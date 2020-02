Isprobali smo najzanimljiviji uređaj s neodržanog MWC-a 2020, savitljivi Huawei Mate Xs

Ne doći u Barcelonu krajem veljače neoprostivi je grijeh za zaljubljenike u mobilne tehnologije. Zaključila je to ekipa u Huaweiju, ali i nekoliko stotina predstavnika medija koji su se u katalonskoj prijestolnici okupili na premijeri nekoliko uređaja kineskog giganta, među kojima je najviše pažnje plijenio - dakako - savitljivi Huaewi Mate Xs, nasljednik hita predstavljenog prije točno godinu dana na MWC-u 2019, Matea X.

Osim što se već zbog samog koncepta ovog uređaja radi o netipičnom događaju, još je nekoliko detalja predstavljalo specifikum ovog događaja, pa ćemo prije prvih dojmova koje smo stekli o Mateu Xs u Barceloni najprije o tome...

Prvo, Huawei Mate Xs bit će prvi globalno dostupan uređaj, s punom prodajnom i postprodajnom podrškom proizvođača, koji dolazi s HMS-om umjesto GMS-a kao funkcionalnom softverskom platformom temeljenom na Andorid OS-u. Drugim riječima, ovo je prvi telefon bez Googleovog Play Storea i drugih Googleovih servisa koji će se moći kupiti i u Hrvatskoj, a koji umjesto toga dolazi s Huawei App Galleryjem i drugim nadomještajućim servisima.

Drugo, Huawei App Gallery je u Barceloni bila najzastupljenija trgovina mobilnih aplikacijama među novim uređajima koji su se predstavljali usprkos ukidanju MWC-a, obzirom da je i Honor održao svoje premijere dva mobitela, također s HMS-om i također s planom da ih plasira na sva tržišta gdje je i prije prodavao svoje telefone.

Najbolje od svega na #MWC2020: mojito i savitljivi mobitel Huawei Mate Xs... 🍹+📱 Posted by Dragan Petric on Monday, February 24, 2020

Treće - cijena Huaweija Mate Xs od 2.499 eura i dalje je u domeni egzotike, čime je kineski gigant implicitno dao do znanja kako niti ne računa na obaranje prodajnih rekorda s ovim mobitelom, već ga predstavlja kao demonstraciju snage i tehnološkog napretka kojeg su učinili u posljednjih godinu dana, uz sve teškoće s kojima su se borili od kada im je onemogućen ravnopravan nastup na tržištu mobitela na globalnoj razini. Štoviše, Richard Yu, CEO Huaweia, jasno je istaknuo u Barceloni kako sa svakim proizvedenim modelom Matea Xs kompanija, zapravo, još uvijek gubi novac...

Konačno, ova je prezentacija bila posebna i po tome što je spomenuti CEO kompanije unaprijed snimio svoj nastup, te ga je zajedno s okupljenim medijima gledao na ogromnom ekranu na stageu u Barceloni... Razlog je, dakako, bio "očuvanje zdravlja" okupljenih, kako je i sam na početku naveo, a na istovjeran nastup odlučio se i Honor. Teško je zaključiti što je to što u ovakvom načinu prezentacije mijenja na stvari oko mogućeg "širenja koronavirusa" osim što govornik s pozornice ne "pljucka" po ekipi u prvom redu, no OK - bitna je dobra namjera...

Huawei Mate Xs je, dakle, drugi savitljivi mobitel kineskog no.1 proizvođača, koji se od svojeg prošlogodišnjeg prethodnika razlikuje ponajviše kada je riječ o hardveru (sada dolazi s najmodernijim Kirinom 990), korisničkom sučelju koje je sada još bolje prilagođenom promjenjivom form-factoru ekranu te tehnologiji presavijanja ekrana koja je, dakako, puno dorađenija. O svemu tome ste već čitali jučer, pa evo naših dojmova nakon što smo se na neodržanom MWC-u ipak poigrali s ovim telefonom.

Ono što je najaznimljivije jest sam pregib i ponašanje uređaja pri presavijanju. Kako se staklo ne može, jasno, savijati, tako svi savitljivi mobiteli imaju ekran prekriven plastičnim "filmovima" - uključivši i Huawei Mate Xs. Zbog toga su kudikamo krhkiji, a u "rastegnutom" položaju se ispod samog pregiba - ovisno o modeli - više ili manje osjete neravnine... Kod Huaweija Mate Xs te se neravnine osjete ponajviše u gornjoj polovici pregiba, kada prstom prelazite po ekranu lijevo-desno. Dakako, neće vas to previše ometati u korištenju uređaja i mora se priznati da je stvar iznimno dobro "popeglana", no ova nuspojava savijanja ekrana nešto je s čim se moraju nositi svi pioniri ovog koncepta i koja predstavlja opasnost da bi se - kroz dugotrajno korištenje aparata - mogla pogoršati.

Kada je telefon savijen, prikaz slike se ograničava samo na onu veću polovicu ekrana koju imate preds sobom i tada, zapravo, pri korištenju uređaja nema baš nikakve razlike kao u odnosu na rad s bilo kojim "običnim" telefonom. Druga, manja polovica, koja je na stražnjoj strani sklopljene verzije Matea Xs, koristi se samo kod okidanja selfija, što je pozitivna nuspojava savitljivosti jer omogućuje korištenje primarne kamere za taj omiljeni tip fotki. Štoviše, selfie-kamera je na savitljivim telefonima posve izlišna, pa ju, logično, Mate Xs niti nema.

Prilikom samog sklapanja i rasklapanja uređaja prikaz slike je vidljiv na čitavom ekranu, dok ga se ne dovede u posve sklopljeni položaj. Ako baš želite, možete ga koristiti i u polurasklopljenom položaju (premda se ne možemo dosjetiti niti jednog "use casee" kada bi to bilo praktično), a tada se osjeti da je na pregibu prikaz slike manje kontrastan, s naglaskom na svijetle tonove. Potpuno nebitno i čak i očekivano, ali također znakovito kada je riječ o stupnju razvoja ove inovacije...

Sam telefon je, ponovno očekivano, odličan. Užitak je kopkati po webu, mailovima, galeriji fotki i ostalim appovima na dijagonali od 8 inča i potom sve sklopiti i spremiti u džep. Tim više što je Huawei Mate Xs stvarno prilično tanak, pa ček i u sklopljenom položaju ne predstavlja neuobičajeno veliko opterećenje za džep. Ipak, imajte na umu da ćete Facebooku i Instagramu, kao i nekim drugim američkim appovima, morati pristupati preko weba. Njih, dakako, nije moguće isprobati na 8-inčnoj dijagonali kao nativne appove jer ih u Huawei App Galleryju - nema.

Ono što je utješno jest da Huawei App Gallery dolazi sa sve više i više lokalnih aplikacija zanimljivih na područjima pojedinih zemalja, što uključuje i Hrvatsku. Kako je bilo najavljeno i na keynoteu Huaweija na .debugu, održanom prije dva mjeseca u Zagrebu, kineski gigant ulaže doslovce milijarde dolara u razvoj eko sustava koji će učinkovito nadomjestiti GMS, što uključuje i dovođenje lokalnih appova u App Gallery, a prvi rezultati su već vidljivi..

Huawei App Gallery je, kako je to pomalo samoironično rekao Richard Yu na stageu u Barceloni - treći najveći app store s mobilnim aplikacijama na svijetu. Zapravo je dobro poentirao kako ni iOS ne dolazi s GMS-om, pa ima golemu korisničku bazu, što znači da uz dovoljan trud i ulaganja nije nemoguće niti da HMS doista postane relevantana alternativa Androidu s GMS-om. Čak je i dramatično smanjena isporuka iPhonea i mnogih telefona s GMS-om - zbog zatvaranja kineskih tvornica uzrokovanih karantenama zbog koronavirusa - dodatna prilika za HMS, jer Huawei svoje proizvodne kapcitete ima i izvan zona rapidnog širenja zaraze.

Na istom događaju u Barceloni najavljeno je i predstavljanje Huawei P40 serije telefona za 26. ožujak, u Parizu. Novi flagship Huaweia također će biti dostupan na svim tržištima kao što je bio i P30, ovaj put s HMS-om umjesto GMS-a, a s tim modelom kompanija itekeko računa na puno ozbiljniju prodaju od one koju će ostvariti inovativan, ali egzotičan i skup Mate Xs.