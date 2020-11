LG OLED55CX3LA - Jedan od najboljih ovogodišnjih televizora

SPECIFIKACIJE Ekran 55” OLED, 4K (3.840x2.160), 120 Hz HDR Da (HDR10, Dolby Vision, HLG) Konektori 4x HDMI 2.1 (1x HDMI ARC), 3x USB, TOSLINK izlaz, komponentni video/audio ulaz, 3,5 mm audioizlaz, optički audioizlaz, antenski ulaz Mreža LAN, Wi-Fi, Bluetooth Procesor LG Alpha9 Gen3 Softver webOS 5.0 Jamstvo 2 godine

LG iz godine u godinu oduševljava svojim OLED televizorima, a modeli iz tvrtkine linije C većini su kupaca nekako najbliži. Dotični nude zaista vrhunsku kvalitetu slike, a za svote koje si smrtnici, uz više ili manje odricanja, još uvijek mogu priuštiti. Da se razumijemo, nipošto se ne radi o jeftinim televizorima, ali ako želite iskusiti svu raskoš ponajboljih OLED panela na tržištu te pune mogućnosti najnovijeg LG-jeva “televizorskog” hardvera, tada su modeli iz tvrtkine linije C logičan izbor. Jeftinija linija LG-jevih OLED-a nosi oznaku B, a njihova temeljna razlika u odnosu na modele C jest nešto slabiji procesor. Pritom je dobro imati na umu da se procesor ovdje ne bavi samo izvođenjem Smart TV sučelja, već i svim oblicima obrade slike, stoga moćniji procesor rezultira boljim prikazom. Ne radi se o drastičnim razlikama, ali LG svoje OLED-ove iz linije C oprema najboljim procesorom koji u danom trenutku nudi, pa mnogi kupci ipak pregrme razliku u cijeni u odnosu na modele B. Govorimo li o ovogodišnjim modelima, koji nose oznake CX i BX (ne izgovara se "ce-iks" i "be-iks", već C10 i B10), CX je u dvije najpopularnije dijagonale – 55 i 65 inča – za oko 1.500 kuna skuplji od BX-a. Preporučena cijena 55-inčnog primjerka, koji smo imali prilike testirati, jest 12.999 kuna, ali se u brojnim domaćim trgovinama može kupiti za oko 10.500 kuna.

Tanak okvir ekrana i stabilno, metalno postolje daju televizoru minimalistički, oku ugodan dizajn

Već će sama spoznaja da CX nasljeđuje prošlogodišnji izvrsni C9 mnogima biti dovoljna da odluče kako se radi o njihovom sljedećem televizoru. Kada je riječ o razlikama između ta dva modela, valja istaknuti da se oni efektivno ne razlikuju u kvaliteti prikaza. CX je dostupan u jednoj dodatnoj dijagonali (48”, uz otprije raspoložive 55, 65 i 77-inčne izvedbe), ima nešto bolje zvučnike, koristi najnoviji LG-jev procesor (Alpha9 Gen3) te nudi tehnologiju BFI (Black Frame Insertion) pri 120 Hz, što rezultira još višom oštrinom pokretnih objekata, uz pretpostavku da se na TV-u izvodi sadržaj koji se u 4K razlučivosti uopće može izvoditi pri 120 FPS. Sve to znači da za veliku većinu korisnika nema nikakva smisla nadograđivati s modela C9 na CX, ali i kako je sada pravi trenutak da bi se potražilo C9 na kakvoj akciji.

Vrhunska slika

LG OLED55CX3LA namijenjen je svima onima koji upravo traže novi televizor te su spremni za tranziciju na OLED, s ciljem dobivanja najbolje kvalitete slike koju je u dnevnom boravku trenutačno moguće dobiti. Vanjština mu je izrazito jednostavna. Ekran je okružen vrlo tankim okvirom, koji na svim stranama broji samo devet milimetara, a postolje je sastavljeno od dva metalna dijela. Prednji, nakošeni element proteže se većim dijelom donje strane televizora, a straga se nalazi masivni protuuteg, koji ga posve stabilizira. Otpozadi nalazimo četiri HDMI 2.1 ulaza (tri “bočna” te jedan “stražnji"), tri USB porta (jedan bočno, dva straga), optički izlaz za zvuk, 3,5-milimetarski analogni izlaz za zvuk, kompozitni AV ulaz, antenski priključak te servisni port. Svi HDMI ulazi podržavaju sve raspoložive HDR standarde (HDR10, HLG, Dolby Vision) i prijenos 4K@120 Hz signala.

Od četiri HDMI 2.1 porta, tri su pozicionirana bočno, ali su dovoljno uvučena, stoga nema problema sa stršenjem kabela

Postolje je teško, ali ne zauzima abnormalnu količinu prostora na radnoj površini. Profil samog panela iznimno je tanak – blagodat nepostojanja pozadinskog osvjetljenja

O kvaliteti slike zaista nema smisla razglabati, jer praktički je istovjetna prošlogodišnjem modelu C9, što znači da je apsolutno spektakularna. Ako će vam OLED55CX3LA biti prvi OLED televizor s kojim se susrećete, prvih nekoliko dana provest ćete u nevjerici, s donjom čeljusti na podu. Tome nije tako samo zbog savršene dubine crne boje, koja karakterizira sve OLED panele, već i zbog izvanredne preciznosti, živosti i raskoši svih ostalih boja, rafiniranosti tonskih prijelaza te impresivnog prikaza najfinijih detalja u kompleksnim scenama. Jedino što morate napraviti da biste sve to iskusili jest prebaciti se s defaultnog profila slike “Eco” na neki od nekoliko odlično kalibriranih profila slike, kao što su “Cinema”, “Filmmaker Mode”, “Expert (Bright Room)” ili “Expert (Dark Room)”. Također valja posjetiti izbornik Picture > Advanced Controls te opciju “Colour Gamut” postaviti na “Auto”, kako bi se izbjegla suvišna saturacija boja kod nekih profila slike.

Što se tiče HDR sadržaja, optimalni tvornički profili slike su Cinema ili Filmmaker Mode za HDR10 standard te Cinema za Dolby Vision.

Mjerni instrumenti kod ovih su profila, prilikom mjerenja preciznosti boja, pokazali prosječni ΔE manji od 2 – to je vrijednost kod koje ljudsko oko ne može razaznati manjkavosti bilo koje vrste. Izmjerena svjetlina kreće se od maksimalnih 415 cd/m2, prilikom prikaza SDR sadržaja, do vršnih 770 cd/m2, u slučaju HDR-a. LCD televizori na ovom polju još uvijek imaju značajnu prednost te nastavljaju biti pogodniji za gledanje u jače osvijetljenim prostorijama, ali to ni na koji način ne mijenja činjenicu da SDR i HDR sadržaji na LG-ovom novom OLED-u izgledaju zaista impresivno.

Upscaling sadržaja niže razlučivosti na 4K ponajbolji je koji smo vidjeli na nekom LG-jevom televizoru. Zasluge pripadaju, naravno, tvrtkinom novom procesoru, Alpha9 Gen3.

Igre bez granica

Magic Remote ergonomski je dobro izveden i praktičan za korištenje. Pokretima zgloba pomičemo pokazivač po ekranu te navigiramo kroz webOS i namještamo postavke, a tu je i mogućnost izdavanja glasovnih naredbi – mikrofon je ugrađen u daljinac

OLED55CX3LA podržava tehnologije adaptivnog sinkroniziranja G-Sync, FreeSync i VRR. Pridodamo li tome mogućnost reprodukcije 4K signala pri 120 sličica u sekundi, uz frekvenciju osvježavanja od 120 Hz, očito je kako je LG upravo na tom polju ponudio najveće promjene u odnosu na prošlogodišnji C9. Riječ je o svojevrsnoj pripremi za PlayStation 5 i Xbox Series X, koje televizor s ovim specifikacijama u potpunosti podržava.

Performanse u igrama još su jedan aspekt u kojem OLED55CX3LA briljira. Uz aktivan Game Mode, input lag mu se pri svim razlučivostima (1080p, 1440p, 4K) u prosjeku kreće između 13,2 i 13,5 milisekunde u slučaju 60-hercnog osvježavanja, odnosno između 7,1 i 7,4 milisekundi pri 120-hercnom osvježavanju. Izvrsno!

Oštrina pokretnih objekata kod OLED televizora sama za sebe je odlična, no LG nudi mogućnost njezina dodatnog poboljšanja, unutar čitavog raspona frekvencije osvježavanja ekrana. To se postiže (oku nevidljivim) umetanjem crnih frameova (Black Frame Insertion – BFI). BFI se kod ovog televizora zove “OLED Motion Pro”, a nalazi se u izborniku Picture > Picture Options > TruMotion > User. Ovdje želite postaviti De-Judder na 0, De-Blur na 10, a OLED Motion Pro na Low ili Medium. Postavke High treba se kloniti, jer povećava input lag i uzrokuje vidljivo titranje. Ako vam se pokretni objekti općenito ne doimaju neoštrima, OLED Motion Pro najbolje je držati isključenim, jer umetanje crnih frameova smanjuje svjetlinu slike. Stoga bismo vam sugerirali – krenite bez ove opcije, a aktivirajte ju samo ako se pojavi potreba.

Najzad, OLED55CX3LA donosi najnoviju verziju LG-jeve platforme webOS 5.0, koja izgleda i ponaša se onako kako smo navikli. Drugim riječima, još uvijek se renderira u Full HD-u i skalira na 4K, a donosi dopadljivo sučelje i prilično dobro cjelokupno iskustvo korištenja. Aplikacije su poredane na horizontalnoj traci, a kad iznad neke od njih dovedemo pokazivač, iznad nam se otvaraju sadržaji vezani uz konkretnu aplikaciju. Dostupne su sve aplikacije koje biste mogli zatrebati, poput YouTubea, Netflixa, Spotifya, Amazon Prime Videa, HBO Goa i brojnih drugih. Svi videosadržaji streamaju se posve glatko, bez ikakvih anomalija.

U konačnici, LG OLED55CX3LA ima jednostavnu pobjedničku formulu: okuplja sve odlike svojeg prethodnika i donosi nekoliko poboljšanja, većinom usmjerenih prema najboljem mogućem iskustvu igranja. Bez ikakve sumnje, radi se o jednom od najboljih ovogodišnjih televizora.