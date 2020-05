AMD Ryzen 3 3100 i 3300X - Brzi i pristupačni

amd ryzen 3 3100 Broj jezgri / threadova 4 / 8 Radni takt (temeljni / Boost) 3,6 / 3,9 GHz Ukupni cache (L2 + L3) 18 MB TDP 65 W Ležište Socket AM4

amd ryzen 3 3300x Broj jezgri / threadova 4 / 8 Radni takt (temeljni / Boost) 3,8 / 4,3 GHz Ukupni cache (L2 + L3) 18 MB TDP 65 W Ležište Socket AM4

O novostima iz AMD-ove ponude imali smo prilike čuti u sklopu prezentacije nazvane AMD Spring 2020 – Ryzen Desktop Update. Udarna novost iz ove prezentacije zapravo nisu bili novi Ryzeni 3 već novi čipset B550. Kao što vjerojatno znate, AMD je 3. generaciju Ryzena lansirao zajedno s čipsetom visoke klase X570, a koji je osim pune podrške za PCIe 4.0 donio i osjetno više cijene matičnih ploča. Ok, tko je htio, mogao je uštekati jedan od novih Ryzena i u ploču temeljenu na starijem čipsetu, no u tom slučaju se morao pomiriti s činjenicom da neće moći iskoristiti PCIe 4.0 kontroler integriran u novi procesor, niti neke druge sitnije napredne funkcije.

Samim time, dosta se potencijalnih kupaca novih Ryzena pitalo kada AMD namjerava izbaciti na tržište jeftiniji čipset iz serije B. I premda bi se prema ovoj najavi dalo zaključiti da će se nove ploče u dućanima pojaviti paralelno s novim Ryzenima 3, to zapravo nije slučaj. Dolazak novih procesora predviđen je za 21. svibanj, dok nove ploče stižu tek 16. lipnja.

B550 u odnosu na X570 donosi nekoliko promjena u specifikacijama. U prvom redu izbačen je integrirani PCIe 4.0 kontroler te se koristi PCIe 3.0 kontroler. Jedini utori s PCIe 4.0 podrškom su oni spojeni na kontroler iz procesora (ako se koristi Ryzen 3000 ili noviji). To su PCIe utor za grafičku karticu i primarni M.2 utor za SSD. Kontroler iz čipseta B550 nudi do 10 stazica koje mogu biti konfigurirane u klasične utore ili se pak koristiti za implementaciju dodatnih M.2 utora s podrškom za NVMe ili SATA. Iako nije najnovije generacije, PCIe kontroler iz čipseta B550 dvostruko je brži od PCIe 2.0 kontrolera iz starih čipseta generacije 300 i 400. Zanimljivo je da AMD sada i na ovom jeftinijem čipsetu nudi podršku za korištenje tehnologije Dual Graphics. Ovo nije CrossFire odnosno sparivanje dvije diskretne grafičke kartice već tehnologija koja omogućava kombiniranje diskretne odnosno vanjske grafičke kartice s Radeon grafikom integriranom u AMD-ov APU. B550 također donosi bolju podršku za USB 3.2 Gen2 portove odnosno omogućava iskorištavanje ovakvog kontrolera koji je integriran u 3. generaciju Ryzena.

Izbacivanje PCIe 4.0 kontrolera je omogućilo AMD-u da smanji potrošnju čipseta, ali i da ga nabavlja po nižoj cijeni. Iz istog razloga B550 ploče nemaju aktivno hlađenje čipseta kao ploče s čipsetom X570. Još jedna bitna novost kod čipseta B550 je podrška za procesore. Zanimljivo je da B550 ploče neće podržavati procesore starije od Ryzena 3000, pa čak ni Ryzene 3000 s integriranom grafikom. Drugim riječima, podržani su samo procesori koji koriste 7-nanometarsku Zen 2 arhitekturu (Ryzen 3000 APU-ovi to nisu) odnosno nadolazeći Ryzeni 4000 koji koriste Zen 3.

U AMD-ovim dokumentima se također navodi da ploče s čipsetima iz serije 300 i 400 neće podržavati tu nadolazeću generaciju procesora što iskreno nismo baš očekivali s obzirom da se AMD od predstavlja prvih Ryzena busao u prsa da će Socket AM4 biti podržan do kraja 2020. godine. Ako se nas pita, to je impliciralo da će kupci najstarijih čipseta imati mogućnost koristiti praktički bilo koji Socket AM4 procesor (pod uvjetom da je napajanje dovoljno jako), no AMD očito ima drugačiji pogled na stvari. Sreća u nesreći je što su ovo samo AMD-ove specifikacije. Postoji hrpa starih ploča temeljenih na čipsetu X370 koje su dobile podršku za Ryzene 3000. Nema razloga da tako ne bude i s Ryzenima 4000.

Novi Ryzeni 3

Novi procesori ciljaju na cjenovni segment oko 1.000 kn

No vratimo se mi novim procesorima. AMD je predstavio dva komada – Ryzen 3 3100 i 3300X po preporučenoj cijeni od 99 i 120 dolara. Domaće cijene još uvijek nemamo, prema popularnom Alzashopu ispada da je jeftiniji model dostupan po cijeni od 130 €, a skuplji po 156 €. Zanimljivo je da AMD model 3100 pozicionira nasuprot Intelovog četverojezgrenog modela i3-9100F koji je u istom dućanu dosta jeftiniji (94 €), a kod nas košta još i manje. 3300X je pak sučeljen s modelom i5-9400F, no on je pak skuplji nego AMD-ov procesor s tim da nudi šest fizičkih jezgri.

Kad smo već kod jezgara, oba nova procesora imaju po četiri fizičke jezgre, baš kao i njihovi prethodnici, no štos je u tome da podržavaju tehnologiju SMT, pa se resursi virtualno udvostručuju te na raspolaganju imamo osam logičkih jezgri.

Dodatno, način na koji su te jezgre unutar dva procesora posložene se razlikuje. Najjači Ryzeni 3000 za Socket AM4 interno su načinjeni od tri čipa – dva 7-nanometarska CCD-a u kojem CPU jezgre te 12-nanometarskog I/O čipa u kojem su razni kontroleri. Svaki CCD ima do osam aktivnih jezgara koje su dodatno podijeljene, a one su podijeljene u dva CCX-a koji dijele zajednički L3 cache. Kod Ryzena 3 imamo samo jedan CCD (ne zna se da li postoji "mrtav" sekundarni CCD radi zadržavanja jednakog rasporeda silicijskih pločica), no samo četiri aktivne jezgre. Ryzeni 3100 imaju po dvije jezgre aktivne u svakom CCX-u što će reći imaju i razdvojeni L3 cache – po 8 MB za svaki par jezgara. Ryzeni 3300X imaju sve aktivne jezgre u jednom CCX-u i one raspolažu s unificiranim L3 cacheom od 16 MB. Dakle skuplji procesor između ostalog nudi niže interne latencije te unificirani L3 cache.

Ipak, najbitniji benefit jačeg modela je što nudi više radne taktove. Unutar 65-vatnog TDP-a 3300X ima osnovni takt od 3,8 GHz i maksimalni Boost takt od 4,3 GHz, a slabiji procesor ima osnovni takt od 3,6 GHz i maksimalni Boost od 3,9 GHz. Oba se isporučuju s AMD-ovim Wraith Stealth hladnjakom i podešavaju overklokiranje kao i svi ostali Ryzeni.

Performanse i overklokiranje

Iako će korisnici nove Ryzene 3 uglavnom koristiti na B550 pločama, njih još nema, pa smo ih mi isprobali na ploči s čipsetom X570. Od Intelovih procesora pri ruci nam je bio samo i3-9100F, a njega smo uboli na Asusovu ploču Strix Z390-E Gaming. Našlo se tu još 16 GB DDR4 3600 memorije, te Sapphireova RX-ica 5700 u izvedbi Pulse. Procesori su hlađeni AIO vodenim hladnjakom Kraken X62, modificiranim s Noctuinim ventilatorima. Windowsi 10 su nadograđeni na posljednju inačicu 1909, a instalirali smo i najnovije dostupne drivere za čipset i grafiku.

Procesore smo testirali na službenim specifikacijama, što će reći da Precision Boost Overdrive nije bio uključen. Isto tako nismo koristili takozvani Multi Core Enhancement, opciju koja je dostupna na mnogim jačim pločama za Intelove procesore, a kojom se zapravo procesor konfigurira da koristi maksimalni Turbo množitelj čak i kada su sve jezgre opterećene. Valja napomenuti da taj MultiCore Enhancement ploče nerijetko uključuju automatski prilikom učitavanja XMP profila za memoriju, dočim je AMD-ov PBO uvijek potrebno uključiti ručno budući da ga AMD računa kao overklokiranje i tehnički gubite jamstvo procesora aktivacijom istog. Naravno, pitanje je da li je s mrtvog procesora moguće očitati da li je ikada bio podvrgnut PBO-u, no to nije današnja tema.

Radne značajke pod opterećenjem (OCCT Small FFT) Potrošnja Temperatura Takt Ryzen 3 3100 54,9 W 57,5 °C 3,89 GHz Ryzen 3 3100 PBO +200 64,6 W 64,4 °C 3,99 GHz Intel Core i3-9100F MCE Off 65 W 60 °C 3,82 GHz Ryzen 3 31000 OC 72,8 W 71,2 °C 4,45 GHz Ryzen 3 3300X 73,4 W 73 °C 4,21 GHz Rzyen 3 3300X OC 77,1 W 76,4 °C 4,45 GHz Intel Core i3-9100F MCE On 77,4 W 68 °C 3,99 GHz

PBO smo naravno isprobali, čisto da vidimo što u ovom smislu mogu ponuditi procesori. Zanimljivo je da na modelu 3100 on ne funkcionira bez dodatnih modifikacija u UEFI-ju. Dakle nakon što smo ručno uključili opciju PBO na ovom se procesoru nisu povećali niti takt niti potrošnja. Tek kada smo ručno povisili maksimalni dodatni PBO takt na 200 MHz, iz procesora smo izvukli dodatnih 100 MHz pod punim opterećenjem, uz osjetno veće zagrijavanje. Dosta je zanimljivo da kod ovih AMD-ovih procesora temperatura procesora praktički linearno prati potrošnju – koliko procesor vata troši, toliko se u stupnjevima i zagrijava. Model 3100 tek s ovim modifikacijama inače doseže potrošnju od 65 W dočim je na tvorničkim postavkama potrošnja svega 55 W.

Ryzen 3 3100 Ryzen 3 3300X Core i3-9100F Handbrake Matroska 1080p H.264 24,66 fps 26,48 fps 17,4 fps Matroska 1080p H.265 8,34 fps 9,09 fps 5,98 fps Cinebench R20 Jedna jezgra 447 501 427 Sve jezgre 2.257 2.579 1.542 POV-Ray 3.7 Sve jezgre 2.134 2.340 1.568 Blende Benchmark bmw27 364 s 329 s 640 s 7-zip Sažimanje 35.675 MIPS 39.324 MIPS 23.399 MIPS Raspakiravanje 44.515 MIPS 48.892 MIPS 26.527 MIPS Puget Systems Photoshop test General Score 739 873 662 Puget DaVinci Resolve Benchmark Fusion 82,8 94,1 72,6 Puget Premiere Pro Benchmark Standard Export Score 29,8 33,1 19,8 *testirano s Sapphire RX 5700 Pulse, G.SKILL DDR4 3600 16 GB

Jači 3300X već i na tvorničkim postavkama troši više od 65 W, a s uključivanjem PBO-a ne događa se ništa, sa ili bez modifikacija. U pogledu overklokiranja oba se procesora u našem slučaju ponašaju jednako po pitanju maksimalnog takta (4,45 GHz) i napona koji je za njega potreban (1,35 V), no 3300X se grije osjetno više. Razlog je jednostavan – veća gustoća jezgara koje su sve zbijene u istom CCX-u. Jednaki rezultat overklokiranja nam također daje uvid na utjecaj lokacije jezgri na performanse – 3300X doista je ponešto brži, no samo u testovima koji se oslanjaju isključivo na performanse procesora. MCE na Intelovom procesoru prema testu opterećenja radi, no performanse u Cinebenchu R20 ostaju jednake. Za pretpostaviti je se prilikom korištenja AVX2 jedinica i dalje koristi niži množitelj. U suprotnom, dakle u većini drugih aplikacija, performanse će ponešto rasti.

Performanse u igrama Ryzen 3 3100 Ryzen 3 3300X Core i3-9100F Middle Earth: Shadow of War DX11 / Ultra 1080p 99 fps 99 fps 99 fps 1440p 65 fps 66 fps 66 fps Shadow of the Tomb Raider DX12 / Highest 1080p 99 fps 106 fps 96 fps 1440p 66 fps 66 fps 66 fps Total War: Warhammer DX11 / Ultra 1080p 78 fps 78 fps 81 fps 1440p 51 fps 51 fps 52 fps Far Cry 5 DX11 / Ultra 1080p 91 fps 99 fps 105 fps 1440p 77 fps 78 fps 80 fps Ghost Recon Breakpoint Vulkan / High 1080p 99 fps 104 fps 104 fps 1440p 70 fps 70 fps 70 fps *testirano s Sapphire RX 5700 Pulse

Performanse u igrama nakon overklokiranja Ryzen 3 3100 Ryzen 3 3100 OC Ryzen 3 3300X Ryzen 3300X OC Core i3-9100F MCE Off Core i3-9100F MCE On Middle Earth: Shadow of War DX11 1080p 99 fps 102 fps 99 fps 99 fps 99 fps 102 fps 1440p 65 fps 66 fps 66 fps 65 fps 66 fps 66 fps Total War: Warhammer DX11 1080p 78 fps 79 fps 78 fps 78 fps 81 fps 82 fps 1440p 51 fps 51 fps 51 fps 51 fps 52 fps 52 fps

U istim testovima Ryzen 3 3100 ostavlja Core i3-9100F u prašini, a 3300X još više. Performanse u igrama na strani su jeftinijeg Intelovog procesora iako tu opet treba napomenuti da nekakva mjerljiva razlika postoji samo kada grafička kartica nije usko grlo sistema (dakle korištenje niže razlučivosti, postavki ili kombinacija oba parametra). Kad se opterećenje digne više, razlike više nema. Samim time, ako cijene ostanu kao što smo naveli ranije u članku, i3-9100F nameće se kao bolji izbor za korisnike koji trebaju procesor primarno za igranje i žele potrošiti manje novca. Možda bi performanse bile drugačije da smo imali još jaču karticu, no nekako sumnjamo da puno ljudi kombinirati bilo kojih od ovih procesora s karticom jačom od ove koje smo koristili.

Valja napomenuti da je 9. generacija Core procesora na odlasku, tako da će dolazak novih Core procesora 10. generacije AMD-u ipak malo pomrsiti račune. Naime, modeli Core i3 sada također imaju četiri jezgre i podršku za Hyper Threading, ali i nešto više radne taktove. Primjerice, i3-10100 ima radni takt od 3,6 do 4,3 GHz te košta 122 dolara što ga stavlja nasuprot novog Ryzena 3300X.

Kako god bilo, s ni jednim od ova dva procesora nećete pogriješiti, no ako vas zanimaju isključivo performanse u igrama, jeftiniji i3-9100F nameće se kao isplativiji izbor. Za one koji se namjeravaju držati tvorničkih postavki, Ryzen 3 3300X je bez sumnje zanimljivi izbor zbog boljih tvorničkih performansi, no ako planirate overklokirati, Ryzen 3 3100 se, barem prema našem iskustvu, nameće kao bolja investicija. To pogotovo stoji ako imamo na umu da ovi 65-vatni procesori zapravo i ne trebaju super moćno hlađenje.

AMD Ryzen 3 3100 Odlične performanse s obzirom na cijenu

Niska potrošnja

Odličan overklokerski potencijal

PCIe 4.0 u kombinaciji s modernom platformom

Solidan tvornički hladnjak

Potencijalno kompatibilan sa starijim pločama Ništa bitno Performanse 9 Potrošnja 9 Dodatne mogućnosti 8 Overklokiranje 9 Cijena 8 UKUPNI DOJAM 9