Mountain Makalu 67 - Perolak, a bez kompromisa

Specifikacije Tip senzora Optički (PixArt PAW3370, 19.000 DPI) Dimenzije 127 x 70,2 x 42,2 mm Masa 67 g Broj tipki 5 + 1 Vrsta priključka USB Kabel 1,8 m (opleteni) Jamstvo 2 godine

Mountain je prilično mlada, ali iznimno ambiciozna, njemačka tvrtka, specijalizirana za periferije za igranje. Najpoznatiji proizvod im je mehanička tipkovnica Everest, specifična po nizu naprednih funkcija i modularnom dizajnu, zahvaljujući kojem je na Kickstarteru privukla pozornost više od tisuću korisnika, i prikupila novčanu podršku od gotovo 230.000 eura. Dok čekamo da tipkovnica Everest stigne u naš testni laboratorij, pozabavit ćemo se Mountainovim jedinim preostalim proizvodom – mišem Makalu 67. “Makalu” je, usput budi rečeno, peti najviši vrh na svijetu, a “67” je masa ovog miša, izražena u gramima.

Iz izrazito malene mase očito je kako se radi o mišu namijenjenom prije svega igračima pucačina iz prvog lica, gdje je izvanredna upravljivost jedan od ključnih faktora za uspjeh na virtualnoj bojišnici, osobito za korisnike niskih osjetljivosti. Naravno, Makalu 67 jednako će dobro poslužiti i za sve ostale tipove igara, kao i za svakodnevni rad, jer u svojem nastojanju da bude lagan ipak ne odlazi toliko daleko poput nekih konkurenata, kao što su Cooler Master MM710, Glorious Model O- ili Finalmouse Ultralight 2.

Rebrasti dizajn kućišta Mountainov je patent. Učinkovito smanjuje masu uređaja, a uz zadržavanje potpune čvrstoće

Naime, dok spomenuti miševi malenu masu postižu kombinacijom "rupičastog" kućišta i izrazito malih dimenzija, na koje se nije svakome lako naviknuti, Makalu 67 ima gabarite “normalnog” miša te će biti privlačan mnogo širem krugu korisnika, uključujući one s većim šakama. Kako je onda postignuta masa od samo 67 grama? Pomoću upečatljivog (i patentiranog) rebrastog dizajna kućišta. Uklonjeni su viškovi na gornjoj, donjoj i bočnim stranama miša, a zadržan je izvanredan strukturalni integritet. Konkurentski miševi koriste rupe u obliku pčelinjeg saća, što je učinkovit način za obaranje mase, ali uz jednu bitnu razliku u odnosu na Mountainovo rješenje: ako jako pritisnete gornju ili bočne strane nekog od tih miševa, osjetit ćete blago savijanje njihovih oklopa. Kod Mountainovog pulena takvo što ne postoji – koliko god smo ga gnječili, ni u jednom trenutku nije pokazao ni najmanji znak posustajanja. Premda smo stava da mu to u praksi ne donosi drastičnu prednost, jednostavno zato što na miša nikad nećete primjenjivati tako veliku silu, treba kazati da se tvrtkin rebrasti dizajn u ekstremnim situacijama pokazuje robusnijim od saćastog.

Rebrasto kućište Makalua 67 također osigurava odličnu stabilnost u dlanu, dodatno povećanu plitkim, nakošenim udubinama ispod bočnih tipki te na istome mjestu na desnoj strani miša. Sve to rezultira mišem kojeg je lako podići i premjestiti na podlozi, što ga čini iznimno pogodnim za žustro “veslanje” i slične, agresivne manevre.

Hoće li zalijevanje vodom ili omiljenim nezdravim pićem rezultirati prijevremenom smrću vašeg miša? Ne bi trebalo – tiskana pločica prekrivena je slojem zaštite od tekućina, stoga bi trebala uspješno preživjeti takvu havariju. To, doduše, nismo isprobali, već slijepo vjerujemo proizvođaču na riječ.

Kotačić i tipka za promjenu optičke razlučivosti okruženi su RGB LED-icama, čiju boju i efekte proizvoljno možemo namještati

Oblik tijela Makalua 67 gotovo je izravna preslika slavnog miša Zowie EC2, obožavanog među eSports profesionalcima i svima onima koji o tome sanjare. Namijenjen je dešnjacima, a karakterizira ga nešto uzdignutije kućište, šire straga, a suženo prema prednjem dijelu, čime se dobivaju blago uvučene bočne stranice. Oblik miša u praksi se pokazuje podjednako pogodnim za držanje punim dlanom, vršcima prstiju i svime između. Kako god ga pridržavali, do izražaja dolaze njegova stabilnost i pouzdanost prilikom brzog manevriranja; Makalu 67 svojem vlasniku pruža ugodan osjećaj potpune kontrole.

Odlične teflonske nožice brinu se za posve glatko klizanje miša po podlozi. U paketu dolazi jedan dodatni, zamjenski set nožica

Tipke su izvrsne. Mountain je posegnuo za Omronovim mehaničkim mikroprekidačima, deklariranim na 50 milijuna klikova, koji na pritisak reagiraju besprijekornom preciznošću i uz zadovoljavajući “klik”. To se odnosi na glavne tipke, ali i na bočne, koje konkurenti često stavljaju u drugi plan pa bivaju gnjecave i loše. Dvije bočne tipke Makalua 67 jednako su kliketave i precizne kao glavne, te kvalitetom dobrano nadilaze bočne tipke mnogo skupljih miševa, kao što je, primjerice, Logitech G Pro Wireless. Sviđa nam se i njihov položaj – uvijek su nadohvat palca, a bez mogućnosti slučajnog pritiska.

Bočne tipke pažljivo su pozicionirane pa ih nije moguće nehotično pritisnuti. Na pritisak reagiraju precizno i uz zadovoljavajući “klik”

Kotačić također iznimno dobro funkcionira kao tipka. Tvrdoća mu je odlično pogođena te vrijedi isto što smo naveli za bočne tipke: kad ga želite pritisnuti, to ćete učiniti s lakoćom (i bez opasnosti od nehotične rotacije kotačića), a istodobno nećete morati brinuti o slučajnim pritiscima. Posljednja tipka nalazi se ispod kotačića. Pretpostavljena funkcija joj je prebacivanje između maksimalno pet pohranjenih razlučivosti optičkog senzora. Trenutačno aktivna razlučivost naznačuje se pomoću bijelih LED-ica, sakrivenih ispod plastičnog prostora na prostoru između kotačića i same tipke. Kad ništa ne svijetli, to znači da se nalazite na prvoj konfiguriranoj osjetljivosti, jedna točka znači da ste na drugoj, dvije da ste na trećoj, i tako dalje.

Ako želite da ta tipka radi nešto drugo – da ima ulogu neke druge tipke miša ili tipkovnice, pokreće neki makro, obavlja multimedijalnu kontrolu, uspavljuje računalo ili nešto osmo, to ćete moći konfigurirati unutar softvera Base Camp.

Kotačić se precizno rotira gore-dolje, a mogućnost pomicanja ulijevo i udesno izostala je.

Iako je izrazito lagan, Makalu 67 nije ekstremno malen, što ga čini pogodnim za vrlo široki krug igrača

Čitavo područje od kotačića do tipke za promjenu DPI-ja okruženo je RGB LED-icama, čiju boju i efekte možemo proizvoljno namještati. Ako obožavate svjetlosne efekte, taj detalj mogao bi vam se dopasti, no moramo priznati da ne bismo žalili ni da ga nema.

Na donjoj strani miša nalaze se dvije velike teflonske nožice, na čijim se rubovima nalaze udubine. Njihova svrha je olakšavanje skidanja i zamjene nožica. Mountain u kutiji velikodušno isporučuje sekundarni set nožica, koje će vam odlično poslužiti kad se postojeće istroše. Same nožice, zahvaljujući veličini i kvaliteti izrade, osiguravaju iznimno glatko klizanje miša po podlogama svih tipova te su još jedan aspekt u kojem Mountain ništa nije prepustio slučaju.

Četiri LED-ice ispod kotačića informiraju nas o trenutačno odabranoj optičkoj razlučivosti. Ukupno ih možemo definirati pet

Isto možemo kazati i za ugrađeni optički senzor. Riječ je o PixArtovom novom najboljem optičkom sustavu, PAW3370. Dotični ima raspon razlučivosti od 400 do 19.000 DPI i maksimalnu brzinu praćenja od 400 IPS (10,16 m/s – mnogo više no što ljudska ruka može postići). Performanse su mu apsolutno besprijekorne. Kirurškom preciznošću prati najfinije i najžustrije pomake te ne pokazuje nikakve sklonosti akceleraciji ili interpolaciji pokreta. Unutar softvera Base Camp mogu se definirati dvije vrijednosti takozvane lift-off udaljenosti – visine pri kojoj senzor prestaje pratiti pokrete po podlozi. Kad ju namjestimo na “Low”, senzor prestaje hvatati na visini iznad jednog milimetra. Na postavci “High”, pokreti se još uvijek detektiraju na visini od oko 1,5-2 milimetra. Svaki korisnik za sebe će odrediti što mu bolje odgovara, no “veslači” – korisnici niskih osjetljivosti – htjet će se držati postavke “Low”.

Sjajan cjelokupni dojam upotpunjuje izvrsni, izrazito fleksibilni, posve opleteni kabel, nalik onome kakav smo susreli kod nekih drugih visokokvalitetnih modernih miševa za igranje. Kabel je toliko mekan i otporan na struganje po podlozi da se Mountain Makalu 67 gotovo doima bežičnim. Stava smo da tehnologija izrade kabela za miševe nema kamo dalje napredovati – ovo je apsolutni vrhunac izvedbe i izrade, koji može nadmašiti samo prelazak na posve bežična rješenja.

Sa svime time na umu, nije teško zaključiti da je Mountain sa svojim prvim mišem napravio zaista dobar posao. Riječ je o kvalitetnom mišu za igrače svih kalibara i preferencija, s osobitim naglaskom na ljubitelje pucačina iz prvog lica, gdje njegove sposobnosti najviše dolaze do izražaja. Cijena od 60 eura nije mala, ali nije ni sumanuta, s obzirom na kvalitetu koja se dobiva. Sljedeća isporuka kupcima dogodit će se u studenome (prva zaliha u potpunosti je rasprodana), a rezervirati ga je moguće već sada. Ne vrijedi čekati da stigne na police informatičkih dućana, jer zasad nema planova da će se prodavati izvan Mountainove vlastite web-trgovine.

Upravljački softver Base Camp Konfiguracijski softver aspekt je kojem proizvođači miševa u pravilu ne pridaju previše pozornosti – čast izuzecima. Mountain ni ovdje nije podbacio. Za konfiguraciju miša koristi se softver Base Camp, koji na intuitivan i oku ugodan način omogućuje namještanje razlučivosti i osjetljivosti senzora, frekvencije uzorkovanja USB porta (125-1.000 Hz) i vremena reakcije tipki, zatim lift-off udaljenost, konkretne funkcije svih tipki, makroe (možemo snimati željene radnje na tipkovnici i mišu) i svjetlosne efekte. Sve postavke mogu se pohraniti u pet korisničkih profila. Najzad, Base Camp koristit ćete za nadogradnju firmwarea miša, kojom će se dodatno rafinirati njegove performanse – premda su one i u sadašnjem stanju zaista besprijekorne.