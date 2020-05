Intel Core i5-10500 i čipset Z490 - Na zapadu ništa novo

Ranije ovog jeseca Intel je napokon odlučio lansirati novu generaciju procesora za stolna računala. OK, tehnički su to bili veći LGA-2066 procesori iz obitelj Cascade Lake X, no tu je riječ o visokom HEDT (High End Desktop) segmentu, dok većinu kupaca zanimaju “obični” DT procesori koji se ubacuju u ležište LGA-1151. 10. generacija DT Core procesora razvijana je pod internim imenom Comet Lake S.

Procesore Comet Lake 10. generacije Intel je već plasirao u mobilnoj varijanti (Comet Lake U i H), kao komplement 10-nanometarskim procesorima iz obitelji Ice Lake. Naime, Comet Lakeove i dalje se oslanjaju na Intelov provjereni i dokazani 14++ proizvodni proces, zbog čega mogu dostići vrlo visoke taktove. Još jedna razlika u odnosu na procesore Ice Lake jest korištena arhitektura. Comet Lakeovi su, naime, 5. evolucijski predstavnik arhitekture Sky Lake, a Intelovi 10-nanometarski procesori koriste novu arhitekturu Sunny Cove.

Bogata ponuda

10. generacija procesora Core sastoji se od čak 32 različita modela – od najjačih i9 s 10 jezgri, do Celerona sa samo dvije jezgre

Nova gama sadrži čak 32 različita procesora – od slabašnih, jeftinih i štedljivih Celerona od 35 W, do 10-jezgrenih modela Core i9 s nominalnim TDP-om od čak 125 W. Celeroni i Pentiumi imaju po dvije jezgre, s time da Pentium podržavaju Hyper Threading, a Celeroni ne.

Kod Core procesora imamo segmentaciju na koju smo već navikli – i3, i5, i7 i i9 varijante, s daljnjom segmentacijom modela glede TDP-a, mogućnosti overklokiranja i integracije grafike. Modeli bez slova na kraju imaju TDP od 65 W, integriranu grafiku, no ne nude podršku za overklokiranje. Slovom T označeni su štedljivi 35-vatni modeli, slovom F modeli sa 65-vatnom potrošnjom, ali bez integrirane grafike. Modeli K podržavaju overklokiranje, imaju 125-vatni TDP i integriranu grafiku, a njihova braća KF imaju sve isto, no bez integrirane grafike. Varijante procesora bez integrirane grafike nešto su jeftinije i nameću se kao bolji izbor za korisnike koji ju ne trebaju, odnosno ionako namjeravaju koristiti odvojenu grafičku karticu.

Za proizvodnju nove generacije čipova još se koristi 14-nanometarski proces, no maksimalni broj jezgara porastao je na 10 što je vidljivo i na ovom presjeku jednog od Core i9 čipova

Vjerojatno najveća novost jest to da serija Core i9 sada ima 10 fizičkih jezgara, a i9 procesori starije generacije imali su 8 jezgara. Modeli i7 imaju po 8 jezgara, i5 po šest, a i3 po četiri. Svi podržavaju Hyper Threading, čime se broj vidljivih logičkih jezgri u OS-u udvostručuje. Postoje i razlike u službenoj podržanoj brzini memorije – i9 i i7 podržavaju DDR4 2933, a i5 i i3 DDR4 2666.

Druga velika novost jest implementacija funkcije Turbo Boost, koja automatski regulira takt procesora. Dosad su Intelovi DT (Desktop) procesori podržavali samo Turbo Boost 2.0. On podrazumijeva da sve jezgre mogu doseći jednak radni takt, no takt u praksi varira zavisno o tome koliko je jezgara istodobno opterećeno. Dakle, maksimalni takt doseže se samo kad je opterećena jezgra, dok je takt pod opterećenjem više jezgara manji, a kada su sve opterećene, onda je najmanji. U priloženoj tablici modela te su vrijednosti za nove procesore označene TB2 1C (opterećena samo jedna jezgra) i TB2 nT (opterećene sve jezgre).

S novom generacijom Intel je odlučio zainteresirati entuzijaste dodatnim opcijama za overklokiranje pri čemu će pomoći i nova, redizajnirana verzija aplikacije Intel Extreme Tuning Utility. Ipak, riječ je o sitnim dodacima koji će biti najzanimljiviji ekstremnim overklokerima

Turbo Boost Max 3.0, ili skraćeno samo Turbo Boost 3.0, tehnologija je koja je dosad bila dostupna samo na Intelovim HEDT procesorima koji su derivirani od serverskih Xeona. Razlika u odnosu na TB2 je to što je sada na procesoru identificirana najbolja jezgra, odnosno ona jezgra koja može doseći najviši takt. Samim time, procesori s TB3 funkcijom imaju maksimalni takt pod opterećenjem samo jedne jezgre viši nego TB2 1C takt. Dio procesora Comet Lake podržava Turbo Boost 3.0 – modeli Core i7 i i9, zbog čega je vršni takt nešto viši (100 do 200 MHz).

Modeli i9 također podržavaju tehnologiju Thermal Velocity Boost, čime su dodatno diferencirani od ostalih modela iz gâme. TVB otključava dodatno povećavanje radnog takta pod uvjetom da temperatura bilo koje jezgre unutar procesora nije viša od 70 °C. Upravo taj TVB omogućuje najmoćnijem novom procesoru da dosegne radni takt od 5,3 GHz.

Svakako treba naglasiti da deklarirani TDP zapravo nije maksimalna potrošnja procesora kad se koristi funkcija Turbo Boost. Intel preporučuje da ploče raspolažu naponskom jedinicom koja može izdržati 250 W, s time da je poželjno još više ako želimo održati Turbo takt što dulje. Na jačim matičnim pločama također je čest slučaj da proizvođači zanemaruju Intelove specifikacije za kombinaciju maksimalnog Turbo takta i aktivnih jezgri, odnosno omogućuju korištenje maksimalnog Turbo takta za jednu jezgru na svim jezgrama. Bit će zanimljivo vidjeti kako će to funkcionirati u kombinaciji s novim Comet Lakeovima.

Novi čipset, novo ležište

Ležište LGA-1200 jednakih je dimenzija kao i starije LGA-1151, pa je moguće koristiti sve postojeća rashladna rješenja

Novi procesori za rad trebaju i nove matične ploče temeljene na čipsetima Z490, H470 i B460. Zasad je, naravno, naglasak na najjačem čipsetu Z490, koji je nužan za iskorištavanje procesora koji podržavaju overklokiranje, pa su upravo takve ploče stigle do nas na testiranje.

Procesori Comet Lake više ne rabe ležište LGA-1151, već imaju novo, koje se zove LGA-1200. Dakle, u utoru na ploči imamo 49 nova pina, no zanimljivo je da su dimenzije utora ostale jednake, baš kao i rupe za montažu hladnjaka. Drugim riječima, ako trenutačno imate konfiguraciju LGA-1151, morat ćete kupiti novu matičnu ploču za novi procesor, no možete zadržati stari hladnjak.

Neke od novih ploča podržavaju PCIe 4.0, no treba naglasiti da Comet Lake nema takav kontroler. Time je zapravo potvrđeno da će nasljednik stolnog Comet Lakea, koji se razvija pod imenom Rocket Lake, podržavati PCIe 4.0 i rabiti novi utor LGA-1200. Ploče koje su certificirane za PCIe 4.0 navodno imaju i nešto višu cijenu, a treba naglasiti da je PCIe 4.0 dostupan isključivo u primarnom PCIe utoru i eventualno primarnom M.2 utoru.

Kako to biva kad je u pitanju Intel, do procesora za testiranje došli smo na jedvite jade. Intel ovaj dio svijeta već godinama medijski ne podržava, tako da niti imamo ikakvu komunikaciju s Intelovim predstavnicima, niti dobivamo uzorke proizvoda na testiranje. Cijela situacija oko pandemije virusa Covid-19 dodatno je otežala proces nabave procesora, pa smo u konačnici uz puno dobre volje lokalnog distributera uspjeli doći do modela Core i5-10500. Jačih procesora jednostavno nije bilo, iako bi upravo oni bili bolji izbor za testiranje mogućnosti ploča.

specifikacije Broj jezgri / threadova 6 / 12 Radni takt (temeljni / Boost) 3,1 / 4,5 GHz Ukupni cache (L2 + L3) 14 MB TDP 65 W Ležište LGA-1200

Core i5-10500 nasljednik je modela i5-9500, u odnosu na koji nudi 100 MHz viši osnovni i Turbo takt te podršku za Hyper Threading. Procesor, dakle, ima šest fizičkih jezgri, 12 logičkih koje vide Windowsi, osnovni takt od 3,1 GHz te maksimalni Boost takt od 4,5 GHz. Maksimalna potrošnja na tvorničkim postavkama pod konstantnim opterećenjem iznosi 65 W, no procesor će na trenutke i nakratko povući i gotovo dvostruko više prilikom korištenja tehnologije Turbo Boost. Preporučena cijena jednaka je kao kod starijeg procesora – 202 dolara, a koji u trenutku pisanja ovih redaka u domaćim trgovinama kreće od 1.649 kn.

Usprkos trudu, za test nismo uspjeli nabaviti Core i9, i7, pa čak ni za overklokiranje otključani i5. Procesori su jednostavno nedobavljivi na domaćem tržištu

Na drugoj strani ringa, pak, u teoriji mogu se naći dva AMD-ova procesora – Ryzen 5 3600 i Ryzen 5 3600X. i5-10500 se prema cijeni smjestio negdje između, no bliži je slabijem Ryzenu. Nažalost, nismo ga imali na raspolaganju za testiranje, pa smo se malo igrali hakiranja našeg Ryzen 9 3950X. UEFI AMD-ovih ploča ima mogućnost podešavanja broja aktivnih jezgri procesora, maksimalne potrošnje procesora te maksimalnog takta algoritma Precision Boost Overdrive. To nam je omogućilo da broj aktivnih jezgara smanjimo sa 16 na 6 (sve u istom CCD-u), potrošnju na 65 W te maksimalni PBO takt na 4,2 GHz (fmax). Tu smo naišli na problem da, usprkos podešavanju vrijednosti fmax, nismo uspjeli ograničiti maksimalni takt prilikom vrlo “laganih” opterećenja, pa je on tu skakao do 4,6 GHz, što je blizu maksimuma koji može isporučiti 3950X na tvorničkim postavkama. Usprkos tome, čini se da je simulacija procesora ispala dosta uspješno.

Također smo koristili dvije 8-gigabajtne pločice G.SKILL-ove memorije DDR4 3600 C16 (na Z490 pločama može se koristiti brza memorija i s procesorima koji ne podržavaju overklokiranje), Gigabyteovu RTX-icu 2070 Super OC, NZXT-jev hladnjak Kraken X62 s Noctuinim ventilatorima na radijatoru i SSD Aorus NVMe Gen4. Komponente su bile ugrađene u položeno kućište, no bez aktivnih ventilatora, što znači da hladnjak na VR modulu matične ploče nije imao aktivno hlađenje. Kad smo kod ploča, za Ryzen smo koristili Asus ROG CrossHair VIII Hero Wi-Fi, a za Core Asus Z490-A Prime, o kojoj više možete pročitati u odvojenom tekstu. Imamo i jedan novitet u našoj bateriji testova – Izotope RX 7. Riječ je o profesionalnom softveru za “čišćenje” zvuka, koji je hardverski iznimno zahtjevan. Alat De-wind pronalazi i otklanja artefakte od naglih udara zraka u mikrofon (vjetar ili dah) a Dialog De-Reverb smanjuje jeku kod zvučnih zapisa govora. U oba slučaja mjeri se vrijeme potrebno za izvođenje alata na 15-minutnom zvučnom zapisu, pa je kraće vrijeme bolji rezultat.

Sve po starom

rezultati testiranja "Ryzen 5 3600" Core i5-10500 Handbrake Matroska 1080p H.264 36,79 fps 32,3 fps Matroska 1080p H.265 12,63 fps 10,68 fps Cinebench R20 Jedna jezgra - 464 Sve jezgre 3.679 3.198 POV-Ray 3.7 Sve jezgre 3.290 2.813 Blender Benchmark bmw27** 229 s 241 s 7-zip Sažimanje 52.160 MIPS 50.148 MIPS Raspakiravanje 70.989 MIPS 57.241 MIPS Puget Systems Photoshop test General Score 972 887 Puget DaVinci Resolve Benchmark Fusion 156,1 151,1 Puget Premiere Pro Benchmark Standard Export Score 46,2 41,3 Izotope RX 7 De-wind** 202 s 200 s Dialog De-reverb** 109 s 136 s *testirano s Gigabyte RTX 2070 Super OC, G.SKILL DDR4 3600 16 GB, **manje je bolje

radne značajke pod punim opterećenjem Potrošnja / W Temperatura / °C Takt / GHz Ryzen 5 3600 66,5 60,4 4 Core i5-10500 64,9 55 3,5 Core i5-10500 MCE On 109,5 71 4,2

Performanse u igrama "Ryzen 5 3600" Intel Core i5-10500 Middle Earth: Shadow of War DX11 / Ultra 1080p 127 fps 131 fps 1440p 89 fps 91 fps Shadow of the Tomb Raider DX12 / Highest 1080p 115 fps 123 fps 1440p 79 fps 80 fps Total War: Warhammer DX11 / Ultra 1080p 99 fps 101 fps 1440p 66 fps 66 fps Borderlands 3 / DX11 Ultra 1080p 87 fps 90 fps 1620p 54 fps 55 fps Metro Exodus / DX12 High 1080p 93 fps 98 fps 1600p 65 fps 67 fps Ghost Recon Breakpoint Vulkan / Ultra 1080p 96 fps 99 fps 1440p 65 fps 63 fps *testirano s Gigabyte RTX 2070 Super OC

Kao što vidite u priloženoj tablici rezultata mjerenja, novi i5 i dalje u velikoj većini testova gubi od AMD-ova pulena, usprkos dodavanju podrške za Hyper Threading, koja dobro “leži” zahtjevnim aplikacijama. Iznimka je Izotopov De-wind, koji očito bolje radi na Intelovoj arhitekturi (iako treba napomenuti da i5-10500 ne podržava instrukcije AVX-512). Kad je riječ o igrama, u naslovima koje smo isprobali, novi Intel ima prednost, iako ona praktički nestaje na višim razlučivostima, kada usko grlo sustava postaje grafika. Osim standardnog 65-vatnog načina rada, koji je automatski omogućen na većini ploča (Gigabyteove koje smo isprobali zasad su iznimka), i5-10500 preko UEFI-ja moguće je pogurnuti u viši režim rada, odnosno otključati ograničenja Turbo Boosta, tako da se maksimalni takt za sve jezgre koristi stalno, nauštrb osjetno više potrošnje i zagrijavanja.

Primjerice, na ploči Z490-A Prime procesor pod opterećenjem alata OCCT na automatskim postavkama troši 65 W i radi na taktu od oko 3,5 GHz. Kad se uključi postavka MultiCore Enhancement (ima je samo Asus, kod drugih proizvođača koristi se drugačiji naziv ili je potrebno ručno podesiti ograničenja Turbo Boosta na maksimalne vrijednosti), procesor u istoj aplikaciji troši 110 W i radi na taktu od 4,2 GHz. No, zanimljivo je da velik rast takta (20%) ne rezultira usporedivim rastom performansi u testovima. Primjerice, performanse u Cinebenchu R20 rastu samo 3%, a ništa puno bolja situacija nije ni u drugim aplikacijama. S druge strane, Ryzen 5 3600, kao i svi ostali Ryzeni, podržava overklokiranje, pa je s njim u ovom pogledu moguće dobiti mnogo više performanse, iako ćete za najbolje rezultate morati uložiti u novi hladnjak za procesor.

U konačnici, ako je suditi prema ovom našem testu, odnos snaga između Intelovih i AMD-ovih procesora s dolaskom Comet Lakeova nije se puno promijenio. Većih iznenađenja moglo bi biti u najvišem segmentu, no može se pretpostaviti da će i tamo odnos snaga ostati generalno isti, s time da će Intel malo popraviti rezultate u testovima koji koriste više jezgri procesora, nauštrb ekstremno visoke potrošnje i zagrijavanja. No o tome detaljnije nekom drugom prilikom, kad nabavimo i isprobamo jedan od najjačih procesora.