Kupili smo jeftinu mehaničku tipkovnicu iz Kine - je li se isplatilo?

Do mehaničke tipkovnice danas se može doći za osjetno manje novca nego prije nekoliko godina, no odlučili smo zagrabiti sa samog dna kace i završili s tipkovnicom za 150 kuna, naručenom iz Kine. Je li joj mjesto na stolu ili može odmah u koš za smeće te kako je se uopće dokopati?

METOO ZERO X52 - SPECIFIKACIJE Tip prekidača Mehanički (taktilni, klon Cherry MX Blue) Raspored ANSI, 87 tipki Kabel USB, 1,5 m (fiksni, opleteni) Dimenzije 350 x 123 x 36 mm Masa 595 g Jamstvo 1 godina

Mehaničke tipkovnice oduvijek su bile skupe, pogotovo kod nas, no to se počelo mijenjati s istekom Cherryjeva patenta na njihove popularne mehaničke prekidače MX, što je za sobom povuklo proizvodnju mnogo jeftinijih kineskih klonova tih prekidača. To je, pak, rezultiralo smanjenjem cijena tipkovnica u koje se ugrađuju takvi prekidači. Nedovoljnim smanjenjem, barem dosad, ali ipak smanjenjem.

Vaš je autor inače veliki pobornik ergonomski oblikovanih tipkovnica – onih s alfanumeričkim dijelom razdvojenim po sredini i ukošenim “polovicama”. Nekad je to bila čuvena izvrsna Microsoftova tipkovnica Natural, koju je naslijedila bežična Logitechova Comfort Cordless. Takve tipkovnice nerijetko izazivaju zbunjenost prosječne osobe koja sjedne za njih, jer im je zbog oblika problem šarati prstima obje ruke preko čitave tipkovnice. No oni koji tipkaju “po daktilografski”, znači sa svih deset prstiju, uz neko vrijeme prilagođavanja, neće imati problema, a zglobovi zapešća i šake bit će im zahvalni.

Nezgodna stvar kod takvih tipkovnica jest njihova širina pa, iako omogućuju ergonomski položaj šaka i podlaktice, zapravo prisiljavaju korisnika u neergonomski položaj tijela, ako se uz tipkovnicu koristi i miša, jer onda ruke ne može pružati izravno ispred sebe, nego moraju biti pomaknute ulijevo. Dva su rješenja tog problema (izuzmemo li držanje tipkovnice na krilu) – kupnja uže tipkovnice (TKL ili užeg formata) ili naučiti koristiti miša lijevom rukom.

Linija manjeg otpora

Kako je lakše kupiti užu tipkovnicu, ali i zbog želje za tipkanjem na mehaničkim prekidačima s klikom, odluka je pala na kupnju uske mehaničke tipkovnice, koja će služiti kao predah od “djelomično neergonomske” ergonomske tipkovnice. Budući da je bilo određeno kako će se ta nova tipkovnica koristiti tek povremeno, cilj je bio potrošiti što manje novca, a kako je postojala velika radoznalost oko toga vrijede li išta jeftine kineske tipkovnice čudnih marki, sve je bilo jasno – novac će otići na tipkovnicu kupljenu preko eBaya ili AliExpressa.

Misterij je tko je proizvođač prekidača, za koje je na temelju izgleda jasno da im je uzor Cherry MX Blue, no gornji prozirni pokrov s okruglom rupom za držak nismo vidjeli ni kod ijednog poznatijeg proizvođača MX-kompatibilnih prekidača

Problem s naručivanjem iz Kine jest to što se paket vrijednosti 22 eura ili veće može cariniti. To rezultira obračunom PDV-a, troškovima od oko 60 kuna za samo carinjenje, slanje poziva za dostavu računa te, potencijalno, ležarinu. Onda ispada da je isplativost naručivanja tipkovnice od nekoliko desetaka dolara, ako vam biva ocarinjena, upitna. Naime, za tristotinjak kuna i u našim se dućanima mogu kupiti mehanički modeli, s kojima ćete u slučaju kvara bez problema realizirati jamstvo (i gotovo sigurno dobiti novi uređaj – takva roba u pravilu se ne popravlja).

Vaš je autor stoga strpljivo čekao trenutak kad će, i hoće li uopće, cijena neke mehaničke tipkovnice pasti ispod magične granice od 22 eura. To se u jednom trenutku i dogodilo te tu dolazimo do glavnog sudionika ovog istraživanja – TKL (tenkeyless) tipkovnice marke Metoo. Ili ME TOO, Me-too – ovisno tko je “prepisivao” ime iz kineskog pisma u latinično. U tekstu ćemo dalje koristiti “Metoo” jer je to stajalo u listingu na AliExpressu te se lakše sklanja po padežima. Ta je tipkovnica u trenutku kupnje, kad se dao ušićariti još i dolar popusta na konto kratkotrajne akcije, koštala samo 150 kuna i nešto sitno lipa.

Cijela elektronička logika na jednom malom komadiću PCB-a – mikrokontroler, potpomognut s ponešto kondenzatora i otpornika, spojen je na USB sabirnicu (žice s lijeve strane), a na većinu ostalih pinova pospajana je matrica tipaka (“otpornici” s oznakom 000 zapravo su izravni spojevi, kao da su žicom spojena dva kontakta na PCB-u)

Nakon narudžbe, tipkovnici je trebalo samo osam dana da stigne u Hrvatsku. To je više iznimka nego pravilo – računajte na to da narudžbe iz Kine obično putuju oko tri tjedna, s dodatnim čekanjem u slučaju da zaglave na carini. Vjerojatno zbog malih dimenzija i mase, carina nije ni tražila da joj se dostavi račun, a i da su tražili, ne bi mogli zaračunati PDV i troškove carinjenja (zaračunali bi tek slanje poziva za dostavu računa od 19,50 kuna), jer je cijena tipkovnice taman ispod granice za carinjenje od 22 eura. U međuvremenu se taj konkretni model tipkovnice rasprodao za tu cijenu, pa se ona u trenutku predaje ovog teksta mogla kupiti za 27 ili više dolara (oko 170 kuna). To je i dalje stotinjak kuna jeftinije od najjeftinije mehaničke tipkovnice na našem tržištu, no ta cifra već podliježe carinjenju. Dakle, ako ste spremni riskirati i prođe bez carinjenja, cijena je i dalje odlična, a ako prođe s carinjenjem, to je i dalje jedna od najjeftinijih mehaničkih tipkovnica koju uopće možete kupiti, ali to onda više nije baš tako dobra prilika.

Pokušaj prijevare Među tipkovnice ispod 22 eura upala je i jedna s eBaya – Ajazz AK33 s RGB osvjetljenjem. Prodavač ju je nudio za nerealno nisku cijenu, za svega 18 dolara, što iznosi trećinu očekivane cijene. S obzirom na to da je prodavač imao tek dvadesetak ocjena od kupaca (sve pozitivne), pretpostavili smo da se radi o prijevari. Prodavač prvo pola godine –godinu “uzgaja” svoj korisnički račun na eBayu, prodajući privjeske za ključeve i slične sitnice za dolar-dva, a potom krene u prodaju poželjne robe, koju dotad nije imao u ponudi, za djelić stvarne cijene. Sve to u nadi da će uspjeti izvući lovu od kupaca koji nisu tražili povrat novca prije negoli ga eBay blokira. Iako smo bili svjesni da je vjerojatnost veća od 99% da je riječ o prijevari, prevladalo je istraživačko raspoloženje – zašto ne pokušati kupiti i vidjeti kako će se cijela stvar odigrati? Novac je uplaćen preko PayPala, i prodavač je, navodno, poslao paket. Priložio je neki tracking broj (ali ne međunarodni tracking broj) za koji se prilikom praćenja moglo vidjeti da se paket šalje iz Kine u Hrvatsku. Prošlo je nekoliko tjedana i počeli su kapati negativni feedbackovi kupaca, s optužbom za lažni tracking broj, kako proizvod nije stigao, te da nema komunikacije s prodavačem. Poslali smo mu upit, ali odgovor nismo dobili. Nekih tjedan dana kasnije, eBay mu je blokirao korisnički račun. To je bio znak da od te tipkovnice neće ništa biti. Pustili smo još malo, do mjesec dana od uplate, otvorili case i u roku od 16 minuta odobren nam je povrat novca. Eto, mi smo probali da vi ne morate. Naiđete li na nerealno niske cijene robe kod sumnjivog prodavača, premda se radilo o kineskim markama, zaobiđite u širokom luku. Nerijetko jedan prodavač tako operira s više korisničkih računa, što znate po tome što se odjednom kod više slabo aktivnih prodavača pojavi ista roba, iste ili vrlo slične cijene.

Jeftino, jeftinije, najjeftinije

Model tipkovnice koju smo kupili je Zero X52, iako tu tipkovnicu pretraživanjem po oznaci modela možda nećete uspjeti naći, jer trgovci nemaju običaj navoditi oznaku X52. Potražite jednostavno “Metoo Zero”. Iako neke mehaničke tipkovnice imaju metalnu gornju ploču, ova, najjeftinija verzija ima gornju ploču od mat ABS plastike, a prekidači su zalemljeni na nešto deblji PCB, što znači da ta tipkovnica nije robusna kao tipkovnice s metalnom gornjom pločom.

Niska cijena tipkovnice nije bila razlog da se ne ugrade i nožice za promjenu nagiba

S plastikom inače postoji jedan problem koji bi mogao smetati onima osjetljivijima na iritirajuće tvari u zraku. Tipkovnica lagano smrducka i kod nekih bi osoba mogla izazvati blago nadraživanje očiju i nosa. Proizvođači iz Kine kao da još uvijek nisu naučili kako se neke tvari jednostavno ne koriste u proizvodnji plastike s kojom čovjek dolazi u kontakt. Ako ste osjetljiviji na takve stvari i ne da vam se čekati da se tipkovnica tijekom nekog vremena prozrači, preporučili bismo da probate s bijelom izvedbom, ili da jednostavno kupite tipkovnicu u domaćem dućanu.

Plastika kapica nije osobito debela, iako je pozitivno što su one izrađene dvostrukim ubrizgavanjem plastike različitih boja u kalupe, kako bi oznake postale dio kapica. Zahvaljujući tome, neće se obrisati uslijed dugogodišnjeg korištenja, kao kod nekih drugih tehnika “ispisa”

Kakve sad veze s ičim ima bijela izvedba? Iskustvo nam govori da je, ako plastika ima “toksičan miris”, problem najčešće upravo u crnoj plastici, pa bi se dalo pretpostaviti kako je uzrok iritacije sredstvo koje se koristi za dulje očuvanje crne boje. Što se tiče kupnje u domaćem dućanu – oprema koja se stavlja na tržište EU treba biti sukladna daleko strožim normama pa je i veća vjerojatnost da ćete u domaćem dućanu naletjeti na tipkovnicu bez “toksičnog mirisa”.

Srž klika

Nigdje se ne navodi tko je proizvođač prekidača u toj tipkovnici. Prozirni su i, za razliku od Cherry MX i drugih kompatibilnih prekidača, imaju okrugli otvor za stapku te natpis CK. Postoji inače tvrtka C&K Switches koja se bavi proizvodnjom raznoraznih prekidača, no njihovi prekidači ne izgledaju tako, a i tvrtka ima drugačiji logo pa porijeklo prekidača u Metooovoj tipkovnici ostaje nepoznanica.

Prekidači su klonovi Cherry MX Bluea, što znači da proizvode glasan klik i da su taktilni, odnosno nelinearni. Iako se ne radi o premium prekidačima te postoje malčice veće varijacije u tvrdoći i glatkoći prekidača nego što bismo voljeli, tipkovnica je dovoljno ugodna i za brzo tipkanje. Postoje i izvedbe s drugim prekidačima – uočili smo izvedbe s crvenim i crnim prekidačima.

Možda vam padne na pamet glasne prekidače utišati silikonskim prstenima (potražite na AliExpressu ili eBayu “MX O-Ring”) no to kod ove tipkovnice neće baš mnogo pomoći – snizit će užitak tipkanja i iz zvuka će prigušiti ugodniji zvuk “klak” kod bottomiranja. Glasni “klik” višeg tona ostat će jednako glasan

Raspored tipki je klasičan ANSI, uz dodatak tipke Fn. Netko će se možda zapitati čemu ta tipka kad naizgled nema nikakvih dodatnih multimedijalnih ili uredskih funkcionalnosti, no to baš i nije tako. Problem je u isporučenim kapicama, na kojima multimedijalne funkcije nisu naznačene. Pogledate li fotografije novije serije ovog modela ili nekog skupljeg Metooova modela, vidjet ćete da je na F8 nacrtan kalkulator, na F10 označeno stišavanje zvuka, a na F11 pojačavanje. Te iste funkcijske kombinacije rade i na ovoj tipkovnici, samo što ih, eto, treba zapamtiti, jer nisu obilježene. To je “cijena” kupnje najjeftinije moguće robe.

Što se tiče prepoznavanja tipki kad istovremeno pritisnemo njih više, iako se ističe “antighosting tehnologija”, utvrdili smo da ova tipkovnica zapravo ima samo 2-key rollover, odnosno zajamčeno je da ćete uvijek moći istovremeno držati najmanje dvije tipke, a da ih tipkovnica, a samim time i računalo, registriraju. Naizgled potencijalno velik nedostatak, u praksi neće mnogima stvarati problem – tipkovnica je organizirana tako da ćete u tipičnom radu moći držati po 5 tipki, a ako baš ne pogodite neku koja blokira ostale, može ispasti da će registrirati i 12 tipki. Pronašli smo ipak jednu kombinaciju koja ne radi, a trebala bi – lijevi Shift + lijevi CTRL + End, što je tipkovnička kratica za označavanje teksta od kursora do kraja dokumenta.

Ovaj model nema pozadinsko osvjetljenje. Ima tek dvije LED-ice – jednu za Caps Lock, a drugu za zaključavanje tipke Win. Nema ni odmorište za dlanove.

Početak trenda?

Ovim člankom pokušali smo utvrditi treba li a priori izbjegavati jeftine kineske mehaničke tipkovnice. Pogledamo li ovaj Metooov primjerak, jasno se vidi gdje se sve štedjelo, ali isto tako je jasno da je riječ o tipkovnici koja funkcionira. Nije tako dobro izrađena kao modeli poznatih proizvođača, prekidači možda nisu baš na istoj razini, ispušta potencijalno iritirajuću tvar u zrak, ali radi svoj posao. I mnogo je ugodnija za tipkanje od tipičnih membranskih tipkovnica.

Zbog plastične gornje ploče mehanička naprezanja uslijed tipkanja podnosit će i uredan PCB na koji su zalemljeni prekidači

Možda ni ne naiđete baš na ovaj model. Metoo ima i model X51, koji joj je dosta sličan, samo što ima metalnu gornju ploču i LED osvjetljenje, zbog čega je i malčice skuplji. U ponudi GearBesta trenutačno košta malo ispod 30 dolara, no na akciji se 11. studenoga mogao kupiti za malo manje do 25 dolara. Za sličnu cijenu na akciji naišli smo i na jednu još manju mehaničku tipkovnicu, sa 61 tipkom, koja je otporna na vodu i prašinu, sukladno standardu IPX68. Ako ste strpljivi i vrlo oprezni s novcem, prije ili poslije vjerojatno ćete naletjeti na mehaničku tipkovnicu za oko 150-160 kuna, koju ćete moći naručiti iz Kine bez ikakve bojazni od carinjenja.

Savjeti za kupnju Mehanička ili poput mehaničke Najjeftinije tipkovnice kod kojih se u nazivu spominje “mechanical feel” zapravo nisu mehaničke, nego “poput mehaničkih” – tipkovnice s nešto boljim membranskim tipkama, koje će vam možda biti draže od prosječnih membranskih tipkovnica, ali neće biti dobre kao tipkovnice baš s mehaničkim prekidačima. Vrste mehaničkih prekidača Pripazite na vrstu prekidača koja se nudi – kod nekih listinga nudi se samo specifična “boja” prekidača, kod drugih se može odabrati između nekoliko boja (vrsta). Idealno bi bilo da već otprilike znate kakve biste prekidače htjeli, ali ako niste dosad imali prilike probati i usporediti: plavi (Blue) su taktilni prekidači s glasnim klikom. To “taktilni” znači da tipka “popusti” pod pritiskom nakon nekih dva milimetra, i ni ne mora je se pritisnuti do kraja kako biste znali da je “uhvatila”, a “klik” znači da proizvedu glasan zvuk u trenutku kad tipka popusti. Takvi su prekidači najcjenjeniji baš za tipkanje teksta. Smeđi (Brown) prekidači su taktilni, ali bez glasnog klika, i neki ih smatraju optimalnim univerzalnim prekidačima. Crveni (Red) su linearni, znači morate ih pritisnuti do kraja ako želite biti sigurni da su uhvatili, i omiljeniji su kod igrača. Crni (Black) slični su crvenima, ali s nešto jačom oprugom. Tipkovnica ili samo kapice? Prodavači stave sliku kapica naslaganih kao na tipkovnici na neku ploču pa se na prvi pogled nekome može učiniti da zapravo kupuje tipkovnicu. Neki prodavači čak crvenim slovima u opisu istaknu da je riječ samo o kapicama. Vrste kapica Najčešće su kapice izrađene od ABS plastike, a PBT kapice u pravilu dolaze samo na nekim skupljim tipkovnicama, ili ih ciljano možete naknadno kupiti. PBT kapice obično rezultiraju ugodnijim, dubljim zvukom kod tipkanja, kruće su, trajnije, ne mijenjaju boju izlaganjem sunčevom svjetlu i ne “zaglancaju” se nakon godina intenzivnog korištenja. ABS kapice imaju neizbrisive oznake ako su izrađene dvostrukim ubrizgavanjem plastike Fizički raspored tipki Jeftine kineske tipkovnice najčešće dolaze s fizičkim rasporedom ANSI, koji karakterizira “mali Enter” (Enter u jednom redu), a ISO raspored ima Enter u dva reda i skraćeni lijevi Shift, kako bi se napravilo mjesta za još jednu tipku. Plastična ili metalna gornja ploča Metalna gornja ploča povećat će čvrstoću i produljiti trajnost tipkovnice, ali bit će i nešto skuplja od verzije s plastičnom pločom. Obratite pozornost na finiš kad je riječ o plastičnoj ploči – glatki, sjajni finiš bit će mamac za otiske prstiju. Bijela ili crna Crna ABS plastika kod jeftine periferije može (ali ne mora) imati neugodan miris i smetati osjetljivijim korisnicima. Manja je vjerojatnost da će takav miris imati i bijela tipkovnica, no bijela će tipkovnica s vremenom vjerojatno barem malo požutjeti, zbog utjecaja UV zraka iz sunčeva svjetla. Pozadinsko osvjetljenje Najjeftiniji modeli u pravilu nemaju pozadinsko osvjetljenje, oni malo skuplji mogu imati, no ne računajte da će to biti RGB osvjetljenje – neke tipkovnice samo pod različitim grupama tipki imaju LED-ice u različitoj boji. Ergonomija Igra li vam ulogu to dolazi li tipkovnica s nožicama kako bi se jače nagnula? Obratite pozornost na to, jer nekima se ne može mijenjati nagib. Također razmislite postoji li zaista potreba naginjati tipkovnicu prema vama – nožice bi se trebale koristiti samo ako vam je tipkovnica na relativno visokom položaju, odnosno dosta korisnika si mijenjanjem nagiba tipkovnice zapravo narušava ergonomiju. Jeftine tipkovnice u pravilu ne dolaze s odmorištem za dlanove pa ćete tipkovnicu koristiti takvu kakva jest, ili ćete dokupiti neko odmorište (što nije idealna opcija) ili ćete odabrati neki skuplji model.