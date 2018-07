Instar Gamer Diablo 2700X Pro - Igrač s osam jezgri

specifikacije Matična ploča Asus Prime X370-Pro Procesor AMD Ryzen 7 2700X Grafička kartica Asus ROG Strix RX 580 8 GB RAM 2 x 8 GB DDR4 3000, Kingston HyperX SSD / HDD Intel SSD 760p M.2 256 GB (NVMe)

1 TB SATA HDD (WD) Kućište Zalman Z1 Neo Napajanje Corsair VS650, 650 W Jamstvo 2 godine standardno

5 godina uz redovne servise

S obzirom na to da smo u startu znali cijenu i osnovne komponente računala, začudilo nas je što je sve zajedno stiglo u relativno malenoj kutiji. Proizvođač računala odlučio se optimizirati cijenu odabirom manje skupog kompaktnijeg kućišta koje potpisuje tvrtka Zalman. Riječ je o vrlo povoljnom modelu Z1 Neo, koji se tvornički isporučuje s čak tri ventilatora od 120 mm. Dva ventilatora opremljena su plavim LED-icama i smješteni su iza prednje maske, a treći je običan i nalazi se na stražnjoj strani kućišta.

Ta prednja dva ventilatora koriste molex konektore za napajanje pa stalno rade na maksimalnoj brzini, uz maksimalnu razinu buke. Razina buke je podnošljiva, no predstavlja golem kontrast u odnosu na buku ventilatora ostatka sustava u mirovanju. Treći ventilator ima 4-pinski konektor i spaja se na matičnu ploču. Kad je riječ o filtriranju prašine, stanje je podnošljivo – prednje ventilatore štiti sloj spužve, a usis napajanja relativno grub plastični filtar. Kućište je opremljeno s dva USB 2.0 porta i jednim USB 3.1 Gen1 portom. Svi se nalaze s prednje strane, iznad utora za optički pogon koji je popunjen DVD snimačem.

RGB hlađenje

Bočna stranica kućišta opremljena je manjim plastičnim prozorom, koji je blago zatamnjen, što dosta cool dodatak jer je unutrašnjost kućišta osvijetljena. RGB LED-ice nalaze se na gornjem dijelu Asusove grafičke kartice, no mnogo više pozornosti privlači hladnjak na procesoru. Ryzen 7 2700X, koji je temelj ove konfiguracije, isporučuje se s hladnjakom Wraith Prism, koji ima rotor opremljen RGB LED-icama. Hladnjak je spojen na RGB interni konektor Asusove matične ploče pa je bojom i efektima moguće upravljati pomoću softvera Aura RGB. Samim time, boje na ploči, grafičkoj kartici i hladnjaku mogu biti sinkronizirane, no treba složiti nešto što se slaže s prednjim plavim ventilatorima. Osvjetljenje možete i isključiti, ako je to vaš stil, no ne i one na prednjim ventilatorima.

Ploča u koju je ugrađen procesor temeljena je na starijem X370 čipsetu i odaziva se na oznaku Prime X370-PRO. Riječ je o iznimno solidnoj ploči, koja nudi sve bitne stvari koje se očekuju od moderne platforme, kao što je podrška za USB 3.1 Gen2 i audio visoke klase. U njena četiri memorijska utora ugrađena je Kingstonova HyperX memorija kapaciteta 16 GB i brzine 3.000 MHz. XMP profil koji učitava ovaj viši takt nije bio učitan kada nam je računalo isporučeno, no, srećom, radi bez problema kad se učita preko UEFI-ja. Podešavanje memorije na višu brzinu esencijalno je za postizanje optimalnih performansi procesora Ryzen.

Uredno složeni kabeli, dodatno podvezani čičak-vezicama koje su stigle uz grafičku karticu

Ispod hladnjaka kočoperi se golema Asusova grafička kartica RX 580, opremljena s 8 GB memorije. Riječ je o modelu Strix, vrlo dobro ohlađenom i ušminkanom do maksimuma, koji iz napajanja troši jedan 8-pinski konektor. Velika grafika u kombinaciji s kompaktnim kućištem ne zvuči kao dobitna kombinacija, no u slučaju Zalmana središnji dio širi je od gornjeg i donjeg, koje zauzimaju kavezi za diskove i optičke uređaje. Samim time, Strixica bez problema staje u kućište, odnosno ima još dosta “lufta”.

Gornji kavez popunjen je DVD snimačem, a u donjem se smjestio 1-terabajtni WD-ov čvrsti disk. Iako kućište ima utore i za 2,5-inčne SSD-ove, instarovci su pravilno odlučili ugraditi NVMe SSD na matičnu ploču. Riječ je o 256-gigabajtnom Intelu 760p, vrlo pristojnom NVMe SSD-u niže klase.

Brz kao munja

S obzirom na kombinaciju komponenti – Ryzen 2700X, 16 GB memorije, Radeon RX 580 s 8 GB memorije i ostale komponente, za napajanje je odabran Corsairov model VS650, snage 650 W. Najjači model Ryzena energetski je dosta rastrošan, no čak i pod punim opterećenjem grafike i procesora, ovo se napajanje neće pomučiti.

Performanse konfiguracije su, prema očekivanjima, iznimno dobre, iako treba imati na umu da grafika, za razliku od procesora, ne predstavlja vrh ponude. Samim time, treba prilagoditi očekivanja u smislu performansi u igrama. Ako na karticu spojite Full HD monitor, i najmoderniji će naslovi raditi na maksimalnim postavkama, uz visoke performanse. Skok na 1440p natjerat će vas da krešete detalje u najzahtjevnijim naslovima, i ako želite doista visok framerate. 4K razlučivost na ovakvoj grafičkoj kartici nije preporučljiva. Performanse procesora su vrhunske, tako da će sve zahtjevnije aplikacije letjeti, pogotovo ako je riječ o obradi videa, gdje osam jezgri procesora dolazi do izražaja.

Dvije su mane ove konfiguracije, a obje su plod ušteda, odnosno održavanja cijene na željenoj razini. Prva je odabir jeftinog kućišta, koje je samo za sebe dosta pristojno, no prebučno je i nedovoljno sofisticirano za zahtjevnije korisnike. Druga mana odnosi se na korištenje hladnjaka Wraith Prism. Hladnjak izgleda dobro i pristojno hladi (maksimalna temperatura pod maksimalnim opterećenjem bila je 72 °C), no pod visokim opterećenjem nije posve tih, niti je dovoljno moćan da omogući overklokiranje procesora. Olakotna činjenica je što su kod ovog konkretnog modela Ryzena tvornički već izvučene praktički maksimalne performanse, pa se s overklokiranjem ne može dobiti mnogo.

Naposljetku, tu je i pitanje jamstva, dosta bitno kad govorimo o ovakvim gotovim računalima. Jamstvo je nazivno 5 godina, no pod uvjetom da svake godine u Instarovom servisu odradite servis koji će vas koštati nešto manje od 200 kn prema trenutačnom cjeniku. Drugim riječima, petogodišnje jamstvo platit ćete dodatno oko 900 kn. U slučaju da ne održavate računalo na ovakav način, jamstvo na njega je dvije godine.