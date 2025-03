Huawei FreeArc – slušalice koje ne ispadaju iz ušiju

Testirali smo Huawei FreeArc, slušalice otvorenog dizajna koje praktički ne mogu pasti s ušiju, čak i da to svom silom želite

SPECIFIKACIJE Vrsta Otvoreni dizajn (TWS) Povezivost Bluetooth 5.2 (SBC, AAC) Baterija Do 7 h (samo slušalice) / do 28 h (slušalice i kutijica) Otpornost IP57 Punjenje USB-C Jamstvo 2 godine Dojam Udobne i stabilne slušalice koje ne moraju nužno koristiti samo sportašima

Kada se biraju TWS slušalice, najčešće izbor pada na one koje imaju „gljivicu“ koja se stavlja u uho i one koje nemaju. Jedinstvenog dizajna za svako uho, neki bi rekli, nema, stoga nije rijetkost da korisnici pristaju na slušalice koje su neudobne ili ispadaju tijekom kretanja.

Međutim, postoji, zapravo i ne toliko veliko tržište slušalica otvorenog dizajna, koje imaju i „kukicu“ za staviti ih oko uha kako ne bi ispadale. Iako takve slušalice češće koriste sportaši, ponajviše zbog vodootpornosti i stabilnosti na uhu, mogu ih, naravno, koristiti i svi oni koji jednostavno žele slušalice koje ih „ne zatvore“ i koje im ne ispadaju dok šeću psa ili kose travu.

Upravo to pruža Huawei FreeArc, nove slušalice kineskog proizvođača koje su i nama pristigle u redakciju. Iako je Huawei kupcima ponudio već slične slušalice FreeClip, FreeArc predstavlja napredniju verziju slušalica otvorenog dizajna koje su, prema tvrdnjama Huaweija, namijenjene širokom spektru korisnika, od sportaša pa do onih koji rade u uredu i žele čuti što se oko njih događa.

Iako slušalice ovakvog dizajna inače jesu namijenjene sportašima, Huaweijeve FreeArc slušalice mogu biti korisne i onima koji nisu toliko aktivni

Spajanje je jednostavno

Slušalice, inače, dolaze u klasičnoj kartonskoj ambalaži u kojoj se samo nalazi poveća kutijica za punjenje sa slušalicama. Začudo, Huawei ovoga puta nije stavio USB-C kabel za punjenje kao što je inače praksa kod drugih proizvođača, čak i kod „škrtog“ Applea. Kutijica za punjenje napravljena je od čvrste i kvalitetne plastike s matiranim finišem, dok su same slušalice napravljene od kombinacije plastike i silikona. Mi smo ih dobili na testiranje u crnoj boji, ali postoje i u zelenoj te sivoj.

Spajanje slušalica poprilično je jednostavno i funkcionira bez poteškoća na Androidu i iOS-u. Iako se mogu spojiti direktno putem Bluetootha u opcijama mobitela, svakako preporučujemo preuzimanje Huawei AI Life aplikacije jer je tamo moguće promijeniti postavke zvuka, kontrola na dodir i slično.

Čim stavite Huawei FreeArc na uho, odmah se primijeti njihova udobnost i zaista, nakon nekoliko sati nošenja, praktički kao da nestaju s ušiju. Međutim, oni koji nose naočale, možda će imati malih problema s njihovim stavljanjem jer dio koji ide oko uha je iste ili čak veće debljine od naočala, što stvara pomalo nespretnu situaciju. No, rješenje je jednostavno – prvo stavite slušalice, a zatim naočale.

Uz udobnost, pohvalit ćemo i stabilnost na uhu. Vidi se da je Huawei dobro pazio na to pa ispadanja ili pomicanja s uha zaista nema. Testirali smo slušalice u više-manje svim realnim scenarijima, od sjedenja, ležanja, skakanja, hodanja pa i trčanja na traci u teretani. U svakoj situaciji bile su čvrste na uhu i ništa nismo morali „čačkati“ niti popravljati fit, što je pravo osvježenje. Dobra stvar je i IP57 certifikat otpornosti na vodu i prašinu, tako da se s ovim slušalicama može preznojavati do mile volje.

Kvaliteta zvuka

Nakon ergonomije, bacimo se na sljedeću važnu stvar kod ovih slušalica – zvuk. Slušalice FreeArc imaju drivere veličine 17 x 12 milimetara s neodimijskim magnetima (NdFeB). Riječ je o istoj vrsti magneta koju koristi Sony, Bose, Sennheiser i Apple, a koja je poznata po poboljšanju basa i jasnoće zvuka.

Osim toga, Huawei je kod ovih slušalica primijenio PU i PEN membranu s titanijskim premazom. Ta bi kombinacija trebala pružati snažan bas, profinjene srednje i visoke tenove te čiste visoke frekvencije. Uz to, tu su i značajke poput Adaptive Equal-Loudness i Dynamic Bass Algorithma, koje prilagođavaju frekvencije zvuka ovisno o glasnoći i kontroliraju duboke tonove. Sve će to poboljšati iskustvo slušanja, ali to u praksi znači da je zvuk poprilično digitalno obrađen.

Usprkos tome, srednji i visoki tonovi zaista su čisti i precizni, dok je bas po našem ukusu slabašan, čak i uz Huaweijeve značajke. Ipak, treba imati na umu su ovo slušalice koje zbog svog otvorenog dizajna usmjeravaju zvuk prema ušnom kanalu i da nekih kompromisa jednostavno mora biti. Konkretno kod FreeArca, zvuk mora biti namješten na 80 ili više posto kako bi „to bilo to“.

Problem kod slušalica otvorenog dizajna je i pretjerano curenje zvuka. Huawei je toga svjestan i oni su to kod FreeArca relativno uspješno eliminirali uz tehnologiju Reverse Sound Waves System. Čak i kada se zvuk dobrano pojača, ljudi oko vas neće moći jasno razaznati koju glazbu slušate ili s kim razgovarate. To, naravno, nije kao na razini pravih in ear slušalica, ali je sasvim zadovoljavajuće.

Mikrofon i baterija

Kada već spominjemo razgovore, moramo reći da mikrofon FreeArca pruža odličnu kvalitetu zvuka u većini uvjeta, čak i po vani. Nismo imali problema tijekom razgovora, ali nam se ponekad bilo nezgodno javiti na poziv uz kontrole na dodir. Naime, kada bismo jednom dodirnuli slušalicu, ponekad bi prepoznala kao da radimo potez povlačenja te bi se zvuk pojačao ili smanjio. Nakon nekog vremena smo se navikli biti pažljiviji pa nije bilo toliko problema.

Mnoge će vjerojatno zanimati i baterija za koju nemamo nikakve zamjerke. Huawei tvrdi da ove slušalice mogu izdržati 28 sati korištenja uz kutijicu za punjenje i to otprilike možemo i potvrditi. Kažu, također, da je 10 minuta punjenja dovoljno za tri sata reprodukcije, tako da brige o bateriji ne bi trebalo biti čak i kod najzahtjevnijih korisnika.

Huawei FreeArc podržavaju i Dual Point povezivanje, što znači da ih istovremeno možete povezati na dva uređaja.

Zaključak

Sve u svemu, možemo sa sigurnošću reći da slušalice FreeArc predstavljaju odličan izbor za sve korisnike koji traže udobne i stabilne slušalice. Posebno će ih cijeniti oni s aktivnijim životnim stilom, ali prema našem mišljenju, mogu biti korisne i onima koji provode svoje dane u uredu, ponajviše zbog toga jer mogu čuti što se događa u njihovoj okolini. Kompromisa oko zvuka ima, ali je iskustvo slušanja i dalje na zadovoljavajućoj razini, pogotovo za slušalice ovakvog dizajna.