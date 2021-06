Huawei Band 6 - Povoljna i sposobna

Esencijalan dio korištenja pametne narukvice Band 6 jest mobilna aplikacija Huawei Health, koja funkcionira kao spona između mobitela i narukvice, ali i mjesto gdje ćete primati i detaljno pregledavati sve informacije o vašim aktivnostima, koje su prikupili senzori narukvice. Sučelje aplikacije dopadljivo je i jednostavno za korištenje. Na vrhu nam se prikazuju dnevni koraci, prevaljeni kilometri, potrošeni kaloriji i vrijeme potrošeno na aktivnosti, a ispod toga su pločice za pregledavanje sportskih aktivnosti, rada srca, praćenja spavanja, kretanja kilaže, razine stresa, zasićenosti krvi kisikom i menstrualnog ciklusa. Sve navedene pločice po volji se mogu uključivati i isključivati te reorganizirati.

U kategoriji Excercise u detalje možemo proučiti naše aktivnosti i pokrenuti njihovo snimanje (nužno za aktivnosti na otvorenom, gdje želimo koristiti GPS; kućne i dvoranske aktivnosti mogu se pokrenuti i na samoj narukvici).

Sekcija Devices namijenjena je konfiguraciji narukvice – tu biramo watch faces (dizajn ekrana sa satom i osnovnim podacima), uključujemo i isključujemo senzore, definiramo koje će aplikacije slati notifikacije narukvici i koješta drugo. Ponuda watch facea je zadovoljavajuća, ali se mnogi od njih plaćaju, s cijenama od 4, 8 ili 15 kuna. Besplatnih watch facea dovoljno je te smo uspjeli pronaći nekolicinu između kojih smo se povremeno prebacivali.

Najzad, u kategoriji Me grupirani su svi naši podaci i postavke vezane uz sinkronizaciju podataka između narukvice i mobitela. Ovdje se također može obaviti povezivanje Huawei Healtha s Google Fitom (Privacy management > Data sharing and authorization). Nije podržano izravno povezivanje Huawei Healtha i drugih sportskih aplikacija, poput sveprisutne Strave, ali upravo će vam tu dobro doći integracija s Google Fitom, koji će proslijediti podatke o vašim aktivnostima Stravi. Također se možete poslužiti third party aplikacijama, kao što je Health Sync.