EPOS GSX 300 i GSX 1000 2nd Edition - Forma i funkcija

POPUST OD 50% Nove boje zvuka od 1. lipnja nude zvučnu karticu EPOS GSX 300 u varijanti Snow White s popustom od čak 50%, čime joj cijena pada na svega 39,99 eura. Kartica je nagradu "Best buy" osvojila sa svojom punom cijenom od 80 eura. Za pola tog iznosa, radi se o apsolutno najpovoljnijem načinu za dokopati se kvalitetne eksterne zvučne kartice. Akcijska ponuda traje do isteka zaliha.

Danski brend EPOS, nastao iz dugogodišnje suradnje čuvenog Sennheisera i Demanta, danske tehnološke grupacije specijalizirane za sluh i slušne dodatke, već neko vrijeme predstavlja proizvode namijenjene publici koja možda nije tipična, barem kada govorimo o specijaliziranoj audioopremi. Tu mislimo na stvaratelje sadržaja za YouTube, Twitch i druge servise za masovnu produkciju videa, bilo da se on snima, bilo da se streama uživo. Tako golem biznis vrlo brzo počeo je postavljati više standarde u profesionalnom smislu, pa sada i ozbiljniji amateri imaju potrebu za kvalitetnijim zvukom, kako onim koji slušaju, tako i onim koji proizvode. U tu se priču prirodno uklapaju USB zvučne kartice EPOS GSX 300 i GSX 1000.

EPOS GSX 300

SPECIFIKACIJE Načini rada Stereo i 7.1 virtualni surround Vrste priključka 3,5 mm ulaz i izlaz (slušalice i mikrofon), Micro-USB (PC) DAC 24-bit/48 kHz stereo i 16-bit/48 kHz 7.1 surround Jamstvo 2 godine Dojam Jednostavna eksterna zvučna kartica, koja pruža dobar zvuk, bez suvišnih komplikacija

Eksterna zvučna kartica GSX 300 čini se kao stvorena upravo za stvaratelje sadržaja i zahtjevnije kućne korisnike, jer za relativno nisku cijenu nudi sve najnužnije funkcionalnosti, potrebne za slušanje i snimanje audiozapisa bez komplikacija.

Jednostavnost izrade, gdje na samom uređaju nalazimo tek dvije kontrole, čine GSX 300 savršenim uređajem za one koji tek ulaze u kompleksan svijet akustike. Dizajn uređaja vrlo je intuitivan: s prednje strane nalazi se kotačić za kontrolu glasnoće i prebacivanje između stereo i virtualnog 7.1 surround zvuka. Kotačić ima stupnjevit hod, i primijetili smo da je možda malo klimav, ali to je jedna sitna zamjerka na uređaju koji se inače čini vrlo čvrstim i dobro konstruiran. Svijetleći indikator oko kotačića praktičan je, jer ćete, ovisno o plavoj ili crvenoj boji, znati je li uključen dvokanalni (2.0) ili surround (7.1) način rada. Uređaj radi čim ga, preko USB kabela, spojite u računalo, i kontrole se ne moraju dodatno podešavati da bi upravljale bilo kojim novijim operacijskim sustavom Windows. Odvojeni 3,5-milimetarski ulaz i izlaz nalaze se sa zadnje strane uređaja, što pomaže estetskom dojmu, ali može biti nespretno za češće ukopčavanje i iskopčavanje. Isto vrijedi i za priloženi USB kabel, čija je duljina svega 1,2 metra, što nekima neće biti dovoljno da uređaj stave na drugi kraj stola. Radi se o standardnom Micro-USB kabelu, pa ga je lako zamijeniti duljim. Rado bismo na njegovom mjestu vidjeli USB-C konektor (i kabel).

Osim tamnosive, GSX 300 može se nabaviti u bijeloj boji

S obzirom na to da sam uređaj ima samo dvije kontrole, detaljnije postavke obavljaju se pomoću aplikacije EPOS Gaming Suite. Tu se nudi 9-kanalni ekvilizator, a moguće je odabrati i unaprijed definirane profile zvuka Music, Movie i ESPORT, za one koji vole imati opcije o kojima ne moraju razmišljati. Virtualni surround pokazao se dobrim u igrama, gdje pozicijski zvuk uistinu daje dojam prostora, ali u jednostavnijim zadacima, poput slušanju glazbe, može se primijetiti određena količina kompresije. U tom se slučaju valja prebaciti na klasični dvokanalni stereo, koji isporučuje bogat i, zahvaljujući ekvilizatoru, lako prilagodljiv zvuk. Tvornički profil (dvokanalnog) zvuka pokazuje umjeren naglasak na "toplim", srednje dubokim tonovima. Isto to možemo reći za snimke mikrofona, koje, uz malo kompresije, dobivaju i više naglaska na srednjim i niskim frekvencijama, premda se i to može modificirati pomoću aplikacije. U tu svrhu služe i dva zadana mikrofonska profila, Warm i Clear, koji će dati još veći naglasak ili korekciju upravo za taj dio frekvencijskog raspona.

Aplikacija za GSX 300 služi za detaljnije postavke zvučne kartice, koja na sebi sadrži samo fizičku kontrolu glasnoće i prebacivanje između 2.0 i 7.1 zvuka

EPOS GSX 300 kvalitetom zvuka i mogućnostima zasigurno opravdava cijenu od 80 eura. Štoviše, ako ste voljni poigrati se njegovim relativno jednostavnim postavkama, dobit ćete čak i malo više no što ste platili.

EPOS GSX 300 Kvaliteta zvuka

Jednostavnost korištenja

Praktična izrada Kratak kabel

Micro-USB konektor umjesto USB-C Mogućnosti 7 Performanse 9 Isplativost 10 UKUPNI DOJAM 9

EPOS GSX 1000 2nd Edition

SPECIFIKACIJE Načini rada Stereo i 7.1 virtualni surround Vrste priključka 3,5 mm (zvučnici, slušalice, mikrofon), USB-C (PC) DAC 16-bit/48 kHz Jamstvo 2 godine Dojam Sve što ova zvučna kartica nudi izvedeno je na visokoj razini i ugodno je za korištenje

Drugo izdanje popularne Sennheiserove zvučne kartice pojavilo se u novom crno-crvenom koloritu, i pod okriljem brenda EPOS. Osnovni dizajn i raspored tipki čini se vrlo sličan prethodniku, s mogućnošću brze promjene i spremanja do četiri zadana profila. Osim minimalnih estetskih intervencija i promjeni logotipa, napravljene su i neke značajnije promjene, ali one se ne mogu vidjeti, već čuti.

Najveća prednost izvornika ostala je prisutna i kod novog modela, a to je činjenica da su sve kontrole dostupne na samom uređaju. Osim funkcionalnog ekrana, koji se aktivira čim mu približimo ruku, na uređaju se nalazi vrlo glatki kotač za upravljanje glasnoćom, četiri tipke osjetljive na dodir, te kotačić za namještanje glasnoće zvuka, koji dolazi iz aplikacija za glasovnu komunikaciju, poput Discorda. Potonje je izvedeno tako da se GSX 1000 2nd Edition računalu predstavlja kao dvije virtualne zvučne kartice, što nam omogućuje da u aplikacijama za glasovnu komunikaciju odaberemo jednu, a sve ostale zvukove s računala usmjerimo na drugu, čime efektivno svakoj dodjeljujemo svoj kotačić za glasnoću na samoj zvučnoj kartici.

Kvaliteta izrade kartice GSX 1000 odlična je, i kontrole su vrlo intuitivne, a senzor za blizinu znači da nije potrebno taknuti ekran kako bi ga se aktiviralo

EPOS-ova aplikacija za upravljanje uređajima, nažalost, ne podržava GSX 1000 2nd Edition, što nam se čini kao promašena prilika, jer bi to bilo idealno rješenje za dodavanje ekvilizatora, kojega nije bilo niti na originalnom izdanju kartice GSX 1000. S druge strane, pitanje je koliko će ekvilizator doista nedostajati prosječnom korisniku, s obzirom na puki broj mogućnosti, koje GSX 1000 2nd Edition nudi. Osim spremanja omiljenih postavki na četiri tipke u kutevima uređaja, moguće je zaključati sve, osim kontrole za glasnoću, kako ne biste slučajno promijenili postavke usred korištenja (takozvani Tournament Mode). Ako uređaj držite na povišenom mjestu, moguće je nagnuti ga sklopivom nožicom kako biste lakše vidjeli ekran. Relativno kratki USB-C kabel možda će biti prekratak za neke korisnike, što je zapravo jedina praktična zamjerka za ovaj uređaj.

GSX 1000 2nd Edition nudi izbor između tri zvučna profila. Prvi je namijenjen za igre i prilično je "ravan", bez primjetnog naglaska na bilo koju pojedinu frekvenciju, dok su druga dva namijenjena glazbi i filmovima. Glazbeni način rada ima vrlo naglašene basove, dok filmska opcija najviše pojačava srednji dio frekvencijskog raspona, dakle, područje govora. Upravo taj posljednji, činio nam se najsvestranijim za razne sadržaje, i pretpostavljamo da će biti najčešći izbor za one koji ne žele stalno mijenjati postavke.

EPOS naglašava kako su najveće nadogradnje na drugom izdanju zvučne kartice GSX 1000 kvaliteta 7.1 virtualnog surrounda i mikrofona. Virtualni pozicijski zvuk odlično funkcionira u igrama i doista je impresivno kako nešto što smo navikli čuti samo iz digitalnih signala, može funkcionirati besprijekorno u analognoj domeni. Kompresija zvuka, koju smo prilikom korištenja surrounda čuli u jeftinijem modelu GSX 300, u ovom slučaju nije bila primjetna.

Tournament Mode zaključat će sve osim kontrole za glasnoću, kako ne biste slučajno prebacili zvuk na drugi izvor, ili promijenili postavke usred igre

Opcija reprodukcije okolnog zvuka preko mikrofona kroz slušalice korisna je za korisnike zatvorenih slušalica, jer osjetljivijim korisnicima može smanjiti osjećaj pritiska u glavi i ukloniti poriv da govore glasnije od potrebnog. Odvojeni 3,5-milimetarski konektori za slušalice i zvučnike znače da je prebacivanje između uređaja iznimno jednostavno.

EPOS GSX 1000 2nd Edition nudi sve što biste mogli poželjeti od jedne eksterne kartice za igrače. Intuitivna je za korištenje, nudi brzu promjenu profila te ima nekolicinu dodatnih funkcija, koje se mogu podesiti u samo nekoliko dodira. Nezanemariva cijena daje nam za pravo da se požalimo na izostanak softverskog ekvilizatora, ali ako je apsolutna jednostavnost ono što tražite, tada GSX 1000 2nd Edition doista nudi sve što biste mogli poželjeti.