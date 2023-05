HyperX SoloCast - Jeftin i praktičan

Eksplozija popularnosti audiovizualnih sadržaja kućne produkcije, bilo da se radi o Twitch kanalima, bilo videosadržajima na YouTubeu ili podcastima, podigla je razinu kvalitete do te razine da više nitko ni ne pomišlja baviti se time bez nabavke ozbiljnijeg mikrofona. Početne investicije stoga su bitna prepreka koju treba savladati, a HyperX SoloCast primjer je proizvoda koji to nastoji olakšati. Kondenzatorski mikrofoni, koji su postali standard, pristupačniji su no ikad, a SoloCast ubraja se među najjeftinije primjerke koje smo imali prilike iskušati.