MSI B450 Tomahawk - Dvaput po dva

specifikacije Čipset AMD B450 Socket Socket AM4 Memorija 4 × DDR4, do 3.466 MHz, maks. 64 GB PCIe konektori 1 × PCIe 3.0 x16 (CPU)

1 × PCIe 2.0 x16 (x4 interno, čipset)

3 × PCIe 2.0 x1 (čipset) SATA / M.2 / U.2 6 × SATA, RAID 0, 1, 10

1 × M.2 do 22110 NVMe/SATA PCIe 3.0 x4 Mreža 1 × GbE Realtek RTL8111H Audio Realtek ALC892 Stražnji konektori 1 × BIOS Flashback tipka

1 × PS/2

1 × LAN (RJ45)

1 × HDMI 2.0

1 × DVI-D

1 × USB-C 3.1 Gen2

1 × USB 3.1 Gen2

2 × USB 2.0

2 × USB 3.1 Gen1

6 × audio konektor

Kako je riječ o ploči koja košta ispod 900 kuna, o nekakvoj osobitoj dodatnoj opremi nema ni govora. U kutiji ćete dobiti priručnik za uporabu, DVD s driverima i softverom, dva crna SATA kabela i zaštitnu pločicu za stražnje konektore. Sama ploča izgleda dosta dobro jer ju je MSI nakrcao titanski sivim hladnjacima vrlo pristojnih gabarita. Plastičnog oklopa preko stražnjih IO konektora nema, što pridonosi kvaliteti hlađenja sklopovlja smještenog ispod hladnjaka. VRM je riješen u 4+2-faznoj varijanti, koja je uobičajena za Socket AM4 ploče srednje klase. Za upravljanje fazama brine se Richtekov PWM kontroler RT8894A, koji ispod sebe po svakoj fazi ima po dva On Semijeva high-side i low-side mosfeta. Korištenju paralelnih mosfeta pribjeglo se radi smanjivanja zagrijavanja i povećanja učinkovitosti.

U praksi smo mogućnosti VRM-a isprobali s Ryzenom 7 1800X, kombiniranim s hladnjakom Noctua NH-D14, što znači da su po hladnjacima ploče pirkali ventilatori, no ne tako intenzivno kao kod hladnjaka za procesor, koji ventilator imaju okrenut prema ploči. Na standardnim postavkama pri maksimalnom opterećenju alat HWinfo očitavao je maksimalnu temperaturu od 73 °C, a mi smo IR termometrom mjerili 43 stupnja na hladnjaku te 51 u blizini elektronike. Kad smo procesor overklokirali na 4 GHz uz napon od 1,34 V, maksimalna temperatura porasla je na 81 °C, odnosno 48 na hladnjaku, 59 izmjereno na elektronici. Iako to nisu idealne temperature, sasvim je jasno da se Tomahawk može nositi i s najjačim overklokiranim Ryzenima, pod uvjetom da je osigurano kakvo-takvo aktivno hlađenje VRM-a. Valja napomenuti da smo pri testiranju koristili G.SKILL-ovu Sniper-X memoriju, takta 3.400 MHz, koja je bez problema radila uz očitavanje XMP profila.

RGB na kapaljku

Ploča nudi skromno RGB osvjetljenje, u obliku niza RGB LED-ica smještenih ispod gornje polovice desnog ruba. Na raspolaganju su nam i dva konektora za standardne RGB 5050 LED trake. Ponuda kontrolera je skromna – za mrežu se brine Realtekov čip 8111H, a za audio opet Realtek, no stariji model ALC892. Dobro je to što je na stražnju stranu ploče izveden sa svih šest analognih konektora. Tu također imamo DVI i HDMI za korištenje grafike iz APU-a te šest USB portova – dva USB 2.0, dva USB 3.1 Gen1 i po jedan USB-C 3.1 Gen2 i USB 3.1 Gen2. Zanimljivo je da MSI na ovoj ploči nije implementirao drugi M.2 konektor, već je dostupan samo standardni, primarni, koji ima vlastita četiri PCIe 3.0 kanala prema procesoru. S obzirom na klasu ploče, to je sasvim prihvatljiv pristup. Taj utor smješten je iznad primarnog konektora za grafiku, što je dobra solucija jer će SSD “ukrasti” i dio zraka s hladnjaka s procesora.

Spomenuli smo da smo tijekom testiranja overklokirali procesor i učitali jače postavke memorije. UEFI nudi solidnu količinu opcija, zanimljivih entuzijastima, no zato iz hardverskog aspekta, nemamo dodatnih overklokerskih điđi, izuzev jednostavne LED dijagnostike grešaka prilikom boota. Na stražnjoj strani ploče je tipka za koju smo inicijalno pomislili da resetira postavke UEFI-ja, no zapravo je riječ o BIOS Flashback+ opciji, koja omogućuje laku i brzu nadogradnju UEFI-ja uz pomoć USB memorije, a bez potrebe za korištenjem procesora, radne memorije ili grafičke kartice.