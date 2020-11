eShark ESL-M5 Shinai V2 - Futuristička jednostavnost

Specifikacije Tip senzora Optički (PMW 3360, 12.000 DPI) Dimenzije 120 x 63 x 39 mm Masa 145 g Broj tipki 7 Vrsta priključka USB Kabel 1,8 m (opleteni) Jamstvo 2 godine

Vrlo rijetko dogodi se da oduševljenje komadom periferije možemo iskazati već na prvi kontakt, no upravo se to dogodilo s novim mišem iz eSharkovih pogona, zbog čije smo iznimne završne obrade odmah poželjeli uskočiti u omiljenu mrežnu pucačinu i istražiti što sve ovaj glodavac može. Jedan od pet miševa u tvrtkinoj ponudi, eShark ESL-M5 Shinai V2 cjenovno se smjestio ravno u sredinu. To je miš koji cilja zaljubljenike u pucačke igre i one koji performanse i jednostavnost cijene mnogo više od dodatnih mogućnosti.

Relativno jednostavna izgleda, ovaj miš vizualno se ne ističe u masi, no daleko od toga da se ne radi o zgodnom mišu, pogotovo kad uključimo lagano prigušeno podesivo RGB osvjetljenje

ESL-M5 Shinai V2 simetričan je miš, prilagođen dešnjacima koji koriste claw grip. Njegovo tijelo, relativno skromnih gabarita, načinjeno je od kvalitetne plastike premazane finim, hrapavim mat premazom crne boje, a ukrašeno neobojenim prozirnim detaljima. Kroz njih do oka dopire podesivo RGB osvjetljenje, kojemu je boje, uzorak ponašanja i slično moguće prilagođavati u jednostavnom upravljačkom programu. Na donjoj strani miša nalaze se dvije velike teflonske nožice, zahvaljujući kojima miš po podlozi klizi gotovo bez otpora, i koje zaokružuju vrlo pozitivan dojam koji je izrada ovog miša ostavila na nas.

Bočne tipke na mišu smještene su iznad mjesta na koje prirodno pada palac. Lako ih je dohvatiti i aktivirati kada treba, i ne smetaju kada ne treba

Osim uobičajenih tipki, na ovom se mišu mogu pronaći dvije dodatne tipke smještene ispod kotačića, te dvije tipke smještene na lijevi bok. Te je tipke lako pritiskati, a smještene su taman toliko visoko da ne smetaju palcu koji prirodno stoji tik ispod njih. Sve tipke na mišu kvalitetne su i ne klimaju se, no to ne znači da su besprijekorne. Glavne dvije tipke (lijeva i desna) vrlo su tvrde, i nakon pritiska glasno klikću, što bi moglo smetati ukućanima, ali i vama ako se igrate u tihim noćnim satima. Kotačić na tom mišu relativno je mekan, no precizan i ugodno ga je koristiti. Voljeli bismo da ima mogućnost horizontalnog pomaka, no činjenicu da nema nećemo uzeti za zlo. Sve tipke na mišu možemo reprogramirati u službenom driveru, gdje možemo definirati koliko želimo korisničkih profila, snimati makro naredbe, podešavati brzinu scrollanja i slično.

Ispod kotačića nalaze se još dvije dodatne tipke kojima je pretpostavljena funkcija promjena osjetljivosti senzora, no moguće ih je, prema želji, reprogramirati u driveru

U unutrašnjosti ovog miša krije se popularan i vrlo moćan optički senzor PMW 3360, gotovo besprijekornih performansi. Taj se senzor može pronaći u popularnim igraćim miševima višeg cjenovnog razreda, pa smo ugodno iznenađeni da se našao i ovdje. Senzor se najbolje ponaša na krpenoj podlozi, no svoj će posao odraditi na svim tipovima podloga, osim staklenih stolova. Senzor ima maksimalnu razlučivost od 12.000 DPI, i može prepoznati pomake brzine do 6,35 m/s (250 IPS) i ubrzanja do 50 G. Drugim riječima, može pratiti pomake kakve običan smrtnik ne može izvesti, pa ni oni koji igraju vrlo brze pucačine na niskim osjetljivostima nemaju razloga za brigu.

Ono što bi ljubitelje brzih pucačkih igara moglo zabrinuti jest masa miša. Naime, Shinai 2 težak je čak 145 grama. Ta masa, zahvaljujući dobroj raspodjeli težine nije osobito izražena, no ipak je tu, i ako igrate na nižim osjetljivostima i miša često dižete s podloge, ovaj model vjerojatno želite preskočiti. Ako to nije slučaj, i ako preferirate masivnije miševe, Shinai 2 izvrstan je glodavac odličnih performansi i kvalitete izrade, koji vas neće ostaviti s propuhom u novčaniku.