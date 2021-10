Logitech MX Keys Mini - Kompaktni multipraktik

Osim tipki za prebacivanje između uređaja, MX Keys Mini u prvom redu ima prečice za aktivaciju diktiranja (funkcija Voice Typing u Windowsima), za emotikone, uzimanje slika ekrana, aktivaciju i deaktivaciju mikrofona, puštanje i pauziranje pjesama te upravljanje glasnoćom zvuka. Rado bismo vidjeli tipke za prebacivanje pjesama, ili barem za skok na sljedeću pjesmu. Tu funkciju moguće je dodati putem aplikacije Logitech Options, na način da promijenimo funkciju bilo koje tipke od F4 do Del, iz prvog reda tipkovnice. U aplikaciji jednostavno kliknemo na željenu tipku te odaberemo njenu novu funkciju. Izbor alternativnih funkcija vrlo je bogat – tipki možemo dodijeliti prečicu za brojne sistemske aplikacije i multimedijalne kontrole, no također može pokrenuti željenu aplikaciju, zaključati, uspavati ili isključiti računalo, i koješta drugo. Aplikacija Logitech Options ima još dvije vrlo korisne funkcije. Tipke F1-F12 možemo pretvoriti u standardne funkcijske tipke, umjesto da budu prečice. Još je korisnija mogućnost konfiguriranja funkcija tipki od F4 do Del na razini svake pojedine aplikacije. Drugim riječima, ništa vas ne sprečava da im dodijelite jedan set funkcija kad surfate, neki drugi kad slušate glazbu, a neki treći za obrađivanje fotografija u Photoshopu.