MSI B450M PRO-VDH - Jednostavna i jeftina

specifikacije Čipset AMD B450 Socket Socket AM4 Memorija 4 × DDR4, do 3.466 MHz, maks. 64 GB PCIe konektori 1 × PCIe 3.0 x16 (CPU)

2 × PCIe 2.0 x1 (čipset) SATA / M.2 / U.2 4 × SATA, RAID 0, 1, 10

1 × M.2 do 2280 NVMe/SATA PCIe 3.0 x4 Mreža 1 × GbE Realtek 8111H Audio Realtek ALC892 Stražnji konektori 1 × PS/2

1 × LAN (RJ45)

1 × HDMI 2.0

1 × DVI

1 × VGA

4 × USB 2.0

4 × USB 3.1 Gen1

3 × audio konektor

Matična ploča MSI B450M PRO-VDH predstavljena je kad i procesori Ryzen druge generacije iz nižeg i srednjeg tržišnog razreda. Pristupačne je cijene i cilja na obična poslovna ili kućna računala. No, za razliku od konkurentnih proizvoda iz te klase, overkloking nije zaključan, kako procesora tako i memorije, pa je moguće složiti i pristojno gejmersko računalo pristupačno svačijem džepu.

Izgled ploče je osnovan, no svidio nam se sjajnosmeđi “old school” PCB – vratio nas je u neka davna vremena. Ploča je formata Micro ATX, pa se na površini od 24,4 x 24,4 centimetara smjestilo nešto manje konektora i elektronike nego kod većih ploča, no layout i raspored elemenata u osnovi je vrlo sličan. Plastični elementi su crne boje, a hladnjaci su crni i sivi.

Napojna jedinica nazivne je 4 + 2-fazne konfiguracije, s kontrolerom RT8894A, no s po jednim high-side MOSFET-om i dva low-side na lijevoj strani, te s po dva para na sekundarnim fazama. Ne treba stoga očekivati čuda od ove ploče kad je u pitanju overklokiranje, no daleko od toga da napojna jedinica nije adekvatna. Hladnjak na MOSFET-ima dosta se grije u normalnom radu, no mi smo ploču opteretili najjačim Ryzenom 7 2700X, što će rijetko tko raditi.

Uspjeli smo taj procesor i overklokirati, ali je tada potrebno aktivno hlađenje napojne jedinice. Za sve one koji se vole “poigrati” hardverom, moramo napomenuti da ova ploča nema službenu podršku za memoriju iznad 2.133 MHz, no ručno overklokiranje je moguće pa smo mi naš kit uspjeli postaviti na 3.400 MHz bez većih problema. Doduše, MSI u specifikacijama navodi podršku za više memorijske množitelje, pa je moguće da je njihov izostanak popravljen s nekom novijom verzijom UEFI-ja.

Mršavija oprema, no takva je i cijena

S tako nabrijanim hardverom, ubacivanjem bolje grafičke kartice na ploču, moguć je i ozbiljan gaming. Za to imamo utor PCIe 3.0 x16 koji radi u punoj propusnosti. Uz njega su još dva manja PCIe 2.0 x1 za pomoćne kartice. Za zvuk se brine nešto stariji Realtekov ALC892 kodek, a i gigabitni LAN kontroler od istog je proizvođača te nosi naziv 8111H.

Ploča ima i jedan utor M.2 za uređaje prema standardu 2280, koji radi u PCIe 3.0 x4 modu rada kada se na ploči koriste procesori Ryzen. Za dodatne skladišne uređaje tu su i četiri SATA 6 Gbps porta. Na ploči nema USB 3.1 Gen 2 portova, no dovoljno ih je onih starije generacije.

UEFI sučelje dovoljno je bogato različitim opcijama za razna podešavanja i overklokiranje, a ono što nas je posebno iznenadilo bila je mogućnost izbora različitih razina postavki Load Line Calibration kao na puno skupljim i moćnijim pločama. Ovdje se AMD uvelike razlikuje od Intela, koji to na jeftinijim platformama sve zaključava. Softverska je podrška klasična i nema iznenađenja za sve one koji poznaju MSI-jeve proizvode. Tu su X-Boost, Command Center, Live Update, RAMDisk itd.

Malena dimenzijama i cijenom, no u svemu drugom B450M PRO-VDH vrlo je sposobna ploča. Pogotovo se to odnosi na opcije podešavanja i overklokiranje. Bit će solidna osnova za računalo bazirano na procesoru Ryzen 3 ili 5, koje može poslužiti i više nego samo za casual gejming, ali i za solidno overklokiranje.