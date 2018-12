HP Spectre 13 2ZG99EA - Šminker kratkog daha

HP-ov stilizirani ultrabook dobio je ove godine novi četverojezgreni procesor. S masom od samo 1.100 grama, ovaj uređaj nameće se kao zanimljivo rješenje za sve one koji traže kombinaciju atraktivnog dizajna, niske mase i dobrih performansi, a spremni su to i platiti

specifikacije Ekran 13,3” / Full HD (1.920x1.080) / IPS / Multi-Touch Procesor Intel Core i7-8250U 1,6-3,4 GHz (4 fizičke / 8 logičkih jezgri) Grafička kartica Integrirana - Intel UHD Graphics 620 Memorija 2 × 4 GB LPDDR3-2133 Disk 360 GB NVMe LAN/WiFi/Bluetooth/4G Ne / Da / Da / Ne Videoizlazi USB-C Dodaci 1 × USB 3.1 Gen1, 2 × USB-C / Thunderbol 3, 3,5-mm audio Masa 1,1 kg Debljina 10,5 mm Operacijski sustav Windows 10 Home Jamstvo 3 godine

Ovogodišnji Spectre 13 nije temeljen isključivo na internoj nadogradnji hardvera, već su HP-ovci morali zasukati rukave i dizajnirati posve novo kućište. Osim praćenja trendova, bitan razlog za to je i sâma hardverska nadogradnja – prelazak s ultramobilnih Core procesora sedme generacije koji su imali maksimalno dvije fizičke jezgre, na ultramobilce osme generacije s četiri fizičke jezgre.

Upravo je optimiziranje performansi novih procesora dosta utjecalo na redizajniranje kućišta. Njega krase vrlo oštre linije, što lijepo pristaje uz općenito vrlo uglati HP-ov logo, koji se kočoperi na aluminijskom poklopcu laptopa. Kako je i red za ovakvu klasu uređaja, na kvaliteti materijala nije se štedjelo pa je glavnina kućišta izrađena od čvrste aluminijske legure, a plastika je rezervirana isključivo za poklopac s donje strane, iza kojeg se skriva matična ploča. Prirodna boja aluminija, koja je dominirala na starom modelu, skrivena je iza bijelog laka, koji se nalazi na poklopcu i oko tipkovnice, a letvica iznad tipkovnice i rubovi dvije polovice uređaja ukrašeni su brončano-zlatnim finišom. Spectre 13 jedan je od najlaganijih laptopa s 13-inčnim ekranom. Ovaj najnoviji model ima masu od samo 1.100 grama. Jednaka je situacija i s debljinom – samo 10,4 mm.

Kod spomenute letvice možemo uočiti i dosta zanimljiv pristup spajanju ekrana i kućišta laptopa. Ekran, odnosno poklopac, ne prekriva kompletno donji dio, već se uklapa u deblju letvicu, smještenu iznad tipkovnice, odnosno na gornjem rubu tijela. U toj letvici skrivene su, kada je laptop zaklopljen, dvije metalne šarke koje drže ekran na mjestu. To ujedno implicira da je zakretanje ekrana ograničeno na otprilike 120°. Debljina letvice iskorištena je i za ugradnju svih konektora koje ovaj laptop nudi, a to su – USB-C 3.1 Gen1 port kraj kojeg se nalazi i bijela LED-ica koja označava punjenje, dva Thunderbolt 3 porta na koje je također moguće spajati USB-C periferije te konektor za slušalice. U pakiranju s uređajem isporučuje se USB-A na USB-C adapter, no s njim nismo imali dobra iskustva. Naš prijenosni disk s USB 3.1 portom preko adaptera nije dobivao dovoljno snage za rad, pa smo testni softver morali instalirati preko USB memorijskog štapića. U kombinaciji s kakvim modernim USB-C hubom, Spectre 13 nudi odličnu povezivost, no bez njega ste ograničeni na vrlo specifične periferije. Nažalost, nema ni čitača memorijskih kartica, koji je očito predebeo da stane na kućište.

Full HD ili 4K

Ekran je inače osjetljiv na dodir i sâmim time zaštićen staklenim pokrovom (Gorilla Glass). Testirani model opremljen je Full HD IPS panelom, no postoji i varijanta s 4K ekranom. Doduše, upitno je koliko ima smisla kupovati jači model zbog te više razlučivosti jer Full HD na 13,3-inčnoj dijagonali izgleda vrlo dobro. U odnosu na stari Spectre 13, znatno je smanjena debljina gornje i bočnih okvirnih letvica. Donja je ostala dosta debela, što je HP iskoristio za još jedno ubacivanje korporativnog logoa. S druge strane, web-kamera nije postavljena u toj donjoj debljoj letvici, već se nalazi na standardnom mjestu, unutar gornje letvice.

Spectre 13 krasi natprosječni ekran. Korištena IPS matrica u stanju je prikazati 97% sRGB i 75% AdobeRGB spektra, što ovaj laptop čini dobrim izborom i za one koji se bave fotografijom. Maksimalna svjetlina u centru iznosi pristojnih 284 cd/m2, no gornji kvadrant ekrana je 10-ak posto tamniji, prema našem kolorimetru. Ostvareni kontrast pri svjetlini od 100% je 1:850. Probijanje pozadinskog osvjetljenja nije uočljivo. Ono što jest uočljivo jest hladnija tvornička kalibracija boja (svjetlina bijele točke od 8.400 K), no u kombinaciji s dobro podešenom krivuljom game (2.2).

Spectre 13 je posve lokaliziran, pa ima laserski gravirane domaće dijakritike, kroz koje se probija bijelo pozadinsko osvjetljenje

Ispod ekrana smještena je atraktivna bijela tipkovnica, s bijelim pozadinskim osvjetljenjem, koje je moguće isključiti, ali ne i podešavati mu jakost. Iako tipke nemaju prevelik hod, kvalitetno su izrađene i pružaju adekvatan otpor, pa je tipkanje na ovom uređaju vrlo ugodno iskustvo. Iznad tipkovnice smješteni su pristojni zvučnici s potpisom danskih audiospecijalista iz Banga & Olufsena, a ispod tipkovnice nalazi se velik i precizan touchpad s integriranim tipkama.

Ograničenja formata

Kad su u pitanju performanse, Spectre 13 je solidan. Vrlo tanko tijelo i niska masa jednostavno nameću ograničenja glede hlađenja, a to znači i performansi. Maksimalni (sekundarni) Turbo Boost limit ograničen je na 31,3 W i trajanje od samo 2,44 ms a primarni je podešen na 25 W i trajanje od 20 sekundi. Testiranje performansi benchmarkom Cinebench R15 dobro pokazuje što se događa prilikom konstantnog opterećenja. Pri prvom izvođenju bilježimo rezultat od 542 boda, no s vremenom performanse padaju na 416 bodova. Prilikom opterećenja samo jedne jezgre rashladni sustav nema problema pa su performanse konstantne.

Testirani model je, osim s procesorom Core i5-8250U, opremljen s dvije pločice LPDDR3 memorije ukupnog kapaciteta 8 GB. Obje su zalemljene za matičnu ploču, što znači da laptop nije moguće naknadno opremiti s više memorije. Za pohranu podataka na raspolaganju nam je Intelov SSD Pro 6000p kapaciteta 360 GB. Riječ je o sporijem NVMe SSD-u, temeljenom na TLC memoriji.

Performanse SSD-a Čitanje Pisanje Sekvencijalno 1.328 MB/s 414,4 MB/s Nasumično 4kB (Q8 T8) 332 MB/s 438 MB/s Nasumično 4kB (Q32 T1) 271 MB/s 203 MB/s Nasumično 4kB (Q1 T1) 27,192 MB/s 94,435 MB/s

Kako uređaj nema mrežni konektor, za povezivanje sa svijetom treba se osloniti na Intelov Wireless-AC 8265 WiFi kontroler, koji nudi brzine do 866 Mbit/s. Ograničenja tanašnog tijela manifestirala su se i kad je riječ o trajanju baterije. U našem testu laptop je izdržao nešto manje od tri i pol sata konstantnog uredskog rada. Za usporedbu, Dellov XPS 13, temeljen na jednakom procesoru, u istom testu drži oko 9 sati (ali i košta 10-ak posto više).

Trajanje baterije PCMark 8 - Office test 3:18 h

HP je novim Spectreom 13 u mnogočemu odradio dobar posao. Dobar ekran, odlična kvaliteta izrade i sam dizajn svidjet će se mnogima. S druge strane, kod ultraprenosivog uređaja radna autonomija je vrlo bitna stavka, i tu nam iskreno ne bi smetalo da je masa 100-injak grama viša ako bismo istovremeno dobili i dvostruko kapacitetniju bateriju.