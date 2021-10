Sonos Beam Gen 2 - Moćni kompaktni soundbar

SPECIFIKACIJE Tip Soundbar i multiroom zvučnik Zvučničke jedinice 4x srednjetonci, 1x visokotonac, 3x pasivni radijatori Povezivost Wi-Fi (802.11ac), Ethernet, AirPlay 2, Spotify Connect Podržani formati Stereo i višekanalni PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Multichannel PCM Ulazi HDMI eARC (priložen HDMI-optički adapter) Jamstvo 2 godine

Osim "klasičnih" pametnih, bežičnih zvučnika, Sonos nudi dva soundbara – Arc i Beam. Razlikuju se veličinom, mogućnostima i cijenom: Arc je širi od jednog metra i raspolaže s osam eliptičnih bas-srednjetonaca, tri visokotonca i 11 integriranih pojačala, te je namijenjen uparivanju s televizorima dijagonale od 55 i više inča. Dvije Arcove zvučničke jedinice usmjerene su prema gore, s ciljem vjerne reprodukcije Dolby Atmosa.

Plastična perforirana mrežica najveći je estetski odmak novog Beama od starog, koji je na istom mjestu koristio platnenu mrežicu. Nju je bilo mnogo teže držati čistom

Okosnica Dolby Atmosa, a ujedno i temeljna razlika u odnosu na tradicionalne 5.1 ili 7.1 surround sustave, jest širenje zvuka (i) u vertikalnom smjeru. Ne percipiramo ga samo kao da se kreće oko nas u kružnici, već dopire i iznad naših glava, stoga dobiva volumen kakav kod klasičnih surround sustava izostaje. Atmos je objektni akustički sustav, što znači da kreatori sadržaja svaki objekt u videu (ili igri, gdje se Atmos u novije doba sve češće susreće) mogu pozicionirati u trodimenzionalnom prostoru i dati mu željenu putanju, glasnoću i ponašanje, umjesto da ga naprosto puste na neki od dostupnih im kanala. Kućni Atmos sustavi istodobno mogu baratati s do 128 takvih objekata, odnosno izvora zvuka.

Zašto toliko spominjemo Atmos, osobito u kontekstu Sonosova soundbara Arc, koji uopće nije tema ovog opisa? Zato što je podrška za Dolby Atmos jedna od najznačajnijih karakteristika nove generacije Sonosova kompaktnog soundbara, jednostavno nazvanog Beam Gen 2.

Lako se uklapa

Zaobljene stranice i kompaktni gabariti rezultiraju zaista atraktivnim soundbarom, koji je lako uklopiti u prostor

U odnosu na Arc, Beam je mnogo skromnijih gabarita. U širinu broji 65 centimetara, visina mu je 10 centimetara, a "dubina" 7 centimetara, te je odličan pandan televizorima manjim od 55 inča, iako vas baš ništa ne sprečava da ga postavite ispod bilo kojeg TV-a, kako na komodu, tako i na zid – podržana su oba načina montaže. Važniji parametar od dijagonale televizora jest kvadratura prostora. U velikim dnevnim boravcima, većim od 50 m2, Beam će se, kažimo to tako, izgubiti. Za takve prostore treba gledati u smjeru Sonos Arca. Međutim, u prosječnom hrvatskom dnevnom boravku, za Beam itekako ima mjesta. Štoviše, mnogim će korisnicima taj soundbar trajno zamijeniti "pravi" hi-fi sustav.

Osim u bijeloj, Sonos Beam dostupan je i u crnoj boji

Sa zaobljenim rubovima i finom, plastičnom mrežicom, kojom je gotovo u cijelosti omotan, Beam u obje dostupne boje, crnoj i bijeloj, izgleda zaista lijepo i elegantno te se skladno uklapa u svaki prostor. Gornja mu je strana glatka, a na sebi sadrži dodirne kontrole za pauziranje i puštanje onoga što trenutačno svira, i namještanje glasnoće zvuka. Kako smo od Sonosa već navikli, te kontrole na pritisak reagiraju brzo i precizno te se praktički ni po čemu ne razlikuju od fizičkih kontrola – osim što su mnogo skladnije stopljene s cjelokupnim dizajnom uređaja. Odozgo se nalaze još i dalekometni mikrofoni, namijenjeni hvatanju glasovnih naredbi. Beam podržava glasovne asistente Google Assistant i Amazon Alexa, no kako nijedan u Hrvatskoj nije službeno podržan, tu funkcionalnost nismo uspjeli iskušati.

Ambicije za Atmos

Na Beamovoj poleđini uvučena je tipka za resetiranje, a tu su i jedina tri konektora s kojima Sonosov soundbar raspolaže: napajanje, 100-megabitni Ethernet i HDMI eARC ulaz. Boja kabela napajanja podudara se s vanjštinom soundbara. Osim žično, Beam je umreživ i bežično, preko integrirane 802.11b/g/n/ac bežične mrežne kartice, koja uredno podržava 2,4 i 5-gigahercne Wi-Fi mreže.

Straga nalazimo priključak napajanja (kabel je iste boje kao soundbar), tipku za resetiranje, 100-megabitni žični mrežni port te HDMI eARC ulaz

HDMI eARC ulaz kompatibilan je s televizorima koji imaju "obični" HDMI ARC izlaz, dakle, zvuk s televizora uredno će biti dostavljen do Beama i reproduciran kroz njegove zvučnike. Međutim, planirate li koristiti Dolby Atmos, televizor vam mora biti opremljen HDMI eARC izlazom, jer samo tako može zadovoljiti Atmosovu potrebu za višom propusnošću HDMI sučelja.

Optički ulaz Beam očito nema, ali ipak postoji način da se spoji s televizorima koji su prestari da bi podržavali HDMI ARC te raspolažu samo optičkim (TOSLINK) izlazom: pomoću priloženog HDMI-optičkog adaptera. Premda biste kod mnogih drugih soundbarova time ostali bez mogućnosti namještanja glasnoće zvuka pomoću daljinskog upravljača od televizora, Sonos je mislio na taj detalj – pomoću ugrađenog infracrvenog senzora, Beam može "naučiti" kontrole glasnoće vašeg daljinca.

Na Beamovoj gornjoj strani nalaze se izvrsne dodirne kontrole i mikrofoni za glasovno upravljanje. Ugrađen je i NFC čip, kako bi se uređaj mogao dodati u aplikaciju Sonos S2 jednostavnim dodirivanjem mobitela i soundbara

Od ostalih načina slanja zvuka na Beam, podržani su još samo Apple AirPlay 2 te Spotify Connect. Potonji nam dozvoljava da unutar Spotifyeve stolne ili mobilne aplikacije odaberemo Beam s liste dostupnih uređaja za reprodukciju zvuka, nakon čega će on smjesta započeti s reprodukcijom glazbe.

Pet dinamičkih, tri pasivna

Ispod Beamove mrežice nalazi se ukupno pet dinamičkih zvučničkih jedinica (i isto toliko pojačala klase D): četiri eliptična srednjetonca, smještena sprijeda i na bokove, te jedan centralni visokotonac. Njima su pridružena tri pasivna radijatora, dva sprijeda i jedan straga, zadužena za proizvodnju basova. Kao što vjerojatno zapažate, izostaju zvučničke jedinice usmjerene prema gore, što je jedan od temeljnih zahtjeva Dolby Atmos sustava.

Eksplodirani pogled novog Beama otkriva nam kako su raspoređene dinamičke zvučničke jedinice i pasivni radijatori

Sonos je tome doskočio algoritmom za virtualizaciju "vertikalnih" kanala, odnosno pametnim DSP-om, koji pokušava zavarati uši i mozak, i uvjeriti ih u postojanje pravih stropnih zvučnika. To mu, međutim, baš i ne polazi za rukom; Beamova interpretacija Dolby Atmosa nije ni blizu "pravom" Atmosu. Ako vam je doživljaj Dolby Atmosa primarni razlog za kupnju ozvučenja za dnevni boravak, svakako nastavite s potragom – i pripremite se na višestruko veće troškove.

Trueplay - Kalibracija za odabrane Beam podržava Sonosovu tehnologiju Trueplay, koja služi kalibraciji zvučnika prema prostoru u kojem se on nalazi. Pokreće se unutar aplikacije Sonos S2, a postupak se sastoji od držanja mobitela u sjedećem položaju, na mjestu s kojeg najčešće gledate TV, nakon čega se treba prošetati po prostoriji i mahati mobitelom na odgovarajući način, dok zvučnik ispaljuje testne signale. Što se zapravo događa? Tehnologija Trueplay analizira refleksije zvuka od zidova, namještaja i drugih površina u prostoru, te kreira modificiranu frekvencijsku krivulju, prilagođenu tom zvučniku i toj konkretnoj okolini. Jedini problem – Trueplay je dostupan isključivo na uređajima s iOS-om, dakle trebat će vam iPhone ili iPad. Nema načina da se izvede na Androidu, a tome je vjerojatno tako zato što Appleovih uređaja ima malo, te je Sonosu lako dospjeti do karakteristika njihovih mikrofona. Ostaje upitno zašto tehnologija nije izvedena tako da se koriste mikrofoni u samom zvučniku, jer bi tada, barem u teoriji, bila dostupna svima.

S druge strane, za svaki drugi način korištenja, a uz preduvjet da ga smjestimo u prostor veličine do nekakvih tridesetak kvadrata, Sonos Beam zvuči mnogo bolje no što bi se iz njegovih kompaktnih gabarita moglo naslutiti. Najistaknutiji dio njegova akustičkog potpisa srednje su frekvencije, odnosno čitavo vokalno područje. Sonos se pobrinuo da glasovi glumaca, a samim time i glazbenih izvođača, budu jasni, glasni i upečatljivi, kako bi ostali čujni bez obzira na količinu akcije na ekranu, odnosno kompleksnost instrumentalne dionice u pjesmi koja trenutačno svira. Tri pasivna radijatora iz Beamova kompaktnog kućišta izvlače zadovoljavajuću količinu basa, koji je nešto naglašeniji u gornjem dijelu raspona, s ciljem povećavanja osjećaja "mesnatosti" zvuka. Bas se može dodatno pojačati preko ekvilizatora, koji je integriran u mobilnu aplikaciju Sonos S2, ali ne sugeriramo da idete preko +6 dB, jer tada počinje ozbiljno nadglašavati srednje frekvencije i remetiti cjelokupni balans Beamove zvučne slike. Ako tražite duboke frekvencije koje izbijaju plombe iz zuba, svakako ćete htjeti razmisliti o kupnji Sonos Suba (oko 5.000 kuna).

Visoke frekvencije većim su dijelom pripitomljene te na stvaraju zamor osjetila, čak ni prilikom dugotrajnije izloženosti Beamovu muziciranju. U vrlo kompleksnim pjesmama (i filmskim scenama) dolazi do blage zagušenosti zvučničkih jedinica pa je teško razaznati najfinije detalje i finese, ali to svejedno ne mijenja dojam kako iz Beama izlazi bolji i "veći" zvuk no što bi, s obzirom na njegove fizičke gabarite, trebao. Širina zvuka jedan je od aduta ovog soundbara – pretpostavljamo kako ju treba zahvaliti bočno pozicioniranim srednjetonskim jedinicama, zato što one vrlo doslovno "pucaju" zvuk ulijevo i udesno, razvlačeći ga po horizontali.

Beam se može iskoristiti kao temelj 5.1 surround sustava. Na njega se bežično može povezati Sonosov subwoofer Sub, a zvučnici, kao što su Sonos One SL i modeli iz IKEA-ine linije SYMFONISK, dodaju se kao stražnji kanali

Također vrijedi istaknuti kako se Beam može iskoristiti kao osnova "klasičnog" 5.1 surround sustava, u kojem Beam igra ulogu lijevog, desnog i centralnog kanala, za subwoofer mu dodamo Sonos Sub, a za stražnji lijevi i desni kanal iskoristimo Sonosove zvučnike One SL, ili modele iz IKEA-ine linije SYMFONISK, poput SYMFONISK WiFi zvučnika za biblioteku, ili SYMFONISK okvira za sliku s WiFi zvučnikom. U takvoj kombinaciji svi se spomenuti zvučnici međusobno povezuju bežično, jednostavnim dodavanjem unutar aplikacije Sonos S2.

Osim Dolby Atmosa, Beam može reproducirati stereo i višekanalne PCM zapise, kao i Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD i Dolby Multichannel PCM sadržaje. Uskoro će, putem nadogradnje firmwarea, biti dodana podrška za DTS Digital Surround, kao i za Dolby Atmos Music i Amazon Musicov format Ultra HD. Jedini bitniji formati koji nisu i neće biti podržani su DTS:X i DTS-HD.

Kada bi bio obični, primitivni soundbar, Sonos Beam nazvali bismo prilično uspjelim proizvodom, jer izgleda lijepo, zvuči vrlo dobro, pouzdano se uparuje s televizorom i ugodan je za korištenje. Međutim, Beam je ujedno i pametni zvučnik, koji uživa sve blagodati zacijelo najboljeg multiroom sustava današnjice.

Sonos S2 - Vrhunac multirooma

Ako vam je Beam prvi Sonosov zvučnik u domu, pomoću izvrsne mobilne aplikacije Sonos S2, na krajnje ćete intuitivan način na njemu reproducirati glazbu sa svih podržanih glazbenih servisa (Deezer, Spotify, YouTube Music, TuneIn Radio, Sonos Radio, Bandcamp, SoundCloud i brojni drugi), ili s vašeg Plex servera, odnosno mrežno dijeljenog glazbenog direktorija.

Posebno je zanimljivo kako unutar iste aplikacije izgleda interakcija dvaju ili više Sonosovih zvučnika. U bilo kojem trenutku, u dva ili tri dodira, moći ćete ih grupirati ili razdvojiti, puštati željene sadržaje na svima zajedno ili svakom posebno, te nezavisno ili grupno upravljati glasnoćom zvuka. Neće vam se događati da aplikacija odjednom ne prepoznaje neki od umreženih zvučnika, ili da oni ne reagiraju u istom trenutku na pauziranje glazbe, prebačaj pjesme, ili neki treći vanjski podražaj. Sonosov multiroom sustav i dalje je bez premca te predstavlja izvanrednu "dodatnu vrijednost" za novi Beam.

Zanimljivo je i kako se Beam ponaša kao klasični soundbar. Recimo da vam je televizor isključen, a na Beam ste, pomoću aplikacije Sonos S2, pustili omiljenu radijsku postaju ili playlistu s nekog glazbenog servisa. Nakon uključenja televizora, Beam se automatski prebacuje na HDMI eARC ulaz i započinje reproducirati zvuk s TV-a. Ako ne želite da se tako ponaša, jednostavno ćete u njegovim postavkama isključiti opciju "TV Autoplay". Tu je i opcija "Ungroup on Autoplay", koja će Beam automatski ukloniti iz grupe sa zvučnicima u drugim prostorijama, kako bi na njima nastavilo svirati ono što je dotad sviralo. Na istom mjestu također možemo vremenski sinkronizirati zvuk i sliku (u slučaju bilo kakvog kašnjenja), kao i grupe Sonosovih zvučnika. Najzad, aplikacija nudi opcije Night Sound i Speech Enhancement. Prva je, kako joj naziv kaže, namijenjena noćnom korištenju, a služi glasnijoj reprodukciji vrlo tihih zvukova, uz istodobno utišavanje glasnih. Speech Enhancement dodatno ističe vokale, što u procesu testiranja Beama nismo nalazili potrebnim.

S obzirom na izvrstan set mogućnosti, dopadljiv dizajn, vrlo dobar zvuk i zaista vrhunsko iskustvo korištenja, novi Sonos Beam nesumnjivo je jedan od najzanimljivijih izbora u svijetu kompaktnih soundbara. Cijena od 3.800 kuna nipošto nije mala, ali izgledno je da nećete požaliti za potrošenim novcem, jer svakodnevica s Beamom iznimno je ugodna.