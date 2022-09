Keen Ranger PT - Divljina pod budnim okom

SPECIFIKACIJE Senzor 1/3" CMOS Kut snimanja (hor./vert./dijag.) 95° / 52° / 115° Maksimalna razlučivost 2.560x1.440 (4 MP) @ 15 FPS Baterija 6.000 mAh (neizmjenjiva) Napajanje Micro-USB Zaštita kućišta IP64 Povezivost 3G, 4G (Nano-SIM) Mogućnosti Pomicanje objektiva po dvije osi (pan i tilt), prepoznavanje vozila, ljudi i životinja, dvosmjerna zvučna komunikacija, PIR senzor za detekciju pokreta, kamuflažna vanjština Dojam Odličan izbor ako trebate trail videonadzornu kameru. Kućni korisnici trebaju imati na umu da mogu proći mnogo povoljnije, a dobiti praktički identičan uređaj

Takozvane trail kamere namijenjene su zadacima poput praćenja šumskih životinja u lovištima, nadgledanja planinarskih staza i poljoprivrednih površina te nadziranja svih drugih zbivanja u prirodi. Ranger PT upravo je jedan takav model, s potpisom "nove" tvrtke Keen, koja je zapravo podbrend popularnog i dragog nam Reolinka, čija rješenja za videonadzor redovito testiramo i opisujemo.

Kad je u pitanju kamera Ranger PT, poveznica između Keena i Reolinka seže mnogo dublje od pukog brendiranja. Naime, Ranger PT zapravo je modificirana Reolinkova kamera Go PT Plus, čiju ste opširnu recenziju već imali prilike čitati, i kojoj smo dodijelili priznanje "Bug preporuka".

S kamerom dolazi 32-gigabajtna microSD kartica. Ugrađuje se u zabrtvljeni utor ispod leće, u koji također ide i Nano-SIM kartica za spajanje na mobilne mreže. Na istom mjestu je i tipka za resetiranje kamere

Učinjene su tri značajnije promjene. Prvo i najočitije, bijelo kućište modela Go PT Plus kod Keen Ranger PT-a zamijenjeno je kamuflažnim, s ciljem boljeg stapanja s okolinom na predviđenim mjestima korištenja. Kamuflažnim uzorkom prekriveni su svi elementi kamere: njeno kućište, tijelo leće, vanjska LTE antena, zidni i stropni nosač, najlonska traka za vezanje na drveće i stupove, te čak i kućište priloženog solarnog panela.

Time dolazimo do druge razlike u odnosu na "kućni" model Go PT Plus: solarni panel dobiva se u paketu s Keenovom kamerom, dok ga je u slučaju Reolinkovog modela potrebno kupiti zasebno, za tridesetak eura.

Treće i podjednako važno, broj infracrvenih LED-ica, namijenjenih osvjetljavanju kadra noću, povećan je sa šest na 12. Povećana im je valna duljina pa kod Keen Ranger PT-a rade na 940 nm (umjesto 850 nm). Zanimljivo je i to da se radi o takozvanim no-glow IR LED-icama, koje su u radu posve nevidljive. Ideja iza takve implementacije jest da Keen Ranger PT u noćnim uvjetima ni na koji način ne privlači pozornost, kako ljudi, tako i životinja, koje bi ga potencijalno mogle pomaknuti s mjesta ili oštetiti. Podsjećamo, radi se o kameri namijenjenoj, među ostalim, praćenju divljači, stoga spomenuti scenariji nisu nezamislivi.

Leća je okružena s 12 nevidljivih IR LED-ica, koje omogućuju dobru vidljivost noću

Povećanje broja IR LED-ica ne mijenja "noćni domet" kamere – on se i dalje kreće oko deset metara – ali postiže se bolja vidljivost svega što se nalazi unutar tih 10 metara. Naravno, noćno snimanje vrši se u crno-bijeloj tehnici, sve dok razina svjetla ne dosegne razinu gdje kamera automatski isključuje IR LED-ice i prebacuje se na snimanje u boji. To može biti slučaj ako pored kamere postavite snažan reflektor sa senzorskom aktivacijom, premda se time poprilično narušava koncept Keenove kamere, zato što ona teži potpunom neprivlačenju pozornosti i potpunom stapanju s okolinom.

Radi bez ičega

Priložena LTE antena također je prekrivena kamuflažnim dezenom

Kako je namijenjen korištenju na mjestima bez ikakve strujne ili fiksne mrežne infrastrukture, Keen Ranger PT opremljen je punjivom baterijom, koja se napaja pomoću priloženog solarnog panela. Ugrađena baterija kapaciteta je od 6.000 mAh. Vrijeme autonomije teško joj je procijeniti, jer će ono drastično ovisiti o faktorima poput učestalosti detekcije pokreta i pokretanja snimanja, kao i vašem pristupanju samoj kameri. Ako dnevno provodite sat ili više vremena promatrajući što se trenutačno događa u kadru, baterija će se svakako prazniti mnogo brže nego kad kadar provjeravate nekoliko puta dnevno, tjedno, ili još rjeđe. Bilo kako bilo, može se očekivati između jednog i četiri tjedna rada na bateriji, uz pretpostavku da se baterija ne puni.

Međutim, tu na scenu stupa priloženi solarni panel. Kad je dotični povezan s kamerom, za što se koristi njegov 4,5-metarski Micro-USB kabel, te postavljen na mjesto gdje će tijekom dana biti barem donekle izložen sunčevim zrakama, trajanje baterije postaje praktički beskonačno. Solarni panel konstantno će dopunjavati bateriju, a sama baterija bit će dostatna za održavanje kamere na životu čak i u slučaju više uzastopnih dana oblačnog vremena. Ako želite (i možete) puniti kameru na konvencionalan način, to će vam biti izvedivo pomoću bilo kojeg 5 V/2 A punjača i Micro-USB kabela.

Solarni panel, koji omogućuje neograničeno trajanje baterije, isporučuje se u kutiji s kamerom

Toliko o neovisnosti Keenove kamere o strujnoj infrastrukturi. Kad je riječ o njezinoj mrežnoj autonomnosti, vjerojatno pogađate u čemu je tajna: Keen Ranger PT ne koristi lokalnu žičnu ili bežičnu mrežu, već se spaja na mobilne 3G i 4G mreže. Dovoljno je ubaciti Nano-SIM karticu s aktivnim podatkovnim prometom i pričekati nekoliko trenutaka za uspostavu konekcije; kamera sama preuzima APN postavke i povezuje se na mobilni Internet. Uredno su podržani svi 3G i 4G frekvencijski pojasevi koji se koriste u Hrvatskoj – B1 (2.100 MHz), B3 (1.800 MHz), B8 (900 MHz) te B20 (800 MHz). Uz njih, Keen Ranger PT podržava i pojaseve B5 i B7.

Baterija se puni preko Micro-USB konektora na tijelu kamere. U njega možete utaknuti priloženi solarni panel, ili bilo koji 5 V/2 A Micro-USB punjač

Odlučite li se na fiksiranje kamere pomoću priloženog remena, budite oprezni – kao što smo se uvjerili prilikom testiranja, energičnije zatezanje može rezultirati puknućem jednog dijela kopče. Premda nam je kopča ostala upotrebljiva, svejedno smo ostali razočarani takvim razvojem događaja.

Poznati hardver

Uz izuzetak kamuflažnog dezena, Keen Ranger PT identičnog je dizajna, konstrukcije, ali i performansi Reolinkovom modelu Go PT Plus. To znači da njegov objektiv ima mogućnost rotiranja oko vlastite osi za 355°, kao i vertikalnog pomaka za 140°. Otud slova "PT" u nazivu kamere – P označava pan (rotacija), a T je tilt (vertikalni pomak). Opcije zumiranja nema, točnije, zum je digitalan (16x).

Kameru je potrebno uključiti pomoću prekidača, koji se nalazi iza brtve na njenom kućištu

Dio s objektivom "visi" s okruglog kućišta, kako bi se mogao neometano rotirati. Kućište je izrađeno od robusne plastike, a rejting otpornosti na vanjske utjecaje i tekućine je IP64. Zabrtvljeni otvor s Micro-USB portom nalazi se na gornjem, fiksnom dijelu kućišta kamere, u neposrednoj blizini navoja za priloženu LTE antenu, namijenjenu poboljšanju kvalitete konekcije s mobilnim mrežama. Još jedna brtva nalazi se na "rotacijskom" dijelu kamere. Dotična krije prekidač za njeno uključenje i isključenje. Posljednja brtva smještena je u blizinu objektiva, a iza nje kriju se utori za Nano-SIM i microSD kartice, kao i tipka za resetiranje kamere.

Keen Ranger PT posjeduje mikrofon i zvučnik, pa omogućuje dvosmjernu komunikaciju s osobom (ili životinjom, ako ste Ace Ventura) u kadru. Zvučnik se također koristi za oglašavanje alarma

Ugrađeni objektiv ima fiksni dijagonalni kut snimanja od 115° (95° horizontalni, 57° vertikalni). Kamera raspolaže 1/3" CMOS senzorom, s maksimalnom razlučivošću snimanja od 2.560x1.440 točaka u 15 sličica u sekundi te maksimalnim bitrateom od 4.096 kbps. Framerate se, prema potrebi, može smanjiti na 12 ili 10 FPS.

Filtriranje rezultata

Kvaliteta videa vrlo je zadovoljavajuća. Prilikom dnevnog snimanja, oštrina slike dostatna je za razaznavanje svega što se zbiva u kadru, kao i finijih detalja, poput lica osoba i registarskih pločica na vozilima, osobito ako oni nisu jako udaljeni od kamere. Na jakom svjetlu uočljiva je sklonost stapanju detalja u najsvjetlijim dijelovima kadra, poput onih koji su na izravnom udaru sunčeve svjetlosti. Kad leća nije na izravnom udaru, boje bivaju zasićenije i prirodnije, a dinamika kadra osjetno uvjerljivija. Keen Ranger PT u konačnici proizvodi vrlo upotrebljiv video. Pogledajte primjer videa snimljenog danju.

Donosimo i nekoliko Keenovih vlastitih primjera zapisa snimljenih u lovištima, gdje možete vidjeti ono što mi nismo uspjeli uhvatiti - divlje životinje u njihovim prirodnim staništima. Nakon višetjednog testiranja Ranger PT-a, možemo potvrditi kako videima nije manipulirano, već prikazuju upravo onakve performanse kakve će vam kamera zaista ponuditi.

Noćni snimci su uvjerljivi. Detaljnost slike, naravno, niža je nego danju, te se nećete moći riješiti bliještenja reflektirajućih objekata, poput registarskih pločica i oči životinja. Međutim, detekcija pokreta funkcionira uredno. Ugrađenom pasivnom infracrvenom senzoru pokreta, koji mjeri količinu infracrvene radijacije objekata u kadru, praktički ništa ne promiče. Potrebno je, doduše, posvetiti nešto vremena ugađanju njegove osjetljivosti unutar mobilne aplikacije, kako bi se reducirao broj "lažnih" notifikacija i količina nepotrebnog snimanja videa. Time se ujedno štedi baterija kamere. Slijedi primjer noćnog videa, u kojem smo također unutar aplikacije pomicali objektiv.

Spremanje videozapisa - Lokalno i oblačno Prije montaže kamere na željeno mjesto, poput krošnje drveta ili obližnjeg stupa, u kameru treba ubaciti microSD karticu za snimanje zapisa. Zapravo, kartica kapaciteta 32 GB tvornički je ugrađena u Keen Ranger PT, no podržane su kartice do 128 GB, pa se dostupna količina skladišnog prostora, prema potrebi, može učetverostručiti. Snimljene sadržaje također možete pohranjivati u Reolink Cloud, koji je dostupan u nekolicini pretplatnih modela, uključujući besplatni. Time su vaši zapisi na sigurnom, čak i u slučaju krađe ili uništenja kamere, no treba imati na umu da to rezultira drastičnim povećanjem potrošnje mobilnog prometa, a rastu i zahtjevi za stabilnost i brzinu mobilne mreže, što na izoliranim lokacijama može biti problematično. Video se na microSD karticu uvijek sprema u kvaliteti odabranoj za glavni stream. Tvornički je odabrana razlučivost od 2.560x1.440 točaka te bitrate od 3.096 kbps. U toj kvaliteti, zapis od 30 sekundi ima oko 14 MB, stoga je to promet koji ćete morati potrošiti kako biste dotični video dohvatili s microSD kartice u kameri na vaš mobitel. Moguće je i gledanje live feeda u takvoj visokoj kvaliteti. Tada će vam 1 GB podatkovnog prometa ispariti u otprilike pola sata. Za manju potrošnju prometa, live feed je najbolje gledati u nižoj kvaliteti, u kojoj će vam 1 GB prometa dostajati za oko četiri sata gledanja.

Označavanje lokacije kamere na karti može vam drastično olakšati život, imajući na umu kamuflažnu narav Keen Ranger PT-a

Kamera automatski prepoznaje ljude, vozila i životinje, stoga se snimci mogu filtrirati prema tim parametrima, pa ne treba pregledavati šumu zapisa kako bismo došli do onih gdje je kamera zabilježila nešto konkretno. Sposobnost prepoznavanja vozila i ljudi pomaže i u filtriranju mobilnih notifikacija, zato što ne moramo primati obavijesti za apsolutno svaki pokret (što će većinu natjerati na isključenje notifikacija), već samo onda kad kamera prepozna vozilo, osobu ili životinju, dakle, kada se pred njenim objektivom događa nešto što bi nas moglo zanimati.

Kako nam je obećano uoči svjetske premijere, Keen Ranger PT nudi mogućnost označavanja točne lokacije kamere, kao i detektirane divljači, na karti. Dotičnoj se funkcionalnosti ne pristupa kroz glavno sučelje aplikacije, već, pomalo nelogično, na način da se vratimo u izbornik za odabir kamera te se prebacimo s taba Camera na tab Cloud. Tek ćete tamo spaziti kategoriju Map, koja će na prikazati vašu trenutačnu lokaciju na karti svijeta (koristi se integracija s Google Mapsom) i omogućiti vam da postavite markere na željena mjesta. Markeri mogu biti za poziciju same kamere, kao i za različite vrste divljih životinja, kao i lovačke zamke. Nakon postavljanja samog markera, moguće mu je dodijeliti ime i odabrati uređaj na koji se odnosi. Naravno, na listi ćete vidjeti Keen Ranger PT.

Upravljanje pomoću mobilne aplikacije - Stari znanac

Zadnji korak uoči montaže kamere jest skeniranje QR kôda na njenoj rotirajućoj bazi, kako biste ju dodali u mobilnu aplikaciju, preko koje ćete ju konfigurirati i koristiti. Riječ je o aplikaciji Reolink, istoj onoj koja se koristi za upravljanje svim tvrtkinim kamerama. Njezinim smo se mogućnostima bavili više puta, stoga nam preostaje samo ponoviti kako se u radu ponaša stabilno te je intuitivna za korištenje, osobito nakon kraćeg navikavanja na samo sučelje i opcije koje ono nudi.

Kada pokrenemo aplikaciju, smjesta nam se prikazuje snimak uživo te sve relevantne prečice i kontrole. To uključuje funkciju Talk, namijenjenu dvosmjernoj komunikaciji s osobom pred kamerom; zatim PTZ, gdje imamo kontrole za pomicanje objektiva ulijevo i udesno (pan) te po vertikali (tilt); te Playback, gdje se nalazi vremenska traka s pregledom svih snimljenih zapisa.

Na glavnom ekranu aplikacije možemo još ručno aktivirati zvučni alarm, uzeti fotografiju ili snimiti video onoga što kamera trenutačno vidi (pohranjuje se u memoriju mobitela), te aktivirati istodobni prikaz feeda s četiri, devet ili 16 kamera, uz preduvjet da koristimo veći broj Reolinkovih modela.

Aplikacijom je također moguće pristupiti postavkama kamere. Izbornik "Battery" informira nas o trenutačnom stanju baterije, kao i o njezinim kretanjima u posljednjih 30 dana.

U sekciji "Display" namještamo razlučivost, broj sličica u sekundi i bitrate za glavni stream i substream. Tu također aktiviramo automatsko prebacivanje iz dnevnog u noćni način rada, biramo u kojem ćemo dijelu kadra vidjeti datum, vrijeme i naziv kamere, hoće li se prikazivati Keenov vodeni žig, te koji će dio kadra biti trajno sakriven (Privacy Mask). Tu je i klizač za povećanje ili smanjenje svjetline videa.

Aktivnost i osjetljivost PIR senzora pokreta namještamo u izborniku "PIR Motion Sensor", a u izborniku "Camera Recording" definiramo na koje dane i u koje vrijeme će kamera automatski snimati zapise u slučaju prepoznatog pokreta, koliko će dugo snimati nakon prestanka prepoznavanja pokreta, i hoće li prepisivati preko najstarijih snimki nakon što popuni microSD karticu.

Novost je izbornik "Pet Detection", namijenjen prepoznavanju životinja, a s ciljem lakšeg filtriranja zapisa sa životinjskim aktivnostima prilikom pregledavanja snimljenih videa. U trenutku testiranja kamere dotična je funkcija radila samo za pse i mačke te je bila u beti, ali u kućnim uvjetima ponašala se solidno. U dolasku je nadogradnja aplikacije gdje će opcija biti preimenovana u "Animal Detection", što je, s obzirom na namjenu Ranger PT-a, mnogo prikladnije.

Od drugih zanimljivih funkcija, još bismo izdvojili Time Lapse, koji nam omogućuje prebačaj kamere u način rada gdje snima kratka videa s vrlo ubrzanim prolaskom vremena. Tu možete dobiti, primjerice, jednominutni video izlaska ili zalaska sunca.

U konačnici, tu je još i sekcija "Notification Settings", gdje određujemo hoće li nam kamera slati notifikacije o prepoznatim pokretima na mobitel, hoćemo li primati e-mailove o zabilježenim pokretima, te hoće li se, u slučaju detektiranog pokreta, oglasiti zvučni alarm.

Keen Ranger PT još je jedna neosporno kvalitetna videonadzorna kamera iz Reolinkove radionice, od čije bi vas kupnje mogla odvratiti tek dva detalja: cijena od 450 eura i relativno uska specijalizacija. Ako ciljate upravo na trail kameru, tada se radi o izvrsnom odabiru, no za kućne je korisnike bolji izbor Reolink Go PT Plus, koji nudi identične mogućnosti i performanse, samo nema kamuflažnu, već bijelu vanjštinu, te je 140 eura jeftiniji. Čak i ako za njega dokupite solarni panel, još će uvijek biti za 110 eura jeftiniji od Keenova zamaskiranog modela.