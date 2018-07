Logitech G513 Carbon Linear i Tactile - Novi prekidači za nove pobjede

SPECIFIKACIJE Tip prekidača Mehanički (Logitech Romer-G, taktilni ili linearni) Sučelje USB (2 konektora) Kabel 1,8 m (opleteni) Dodaci Odmorište za dlanove, 12 zamjenskih tipki i dodatak za vađenje tipki, 1x USB 2.0 Jamstvo 2 godine

Ako ste u potrazi za mehaničkom tipkovnicom, elegantnog dizajna i tihih tipki, bilo da je riječ o linearnim ili taktilnim prekidačima, tada u razmatranje svakako ubrojite Logitech G513, Logitechov najnoviji model s tvrtkinim vlastitim prekidačima Romer-G. Izgledom G513 podsjeća na postojeći model G413. No, bez obzira na to što su sličnog izgleda, razlikuju se u mnogim svojstvima, a ponajviše u cijeni, koja je kod novijeg modela gotovo dvostruko viša. U kvalitetnoj kutiji nalazimo pomno zapakirano odmorište za dlanove, 12 zamjenskih tipki (1, 2, 3, 4, 5, Q, W, E, R, W, A, S, D) i dodatak za njihovo lakše vađenje. Zamjenske tipke iste su boje poput tvornički ugrađenih, no razliku uočavamo u njihovom obliku. Naime, imaju veće konkavno udubljenje, s na dodir oštrijim rubovima. Logitech je prepoznatljiv po tom dizajnu tipki, osmišljenom s ciljem da, u teoriji, pomogne u lakšoj orijentaciji prstiju i sprečavanju klizanja znojnih dlanova.

Odmorište dlanova koje dolazi uz tipkovnicu poboljšava korisničko iskustvo i udobnost prilikom korištenja

Uz tipkovnicu dolazi i odmorište za dlanove čije je dno izrađeno od čvrste plastike, na kojoj se nalazi udobna memorijska pjena, obložena kožom otpornom na znoj i prolijevanje tekućina. Odmorište nema nikakav sustav spajanja s tipkovnicom, već je njegovo dno osigurano sa šest gumenih nožica pa neće dolaziti do neželjenog klizanja po površini. Takva izvedba pridonosi većoj mogućnosti prilagodbe kuta i pozicije samog odmorišta u odnosu na tipkovnicu. Kvalitetno odmorište dobar je primjer dodatka koji bi trebao dolaziti uza sve tipkovnice ovog cjenovnog ranga. Kućište tipkovnice izrađeno je od robusne plastike, prekrivene brušenom aluminijskom pločom. G513 ima masu od jednog kilograma, i zbog toga je uistinu dobro učvršćen za podlogu, čemu svakako pridonose i šest gumiranih površina na njenom dnu. Nagib tipkovnice možemo povećati pomoću dvije nožice straga. Pokraj čvrsto opletenog kabela, duljine 1,8 metara, nalazi se dodatni USB 2.0 konektor, što je pomalo razočaravajuće, s obzirom na to da većina današnjih uređaja podržava USB 3.0 standard.

LED-ice postavljene u sredinu neprozirnih prekidača sprečavaju “curenje” rasvjete na područje oko tipki

Logitech se kod G513 odlučio za jednostavan raspored tipki pa tako nema posebnih tipki za makro naredbe, kotačića za glasnoću, niti odvojenih multimedijalnih kontrola. Ipak, pokraj desne ALT tipke nalazi se tipka FN (Function) koja nam daje nekoliko dodatnih naredbi. Ako tipku FN držimo pritisnutu, tada najgornji red tipki, od F5 do Pause, dobivaju nove naredbe. Tako dolazimo do multimedijalnih kontrola, postavki jačine i efekata RGB osvjetljenja te G tipke za gejmerski način rada (deaktivira tipku Windows). Sve te dodatne funkcije lako raspoznajemo jer su označene i osvijetljene s prednje bočne strane tipki. Odlična dodatna funkcija je promjena jačine osvjetljenja, koja pomaže brzoj prilagodbi blještavila. Font znakova vrlo je jednostavan i oku ugodan. Prekidači nisu prozirni, a s obzirom na poziciju RGB LED-ica, koje su postavljene u samo središte prekidača, neće biti propuštanja šarenog osvjetljenja nigdje osim na oznake tipki. Možda se nekim korisnicima to neće svidjeti, no mi smo uvjereni da baš zbog tog elegantnog dizajna G513 ostavlja još bolji vizualni dojam. Valja istaknuti da su dvije LED-ice, koje signaliziraju aktivnost Caps Locka i gejmerskog režima rada, također osvijetljene RGB osvjetljenjem, no ta “novina” je polovično izvedena, s obzirom na to da LED-ica za signalizaciju tipki Num Lock i Scroll Lock, nažalost, nema.

Logitechov gejmerski softver

Logitechov Gaming Software jednostavan je softver koji nam svojim profesionalnim korisničkim sučeljem daje mnoge mogućnosti prilagodbe za većinu Logitechove periferije, naročito iz njihove linije proizvoda Gaming. Promjene naredbi tipki radimo u Command Editoru, koji nam daje pregršt mogućnosti. Ovdje tipkama možemo pridružiti medijske naredbe, funkcije miša, Windows tipke, prečace za programe, čak i kopiranje bloka teksta, ali nama najbitnija opcija je ona za snimanje makro naredbi. Nažalost, ne možemo mijenjati naredbe svih tipki, već samo prvom redu funkcijskih tipki (F1-F12), što je doista razočaravajuće, jer je stvar očito onemogućena softverski, iz samo Logitechu poznatih razloga. Nadalje, opcija RGB osvjetljenja uistinu ima mnogo.

Taktilna verzija G513 dostupna je i u srebrnoj boji brušenog aluminija, no taj je model ipak dobavljiv samo izvan Hrvatske

Za početak, tu je individualna promjena boja željenim tipkama, zatim odabir boja ovisno o definiranim zonama koje možemo i sami kreirati, a imamo i odabir jednog od sedam efekata, pri čemu svakome možemo definirati smjer i brzinu. Na kraju se nalazi još dodatnih 16 efekata i dodatni prozor u kojemu će oni kreativniji lako iskazati svoju maštu kreacijom svojih vlastitih efekata. Taj prozor na prvi pogled izgleda kao neki program za uređivanje videozapisa, a ponuđena nam je i web-poveznica na kojoj se nalaze upute i savjeti za izradu efekata RGB osvjetljenja. Svakako valja istaknuti efekt gorenja vatre te efekt “Datafall”, pri kojemu zeleno osvjetljenje izgleda poput animacija hakiranja, kakve možemo vidjeti u Matrixu i sličnim sci-fi filmovima. G513 ima mogućnost sinkronizacije RGB osvjetljenja s ostalom Logitechovom periferijom. Za to koristimo tehnologiju Logitech Lightsync, no ipak smo dojma da će to većini korisnika biti nebitno, jer je glavni fokus uglavnom na ono što se događa na ekranu, a ne na tipkovnici. Od ostalih mogućnosti, imamo prilagodbu gejming režima rada, gdje sami možemo odabrati onemogućene tipke, te “Key Press Heat Map”, pomoću kojega vidimo koje tipke najviše koristimo. Sve u svemu, Logitech G513 odličan je odabir ako je korištenje tipkovnice u opisu vašeg posla, ili ako ste ozbiljniji igrač dosta dubljeg džepa.

Mehanički prekidači Romer-G Linear Logitech je prije nekoliko godina predstavio svoje mehaničke prekidače Romer-G, koji su dosad postojali samo u taktilnoj varijanti. Kod taktilnih prekidača pod prstima se osjeća trenutak okidanja tipke, koji bismo najlakše opisali kao “blagi klik”, do kojeg dolazi u gornjem dijelu ukupnog hoda tipke. Paralelno s izlaskom tipkovnice G513, Logitech je predstavio nove prekidače Romer-G u linearnoj varijanti. Linearni prekidači, pak, osiguravaju fluidan i gladak osjećaj prilikom pritiska tipke. Osjećaj je kao da pritišćete mekani jastučić, bez ikakvih prepreka u cijelom hodu tipke, sve dok ona ne dođe u krajnji donji položaj. Oba navedena tipa prekidača Romer-G se aktiviraju prilikom pritiska od 1,5 milimetara, a ukupni hod im je 3,2 milimetra. Kapice tipki vrlo su stabilne, s obzirom na to da su učvršćene na prekidače s četiri zuba pa klimanja tipki gotovo nema. Zvučni dojam je odličan – usudili bismo se reći da su ovo jedni od najtiših mehaničkih prekidača na tržištu. Jedina zamjerka koju nalazimo kod prekidača Romer-G je vibracija opruga koja se osjeti nakon pritiska, u trenutku kad se tipka vraća u početnu poziciju. Razlog tome je način izvedbe samih prekidača, u čijoj se sredini nalazi RGB LED-ica, a ta opruga se nalazi oko nje, sa svrhom vraćanja tipke u početnu poziciju. Zbog takve pozicije promjer opruge nešto je veći u odnosu na, primjerice, Cherryjeve prekidače, gdje takvih vibracija nema. Iako Logitech preporučuje linearne prekidače za MMO i akcijske igre, a taktilne za FPS puškaranje, mi vam sugeriramo da isprobate oboje i sami odaberete ono što preferirate. Kada se sve zbroji i oduzme, prekidače Romer-G smatramo odličnima. Precizni su, izdržljivi, tihi, dobro osvijetljeni i ono najbitnije – vrlo udobni za korištenje. Zato ih možemo svrstati uz sam vrh profesionalnih gejmerskih prekidača.