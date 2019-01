MSI B360M Mortar i B360 Gaming Plus - Povoljni dvojac

Prije nego što počnemo s opisom ploča, podsjetimo se još jednom na značajke Intelova čipseta B360. Riječ je o modernom Intelovom čipsetu, koji je namijenjen kombiniranju s procesorima za ležište LGA-1151, no kako je riječ o jeftinijem rješenju, on ne podržava neke značajke koje podržavaju čipseti H370, Z370 i novi Z390. B360 također ne podržava overklokiranje, niti procesora, niti memorije. Nije podržano ni particioniranje dostupnih kanala PCIe kontrolera pa samim time nema ni podrške za SLI. Čipset ne podržava Intelov softverski RAID, a ima i manji broj PCIe kanala integriranog kontrolera te manji broj USB portova. Ono što B360 nudi (osim sirove podrške za procesore) jest integrirani kontroler USB 3.1 Gen2, NVMe M2 utori s pristupom PCIe 3.0 sučelju te podrška za Intelovu memoriju Optane. U skladu s tim značajkama treba gledati na mogućnosti konkretnih B360 ploča.

B360M Mortar

specifikacije Čipset Intel B360 Express Socket LGA-1151 Memorija 4x DDR4, do 2.666 MHz, maks. 64 GB PCIe konektori 1 x PCIe 3.0 x16 (CPU)

1 x PCIe 3.0 x16 (interno x4, čipset)

2 x PCIe 3.0 x1 (čipset) SATA / M.2 / U.2 4 x SATA

1 x M.2 do 22110 NVMe/SATA PCIe 3.0 x4

1 x M.2 do 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 Mreža 1 x Intel I219V 1 Gb/s LAN Audio Realtek ALC892 Stražnji konektori 1 x PS/2

1 x RJ-45

1 x HDMI

1 x DVI

1 x DisplayPort

1 x USB-C 3.1 Gen2

1 x USB 3.1 Gen2

4 x USB 2.0

5 x audio konektor

1 x optički S/PDIF

Ploča Mortar u dućanima je dostupna u dvije izvedbe – ovoj klasičnoj, koju smo isprobali, te Titanium, koja nudi bijeli PCB, odličan za kombiniranje s ostalim bijelim komponentama. Ploča se isporučuje s osnovnom opremom, koja se sastoji od priručnika za korištenje, DVD-a s driverima, pločice za kućište, značke za kućište i dva SATA kabela. Ploča na prvi pogled ostavlja dosta dobar dojam zbog veličine hladnjaka koji su postavljeni na naponski modul procesora, a ne možemo se požaliti niti na vizualni dizajn. Doduše, ljubitelji RGB osvjetljenja ostat će malo kratkih rukava, jer jedino što svijetli na ovoj ploči je crta koja na PCB-u odvaja zvučnu karticu i pripadajuću elektroniku od ostatka PCB-a. Efekte i boju te crte moguće je regulirati, a MSI-jev softver Mystic Light omogućuje i kontrolu dodatne LED trake tipa 5050, koja se spaja na konektor na donjem rubu ploče. MSI nudi i mobilnu aplikaciju Mystic Light, no podešavanje nije baš posve jednostavno, zbog čega na Google Playu ima dosta nisku ocjenu.

Ploča nudi četiri memorijska utora, u kojima je module moguće podesiti do maksimalne brzine od 2.666 MHz, što je ograničenje sâmog čipseta. Kartice je moguće priključiti preko primarnog ojačanog PCIe 3.0 x16 utora, sekundarno PCIe 3.0 x16 utora (interno x4) te dva mala PCIe 3.0 x1 utora. Pod uvjetom da ste iskoristili samo glavni PCIe x16 utor, na ploči je moguće upogoniti dva M.2 NVMe SSD-a koji funkcioniraju na punoj brzini (PCIe 3.0 x4). Na ploču možemo priključiti i do četiri SATA uređaja. Od internih konektora tu su još tri 4-pinska za ventilatore te po jedan USB 2.0, USB 3.1 Gen1 i USB-C 3.1 Gen2. Ne sviđa nam se baš smanjeni broj internih USB 2.0 konektora, no pohvalno je da ovako jeftina ploča ima interni USB-C, koji je sve češći na modernim kućištima.

Straga imamo PS/2, četiri USB-a 2.0, dva USB-a 3.1 Gen2 (C i obični), 5+1 konektor integrirane zvučne kartice (analogni + optika), mrežni konektor i tri različita videokonektora za integriranu grafiku (HDMI, DisplayPort i DVI). Zvučni kontroler dosta je star (ALC892), no to je u ovom cjenovnom razredu očekivano. Na mrežnoj se kartici, pak, nije štedjelo pa je ugrađena Intelova, koja krasi i mnogo skuplje ploče. Sve u svemu, radi se o dosta dobro složenoj pločici za Intelove nove procesore, no kojoj je dosta velik ograničavajući faktor čipset zato što ne dozvoljava overklokiranje niti procesora, niti memorije.

B360 Gaming Plus

specifikacije Čipset Intel B360 Express Socket LGA-1151 Memorija 4x DDR4, do 2.666 MHz, maks. 64 GB PCIe konektori 1 x PCIe 3.0 x16 (CPU)

1 x PCIe 3.0 x16 (interno x4, čipset)

4 x PCIe 3.0 x1 (čipset) SATA / M.2 / U.2 5 x SATA

1 x M.2 do 22110 NVMe/SATA PCIe 3.0 x4 Mreža 1 x Intel I219V 1 Gb/s LAN Audio Realtek ALC892 Stražnji konektori 1 x PS/2

1 x RJ-45

1 x DVI

1 x DisplayPort

1 x USB-C 3.1 Gen2

1 x USB 3.1 Gen2

2 x USB 3.1 Gen1

2 x USB 2.0

6 x audio konektor

U praktički istom cjenovnom razredu nalazi se i B360 Gaming Plus, ploča ATX formata iz MSI-jeve serije Gaming Plus. Ovu ploču krasi malo ekstravagantniji izgled zbog crvenih ukrasa na PCB-u i hladnjacima. Hladnjaci su pristojne veličine, no ne tako veliki kao na modelu Mortar, iako hlade jednako konfiguriranu naponsku jedinicu. Budući da ploča ne podržava overklokiranje, to nije neki problem. I ovdje možemo iskoristiti do četiri memorijska modula maksimalnog kapaciteta 16 GB i brzine 2.666 MHz, no broj ostalih internih utora i konektora generalno je povećan u odnosu na model mATX. Iznimka su M.2 konektori i USB-C konektori. Ova ploča, naime, nudi samo jedan takav konektor za SSD, pozicioniran iznad primarnog PCIe utora, a interni USB-C konektor je izostao.

Od ostalih internih konektora na raspolaganju imamo dva USB-a 2.0, jedan USB 3.1 Gen1, sedam konektora za ventilatore, jedan konektor za 5050 RGB traku i pet SATA konektora. Zanimljivo je da ploča ima i 6-pinski PCIe konektor, namijenjen dodatnom napajanju PCIe utora. Nije baš jasan smisao tog konektora na ploči od 800-injak kuna, jer se on koristi isključivo u high-end konfiguracijama, gdje se na jednoj ploči kombiniraju tri ili četiri grafičke kartice. Na ovu ploču moguće je ugraditi do dvije, s time da sekundarni veliki utor ima samo četvrtinu maksimalne propusnosti. Od bitnih značajki, na površini ploče treba spomenuti još i EZ Debug LED – set LED-ica za dijagnostiku prilikom bootanja, te skromno RGB osvjetljenje u obliku crte na PCB-u, koja razdvaja audioelektroniku od ostatka ploče.

Ponuda stražnjih konektora slična je, no ne i identična kao na modelu Mortar. Gubimo dva USB 2.0 porta, HDMI konektor i optički izlaz zvučne kartice, a dobivamo dva dodatna USB-a 3.1 Gen1. Za zvuk se brine jednak stariji audiokontroler ALC892, a za mrežu Intelov.

I na kraju, koju ploču mi preferiramo. To u prvom redu zavisi o tome slažete li mATX ili ATX konfiguraciju, no nama je zbog boljeg hlađenja, internog USB-C konektora i dodatnog M.2 konektora, malo draža B360M Mortar.

MSI B360M Mortar Dobro hlađenje

Interni USB-C konektor

Dva M.2 konektora

Dobra ponuda audiokonektora

Podrška za RGB trake

Brz i dobro ažuriran UEFI

Jednostavna LED dijagnostika

Intelova mrežna kartica Malo USB portova

Samo dva stražnja USB 3.1 konektora

Stariji zvučni kontroler Dodatne mogućnosti 6 Ponuda konektora 6 VRM i hlađenje 8 Performanse 7 Cijena 8 UKUPNI DOJAM 7