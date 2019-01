MSI Clutch GM60 - Može lijevo, može desno

SPECIFIKACIJE Senzor Optički (PMW 3330, 10.800 DPI) Broj tipki 8 Kabel 2 m (opleteni) Masa 170 g (bez kabela) Jamstvo 2 godine

S obzirom na činjenicu da se u MSI-jevoj ponudi trenutačno nalazi čak 10 miševa, bilo je prilično zanimljivo otkriti kako ni o jednom mišu ove tvrtke dosad nismo pisali, barem ne u individualnom tekstu. S posebnim smo interesom zato pristupili isprobavanju Clutcha GM60 koji je u redakciju stigao s obećanjem da će jednako dobro služiti ljevake i dešnjake. Naime, glavna značajka ovog miša njegova je simetričnost, a iako smo tijekom godina mnogo puta imali prilike isprobati simetrične miševe, ovaj se od samog početka izdvajao kao jedinstven.

Osim bočnih stranica, mišu je moguće zamijeniti i gornji poklopac te ga učiniti nešto višim ili nižim, ovisno o tome što vam odgovara

Clutch GM60 u svojem je originalnom stanju potpuno simetrična oblika, a na njegovu tijelu osim uobičajenih tipki (lijeva, desna i kotačić) nalazi se pet dodatnih tipki. Jedna od njih smještena je ispod kotačića i pretpostavljena joj je funkcija promjene profila, a po dvije smještene su na svakom boku miša. Ove bočne tipke imaju posebnu važnost jer ljevacima i dešnjacima pružaju jednaku mogućnost širenja funkcionalnosti miša, nešto što simetrični miševi često propuštaju ponuditi. Osim para tipki, na obje bočne strane miša nalaze se i magnetni nosači koji omogućuju promjenu maske. MSI je u paket ubacio čak četiri magnetne stranice, dvije s manjim nosačima za male prste te dvije s velikim nosačima za palčeve. Kombiniranjem tih maski Clutch GM60 moguće je pretvoriti u miša (relativno) ergonomskog oblika.

Nažalost, i svem MSI-jevom trudu usprkos, Clutch GM60 ni uz kakvo prilagođavanje nije osobito udoban. Šake na njegovo relativno glomazno tijelo s oštrim rubovima ne padaju prirodno, što je posebno primjetno kad na njega pokušate nasloniti čitav dlan. Udobnost je nešto bolja ako koristite claw grip i miša pridržavate vršcima prstiju, no zbog mase od čak 170 grama, prsti se brzo umaraju, što za rezultat ima pad učinka u igrama. Neprihvatljivo, složit ćete se.

Iako je simetričan, Clutch GM60 svima može ponuditi dodatne bočne tipke i odgovarajuća odmorišta za palčeve

Iako ergonomski nije bajan, Clutch GM60 estetski je na razini zadatka. Njegovo tijelo obojeno je finim, mat sivim premazom, upotpunjenim sjajnim detaljima na bočnim tipkama, perforiranim gripovima na mjestima gdje padaju prsti te pod gornjom maskom sakrivenim zonama iz kojih prodire osvjetljenje LED-ica. To je osvjetljenje moguće podešavati u MSI Gaming Centeru, upravljačkom softveru koji nudi i osnovne postavke senzora, programiranje tipki i slično. Osim bočnog RGB osvjetljenja, na gornjoj lijevoj strani miša nalaze se i tri LED-ice koje prikazuju koju od četiri pretpostavljene osjetljivosti senzora koristimo.

Umjetna nadogradnja

Diskretno osvijetljeni detalji na leđima i RGB osvjetljenje na bočnim stranicama nisu nimalo pretjerani i mogli bi se dopasti čak i onima koji ne vole šarene miševe

Pod haubom Clutch GM60 krije Pixartov mid-range senzor PMW 3330 maksimalne razlučivosti od 7.200 DPI. Taj senzor MSI je umjetno nadogradio te interpolacijom došao do vrtoglavih 10.800 DPI. Očekivano, dizanjem razlučivosti tako visoko smanjuje se preciznost senzora, koji se ipak najbolje snalazi u svom nativnom rasponu.

Postavljen na razumnu vrijednost, senzor sve zadatke odrađuje vrlo dobro; kako i ne bi – radi se o provjereno kvalitetnom senzoru kojem već godinama vjeruje velik broj proizvođača miševa, ali i igrača. Senzor se najbolje ponaša na krpenim podlogama, no na drvenim stolovima bez podloge neće razočarati. Sa staklom se ne voli, no to nije pretjerano iznenađenje.

Ukupno gledajući, Clutch GM60 solidan je miš, zanimljiv u prvom redu ljevacima, kojima izbor i nije osobito velik. To ne znači da će dešnjake zaobići, no zbog manjkavosti na polju ergonomije, a posebno zbog nemale cijene, mnogi bi sreću mogli potražiti drugdje.