Reolink Go Plus i Go PT Plus - Videonadzor bez struje i lokalne mreže

Videonadzorne kamere za uredan rad u pravilu trebaju dvije stvari: napajanje i žičnu ili bežičnu mrežnu konekciju. Energija potrebna za rad do kamere u najboljem se slučaju dovodi preko mrežnog kabela, uz pretpostavku da kamera podržava tehnologiju PoE (Power over Ethernet) te da posjedujete odgovarajući PoE mrežni switch ili mrežni snimač (NVR), ili barem PoE injektor. Kamere koje to ne podržavaju, napajaju se preko strujne utičnice, što može biti problematično iz aspekta sigurnosti, ali i puke praktičnosti njihove instalacije, zato što nam točnu poziciju kamere diktira položaj najbliže utičnice.

Reolinkovi modeli Go Plus i Go PT Plus mijenjaju opisanu paradigmu, jer im za nadziranje željene lokacije, koja može biti na otvorenom ili zatvorenom, nije potrebno ništa od navedenog. Naime, te kamere napajaju se preko ugrađenih baterija, a baterije se na životu mogu održavati pomoću tvrtkinih malenih solarnih panela, koje je dovoljno postaviti bilo kamo unutar četiri metara od same kamere.

Reolink Solar Panel - Kontinuirano dopunjavanje

Reolinkovi solarni paneli dostupni su za sve tvrtkine baterijski napajane kamere za razumnu cijenu od 30 eura. Jedan takav panel već više od godinu dana koristimo za napajanje tvrtkine kamere Argus 3 Pro, koja nagleda okolinu poslovne hale, te ni u jednom dijelu dana, mjeseca ili godine nije došlo do prekida u njenom radu. Količina akumulirane energije kontinuirano je bila dostatna za posve uredan noćni rad kamere, kao i za rad u slučaju više uzastopnih oblačnih dana.

Jednako tako, sa solarnim panelom za vrijeme testa ponašale su se kamere Go Plus i Go PT Plus. Panel je smješten u plastično kućište i vrlo je otporan na vanjske utjecaje. Micro-USB konektor, koji se nalazi na kraju njegova 4,5-metarskog kabela, oklopljen je gumom te uspješno brtvi pripadajući port na kameri, štiteći ga tako od vode. S obzirom na uvjerljivu izradu, ali i činjenicu da će vas učiniti posve bezbrižnima oko stanja baterije Reolinkovih LTE kamera, kupnja Solar Panela doima se praktički obaveznom.

Kako je riješena problematika njihove mrežne povezivosti? Tako što, umjesto žične mreže ili Wi-Fija, one koriste mobilnu mrežu. Obje kamere opremljene su utorom za Nano-SIM karticu te se mogu povezati na 3G i 4G/LTE mreže. Sve što je za to potrebno jest da ubačena SIM kartica ima aktivan podatkovni promet. Uredno su podržani svi 3G i 4G frekvencijski pojasevi koji se koriste u Hrvatskoj – B1 (2.100 MHz), B3 (1.800 MHz), B8 (900 MHz) te B20 (800 MHz). Uz njih, Reolinkove kamere podržavaju i pojaseve B5 i B7. Mobilna mrežna konekcija koristi se za pristup kamerama, kako bismo ih konfigurirali, ali i provjerili što se trenutačno nalazi u kadru, te što su snimile na memorijsku karticu, čiji kapacitet može biti do 128 GB. Snimljene sadržaje također mogu pohranjivati u Reolink Cloud, dostupan u nekolicini pretplatnih modela, uključujući besplatni.

Reolink Solar Panel omogućuje trajno korištenje kamere na lokacijama bez električne mreže. Na fotografiji je na model Go Plus navučena kamuflažna silikonska zaštita

Predviđena mjesta primjene Reolink Go Plusa i Go PT Plusa sve su lokacije gdje nema pristupa struji i/ili lokalnoj mreži. Logičan su izbor u slučaju da želite na oku držati, primjerice, vašu vikendicu, seosko imanje, plovilo ili gradilište, čiji će vam videonadzor omogućiti praćenje napretka izgradnje te vam potencijalno poslužiti da brzinski ustanovite prodaju li vam građevinci priču o mukotrpnom radu, dok zapravo većinu dana dokoličare, ili ih uopće nema na lokaciji.

Ni Go Plus ni Go PT Plus ne podržavaju umrežavanje pomoću Wi-Fija ili Etherneta, što im donekle sužava moguća mjesta primjene. Kada bi ih bilo moguće umrežiti tako, veći su izgledi da biste ih kupili za nadzor gradilišta ili vinograda, zato što biste ih tada, kad vam za to više nisu potrebni, mogli naprosto preseliti u vlastiti dom. Budući da ste osuđeni na mobilne mreže, uvijek ćete imati brigu o podatkovnom prometu na ubačenoj SIM kartici, ali i trošak koji s time dolazi.

Reolink Go Plus

SPECIFIKACIJE Senzor 1/3" CMOS Kut snimanja (hor./vert./dijag.) 95° / 52° / 115° Maksimalna razlučivost 2.560x1.440 (4 MP) @ 15 FPS Baterija 7.800 mAh (izmjenjiva) Napajanje Micro-USB Zaštita kućišta IP65 Povezivost 3G, 4G (Nano-SIM) Mogućnosti Prepoznavanje vozila i ljudi, dvosmjerna zvučna komunikacija, PIR senzor za detekciju pokreta Dojam Sposobna 4G videonadzorna kamera, s obiljem funkcija i mogućnošću videonadzora bez ikakve lokalne strujne i mrežne infrastrukture

Jeftinija od dvije Reolinkove LTE kamere, model Go Plus, raspolaže zaobljenim kućištem od čvrste plastike, koje nosi IP65 rejting otpornosti na prašinu i tekućine. Kamera se isporučuje sa zglobnim nosačem, namijenjenim zidnoj montaži, kao i sa svim pripadajućim vijcima i tiplama te papirnatom šablonom za bušenje rupa. U paketu će vas također dočekati platneni remen, pomoću kojeg Go Plus možete učvrstiti za stablo, stup ili neki sličan objekt. U slučaju takve montaže, dobro će vam doći i priloženo silikonsko pokrivalo čitavog kućišta kamere, obojeno u maslinastozelenu maskirnu boju, kako bi kameru bilo lakše sakriti u krošnju drveta ili žbunje. Taj, naizgled sitan detalj, bit će vam itekako značajan u slučaju korištenja kamere na lokaciji na kojoj ne obitavate često, osobito ako se ona nalazi na osami.

Do Nano-SIM i microSD utora, kao i ležišta za bateriju, kod Go Plusa dospijeva se otvaranjem kućišta kamere

Kućište kamere Go Plus rastvara se, kako bismo u njenu utrobu mogli ubaciti Nano-SIM karticu, microSD karticu te priloženu punjivu bateriju, kapaciteta 7.800 mAh. Taj zahvat izvediv je bez alata. Još jedan utor nalazi se na vanjskoj strani kućišta, odozdo. Riječ je o Micro-USB konektoru, koji je namijenjen punjenju ugrađene baterije. Konektor je zabrtvljen gumenim vratašcima. Ostaje zabrtvljen i kad u njega spojite Reolinkov solarni panel, zato što je priključak panela izveden tako da onemogućuje ikakav ulazak tekućine u Micro-USB utor.

Jeftiniji model Go Plus ima veću bateriju, kapaciteta 7.800 mAh, koja je usto i izmjenjiva. Ipak, kada se kamere upare sa solarnim panelom, autonomija baterije postaje sasvim sporedna

Tik to tog porta smješten je zvučnik. Poput mnogih drugih Reolinkovih videonadzornih kamera, Go Plus koristi kombinaciju zvučnika i mikrofona za dvosmjernu komunikaciju s osobom u kadru. Tu se može raditi o uputama za radnike na gradilištu ("Istovarite cement pored armature", "Prestanite kartati belu, plaćam vas po satu" i slično), ali i o povicima i prijetnjama, kojima ćete otjerati uljeza, nakon što vas kamera informira da se netko vrzma oko vaše vikendice.

Obje Reolinkove 4G kamere opremljene su pasivnim infracrvenim senzorom, koji kretnje prepoznaje prema razini infracrvene radijacije u kadru

Ako ju tako konfigurirate, kamera u slučaju prepoznatog pokreta također može oglasiti zvučni alarm. Premda on svakako nije dovoljno glasan da bi uzbunio susjedstvo, doima se dostatno upečatljivim da se uljez uplaši i pobjegne, pogotovo ako je do tog trenutka bio siguran da ga nitko ne može ni vidjeti niti čuti.

Na prednjoj strani kamere nalaze se leća, šest infracrvenih LED-ica za noćni rad te PIR (pasivni infracrveni) senzor pokreta. Infracrvene LED-ice obasjavaju kadar u dometu od desetak metara te dozvoljavaju noćno snimanje u crno-bijeloj tehnici. PIR senzor pokreta detektira kretanje pod horizontalnim kutom od 120°.

Ugrađeni objektiv ima fiksni dijagonalni kut snimanja od 115° (95° horizontalni, 52° vertikalni) te podržava šesnaesterostruko digitalno zumiranje, uz očekivanu degradaciju kvalitete prikaza, kakvu viđamo kod svakog digitalnog zuma. Kamera raspolaže 1/3" CMOS senzorom, s maksimalnom razlučivošću snimanja od 2.560x1.440 točaka u 15 sličica u sekundi te maksimalni bitrate od 4.096 kbps. Framerate se, prema potrebi, može smanjiti na 12 ili 10 FPS.

Na donjoj strani Go Plusa nalazi se zabrtvljeni Micro-USB utor za punjenje baterije, a ispod njega je zvučnik

S obzirom na predviđenu namjenu kamere, kvaliteta videa vrlo je zadovoljavajuća. Prilikom dnevnog snimanja, oštrina slike dostatna je za razaznavanje svega što se zbiva u kadru, kao i finijih detalja, poput lica osoba i registarskih pločica na vozilima, osobito ako oni nisu jako udaljeni od kamere. Na jakom svjetlu boje mogu izgledati isprano i uočljiva je sklonost stapanju detalja u najsvjetlijim dijelovima kadra, poput onih koji su na izravnom udaru sunčeve svjetlosti. Kad leća nije na izravnom udaru, situacija je još bolja – boje bivaju zasićenije i prirodnije, a dinamika kadra osjetno uvjerljivija. Go Plus u konačnici proizvodi vrlo upotrebljiv video. Pogledajte primjer snimke na otvorenom, zabilježene na sunčan dan.

Noćni snimci su solidni, sve dok se objekti nalaze unutar deklariranog dometa od desetak metara od kamere, zato što ugrađene infracrvene LED-ice ne sežu mnogo dalje od toga. Detaljnost slike, naravno, niža je, te se nećete moći riješiti bliještenja reflektirajućih objekata, poput registarskih pločica i oči životinja. Međutim, detekcija pokreta funkcionira uredno; mali su izgledi da će vam se netko prošetati kroz kadar nezapažen. Pogledajte primjer noćnog videa.

Poput drugih baterijskih kamera, Reolink Go Plus ne može se iskoristiti za kontinuirano, cjelodnevno snimanje pa, samim time, nema mogućnosti povezivanja s mrežnim videosnimačem (NVR-om). Snimanje videa na ugrađenu microSD karticu ili u Reolink Cloud događa se samo u slučaju prepoznatog pokreta. Utoliko je bitnija informacija da ugrađenom pasivnom infracrvenom senzoru pokreta, koji mjeri količinu infracrvene radijacije objekata u kadru, praktički ništa ne promiče. Potrebno je, doduše, posvetiti nešto vremena ugađanju njegove osjetljivosti unutar mobilne aplikacije, kako bi se reducirao broj "lažnih" notifikacija i količina nepotrebnog snimanja videa. Time se ujedno štedi baterija, premda s njome zaista nema nikakvih problema. Baterija je dovoljno snažna za između 10 i 30 dana rada kamere, ovisno o količini kretanja u kadru. Sa spojenim Reolinkovim solarnim panelom, baterija prestaje biti stavka o kojoj treba razmišljati.

Potrošnja podatkovnog prometa - Kako odabrati optimalnu tarifu? Za korištenje Reolinkovih LTE kamera trebat će vam Nano-SIM kartica s aktivnom podatkovnom tarifom. Na stranici proizvođača navodi se da je od hrvatskih davatelja usluge podržan A1, ali obje kamere uredno smo koristili pomoću Bonbonove SIM kartice (HT-ova mobilna mreža), bez ikakve dodatne konfiguracije. Tridesetak sekundi nakon ubacivanja SIM kartice, kroz zvučnik kamera dopro je ženski glas i informirao nas da je veza s mobilnom mrežom uspostavljena. Koliku potrošnju podatkovnog prometa možete očekivati? To ovisi o nekoliko parametara: koliko često pristupate kameri i snimljenim videima, koliki bitrate koristite za gledanje videa uživo te imate li aktiviran upload videa na Reolink Cloud. Valja istaknuti da kamera ne troši promet "sama od sebe". Dok se nalazi na lokaciji, prati zbivanja pred svojim objektivom i bilježi ih na microSD karticu, ne dolazi do skidanja megabajta s vaše podatkovne tarife. Mobilni promet troši se samo kada gledate ono što kamera trenutačno prikazuje (live feed), ili kada pregledavate snimljene zapise. Osim glavnog streama, koji se u Reolinkovoj aplikaciji naziva "Clear", obje kamere bilježe i substream, nazvan "Fluent", gdje video ima razlučivost od 640x360 točaka, 15 sličica u sekundi i najviši bitrate od 512 kbps. Svrha substreama jest smanjenje potrošnje prometa prilikom gledanja live feeda. Ako ste substream ostavili na pretpostavljanom bitrateu od 160 kbps, tada će vam 1 GB podatkovnog prometa biti dovoljan za oko četiri sata gledanja live feeda. Video se na microSD karticu uvijek sprema u kvaliteti odabranoj za glavni stream. Tvornički je odabrana razlučivost od 2.560x1.440 točaka te bitrate od 3.096 kbps. U toj kvaliteti, zapis od 30 sekundi ima oko 14 MB, stoga je to promet koji ćete morati potrošiti kako biste dotični video dohvatili s microSD kartice u kameri na vaš mobitel. Moguće je i gledanje live feeda u takvoj visokoj kvaliteti. Tada će vam 1 GB podatkovnog prometa ispariti u otprilike pola sata.

Kako Go Plus automatski prepoznaje ljude i vozila, snimci se mogu filtrirati prema tim parametrima, stoga ne treba pregledavati šumu zapisa kako bismo došli do onih gdje je kamera zabilježila nešto konkretno. Sposobnost prepoznavanja vozila i ljudi pomaže i u filtriranju notifikacija, koje nam kamera može slati na mobitel, zato što ne moramo primati obavijesti za apsolutno svaki pokret (što će većinu natjerati na isključenje notifikacija), već samo onda kad kamera prepozna vozilo ili osobu, dakle, kada se pred njenim objektivom događa nešto relevantno.

Na svojem službenom web-shopu Reolink trenutačno prodaje Go Plus za 235 eura – 45 eura manje od uobičajene cijene, koja iznosi 280 eura. Premda se ne radi o malom iznosu, opisana funkcionalnost tog videonadzornog rješenja potencijalnim će kupcima biti vrijedna svakog potrošenog eurocenta. S obzirom na to da se radi o kameri predviđenoj za mjesta gdje navraćamo samo povremeno, poput vikendica, ili onih gdje ne postoji čak ni strujna infrastruktura, kao što su gradilišta, Go Plus vas potencijalno može spasiti od mnogostruko većih troškova od onog za njenu kupnju.

Reolink Go Plus Mogućnost instalacije i korištenja bez ikakve strujne ili mrežne infrastrukture

Dobra kvaliteta videa

Glatko povezivanje na 4G mrežu

Pouzdana i mogućnostima vrlo bogata mobilna aplikacija

Dvosmjerna glasovna komunikacija

Besplatni cloud

Priloženi remen za fiksiranje na stabla i stupove

Priložena kamuflažna zaštita Izostanak podrške za Wi-Fi donekle sužava primjenu kamere

Osjetno skuplja od modela s klasičnim načinima spajanja (Wi-Fi ili Ethernet)

Solarno napajanje dodatni je trošak od 30 eura Mogućnosti 8 Performanse 8 UKUPNI DOJAM 8

Reolink Go PT Plus

SPECIFIKACIJE Senzor 1/3" CMOS Kut snimanja (hor./vert./dijag.) 95° / 57° / 115° Maksimalna razlučivost 2.560x1.440 (4 MP) @ 15 FPS Baterija 6.000 mAh (neizmjenjiva) Napajanje Micro-USB Zaštita kućišta IP64 Povezivost 3G, 4G (Nano-SIM) Mogućnosti Pomicanje objektiva po dvije osi (pan i tilt), prepoznavanje vozila i ljudi, dvosmjerna zvučna komunikacija, PIR senzor za detekciju pokreta Dojam Sve funkcije modela Go Plus, s dodatkom rotacije objektiva po dvije osi, dobitna su kombinacija za videonadzor lokacija bez odgovarajuće infrastrukture

Druga testirana Reolinkova LTE kamera, Go PT Plus, nekakvih je sedamdesetak eura skuplja, ali donosi funkcionalnost koja je u nekim slučajevima nezamjenjiva: mogućnost rotiranja oko vlastite osi za 355°, kao i vertikalnog pomaka za 140°. Otud slova "PT" u njenom nazivu – P označava pan (rotacija), a T je tilt (vertikalni pomak). Opcije zumiranja nema, točnije, ono je i u ovom slučaju digitalno (16x), pa se zbog toga Go PT Plus ne smješta među "prave" PTZ kamere.

Kamera Go PT Plus uključuje se pomoću prekidača, koji se nalazi iza debele gumene brtve s vanjske strane kućišta

Rotiranje i vertikalno pomicanje objektiva korisni su uvijek, a tome je osobito tako na udaljenim lokacijama, kojima nemamo svakodnevni pristup, zato što imamo luksuz udaljene provjere mnogo većeg područja u odnosu na kameru sa stacionarnim objektivom, kod koje je namješteni kadar jedini koji vidimo. Pogledajte kako to izgleda u praksi.

Oblik kamere prilagođen je opisanoj izvedbi, stoga dio s objektivom "visi" s okruglog kućišta, kako bi se mogao neometano rotirati. Reolink u paketu prilaže nosače za zidnu i stropnu montažu kamere (unutarnju ili vanjsku), kao i remen za fiksiranje za drveće i stupove, doduše ne i kamuflažno pokrivalo, kakvo ima Go Plus.

Kućište je izrađeno od iste robusne plastike kao kod modela Go Plus, a rejting otpornosti na vanjske utjecaje i tekućine za jednu je razinu niži – IP64. Međutim, i dalje nismo naišli ni na kakve poteškoće sa svibanjskim pljuskovima, proljetnom peludi i ostalim nepogodama.

Osim zabrtvljenog Micro-USB porta, Go PT Plus također raspolaže antenom, čija je svrha očita – poboljšanje kvalitete mobilnog signala

Zabrtvljeni otvor s Micro-USB portom nalazi se na gornjem, fiksnom dijelu kućišta kamere, u neposrednoj blizini navoja za priloženu LTE antenu, namijenjenu poboljšanju kvalitete konekcije s mobilnim mrežama. Još jedna brtva nalazi se na "rotacijskom" dijelu kamere. Dotična krije prekidač za njeno uključenje i isključenje. Posljednja brtva smještena je u blizinu objektiva, a iza nje kriju se utori za Nano-SIM i microSD kartice (do 128 GB), kao i tipka za resetiranje kamere.

Još jedna brtva kamere Go PT Plus smještena je ispod objektiva. Ispod nje su Nano-SIM i microSD utori, kao i uvučena tipka za resetiranje

Kamera Go PT Plus ima manju bateriju nego Go Plus – 6.000 u odnosu na 7.800 mAh – no u praksi, to je teško ili nemoguće osjetiti jer će ju većina korisnika konstantno dopunjavati pomoću Reolinkova solarnog panela, stoga se ona nikad neće isprazniti. Ako vas baš zadesi dugačko razdoblje bez zrake sunca, kamera će svejedno uredno raditi najmanje tjedan, a najviše mjesec dana, ovisno o količini kretnje ispred njezina budnog oka.

Mobilna aplikacija - Provjereno pouzdana

Za upravljanje kamerama Go Plus i Go PT Plus koristi se ista aplikacija kao za sve ostale Reolinkove kamere, stoga možemo samo ponoviti sve što smo već naveli u prethodnim recenzijama, a uz isticanje nekih opcija koje tvrtkini LTE modeli imaju (ili nemaju). Kako smo već navikli, aplikacija se ponaša stabilno i suvislo je dizajnirana, stoga ćete već nakon nekoliko sati isprobavanja prirodno kliznuti u Reolinkovu logiku korištenja.

Kada pokrenemo aplikaciju i odaberemo kameru, smjesta nam se prikazuje snimak uživo te sve relevantne prečice i kontrole. To uključuje funkciju Talk, namijenjenu dvosmjernoj komunikaciji s osobom pred kamerom; zatim Playback, gdje se nalazi vremenska traka s pregledom svih snimljenih zapisa; te relativno beskorisni Clip, namijenjen brzinskom uvećanju željenog dijela kadra. Clip automatski prebacuje video na najnižu kvalitetu pa ćete mnogo bolje rezultate dobiti jednostavnim izvođenjem pinch geste na snimci uživo, kako biste brzinski približili proizvoljni dio kadra i razgledali ga u punoj razlučivosti. Kamera Go PT Plus tu još ima i izbornik PTZ, gdje imamo kontrole za optičko zumiranje i ručno fokusiranje kadra (ako zbog nečega nismo zadovoljni automatskim fokusom).

Na glavnom ekranu aplikacije možemo još ručno aktivirati zvučni alarm, uzeti fotografiju ili snimiti video onoga što kamera trenutačno vidi (pohranjuje se u memoriju mobitela), te aktivirati istodobni prikaz feeda s četiri, devet ili 16 kamera, uz preduvjet da koristimo veći broj Reolinkovih modela.

Aplikacijom je također moguće pristupiti postavkama kamere. Izbornik "Battery" informira nas o trenutačnom stanju baterije, kao i o njenim kretanjima u posljednjih 30 dana.

U sekciji "Display" namještamo razlučivost, broj sličica u sekundi i bitrate za glavni stream i substream. Tu također aktiviramo automatsko prebacivanje iz dnevnog u noćni način rada, biramo u kojem ćemo dijelu kadra vidjeti datum, vrijeme i naziv kamere, hoće li se prikazivati Reolinkov vodeni žig, te koji će dio kadra biti trajno sakriven (Privacy Mask). Reolink je tu dodao i klizač za povećanje ili smanjenje svjetline videa.

Aktivnost i osjetljivost PIR senzora pokreta namještamo u izborniku "PIR Motion Sensor", a u izborniku "Camera Recording" definiramo na koje dane i u koje vrijeme će kamera automatski snimati zapise u slučaju prepoznatog pokreta, koliko će dugo snimati nakon prestanka prepoznavanja pokreta, i hoće li prepisivati preko najstarijih snimki nakon što popuni microSD karticu, što je svakako poželjno.

U izborniku "Share Camera" generira se QR kôd za dijeljenje pristupa kameri drugim korisnicima s instaliranom Reolinkovom aplikacijom, a izbornik "Time Lapse" omogućuje nam prebačaj kamere u način rada gdje snima kratka videa s vrlo ubrzanim prolaskom vremena. Tu možete dobiti, primjerice, jednominutni video tromjesečnog napretka radova na vašem gradilištu.

U sekciji "Advanced" nalazimo preostale opcije, poput aktivacije snimanja zvuka, ponašanja ugrađenih infracrvenih LED-ica te namještanja datuma i vremena. U konačnici, tu je još i sekcija "Notification Settings", gdje određujemo hoće li nam kamera slati notifikacije o prepoznatim pokretima na mobitel, hoćemo li primati e-mailove o zabilježenim pokretima, te hoće li se, u slučaju detektiranog pokreta, oglasiti zvučni alarm. Kamere Go Plus i Go PT Plus ne nude mogućnost uploadanja snimljenih videa na FTP server, što treba pripisati prirodi njihova spajanja na Internet.

U svakom drugom pogledu, uključujući objektiv, senzor, podržanu razlučivost i framerate, cjelokupnu kvalitetu slike, mobilnu aplikaciju, mogućnost dvosmjerne komunikacije, filtriranje ljudi i automobila, i sve ostale funkcije, Go Plus i Go PT Plus identični su, stoga nema smisla ponavljati iste stvari. Sve što smo o tim aspektima naveli za Go Plus, vrijedi i za njegova skupljeg brata. S time na umu, Go PT Plus odličan je izbor za korisnike koji traže pouzdanu 4G videonadzornu kameru, kojom žele pokriti mnogo više prostora no što je to moguće s ijednim modelom s fiksnim kadrom.

Model Go PT Plus isporučuje se s nosačima za zidnu i stropnu montažu. S obje kamere također dolazi remen za fiksiranje za stablo ili stup