna za laptope, pa čak ni one namijenjene igračima. Brzina memorije može se podesiti i softverski, pomoću aplikacije Omen Command Centre, u kartici Overclocking. U osnovi možemo odabrati između standardnih 2.400 MT/s te 3.200 MT/s kao Turbo varijanti, no treba napomenuti da u slučaju našeg primjerka Turbo mod zapravo učitava 3.000 MT/s profil s agresivnijim latencijama.

Performanse laptopa možemo optimizirati preko aplikacije Omen Command Center. Način rada Performance nudi najviše grafičke performanse, Default procesorske, a Comfort pak nudi najnižu razinu buke nauštrb performansi

Overklokiranje procesora nije moguće, no HP nudi, opet u sklopu Omen Command Centera, optimiziranje mogućnosti procesora i grafike profilima. Na raspolaganju su nam Comfort (naglasak na nižoj buci i hladnijem kućištu), Default (nekakav balansirani profil) te Performance / Omen Dynamic Power, koji “optimizira performanse u igrama dinamičkom alokacijom energije na procesor ili grafiku”. Potonji profil dakako prouzročuje i višu razinu buke – ona skače s umjerenih 46 u profilu Default, na osjetno bučnijih 51 dBA.

Napredno hlađenje

Zanimljivo je s druge strane što se doista događa s performansama u tom načinu rada. Usprkos HP-ovoj dinamičkoj alokaciji, u praksi ispada da treći profil osjetno povećava performanse grafike na račun blagog smanjenja performansi procesora. To, naravno, doista ima blagotvoran učinak na performanse u igrama, no korisnicima koji namjeravaju koristiti aplikacije koje se oslanjaju na procesor, bolji izbor je standardni profil.

HP Omen 15-dc1035nm HP Omen X 2S Acer Predator Trident 500 Cinebench R15* Multi-core 1.229 1.453 1.015 Single-core 171 194 169 Cinebench R20* Multi-core 2.839 2.874 - Single-core 414 465 - Cinegy Cinescore CPU 13.617 16.560 11.938 GPU - 9.226 9.836 3DMark Time Spy 6.386 7.041 7.239 Shadow of the Tomb Raider Highest 1080p (fps) 73 90 83 DXR Ultra 1080p (fps) 45 55 52 Highest 4K (fps) - 31 - Medium 4K (fps) - 40 - TW: Warhammer Ultra 1080p (fps) 74 100 90 Ultra 4K (fps) - 41 - Medium 4K (fps) - 67 -

Hlađenje obavlja OMEN Tempest Cooling Technology, poveći hladnjak s dva ventilatora, koji kao termalno sučelje s procesorom i GPU-om koristi Thermal Grizzlyjevo rješenje Conductonaut (tekući metal). Temperatura procesora pod opterećenjem zbog toga ne ide preko 80-ak stupnjeva, što je izvrsno s obzirom na to o kakvom je procesoru riječ. Dizajn s pomaknutom tipkovnicom također implicira da su tipkovnica i touchpad, nezavisno o režimu rada laptopa, uvijek značajno hladniji od gornjeg dijela baze, gdje se nalazi sekundarni monitor, a ispod njega procesor i grafička kartica.

Što se tiče ostatka hardvera, na raspolaganju su nam je RAID 0 polje od dva NVMe SSD-a ukupnog kapaciteta 1 TB. Dakle, brutalno brzo, no s udvostručenim izgledima za gubitak podataka zbog kvara diska. Mrežni dio prilično je standardan – Intelova 9260 WiFi kartica maksimalne brzine do 1,73 Gb/s te Realtekova klasična gigabitna mrežna kartica. Tu je i prilično velika baterija od 72 Wh, no koja u praksi, čak i s isključenim sekundarnim ekranom, ne osigurava dobro vrijeme autonomije – oko sat i 50 minuta u baterijskom testu PCMarka 10, koji se fokusira na performanse u uredskim aplikacijama.

Iz svega rečenog možemo zaključiti da Omen X 2S definitivno nije za svakog, čak i ako tražite vrlo brz 15-inčni laptop namijenjen igračima. U prvom redu mora vam se sviđati sekundarni ekran i njegova funkcionalnost, a morate biti OK i s vrlo slabim trajanjem baterije, nekarakterističnim čak i za laptope takvog tipa. Performanse te kvaliteta konstrukcije laptopa na zavidnoj su razini, no pri kupnji svakako treba pripaziti da ne uzmete model s 4K ekranom poput ovog našeg. Jednostavno, u kontekstu uživanja u igrama ima mnogo više smisla uzeti ekran FHD razlučivosti, no značajno više frekvencije osvježavanja.