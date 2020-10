Microsoft Xbox Elite Wireless Controller Series 2 - Najbolji i najskuplji

SPECIFIKACIJE Tip Bežični gamepad Upravljanje Analogne gljive, D-Pad Analogni okidači Da Trajanje baterije 40 h (punjiva) Vibracija Da Načini spajanja Bluetooth, Wi-Fi, žično (USB-C) Masa 345 g (bez kabela) Platforme Xbox One, PC, Android, iOS Jamstvo 2 godine

Uz svoj “standardni” bežični gamepad za Xbox One, koji je prvi izbor većine vlasnika PC-ja, Microsoft proizvodi “elitnu” verziju tog uređaja. Prvo izdanje Xbox Elite Wireless Controllera svjetlo dana ugledalo je 2018. godine. Radilo se o impresivnom komadu periferije, koji je svoje nedostatke počeo pokazivati tek nakon nekoliko mjeseci korištenja, zbog čega su većini recenzenata oni – promakli. Dva najistaknutija problema bila su vezana uz kvalitetu izrade. Dolazilo je, naime, do guljenja lijevog i desnog gripa te zaglavljivanja dviju stražnjih gornjih tipki (LB i RB). Te falinge bile su izražene do te mjere da nije bilo pitanje hoće li se, već kada će se manifestirati.

Problematičan materijal, koji je prekrivao gripove prvog Elite Wireless Controllera, zamijenjen je mnogo izdržljivijim

Zbog toga nismo žurili s opisom druge generacije Xbox Elite Wireless Controllera, kojoj je Microsoft jednostavno pridodao oznaku “Series 2”. Taj gamepad u našim je rukama proveo nekoliko mjeseci i ukupno više od 200 sati igranja, s ciljem da provjerimo jesu li grijesi iz prošlosti uspješno otklonjeni te vrijedi li ovo čudo traženih 170 eura, što je ekstremno visoka cijena za bilo koji komad periferije, a pogotovo za gamepad.

Trošak na trošak

Xbox Elite Wireless Controller Series 2 poveziv je sa svim varijantama Xboxa One te svim uređajima temeljenim na Windowsima 10, Androidu i iOS-u. Podržava spajanje preko Bluetootha i radijske bežične veze, a tu je i mogućnost povezivanja pomoću žice, za što se koristi priloženi USB-C kabel. Kad je riječ o bežičnom uparivanju, najniže latencije i općenito najbolje performanse postižu se kad se koristi radijska veza. Za vlasnike PC-ja to znači da će morati izdvojiti dodatnih tridesetak eura za odgovarajući adapter – Xbox Wireless Adapter for Windows 10 – čime se cijena čitavog paketa penje na masnih 200 eura. Plus poštarina, jer Xbox Elite Wireless Controller Series 2 nije dostupan u Hrvatskoj. Nazdravlje!

Crno-siva kombinacija boja i vrhunskih materijala rezultira gamepadom koji odiše luksuzom

Odlučite li potrošiti toliku svotu na gamepad, utjehu ćete moći potražiti u činjenici da na svijetu vjerojatno ne postoji luksuzniji i kvalitetniji uređaj te vrste. Microsoft nije samo ispravio najveće mane prethodnika, već ga je poboljšao u apsolutno svakom relevantnom aspektu. Problematični gripovi sada su obloženi fenomenalnim, gumiranim, hrapavim materijalom, koji nakon nekoliko mjeseci povlačenja po rukama ne pokazuje apsolutno nikakve znakove trošenja, ili bilo kakvog korištenja. Prekidači tipki LB i RB zamijenjeni su mnogo kvalitetnijima, a dodani su i neki sitni, ali bitni detalji, poput hrapave površine lijevog i desnog triggera.

Na donjoj strani gamepada nalaze se dva klizača, pomoću kojih odabiremo jedan od tri stupnja hoda samih triggera. U prvom stupnju hod im je kao kod klasičnog gamepada za Xbox One, a u trećem je izrazito kratak, do te mjere da se triggeri ponašaju gotovo kao tipke. Srednji položaj je, očekivano, na pola puta između te dvije krajnosti.

Kontaktne površine stražnjih prekidača hrapave su i pod prstima vrlo ugodne. Hod im se može namjestiti na neku od tri dostupne razine, pomoću klizača na donjoj strani gamepada

Odozdo također nalazimo četiri dodatne, izdužene tipke, čiji je oblik učinjen takvim kakvim ga vidite, kako bismo ih mogli koristiti posve prirodno, bez naprezanja dlanova ili prstiju. Te tipke magnetski su fiksirane za svoja ležišta i vrlo se lako vade, te im možemo mijenjati orijentaciju i raspored. Primjerice, ako želite koristiti samo dvije od četiri tipke, ništa vas ne sprečava da dvije suvišne izvadite i spremite u priloženu futrolu. Osobno gamepad držim na nekonvencionalan način – lijevim dlanom grip obuhvaćam potpuno, a desnim tako da mi “špica” desnog gripa biva uglavljena na spoju malog prsta i prstenjaka. Xbox Elite Wireless Controller Series 2 dozvoljava mi da na donjoj lijevoj poziciji koristim dugačku dodatnu tipku, a na gornjoj desnoj kratku, čime se gamepad u potpunosti podređuje mojem neobičnom stilu držanja. Konkurencija također eksperimentira s povećanjem broja tipki konvencionalnog gamepada, ali apsolutno nitko to nije izveo kvalitetno i intuitivno poput Microsofta kod ovog modela.

Gljiva jedna, gljiva druga

To je samo jedan od preko nekoliko načina prilagodbe Microsoftova najboljeg gamepada preferencijama korisnika. Mijenjati se mogu i analogne gljive, još lakše nego tipke s njegove donje strane: jednostavno ih povučemo prema gore i zamijenimo drugima, koje će, pomoću magneta, sjesti na svoje mjesto. Xbox Elite Wireless Controller Series 2 dolazi s čak šest gljiva: dvije su standardne, kao na “običnom” gamepadu za Xbox One, dvije su s proširenom dodirnom površinom (kao na Xboxu 360), jedna ima hrapavi, konveksni “klobuk”, a posljednja ima isti oblik kao standardna, samo što je gotovo dvostruko viša.

Četiri izdužene tipke, smještene na donju stranu gamepada, u jednom se potezu mogu ukloniti. Ništa vas ne sprečava da koristite samo dvije, tri, jednu ili nijednu – svaka može ići na bilo koju dostupnu poziciju

Svaka od tih gljiva ima vlastitu ergonomiju, osjećaj pod palcem, ali i preciznost upravljanja. Što je gljiva viša, efektivno ima veći raspon kretanja, stoga omogućuje finiju kontrolu pokreta. Tako najviša ponuđena gljiva omogućuje zaista minucioznu preciznost i gradaciju pomaka te se u rukama sposobnog igrača može pretvoriti u ubojito oružje na virtualnoj bojišnici. Standardne gljive su najniže, one koje kopiraju gljive Xboxa 360 malo su više (dotične su mi najbolje odgovarale), konveksna gljiva još je viša, a “visoka” je, logično, najviša. Naravno, ležišta za analogne gljive ista su na obje strane gamepada, stoga vas ništa ne sprečava da kombinirate dvije različite, već prema vlastitom nahođenju. U prvih tjedan ili dva dana korištenja ovog gamepada gljive ćete mijenjati svakodnevno, nerijetko i između partija, ali to ne treba doživjeti kao gnjavažu, već jednu od blagodati ovog kontrolera.

Kad skinemo analogne gljive, dobivamo pristup utorima za priloženi ključ, pomoću kojeg možemo povećati otpor samih gljiva

Analognim gljivama također možemo regulirati osjetljivost, što je jedna u nizu novosti u odnosu na prvi Xbox Elite Wireless Controller. S uređajem se isporučuje ključić nalik gitarskoj trzalici. Kad skinemo gljivu, otkriva se ležište u koje valja gurnuti taj ključić te tada odabrati jedan od tri stupnja zakreta. Kako ga okrećemo u smjeru kazaljke na satu, povećava se otpor koji gljiva pruža pomicanju, odnosno snaga kojom se vraća u središnji položaj. Osobno sam ostao pri tvorničkoj, “najlabavijoj” postavci, no nekome drugome možda će bolje odgovarati neka od druge dvije.

Posljednji promjenjivi dio Microsoftova gamepada jest D-Pad. Ako vam se ne sviđa okrugli D-Pad, jednostavno ćete ga izvaditi i na njegovo mjesto ugraditi klasični, u obliku plusa.

Bogata ponuda dodataka: šest analognih gljiva, zamjenski D-Pad, četiri tipke za donju stranu uređaja te ključ za zatezanje opruga u gljivama

Četiri glavne tipke (A, B, X i Y) ne razlikuju se od tipki standardnog kontrolera za Xbox One, osim što nisu obojene, već crno-sive. Između tipki “View” i “Menu” nalazi se tipka za prebačaj između pohranjenih profila s postavkama, njih ukupno tri. Profile konfiguriramo pomoću aplikacije Xbox Accessories (ili “Dodatna oprema za Xbox”, koristite li lokaliziranu verziju aplikacije).

Beskonačna baterija

Kao što smo već spomenuli, Xbox Elite Wireless Controller Series 2 isporučuje se u odličnoj, čvrstoj futroli, unutar koje se nalaze utori za sve njegove dodatke (gljive, donje tipke, D-Pad, kabel, ključ za zatezanje analognih gljiva), ali i kolijevka za punjenje ugrađene baterije. Dok je prvi Elite Wireless Controller energiju crpio iz dvije AA baterije, njegov nasljednik raspolaže punjivom baterijom, dostatnom za više od 40 sati bežičnog rada. To je iznimno dugačka autonomija, premda je u praksi praktički svejedno traje li baterija 20, 30 ili 100 sati – kad završite s igranjem, gamepad ćete odložiti na kolijevku i on će prilikom sljedećeg korištenja opet biti posve napunjen. Zahvaljujući takvom pristupu, trajanje baterije prestaje biti stavka o kojoj se kod ovog gamepada razmišlja, što je za jedan bežični uređaj poveliki uspjeh. Kolijevku možete postaviti na stol, a također ju možete ostaviti unutar futrole – Microsoft je futrolu izveo tako da dozvoljava spajanje USB-C kabela u kolijevku dok se ona nalazi u futroli. Ako se odlučite za tu varijantu, gamepad ćete nakon završetka igraće sesije vratiti u futrolu. Sama kolijevka vrlo je kompaktna pa montirani gamepad izgleda kao da lebdi iznad radne površine. Iako je otežana s ciljem povećanja stabilnosti, prilikom uzimanja gamepada ipak ju treba pridržati drugom rukom, jer su magneti za fiksiranje gamepada toliko jaki da kolijevku uspijevaju podići u zrak.

Nedostaci? Izuzev najočitijeg – neugodno visoke cijene – nekome bi moglo zasmetati što je Xbox Elite Wireless Controller Series 2 relativno težak. Ipak, nipošto ga ne bismo nazvali preteškim ili umarajućim prilikom dugotrajnijeg korištenja. Ako vam njegovih 345 grama predstavlja preveliki napor za mišiće ruku, traženih 170 eura (plus 30 eura za bežični prijamnik, plus poštarina) vjerojatno biste radije trebali potrošiti na članarinu u najbližoj teretani.

Ovo je spektakularno dobar komad igraćeg hardvera, koji gotovo nitko neće kupiti. Za isti se novac, naime, mogu nabaviti tri “obična” bežična kontrolera za Xbox One, što vam osigurava doživotnu zalihu odličnih gamepada – i još vam ostane za ćevape.

Aplikacija Xbox Accessories Za konfiguriranje kontrolera koristi se aplikacija Xbox Accessories (“Dodatna oprema za Xbox”, u hrvatskoj varijanti). Dotična nam omogućuje nešto što kod “običnog” gamepada za Xbox One nije izvedivo – da promijenimo funkcije svih tipki, izuzev tipki Xbox (koristi se za uključenje gamepada), View, Menu i one za promjenu profila. Pritom je svakoj tipki moguće dodijeliti dvije različite funkcije. Sekundarne funkcije svih tipki aktiviraju se kad pritisnemo tipku Shift, a koja će to konkretna tipka biti, to također moramo odabrati u aplikaciji Xbox Accessories. Naprednije korisnike također će zanimati mogućnost detaljnog namještanja ponašanja analognih gljiva. Može se odabrati krivulja osjetljivosti, kao i konkretan izračun pomaka (radijalni, neovisan po osima ili po pravim dijagonalama). To je kompleksna problematika, kojom se bave samo profesionalni igrači i poneka dretva na Redditu, stoga tamo možete potražiti detaljnije informacije i mišljenja. Još je moguće namjestiti mrtve zone lijevog i desnog prekidača (softverski im skratiti hod, u osnovi), namjestiti jačinu vibracijskih motora u gripovima i stražnjim prekidačima te regulirati svjetlinu bijele LED-ice smještene ispod gumba Xbox. Sve te postavke pohranjuju se u tri korisnička profila, između kojih se prebacujemo pomoću pripadajuće tipke, smještene između D-Pada i desne analogne gljive. Trenutačno odabrani profil naznačen je na samom gamepadu, pomoću triju bijelih LED-ica.