U verziji za 2024. godinu HP Spectre x360 ima novi Intel procesor, OLED ekran i premium izradu

SPECIFIKACIJE – HP Spectre x360 14 2024. Ekran 14” / 2880x1800 / OLED/ 120 Hz Procesor Intel Core Ultra 7 155H (6P, 8E, 2 low power E / 22T) Grafička kartica Intel Arc Graphics Memorija 32 GB DDR4 Disk 2 TB NVMe PCIe Mreža Intel Wi-Fi 7BE200 (2x2),Bluetooth 5.4 Konektori 2x Thunderbolt 4 (Power delivery, Display Port 1.4)

1 × USB 3.2 Type A

3,5-mm audio Masa 1,44 kg Dimenzije 313,69 × 220,4 × 17 mm Operacijski sustav Windows 11 Home Jamstvo 1 godina Cijena 1.850 eura

Ultraprijenosna kategorija od svojih je početaka označavala premium uređaje koji donose snažne specifikacije na papiru umotane u kvalitetno kućište i sve po relativno visokim cijenama. Spectre je upravo takva serija iz HP-a, a za 2024. godinu donosi nove procesore i drugačiji ekran pri čemu je zadržana konvertibila priroda iz naziva. Cijene modela s Ultra 7 procesorom kreću od 1649 dolara, a dok se ne pojavi na našem tržištu kao smjernicu možemo uzeti prethodnu generaciju kod koje je model s Core i7 procesorom koštao oko 1850 eura.

Minimalistički dizajn, aluminijsko kućište i kompaktne dimenzije odlike su Spectre serije ultraprijenosnih laptopa

HP Spectre x360 dolazi u tri varijante boje: plava (slate blue), srebrnoj (sahara silver) ili crnoj (nightfall black). Ono što malo izlazi iz ultraprijenosne kategorije je masa od preko 1,4 kilograma u inače kompaktnom laptopu. Kućište je izrađeno od aluminija, a kao što mu ime kaže, ekran je moguće zarotirati za 360 stupnjeva pri čemu se dobije malo predimenzionirani tablet. Omjer ekrana i tijela je 89% i to se očituje u tankim rubovima sa strane i nešto debljim iznad i ispod ekrana. Ovo je opravdano implementacijom vrlo sposobne web kamere koja dolazi s 9 megapiksela i može isporučiti 4k video za video konferencijske potrebe. Uz to myHP softver omogućuje zamjenu pozadine, prilagođavanje pozadinskog svjetla ili poboljšanje u uvjetima slabog osvjetljenja među brojnim opcijama za web kameru.

HP Spectre x360 omogućuje rad u više modova, poput šator načina

Unutar premium kućišta nalazi se novi Intelov procesor Meteor Lake serije koji je izašao na tržište u zadnjem kvartalu 2023. godine. Moguće je odabrati uređaje s Core Ultra 5 ili kao u ovom slučaju 7 155H modelom. Ovaj procesor donosi šest performance jezgri, osam efficiency te dvije low power jezgre uz ukupno 22 threada. Performanse su mu ugrubo između prošlogeneracijskih modela Core i7 i i9. Značajan je napredak u integriranoj grafici, pa Intel Arc ima primjetno jače performanse od Iris XE integruša. Uz prijenosnik dolazi 16 ili 32 GB radne memorije te terabajtni ili SSD od 2 TB.

OLED dodirni ekran jedna je od najvažnijih stavki ovog modela, a uz visoku svjetlinu ekran ima i 120 Hz

Snažan adut ovog modela je ekran koji je s 13,5 narastao na 14 inča i umjesto omjera stranica 3:2 sada ima funkcionalnijih 16:10. Radi se o OLED panelu visoke svjetline od 500 cd/m2. U spomenutoj myHP aplikaciji možete birati između sRGB, DCI-P3 ili Adobe RGB preseta prikaza. Laptop podržava i HDR prikaz, a osim toga ekran radi na 120 Hz.

Zanimljiva je priča oko sučelja gdje je HP ugradio dva USB-C/ Thunderbolt porta, jedan USB tipa A i 3,5 mm utor za slušalice. U paketu se dobiju dva donglea s ekstenzijom za HDMI te drugi s HDMI, dva USB C i jedan USB A. I dok ne postoji opcija za ugradnju SIM kartice za mobilni Internet, u ponudi su uređaji s Wi-Fi 6E ili s Wi-Fi 7 podrškom, a tu je i Bluetooth 5.4. HP je zvučnike smjestio sa strana tipkovnici, da dva dubokotonca s donje strane. Umjesto prepoznatljivog Bang & Olufsen loga, kod Spectre laptopa zvuk je kalibrirao Poly Studio, tvrtka više usmjerena na video konferencije.

S priloženim stylusom u tablet načinu rada možete lako raditi bilješke ili ako ste umjetnički nastrojeni brze skice

Tipkovnica ovog laptopa ima velike tipke, no ponovno su stiješnjene tipke za smjer, a Home, End, Page Up i Page Down se aktiviraju kombinacijom FN i tipki za smjer. Osim toga, radi se o pozadinski osvjetljenoj chiclet tipkovnici plitkog hoda ispod koje je smješten prostran toucpad bez istaknutih tipki. Laptop dolazi i sa stylusom koji se magnetom drži za prijenosnik, ali nema dedicirani utor. Radi se o modelu s 4096 razine osjetljivosti pritiska i dvije tipke te može poslužiti za uzimanje bilješki ili skiciranje.

HP Spectre x360 i dalje je premium ponuda koja pleše na granici ultraprijenosne kategorije, nudi snažne specifikacije, trajanje baterije do 18 sati, iznadprosječnu web kameru s podrškom za Windows Hello i OLED ekran. Istovremeno, ima relativno visoku cijenu i nešto oskudniju ponudu sučelja.