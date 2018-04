Logitech G560 - testirali smo zvučnike opremljene ambijentalnim RGB osvjetljenjem

Višebojno LED osvjetljenje danas je praktički neizostavan dio bilo koje računalne komponente koja cilja na igrače, no do sada se nitko nije okušao u njegovoj zahtjevnoj implementaciji u kombinaciji sa zvučnicima. Logitech se sa svojim novim 2.1 sustavom otisnuo u ove neistražene vode

SPECIFIKACIJE Zvučničke jedinice 2x 2,5" (visokotonci/srednjetonci) + 1x 6,5" (niskotonac/subwoofer) Frekvencijski odaziv 40 Hz - 18 kHz Tip / ukupna snaga (RMS) 2.1 / 120 W Način povezivanja USB, Bluetooth, 3,5-milimetarski stereo konektor Podržani operacijski sustavi Windows 10, 8.1, 7, macOS X (DTS:X nije podržan) Dodatno RGB osvjetljenje, programabilna G tipka, DTS:X virtualni 7.1 surround Jamstvo 2 godine

RGB osvjetljenje na komponentama u pravilu ima dvojaku ulogu – s jedne strane služi kao vizualni ukras, a s druge može poslužiti kako bi povećalo funkcionalnost komponente, odnosno olakšalo njezino korištenje. Primjerice, osvjetljenje na tipkovnici može imati konfiguraciju boja koja se ne mijenja zavisno o korištenom softveru, a s druge strane može biti i kombinirano sa softverskim okidačima koji omogućuju da, primjerice, u Photoshopu bojama na tipkovnici budu istaknute osnovne tipkovničke kratice.

Već je i sam oblik satelita futuristički, a “točku na i” u ovom smislu stavlja RGB osvjetljenje, koje je s prednje strane implementirano unutar bočnog luka

Logitechovi novi zvučnici G560 nalaze se negdje na pola između ta dva koncepta. RGB osvjetljenje na njima ima naizgled primarno ukrasnu ulogu, no u praksi pomaže i da se više uživimo u igranje omiljenih naslova. RGB LED-ice ugrađene su u satelite, odnosno visokotonske zvučnike, i podijeljene u dvije zone – primarnu koja osvjetljava stilizirani luk s unutarnje strane zvučnika, i sekundarnu koja tuče na stražnju stranu zvučnika. Ideja je, dakako, da ta stražnja svjetlosna zona tuče u svijetli zid (idealno bijeli) uz koji je naslonjen radni stol, i samim time stvara osvijetljenu zonu iza monitora.

Na stražnjoj strani satelita je svjetlosni panel koji idealno tuče prema bijelom zidu. Kontrole glasnoće i programabilna tipka G smješteni su na vrhu desnog zvučnika

Iako je boju ovih zona moguće podesiti ručno i kombinirati s nekoliko različitih efekata, najviše ima smisla koristiti tvornički instalirane profile za neke igre te mod rada pod imenom Screen Sampler. Štoviše, sâm Logitech preporučuje da se Screen Sampler koristi ako vaša igra nije podržana u softveru, odnosno ako ne postoji profil za nju. S obzirom na to da je broj podržanih igara vrlo malen, Screen Sampler ćete često koristiti. Točnije, podržani su Battlefield 1, Civilization VI, Counter Strike: GO, Dota 2, Final Fantasy XIV Stormblood, Fortnite, GTA V i Killing Floor 2. Također je podržan i Discord – aplikacija za chattanje i audiokomunikaciju.

Iako se isprva čini da softver podržava na stotine igara, riječ je o profilima koji su namijenjeni Logitechovim tipkovnicama i miševima, a ne zvučnicima

Tako barem kaže promotivna web-stranica za G560 zvučnike. Ako, pak, pogledamo na dediciranu Logitechovu LightSync stranicu, ispada da RGB softver podržava preko 300 igara. Kako je za prezentaciju konfiguracija boja iskorištena tipkovnica, a Logitech već dugi niz godina ima RGB tipkovnice, možemo zaključiti da onda tih 300 profila radi s tipkovnicom, ali ne i sa zvučnicima.

Logitech Gaming Software

Osvjetljenje na zvučnicima moguće je podesiti ručno ili automatski. Kod ručnog podešavanja u aktualnoj verziji softvera nije podržano pojedinačno konfiguriranje svjetlosnih zona

To nas dovodi do kvalitete Logitechova softvera. Iako Logitech Gaming Software izgleda vrlo cool, u praksi je pomalo konfuzan i bugovit, barem u kombinaciji s ovim zvučnicima i tipkovnicom koju smo probali radi funkcije sinkroniziranja osvjetljenja. Jedina igra u kojoj svjetlosni profil radi automatski bio je Battlefield 1, a koji u svojim marketinškim vizualima koristi i sâm Logitech. Neki drugi profili su prepoznati (primjerice, Doom, Destiny 2, The Division), ali niti jedan od njih nije se aktivirao, iz čega možemo zaključiti da je riječ o starijim profilima koji su namijenjeni isključivo tipkovnicama.

U sučelju softvera, nažalost, nije moguće razlučiti koji profili rade sa zvučnicima, a koji samo s tipkovnicom. Štoviše, čak i ako nemate tipkovnicu, profili koji rade isključivo s tipkovnicom bit će prepoznati ako imate instalirane podržane igre. Nadalje, nije nemoguće klikanjem po opcijama natjerati dva moda da rade istovremeno, odnosno bolje reći kolju se međusobno oko toga kada će se koji prikazivati.

Ima i još. Ako želite ručno podesiti boje i efekte LED-ica na zvučnicima, nećete moći odvojeno podesiti svaku od dostupnih zona. Prema želji, neke je moguće isključiti, ali one koje su aktivne primaju isključivo jedan efekt, odnosno boju. Samim time opet se vraćamo na najpoželjnije modove, a to su oni koji funkcioniraju s igrama, Screen Sampler i Audio Visualizer.

U Battlefieldu 1 zvučnici se u kombinaciji s kompatibilnom tipkovnicom ponašaju tako da je u osnovnom izborniku korištena kombinacija blijede svijetloplave i narančaste boje (u skladu s osnovnom kombinacijom boja sâme igre). Dok se igramo i živi smo, koristi se kombinacija nijansi blijedo svijetlo plave boje, a kada umremo, sve se svjetlosne zone prebace u čisto crvenu boju do sljedećeg respawna.

Ambijentalno osvjetljenje

Mnogo zanimljiviji je Screen Sampler. U tom načinu rada Logitechov softver očitava boju iz četiri područja na ekranu i potom je primjenjuje na zone na zvučnicima te na tipkovnici (lijevo gore, lijevo dolje, desno gore, desno dolje). Boje nisu statične, već se mijenjaju zajedno s onime što je prikazano na ekranu, s time da to mogu biti obične aplikacije, video ili igre. Video, dakako, mora biti reproduciran preko cijelog ekrana, a u igrama je bitno da su podešene u borderless fullscreen način prikaza, a ne standardni fullscreen, kod kojeg igra ima potpunu kontrolu nad prikazom na ekranu. Izvođenje igara na ovaj način, nažalost, ima i svoje nedostatke, a to su nerijetko pad performansi te nemogućnost korištenja SLI-ja ili CrossFirea.

Screen Sampler detektira boje na ekranu i na bazi njih farba zvučnike i ostale spojene Logitechove periferije poput tipkovnice na ovoj fotki (miš nije Logitechov)

Softverskoj problematici ovih zvučnika tu, nažalost, nije kraj. Pri korištenju Screen Samplera primijetili smo da detektiranje zona ne radi onako kako treba. Na kraju je ispalo da se Logitechov softver baš ne razumije sa skaliranim sučeljem Windowsa, a potencijalno niti s ultravisokim razlučivostima. Zone detekcije podešene u softveru jednostavno nisu odgovarale onome što se događalo na ekranu. Tek kad smo razlučivost našeg 24-inčnog 4K monitora spustili na Full HD, a skaliranje na 100%, stvar je proradila onako kako treba.

Iz svega ovog jasno je da Logitech mora još poraditi na softverskoj implementaciji osvjetljenja, iako ono u kombinaciji sa zvučnicima ima dosta potencijala. Osim popravaka bugova na koje smo naišli tijekom testiranja, voljeli bismo vidjeti mnogo više podržanih igara, ali i znatno veće mogućnosti podešavanja osvjetljenja u korelaciji s igrama.

Korištenje vlastitog DAC-a omogućilo je implementaciju virtualnog surrounda pomoću tehnologije DTS:X

Osim mogućnosti podešavanja osvjetljenja, Logitech Gaming Software u kontekstu zvučnika nudi i druge opcije. To su ekvilizator te mogućnost uključivanja 7.1-kanalnog virtualnog surround zvuka, koji je implementiran preko standarda DTS:X. Obje opcije moguće je aktivirati preko profila, odnosno vezati za pojedinu aplikaciju. Ekvilizator ima deset frekvencijskih pojaseva, a tvornički je namješten na 0. Nudi i nekoliko preprogramiranih profila kao što su FPS, MOBA i Drop the Bass.

Postojanje ekvilizatora s profilima dobrodošla je mogućnost, s obzirom na dominantnost subwoofera. Kako bismo smanjili njegov utjecaj na zvučnu sliku potrebno je 20-ak posto skresati tri najniža kanala

Zanimljivo je da potonji profil zapravo ne povećava razinu basa već je smanjuje, a što je u kontekstu ovih zvučnika zapravo dobrodošla modifikacija. Naime, bas je iznimno dominantan i nametljiv, što će zahtjevnijim korisnicima koji preferiraju hi-fi zvuk podosta smetati. Kvaliteta zvuka koji izlazi iz subwoofera ne impresionira, pa čak i ako se usporedi s mnogo starijim Logitechovim rješenjima istog cjenovnog razreda (primjerice, legendarni 2.1 sustav Z2300). To se već može naslutiti na temelju njegova dizajna – skromne je veličine i težine, sa 6,5-inčnom niskotonskom jedinicom koja je okrenuta prema podu. Okretanje takvog zvučnika prema podu zapravo je metoda čiji je cilj umjetno podizanje percipirane snage zvučnika – soba više tutnji jer se zvuk izravno prenosi na pod. Z2300 je, primjerice, imao znatno veći i teži subwoofer s 8-inčnom jedinicom, smještenom na bok i zaštićenom mrežicom. Okretanje bas jedinice prema podu ujedno je i dobar recept za česte posjete susjeda s donjeg kata.

U prilog starijim zvučnicima govore i sirove brojke. G560 nudi ukupnu RMS snagu od samo 120 vata, a Z2300 je nudio 200 W. Odnos mase sustava također ne ide u prilog novom RGB modelu – s ukupnom masom od 7,3 kg, G560 je više nego upola lakši od Z2300. Kao i pri napajanju, viša masa signalizira bolju konstrukciju i kvalitetnije elektroničke komponente.

Kvalitetno kabliranje

Subwoofer ima integrirano napajanje pa se na gradsku mrežu spaja preko tankog kabela. Na njegovoj stražnjoj strani nalaze se dva konektora RS-232 tipa za spajanje satelita, micro USB konektor za spajanje sustava na računalo, 3,5-milimetarski AUX konektor za spajanje nekog vanjskog izvora zvuka (taj tip kabela nije priložen u pakiranju) te prekidač za isključivanje Bluetooth kontrolera. Kao što možete i sami zaključiti, G560 ne rabi mogućnosti zvučne kartice računala, već ima vlastiti integrirani DAC, koji na računalo spajamo preko USB kabela (2,5 m). Prednost takvog sustava je to što će jednako dobro raditi na bilo kojoj matičnoj ploči, a mana to što vlasnici skupljih ploča s boljim audiopodsustavima neće moći iskoristiti njihove potencijalne prednosti. Osim jedinice skrivene na dnu i konektora sa stražnje strane, na subwooferu se nalazi još nekoliko detalja – ukrasni logo G na vrhu te otvor za refleksiju basa i hlađenje pojačala smješten na suprotnoj strani od konektora.

6,5-inčni subwoofer usmjeren je prema podu i iznimno dominantan u odnosu na satelite. Nebalansirana zvučna slika donekle se može popraviti uštimavanjem preko ekvilizatora

Sateliti su vrlo lijepo dizajnirani, sa zvučničkim jedinicama koje su od znatiželjnih očiju zaštićene crnim tekstilnim mrežicama, na donjem dijelu ukrašenim s malim slovom, odnosnom logom G. Kabeli koji spajaju zvučnike na subwoofer prilično su dugi (2,2 m), ali i vrlo robusni, što posebno vrijedi za kabel desnog satelita na kojem se, sa stražnje strane, nalaze konektor za slušalice, udubljena tipka za uključivanje zvučnika te tipka za aktiviranje Bluetooth sparivanja. Da, na zvučnike je, osim vanjskog analognog izvora zvuka, moguće spojiti i vaš mobilni uređaj, i to preko standarda Bluetooth 4.1.

A post shared by Bug Lab (@buglab) on Mar 30, 2018 at 7:57am PDT

Prilično bi to zgodna mogućnost bila u ovo doba kad svi koristimo telefone za slušanje glazbe, da nije jednog problema – statičkog šuma koji se čuje u pozadini kada se koristi Bluetooth kao izvor zvuka. Šum je, naravno, više izražen kada je Bluetooth samo spojen, a manje je primjetan kada se iz mobilnog uređaja reproducira glazba ili video. U kontekstu reprodukcije glazbe G560 ima još jedan adut na račun svojeg osvjetljenja – LED-ice mogu mijenjati boju i jakost zavisno o tipu glazbe. Efekt će biti sinkroniziran i s drugim Logitechovim RGB periferijama. Ta opcija nije za svaki dan, no dušu je dala za neki tulum.

Zvučnici su na računalo spojeni preko USB kabela (USB na micro USB), no na njih je moguće spojiti i klasične analogne izvore zvuka preko 3,5-milimetarskog konektora

Desni satelit na gornjem dijelu kućišta ima i tri veće tipke. Dvije stražnje namijenjene su regulaciji glasnoće, a prednja je tvornički programirana za reguliranje svjetline LED-ica. Također ju je moguće programirati za bilo koju drugu funkciju, poput G makro tipki na Logitechovim tipkovnicama. Kvaliteta zvuka satelita impresivna je za njihovu veličinu te ih je teško distorzirati povećanjem glasnoće. S druge strane, bilo bi bolje da su veći, odnosno snažniji, a da je subwoofer manji, odnosno slabiji, jer bi time zvučna slika mnogo ujednačenija.

Obuzdavanje glasnoće

Moramo se osvrnuti i na kontrolu glasnoće. Kod klasičnih zvučnika koji se priključuju na zvučnu karticu računala glasnoću je moguće kontrolirati na dva načina – softverski preko snage izlaza iz zvučne kartice te analogno preko regulacije jačine zvuka sâmih zvučnika. Na G560 to nije slučaj, jer zvučnici imaju vlastiti DAC, odnosno zvučnu karticu, pa tipke na satelitu zapravo samo digitalno reguliraju glasnoću zvuka u Windowsima. I tu dolazimo do problema – bez stvaranja vlastitog profila ekvilizatora u Logitech Gaming Softwareu, zvučnici imaju toliko visoku podešenu snagu da je čak i prvi stupanj glasnoće (dakle, nakon što prvi put kliknemo tipku za povećanje glasnoće kad je zvuk isključen) relativno glasan. Rješenje je, kao što smo spomenuli, kreiranje vlastitog audioprofila u kojem će glasnoća svih kanala biti smanjena.

Gaming G560 prvi su Logitechovi zvučnici dizajnirani primarno za igrače. S cijenom od 1.899 kuna osjetno su skuplji od najjačeg “normalnog” Logitechovog 2.1 sustava, Z623. Taj rast cijene ide na račun igračkog pedigrea te implementacije RGB osvjetljenja, vlastitog DAC-a i Bluetooth kontrolera. Maksimalna snaga novih zvučnika osjetno je niža, no to ne bilježimo kao minus jer su zvučnici i dalje toliko moćni da ih nikada nećete podešavati na više od 50% glasnoće. Kvaliteta zvuka u skladu je s ciljnom skupinom – puno basa s potencijalom skidanja žbuke sa zidova, dok su visokotonci osjetno slabiji. Samim time, ove zvučnike možemo preporučiti igračima i ljubiteljima elektronske i hip-hop glazbe, koji traže dominantni bas. Profinjenije korisnike bolje će zadovoljiti klasični stereo zvučnici bookshelf formata.