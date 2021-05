Lanmodo Vast Pro Night Vision System - Vidi nevidljivo

SPECIFIKACIJE Ekran 7,84" IPS Kamera Full HD @ 25 FPS, kut snimanja 45° Pohrana Do 128 GB (microSD) Napajanje 12 V (upaljač ili OBD2, adapteri priloženi) Radna temperatura -20 do +70°C Dimenzije i masa 245 x 185 x 125 mm / 1 kg Jamstvo 2 godine

Za Vast Pro njegov proizvođač koristi naziv "Night Vision System", čime se želi naglasiti kako se ne radi o običnom dashcamu, premda je on definitivno (i) to. Riječ je o uređaju s čije se prednje strane nalazi 7,84-inčni ultraširoki IPS ekran, a sa stražnje Full HD kamera, koja snima prostor ispred sebe pod kutom od 45°. Ideja je da ćete Vast Pro postaviti na kontrolnu ploču ili vjetrobransko staklo vašeg automobila, odakle će on promatrati i kontinuirano snimati promet.

Oba nosača, s kojima se Vast Pro isporučuje, na svojoj donjoj strani imaju takozvano nano-ljepilo, koje se čvrsto hvata na podlogu, a istovremeno lako skida, bez ostavljanja ikakvih tragova. Iskušali smo oba načina montiranja, na staklo i plastiku, te je Vast Pro u oba slučaja čvrsto stajao na odabranom mjestu. Taj materijal, nanijet na kontaktni dio nosača, toliko dobro fiksira kameru da se ona može postaviti i na zaobljene površine, na kojima rubni dijelovi nosača ne ostvaruju kontakt s podlogom.

Kamera snima u Full HD-u, pod kutom od 45°. Najbolje performanse iskazuje noću, kad vidi stvari koje ljudsko oko ne uspijeva razaznati

O točnom položaju Vast Proa vrijedi dobro razmisliti, jer će njegov ekran, zbog natprosječne širine, neminovno zakloniti dio vjetrobrana. Istovremeno je bitno da se drži unutar vidnog polja, jer se samo tako može iskoristiti druga udarna karakteristika ovog sustava – povećanje vidljivosti prilikom vožnje noću.

Nakon što Vast Pro postavite na željenu poziciju, preostaje ga povezati s napajanjem. Energiju za rad može dobivati iz 12-voltnog automobilskog "upaljača", kao i putem OBD2 konektora. S uređajem dolaze adapteri za obje varijante napajanja, opremljeni trometarskim žicama, koje će bez muke doseći bilo koji dio putničke kabine.

Dva su načina napajanja Lanmodovog sustava: putem 12-voltnog priključka za upaljač te OBD2 konektora

Lanmodov sustav nudi takozvani "Parking Mode", način rada u kojem kamera nastavlja snimati video nakon zaustavljanja vozila, uz pretpostavku da i dalje dobiva napajanje. Ako upaljač vašeg automobila gubi napon kad oduzmete "kontakt", tada vam Parking Mode, naravno, neće raditi, jer će se Vast Pro isključiti. To se izbjegava spajanjem kamere na OBD2 konektor, koji ostaje aktivan nakon što napustite vozilo. Kamera nastavlja raditi sve dok napon akumulatora ne padne na 11,6 V (±0,2 V), nakon čega se isključuje, kako ga ne bi ispraznila. U otprilike dva tjedna korištenja nijednom nismo naišli na probleme s akumulatorom stoga možemo zaključiti kako opisano rješenje funkcionira ispravno. U slučaju takvog načina korištenja, ekran Vast Proa potrebno je isključiti ručno, pritiskom na tipku na njegovom gornjem bridu (ili donjem, ukoliko vam visi s vjetrobrana). Ništa vas ne sprečava da ga ostavite aktivnim, ali tada će brže prazniti akumulator te potencijalno privlačiti pažnju prolaznika. S tim na umu, preferirali bismo da se ekran automatski isključuje prilikom vađenja ključa iz automobila. Prilikom pokretanja vozila takvih komplikacija nema – Vast Pro automatski aktivira ekran i pokreće snimanje.

Ne osjeća dodire

Upravljanje Lanmodovim sustavom vrši se putem niza od šest plastičnih tipki na njegovom kućištu. Alternative nema, jer mu ekran nije osjetljiv na dodir. U praksi ćete koristiti tipku Power, namijenjenu uključenju i isključenju ekrana, te tipke za pozivanje izbornika s postavkama i navigaciju kroz isti. U postavkama biramo hoćemo li snimati video, zvuk ili oboje, koliko će biti trajanje snimaka (1, 3 ili 5 minuta), kakva je svjetlina ekrana, koliko je osjetljiv ugrađeni G-senzor i gdje se uređaj nalazi (vjetrobransko staklo ili kontrolna ploča). Na istom mjestu također namještamo datum i vrijeme, mijenjamo jezik, formatiramo ubačenu microSD karticu te po potrebi pregledavamo snimljene zapise. Doduše, potonje je mnogo jednostavnije izvesti tako da izvadimo microSD karticu, gurnemo ju u priloženi USB čitač i poslužimo se računalom.

Za upravljanje se koriste tipke na gornjoj strani kamere (ili donjoj, ako ju montirate na vjetrobransko staklo). Ekran nije osjetljiv na dodir

Spomenuta svjetlina ekrana ima samo tri razine, Low, Medium i High. U praksi smo najviše koristili postavku Low, gdje je ekran dovoljno svijetao za dnevnu vožnju te više nego dovoljno vidljiv noću. Štoviše, ne bismo imali ništa protiv kad bi se mogao još malo zatamniti, kako bi prilikom noćne vožnje još manje odvlačio pažnju.

Izbornik s postavkama nudi desetak opcija vezanih uz rad kamere

Što se tiče takozvanog G-senzora, dotični će pokušati prepoznati opasne situacije, poput naglog kočenja, te tada smjestiti pripadajući video u odvojenu, zaštićenu mapu, kako ga ne bismo nehotično obrisali ili presnimili. Osjetljivost senzora također je najbolje držati na postavci Low, jer je na svim višim postavkama suviše paranoičan te prepoznaje opasne situacije gdje ih nema.

Kamera prima microSD karticu, maksimalnog kapaciteta do 128 GB. Ona će biti dostatna za 28 sati snimljenog videa

MicroSD kartica ugrađuje se u utor na donjem rubu Vast Proa (ako nemate dugačke nokte, trebat ćete čačkalicu, jer ju treba gurnuti prilično duboko), a podržane su kartice maksimalnog kapaciteta do 128 GB. Na 128-gigabajtnu karticu stane oko 28 sati Full HD zapisa, dakle nešto više od jednog dana snimanja. To je nešto o čemu morate voditi računa kad želite sačuvati snimku vožnje – morate to učiniti odmah, jer će vam već idućeg dana ona biti prebrisana aktualnim snimkama. Jedine snimke preko kojih Vast Pro neće automatski presnimavati su one u kojima je G-senzor prepoznao opasnost i zaštitio ih. Ako ne koristite Parking Mode, što znači da vam Vast Pro ne snima bez prestanka, spremljeni nezaštićeni zapisi imat će vam nešto dulji vijek trajanja.

Noćni promatrač

Kamera Vast Proa opremljena je Sonyjevim neimenovanim CMOS senzorom i objektivom sa 7-slojnim staklom. Kadar se snima pod kutom od 45°, a jedina podržana razlučivost jest Full HD pri 25 sličica u sekundi, uz bitrate u rasponu od 8-9.000 kbit/s. Objektiv se može ručno pomicati za nekoliko stupnjeva u sve strane, čime se obavlja korekcija kadra. To pomicanje objektiva nije nimalo rafinirano pa ćete morati koristiti obje ruke za koliko-toliko finije namještanje.

Objektiv se može pomicati u svim smjerovima, kako bi se olakšalo kadriranje. Pokreti mu nisu osobito rafinirani

Kamera također koristi aktivne infracrvene LED-ice za osvjetljavanje kadra noću, uz zadržavanje prikaza slike u boji. Prema službenim specifikacijama, to rješenje rezultira povećanjem noćne vidljivosti sa nekakvih 60 odnosno 80 metara, ovisno o tome koristimo li kratka ili duga svjetla, na čitavih 300 metara. Lanmodova matematika kaže da nam to daje, uz pretpostavku da putujemo brzinom od 60 km/h, 13 sekundi vremena za reakciju na vanjska zbivanja, primjerice, za izbjegavanje neosvijetljenog pješaka ili biciklista, životinje koja se sprema pretrčati cestu, i sličnog.

Oba priložena nosača (za staklo i kontrolnu ploču) čvrsto se drže za mjesto na koje ih postavimo

Pogledajmo, za početak, dva videa snimljena za vrijeme vožnje po sunčanom vremenu, na zagrebačkim ulicama i zagorskim prometnicama. Osim lokacije, razlika u ova dva primjera jest mjesto montiranja Lanmodovog sustava Vast Pro. U primjeru iz grada kamera se nalazila na vjetrobranu, ispod retrovizora, a drugi video snimljen je s kamerom postavljenom na kontrolnu ploču.

Smjesta je uočljiva vrlo dobra oštrina pokretne slike. Pauzirate li u bilo kojem trenutku, s lakoćom ćete moći pročitati registracije automobila u prolazu, natpise na tendama, imena ulica i sve ostalo što bi moglo bitno prilikom pregledavanja snimljene vožnje. Boje izgledaju pomalo napadno, s prenaglašenim kontrastom, ali općenito sasvim prihvatljivo. Vidljiv je gubitak finijih detalja na vrlo svijetlim objektima te na mjestima poput farova.

Pažnju također privlači poprilična trešnja slike, koja je osobito prisutna u slučaju montaže na kontrolnu ploču. Selidbom kamere na vjetrobran donekle se umanjuje, ali još uvijek ne iščezava. Kamera nema nikakav oblik optičke ili elektroničke stabilizacije, a neke velike pomoći oko ovakvog stanja stvari zapravo nema. Stvar ne spašava ni vrlo mekani ovjes "testnog vozila", Citroenovog monovolumena. Dojma smo da je za natprosječnu trešnju zadužen izduženi odnosno rašireni oblik te sama masa Vast Proa, zbog koje priloženi nosači ne uspijevaju "upiti" udarce i snimku učiniti manje drmusavom.

Za vrijeme vožnje, dok ekran Vast Proa promatrate krajičkom oka, trešnja slike zapravo nije uočljiva pa nam taj detalj nije odvlačio pažnju od prometa.

Vast Pro odlično se snalazi u lošim vremenskim uvjetima i taj mu je aspekt jedan od očitih aduta. Pogledajte snimke kišne gradske vožnje, a potom i proloma oblaka na zagrebačkoj obilaznici.

Iako su atmosferske prilike užasne, snimak ostaje posve upotrebljiv i još uvijek dostatno detaljan da bismo mogli pročitati tablice okolnih vozila. Oko druge minute drugog videa situacija na cesti iz teške je prelazila u opasnu. Snimak Lanmodove kamere nudi bolju vidljivost od one koju smo imali iz putničke kabine.

Najzad, pogledajmo kako se kamera ponaša u noćnoj vožnji. Ovaj snimak također je nastao u kišnim uvjetima – kombinacija kiše i noći jedna je od najgorih u kojoj se dashcam može zateći. Sitan kuriozitet; na snimci vozimo po prvoj trećini staze na kojoj se nedavno održala utrka WRC Croatia (dionica Pila – Bliznec).

U ovoj situaciji Lanmodova kamera ispunila je obećanje proizvođača – zaista je vidjela dalje i šire no što se iz automobila vidjelo golim okom. Objekti koji su se nalazili na rubovima snopa svjetlosti prednjih farova, na ekranu Vast Proa bili su vrlo vidljivi i lako prepoznatljivi. Ne možemo potvrditi da noćna vidljivost raste s 80 na 300 metara, ali da je osjetno bolja nego bez kamere – svakako jest.

Treba, međutim, biti oprezan. Ekran Lanmodove kamere nije namijenjen vožnji, dakle ne možete se zabuljiti u njega i sigurno upravljati vozilom, bez gledanja kroz vjetrobransko staklo. Rezolucija ugrađenog IPS ekrana nije poznata, no očito je je on razvučen u širinu, a prikazuje sliku Full HD rezolucije, koja je zbog toga spljoštena i izobličena (naravno, kad pregledavate snimke na računalu, one izgledaju "normalno"). Vast Pro služi isključivo kao pomagalo. Zato još jednom naglašavamo važnost pravilnog odabira mjesta za instalaciju kamere. Ona mora biti negdje gdje će vam biti dovoljno vidljiva da krajičkom oka na ekranu uočite osobu koja baulja po mračnoj cesti, ali ne smije biti toliko istaknuta da vas ometa u vožnji.

Iz kamere izlaze dva kabela, namijenjena spajanju napajanja i uspostavi konekcije s opcionalnom stražnjom kamerom

Lanmodo nudi Vast Pro u nekoliko različitih paketa. Sama kamera sa svim dodacima spomenutim u ovoj recenziji (nosači za vjetrobran i kontrolnu ploču, adapteri za napajanje na "upaljač" i ODB2 konektor, odvijač) košta oko 369 USD (oko 2.300 kuna). Dodavanje microSD kartice od 128 GB podiže cijenu na 389 USD (2.400 kuna). Ako također želite kompatibilnu stražnju kameru, koja se jednostavno povezuje s prednjom, to će vas koštati 439 USD (2.700 kuna). Komplet s prednjom i stražnjom kamerom te microSD karticom od 128 GB stoji 459 USD (2.800 kuna). Sve navedene cijene uključuju besplatno slanje po čitavom svijetu. Za Bugove čitatelje Lanmodo nudi popust od 30 USD - dovoljno je narudžbu izvršiti putem ovog linka te upisati kod LMDVP_BUG.

Radi se o zanimljivom proizvodu, s očitim mjestom za poboljšanja. S obzirom na cijenu sustava, voljeli bismo da je ekran osjetljiv na dodir. Također bi bilo dobro da postoji mehanizam za brzo odvajanje kamere od postolja, kako bismo ju mogli ponijeti sa sobom (ako ne želimo koristiti Parking Mode). Glomaznost kamere još je jedan aspekt koji neće biti svima po volji, premda je jasno kako je upravo veliki ekran taj koji daje smisao korištenju Vast Proa kao pomagala za noćnu vožnju.

Stražnja kamera - Hvata široko Za dodatnih 70 dolara, Lanmodo će vam uz sustav Vast Pro poslati pripadajuću stražnju kameru. Dotična također snima video u Full HD-u, ali uz izrazito širok kut, od 170°. Krasi ju IP67 rejting otpornosti na kišu. Stražnja kamera može poslužiti kao pomoć pri parkiranju unazad, kao i za bolju pokrivenost okoline vozila prilikom korištenja Parking Modea. S glavnom kamerom se povezuje putem jednog kabela, putem kojeg također dobiva energiju za rad. S ugrađene obje kamere, 128-gigabajtna microSD kartica može zabilježiti 14 sati videa.