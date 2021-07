LG OLED55C1 - I dalje među najboljima

Specifikacije - LG OLED55C1 Ekran 55” OLED / 4K (3.840x2.160) / 120 Hz (VRR, FreeSync, G-Sync) HDR Da (HDR10, Dolby Vision, HLG) Konektori 4x HDMI 2.1 (1x HDMI ARC), 3x USB, TOSLINK izlaz, 3,5 mm audioizlaz, optički audioizlaz, antenski ulaz Mreža LAN, Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0 Procesor LG α9 Gen4 Softver webOSA 6.0 Jamstvo 2 godine Dojam Dostojan nasljednik jednog od najpoželjnijih OLED-a na tržištu

LG C1 izravni je nasljednik prošlogodišnjeg OLED televizora CX, zacijelo najpopularnijeg modela na tržištu među kupcima koji ne pristaju na kompromise kad je u pitanju kvaliteta prikaza, ali još uvijek im nije posve svejedno koliko televizor košta pa se neće nužno odlučiti za najbolji dostupni model odabranog proizvođača.

Ovogodišnji C1 većim dijelom slijedi te smjernice. Opremljen je najboljim procesorom koji LG trenutačno nudi, jednostavno nazvanim α9 Gen4, te donosi sve što se od televizora u 2021. godini očekuje, poput 120-hercne frekvencije osvježavanja, četiri HDMI 2.1 priključka te podrške za adaptivnu sinkronizaciju (G-Sync, FreeSync, VRR) i dekodiranje kodeka AV1. Temeljen je na novoj inačici LG-jeve softverske platforme webOSA 6.0 i dolazi s redizajniranim, poboljšanim daljinskim upravljačem Magic Remote. OLED C1 trenutačno se može kupiti u izvedbama od 48” (11.600 kuna), 55” (14.000 kuna), 65” (21.000 kuna), a mi smo ga imali prilike testirati u 55-inčnoj varijanti. Pregledamo li čitavu tvrtkinu ovogodišnju ponudu televizora, povrh modela C1 nalaze se samo G1, koji je prema većini karakteristika isti, ali nudi takozvani “OLED evo” panel, koji obećava još višu svjetlinu i širi raspon boja (i košta 19.000 kn u 55”, odnosno 29.000 kuna u 65” izvedbi), te basnoslovno skupi Z1, opremljen 8K panelom i dostupan samo u 77 i 88-inčnim dijagonalama.

Ekran je okružen milimetarskim okvirom

Kad je riječ o vanjštini uređaja, nemamo ništa novo prijaviti u odnosu na prošlogodišnji CX. C1 i dalje je izrazito tanak i okružen minijaturnim, milimetarskim rubovima, a oslanja se o neupadljivo postolje, čija masivna stražnja strana funkcionira kao balast, a prednjica – dio postolja koji vidimo – tu je kao oslonac. Bez obzira nalazi li se na zidu ili komodi, C1 izgleda moderno i oku ugodno.

Promjena nema ni u načinu izvedbe konektora. Straga nalazimo tri bočno orijentirana HDMI 2.1 priključka, jedan od ukupno tri USB porta te CI utor. Još jedan HDMI 2.1 ulaz, dva USB-a, analogni i optički izlaz za zvuk, LAN port te antenski priključci “gledaju” prema stražnjem zidu, što će neizbježno otežati (ili posve onemogućiti) njihovo korištenje kad se C1 postavi na neke zidne nosače, osobito one koji ne nude funkciju odmicanja od zida.

Sam panel izuzetno je tanak, a u zadebljanom dijelu pozadine uređaja nalazi se sva elektronika

LG C1 također nudi bežičnu mrežnu povezivost (dvopojasni 802.11ac), Bluetooth 5.0 i podršku za AirPlay 2.

Novi Magic Remote možemo nazvati jednim od onih poboljšanja za koja nismo znali da nam trebaju, a itekako su dobrodošla. Dulji je i uži od prethodne inačice LG-jeva izvrsnog daljinca te još bolje leži u ruci. Palac prirodno pada na središnji kotačić, koji se koristi za scrollanje, a također funkcionira kao tipka. Oko njega su navigacijske kontrole, a iznad i ispod nalazimo tipke za glasnoću, prebacivanje programa, otvaranje sučelja webOS-a, odabir ulaza, aktivaciju mikrofona, povratak i ulazak u postavke. Najdonje tipke namijenjene su brzom pokretanju popularnih servisa za gledanje videa, kao što su Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ i Rakuten TV, te glasovnih asistenata Google Assistant i Amazon Alexa. Tipke za asistente u našem slučaju nisu radile ništa; televizor je na njihov pritisak ispisivao poruku da u našoj zemlji nisu podržane. Rado bismo vidjeli dediciranu tipku za YouTube, ali nje, nažalost, nema.

Novi Magic Remote tanji je i duži od prethodnika, a dobio je i neke nove tipke. Naravno, zadržao je svoju glavnu karakteristiku – upravljanje pokazivačem pomoću pokreta

Naravno, Magic Remote zadržao je i svoje najbolje svojstvo: laganim pokretima iz zgloba po ekranu pomičemo virtualni pokazivač te tako pokrećemo aplikacije, namještamo postavke, upisujemo lozinke i slično. Riječ je o silno intuitivnom načinu upravljanja televizorom, koji nijedan drugi proizvođač televizora i dalje ne uspijeva nadmašiti.

Igranje iz snova

LG C1 konkurencija će teško nadmašiti i u aspektu performansi u igrama. Osim što podržava sve relevantne tehnologije adaptivne sinkronizacije (VRR, FreeSync, G-Sync), uz njihov efektivni radni raspon od 20 do 120 Hz, C1 nudi izuzetno nizak input lag. U 4K razlučivosti, pri 60 sličica u sekundi, on iznosi tek nešto više od 9 milisekundi, a pri 120 FPS pada ispod 5 ms, što su zaista impresivne brojke. Sve postavke vezane uz igranje LG je grupirao u izborniku Game Optimiser. Tu ćete moći fino ugoditi prikaz svijetlih i tamnih dijelova kadra, aktivirati adaptivnu sinkronizaciju, korigirati probleme vezane uz presvijetao prikaz crne boje prilikom korištenja VRR-a (pripadajuća opcija zove se “Fine Tune Dark Areas”) i koješta drugo.

Stražnja strana postolja masivni je balast, a sprijeda se nalazi elegantni, metalni oslonac

Zaista vrhunsko iskustvo igranja, kao i gledanje svih drugih vrsta sadržaja, treba zahvaliti i drugim karakteristikama ugrađenog OLED panela. Tu ponajprije mislimo na impresivnu kvalitetu prikaza. Uz ponešto igranja s postavkama, LG C1 isporučuje prekrasnu sliku, s preciznim, dojmljivim i bogatim bojama, izuzetno finim tonskim prijelazima i odličnom dinamikom. To se u podjednakoj mjeri odnosi na SDR i HDR sadržaje; podržani su HDR standardi HDR10, Dolby Vision i HLG. Maksimalna svjetlina kod SDR prikaza kreće se oko 415 cd/m2, a za HDR sadržaje seže do 750 cd/m2. Riječ je o solidnim vrijednostima, premda još uvijek osjetno lošijima od onoga što će vam ponuditi LCD televizori. U slučaju da vam je dnevni boravak neprestano jako osvijetljen prirodnom i umjetnom svjetlošću, C1 vam, poput njegovih prethodnika i većine drugih OLED-a, neće biti optimalan odabir, jer ćete se redovito nalaziti u situacijama da u ekranu više vidite odraz prostorije, nego sliku iz serije ili filma koji pokušavate gledati.

Tri HDMI 2.1 porta, jedan USB port i CI utor pozicionirani su bočno

Od ponuđenih profila slike, predlažemo da koristite Expert (Bright space, daytime) ili Expert (Dark space, night), koje potom valja još malo ugoditi, unutar izbornika Picture > Advanced Settings. U kategoriji Brightness namjestite postavku OLED Pixel Brightness na vrijednost koja najbolje odgovara vašoj prostoriji (ako je svjetlija, odaberite neku višu brojku). Contrast postavite na 85, a Screen Brightness na 50. Auto Dynamic Contrast želite isključiti, Peak Brightness namjestite na High, a Gammu na 2,2. U izborniku Colour opciju Colour Depth ostavite na 50, Tint na 0, a Colour Gamut promijenite na Auto Detect. Najzad, u izborniku Clarity postavite Sharpness na 0, a sve ostale funkcije isključite. Postavke zaglađivanja pokreta namjestite prema vlastitim preferencijama – pronaći ćete ih na dnu izbornika Clarity, u kategoriji TruMotion. S obzirom na to da se C1 inherentno odlično nosi s prikazom pokretnih objekata, mnogi korisnici neće osjećati potrebu za korištenjem TruMotiona. Svakako isključite funkcije vezane uz uštedu energije, koje se nalaze u izborniku Support > Energy Saving.

Ugrađeni procesor α9 Gen4 odlično odrađuje zadatke poput interpretacije pokreta i skaliranja slike na 4K razlučivost, a dodane su mu brojne funkcije kojima upravlja umjetna inteligencija. Njih ćete pronaći u izborniku General > AI Service, a namijenjene su automatskoj i tobože pametnoj prilagodbi prikaza boja, svjetline slike i razine zaglađivanja pokreta vrsti sadržaja koji gledamo. Umjetna inteligencija također može pokušati poboljšati reprodukciju zvuka, koji dopire kroz solidne ugrađene zvučnike. U praksi smo apsolutno sve unutar izbornika AI Service držali isključenim, jer se samo tako dobiva konzistentan i predvidljiv prikaz. Sugeriramo vam da učinite isto.

Dio konektora postavljen je na poleđinu uređaja – moglo bi biti problema s njihovim korištenjem prilikom zidne montaže

Zvučnici nemaju spomena vrijednu količinu basa, ali dobro se snalaze u vokalnom području i zadovoljavajuće su glasni, stoga nećete imati problema s razumijevanjem glumaca i omiljenih vam youtubera. Ipak, televizor ove klase itekako vrijedi upariti s kvalitetnim hi-fi sustavom.

Sve u svemu, LG je i ove godine ponudio vrhunski OLED televizor, koji ima sve predispozicije da nastavi blistavu karijeru svojih prethodnika. Premda on nipošto ne donosi dovoljno noviteta da bi predstavljao smislenu nadogradnju za vlasnike modela CX, pa čak i C9, može se očekivati da će biti prvi izbor kupaca koji će se ove godine odlučiti na kupnju svojeg prvog OLED-a. Trenutačno je prilično skup – 65-inčni CX za 7.000 kuna jeftiniji je nego ekvivalentni C1 – no iskustvo je nebrojeno puta pokazalo da cijena televizora počinje osjetno padati svega nekoliko mjeseci nakon njihove premijere. Tome unatoč, CX zaslužuje preporuku, koja će vremenom postati još čvršća.

webOSA 6.0 - Potpuno obnovljen

Kad spominjemo iskustvo korištenja LG-jevih novih televizora, pa tako i modela C1, svakako valja istaknuti da je softverska platforma webOS u svojoj novoj inačici, brojčane oznake 6.0, iz temelja promijenjena. Prepoznatljive trake na donjoj trećini ekrana, pomoću kojih smo pristupali pripadajućim aplikacijama, zamijenjene su sučeljem koje se prikazuje preko čitavog ekrana. To znači da nas pokretanje sučelja sada u potpunosti miče od sadržaja koji gledamo. Na vrhu sučelja tri su velika prozora, gdje pristupamo, redom, vremenskoj prognozi, LG-jevom korisničkom računu i tražilici, koja pregledava sadržaje u svim aplikacijama u koje ste ulogirani. Upišete li, primjerice, “F1”, u rezultatima će se prikazati videa o Formuli 1 s YouTubea, ali i Netflixov dokumentarac “Drive to Survive”. To je vrlo korisna funkcija, osobito u situacijama kad nismo sigurni na kojem se servisu nalazi sadržaj koji tražimo. Ispod spomenuta tri prozora nalazi se traka s četvrtastim ikonama aplikacija, a ispod nje su pločice sistemskih sadržaja, poput Home Dashboarda, gdje se prikazuju aktivni ulazi, lokalni serveri s multimedijom, IoT uređaji i drugo. Stava smo da bi Home Dashboard trebao biti integriran na glavni ekran webOS-a, umjesto da se otvara kao zasebna aplikacija.

Na dnu sučelja webOS-a 6.0 prikazuju se popularna (“trending”) videa sa servisa poput YouTubea i Amazon Prime Videa (ne i Netflixa). Ako ne volite modernu balkansku pop produkciju, koja je svakome starijem od 15 godina teško probavljiva, a dominira YouTubeovom trending listom, pretpostavljamo da se nećete previše zadržavati u donjem dijelu sučelja webOS-a 6.0.

Ukupni dojam? Pozdravljamo spomenutu unificiranu tražilicu, ali ostaje dojam da smo neke radnje, poput pokretanja aplikacija, u starom webOS-u obavljali brže i intuitivnije. Očito je kako se webOS-om 6.0 LG nastoji estetski približiti sučelju Google TV-a, ali ovaj je televizor još uvijek praktičnije koristiti s utaknutim Chromecastom posljednje generacije, zato što tada uopće ne moramo ulaziti u njegovo sučelje, već svim servisima za streamanje glazbe i videa pristupamo preko – mobitela.