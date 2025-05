Huawei Watch Fit 4 Pro – Lagan, tanak i udoban

SPECIFIKACIJE Ekran 1,82" AMOLED zaslon, rezolucija 480 × 408 piksela, gustoća piksela 347 PPI, maksimalna svjetlina 3.000 nita Senzori Akcelerometar, žiroskop, magnetometar, optički senzor otkucaja srca, senzor ambijentalnog svjetla, barometar, senzor temperature, EKG senzor, dubinski senzor Povezivost Bluetooth 5.2 Dodaci Zvučnik, mikrofon, IP6X otpornost na prašinu, vodootpornost do 5 ATM, podrška za ronjenje do 40 metara (EN13319 standard), GNSS Softver HarmonyOS Dimenzije i masa 44,5 × 40,0 × 9,3 mm / 30,4 g (bez remena) Jamstvo 2 godine

Kada se govori o Huaweijevim pametnim satovima, uvijek prvo na pamet padne impresivna autonomija, a onda nakon toga popularna GT serija koja je s nama još od 2018. godine. Međutim, Huawei u svom portfelju nudi različite serije pametnih satova, a jedna od njih je i Watch Fit čija je četvrta generacija nedavno dobila veliko osvježenje.

Naime, satovi iz serije Watch Fit kroz godine su se postupno povećavali, ali je njihova početna ideja ostala ista – pružiti korisnicima funkcije pametnog sata po pristupačnoj cijeni. No, kako se zaslon povećavao, poboljšavale su se specifikacije, a time na kraju krajeva i cijena.

Huawei je tome ove godine odlučio doskočiti te je izbacio Huawei Watch Fit 4 po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 169 eura, što je praktički isto kao i prošlogodišnji model, ali je uz njega dodao i Huawei Watch Fit 4 Pro koji starta od 279 eura i donosi napredne funkcije kakve smo navikli vidjeti na tvrtkinim skupljim satovima.

Dizajn i zaslon

Nama je na recenziju pristigao skuplji Watch Fit 4 Pro u kombinaciji sa zelenim remenom „na čičak“ i imali smo se priliku družiti s njim malo više od tjedan dana. Dizajnerski gledano, riječ je o atraktivnom satu koji neodoljivo podsjeća na Apple Watch, ali mi to ne vidimo kao neki nedostatak. Štoviše, iz Huaweija su više puta rekli da upravo taj dizajn njihovi kupci žele, zato ga ni ne mijenjanju.

Sat je iznimno lagan zahvaljujući okviru od titana i aluminijskom kućištu, tako da se praktički ni ne osjeti na ruci, osobito u kombinaciji s udobnim remenom. Na desnom boku sata nalazi se rotirajuća krunica koja u ovoj kombinaciji dolazi u zelenoj boji, a uz nju se smjestio još jedan gumb za brze funkcije. S prednje strane ima i safirno staklo koje štiti od puknuća i ogrebotina.

Ovisno koju boju sata uzmete, krunica će uvijek imati takvu nijansu Foto: Matej Markovinović, Bug.hr

Huawei Watch Fit 4 Pro inače ima 1,82-inčni AMOLED zaslon koji se može pohvaliti svjetlinom od čak 3.000 nita, istom onom kakvu ima osjetno skuplji Watch 5 čiju recenziju možete pročitati ovdje. Dakle, problema oko čitljivosti i po najvećem suncu – nema. Kome je to bitno, zaslon nudi funkciju always-on koju podržava većina predinstaliranih watch faceova.

Zbog maksimalne svjetline od 3.000 nita, ovaj sat može se bez problema koristiti i po najjačem suncu Foto: Matej Markovinović, Bug.hr

Praćenje zdravlja i sporta

Nadalje, na stražnjoj strani sata nalazi se napredni TruSense sustav senzora koji je prije bio rezerviran samo za skuplje Huaweijeve satove. Watch Fit 4 Pro mjeri brzinu disanja, razinu kisika u krvi (SpO2), tjelesnu temperaturu, otkucaje srca, odnosno sve što vam već treba od sata. Uz to, moguće je i mjerenje EKG-a, kao i na Watchu 5. Prema internim testiranjima Huaweija, ovi senzori nude točnost od čak 98 posto u usporedbi s certificiranom medicinskom opremom. Točnost nismo mogli testirati tako da smo oko toga totalno išli na povjerenje, kao i kod ostalih nosivih gadgeta.

Izuzev zdravstvenih parametara, Watch Fit 4 Pro prati preko 100 sportskih aktivnosti, a svi detalji dostupni su u aplikaciji Huawei Health koja se može preuzeti na Androidu i iOS-u. To je poprilično standardno za moderne Huaweijeve satove, ali je novost da Watch Fit 4 Pro omogućuje trkačima učitavanje GPX ruta i navigaciju uz pomoć topografske karte u boji. Za te karte koristi se Petal Maps, a treba imati na umu i da sat ne podržava LTE stoga je potrebno na trčanje nositi mobitel s kojim će se povezati ili pak preuzeti karte za offline korištenje.

Iz Huaweija kažu da senzori imaju točnost od čak 98 posto u usporedbi s certificiranim medicinskim uređajima Foto: Matej Markovinović, Bug

Baterija i softver

Softversku stranu inače pokriva dobro optimizirani HarmonyOS tako da sve radi poprilično glatko i bez zastajkivanja. Moguće je preuzimanje skromnog broja aplikacija na sat preko App Galleryja, osobito kad se usporedi sa satovima s watchOS-om i WearOS-om. Mali minus je to što sinkronizacija treninga i zdravstvenih podataka nije dostupna s aplikacijama koje nisu Huawei Health. Podrške za NFC plaćanje još nema, ali to bi se navodno trebalo promijeniti u skorije vrijeme.

Što se tiče baterije, Watch Fit 4 Pro ima bateriju kapaciteta 400 mAh te se „do stotke“ puni za oko sat vremena uz priložen magnetski bežični punjač. Huawei obećava do 7 dana autonomije uz „aktivan stil života“, no mi smo u našem režimu nošenja uspjeli dosegnuti 5 dana. Za to smo vrijeme nosili sat praktički stalno, spavali smo s njim, trenirali, šetali uz korištenje GPS-a, ali always-on nije bio uključen. To bi vjerojatno skratilo autonomiju za dan ili dva. Naravno, ako se sve isključi, uključujući notifikacije, GPS i slično, moguće je ostvariti i veću autonomiju.

Huawei Watch Fit 4 Pro može se kupiti i u još dvije kombinacije s gumenim remenom. Foto: Huawei

Zaključak

Huawei je s Watch Fitom 4 Pro napravio korak dalje i dodatno se udaljio od toga da Fit serija predstavlja napredniju pametnu narukvicu, kao što je bio slučaj s prvom i drugom generacijom. Prema našem mišljenju, ovaj sat zbog svoga vrhunskog zaslona, kvalitetnih materijala i naprednih zdravstvenih značajki predstavlja ozbiljnog konkurenta ostalim Huaweijevim pametnim satovima, pogotovo GT5 modelima. No, to se na koncu odražava i na cijeni, zbog koje će neki radije posegnuti za običnim, a time i manje naprednim, Watch Fitom 4.