MSI X470 Gaming Plus - Povoljna, a solidna

Izlaskom druge generacije procesora Ryzen, proizvođači matičnih ploča osvježili su svoju ponudu pa tako nakon samo osam mjeseci od testa X370 Gaming Plus, testiramo njenu nasljednicu s čipsetom X470

specifikacije Čipset AMD B450 Socket Socket AM4 Memorija 4 × DDR4, do 3.466 MHz, maks. 64 GB PCIe konektori 2 × PCIe 3.0 x16 (CPU, maks. x8 / x8)

1 × PCIe 2.0 x16 (x4 interno, čipset)

3 × PCIe 2.0 x1 (čipset) SATA / M.2 / U.2 6 × SATA, RAID 0, 1, 10

1 × M.2 do 22110 NVMe PCIe 3.0 x4

1 × M.2 do 2280 NVMe/SATA PCIe 2.0 x4 Mreža 1 × GbE Realtek RTL8111H Audio Realtek ALC892 Stražnji konektori 1 × PS/2

1 × LAN (RJ45)

1 × HDMI 2.0

1 × DVI-D

2 × USB 3.1 Gen2

2 × USB 2.0

4 × USB 3.1 Gen1

5 × audio konektor

1 × optički S/PDIF izlaz

Ova ploča spada među najpovoljnije X470 ploče na tržištu, i to joj je zapravo najveći adut. Slično je bilo i s njezinom prethodnicom, u odnosu na koju donosi mrvicu osvježen dizajn i malo bolju opremu. Svi oni koji nabavljaju nove Ryzene druge generacije, i kojima je bitan budžet, a opet žele dovoljno pouzdanu ploču, ovu ploču trebaju uzeti u obzir između konkurencije kao što su ploče ASUS TUF X470-Gaming ili ASRock X470 Master SLI. U prilog joj ide atraktivan izgled u crno-crvenoj kombinaciji, zadovoljavajuća količina opreme i mogućnosti za overklokiranje. No, krenimo redom.

Kao i njena prethodnica, standardnih je ATX dimenzija i pogodna za ugradnju u kućišta srednje klase. Izgledom je dovoljno atraktivna s mat crnim PCB-om te prošarana crvenim utorima i crvenim detaljima na hladnjacima. Podsjeća na nekadašnje Asusove ROG modele, i to je dobra stvar.

Ono što je bitno kod ploča, dobar je raspored komponenata, jer to olakšava aranžiranje kabela, i samim time protok zraka kroz kućište. To je već i kod prethodnice bilo solidno riješeno, a s ovom je pločom proizvođač samo nastavio tradiciju. Tamo gdje je prethodnica malo kiksala – smještaj M.2 socketa tik ispod glavnog PCIe x16 utora – ova donosi ispravku i M.2 je pomaknut iznad socketa, a dodatni M.2 smješten je ispod PCIe x8 utora.

Hladnjaci na ploči solidnih su dimenzija, pogotovo oni na MOSFET-ima, tj. na napojnoj jedinici, i solidno odrađuju svoj posao, sve dok ne počnemo s overklokingom. Tada je ipak potrebno osigurati dobru zračnu struju preko njih, koja će osigurati brže odvođenje viška topline. VRM jedinica je 11-fazna s tehnologijom Core Boost, tj. standardnim digitalnim PWM IC-om koji optimizira isporuku struje procesoru. VRM nije riješen kao na skupljim modelima, te su high i low side MOSFET-i odvojeni, no u ovoj cjenovnoj klasi teško je i očekivati više. Ipak, ploča bez problema potjera Ryzen 2700X na stabilnih 4.2 GHz, što je malo ispod njegova maksimuma na boljim pločama (4.3 GHz).

Jedan M.2 više nego kod prethodnice

Audio jedinica nije posljednja riječ tehnike i Realtekov ALC892 CODEC je zapravo uobičajen za ovu klasu ploča. Zgodno je da je MSI ugradio Nichiconove audio kondenzatore, koji će pomoći u isporuci “čišće” struje za “topliji” zvuk. Nezaobilazni gigabitni LAN kontroler nešto je stariji Realtekov 8111H.

Na ploči se nalaze tri PCIe slota x16 dužine, no samo prvi radi u x16 modu, i to onda kada drugi nije popunjen. Ako su oba popunjena u 2-way SLI ili CFX konfiguraciji, tada rade u x8/x8 modu. Na ploču je moguće ugraditi i treći Radeon u 3-way CFX konfiguraciju, no treba znati da zadnji PCIe utor radi s x4 propusnosti. Na ploči se još nalaze i tri PCIe x1 slota.

Adekvatan je broj USB utora, što eksternih, što internih, a spomena su vrijedni Type A konektori na stražnjem I/O panelu USB 3.1 generacije 2, s propusnošću od 10 Gbps. M.2 socketa su dva, pri čemu gornji prima PCIe 3.0 x4 uređaje dužine do 110 milimetara, a donji PCEe 2.0 x4 ili SATA 6Gbps uređaje dužine do 80 milimetara.

Ploča podržava i osvjetljenje Mystic Light RGB LED s osam LED-ica smještenih ispod gornjeg desnog dijela ploče, a sinkronizacija je moguća pomoću aplikacije. UEFI sučelje je standardno Click BIOS 5, tj. Gamer’s BIOS, koje je bogato opcijama za overklokiranje, no i dalje je malo neintuitivno. Softverski paket je solidan s aplikacijama XBoost, Command Center, Live Update, RAMDisk te Nahimic 3.

Ploča je u radu stabilna i OK je za overklokiranje, premda tada zahtijeva dobro hlađenje VRM jedinice. Na kraju možemo zaključiti da je cjenovno dobro pozicionirana i kako će biti dobar izbor za sve one koji su ograničeni budžetom, a žele ploču s čipsetom X470.